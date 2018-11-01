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ГлавнаяБлогиОценочные суждения

«Ростов» опустил «Зенит» на землю

01 ноября 2018, 22:20

Кто-нибудь должен был щелкнуть по носу нынешнему «Зениту». «Соккер.ру» - о поражении петербуржцев в матче Кубка России с «Ростовом».

Вот говорят, что у «Зенита» прекрасные ресурсы, глубокий состав, невероятные кадры для чемпионата России. На бумаге, по цифрам все так и выглядит. Зенитовский состав по стоимости превосходит состав любого другого клуба, а «Ростов» - далеко не первый в ряду преследователей. Но настоящую ценность глубины этого состава показал данный матч.

Матч, в котором «Зенит» играл без мощи и напора Дзюбы, без двужильности и вездесущности Кузяева, без резкости Мака и периодических озарений Паредеса. Роберт и Леандро остались в запасе, Далер и Артем вышли на последних минутах только. Сергей Семак как бы показывал: смотрите, какой «Зенит» без этой четверки, которая порой бывает великолепной (ну, каждый из них с разной степенью периодичности).

Либо же Сергей Богданович так верил в то, что его стартовый состав дотянет до дополнительного времени, что не хотел использовать две замены до последнего. А когда среагировал, было уже поздно. Очень уж вовремя «Ростов» забил второй мяч – на 82-й минуте. «Зенит» же показал, что без этих четырех ребят на поле представляет собой серую команду, которая не способна ничего противопоставить организованному «Ростову».

Возможно, с другим соперником удалось бы проскочить и так, но ростовчане под руководством Валерия Карпина в нынешнем сезоне берут именно организацией, совершая минимум ошибок и проседаний. А ведь «Зенит» в своих плохих по качеству матчах брал какие-то очки и даже добывал победы именно за счет использования редких ошибок противников, которые, может, играли не хуже, но уступали.

Вспомните последние яркие и убедительные победы «Зенита». Их просто нет. Это пойманные за хвост три очка всякий раз. Даже с «Ростовом», кстати, они попытались провернуть этот трюк, забив с пенальти, да вот только организованные парни Карпина ответили тремя мячами. Что предложил «Зенит» на взрывную фланговую игру «Ростова»? А на уверенный прессинг в центре поля? А на безупречную игру на стандартах?

Последнее – просто образец отсутствия собранности и организованности у «Зенита» с его дорогим составом. В эпизодах с первым и третьим мячами Логашов и Хаджикадунич выпрыгивали и били головой без помех – так играют наверху обычно профессионалы, которые спускаются во двор погонять с пацанами, которые и не слышали об игре головой.

Но ведь в форме «Зенита» далеко не пацаны. Но нет, не выпрыгивали. И, конечно, мы не будем забывать про шикарные радиоуправляемые подачи ростовчан на стандартах. Это отдельный плюс им в карму. Грамотное использование своих сильных сторон при условии дефицита ресурсов. Какой бы ни была у тебя команда, а один-другой штрафной или угловой в матче будет. И важно отточить мастерство их розыгрыша до близкого к идеальному, тогда никакой противник не страшен. Просто, но эффективно, как показывает практика. Правда, это не будет иметь смысла, если у тебя в защите не будет все забетонировано.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) – 8 (2)

Общее количество ударов по воротам оставляет желать лучшего. Команды много теряли мяч, вроде смотрелась игра интенсивно, однако на завершающей стадии и те, и другие сталкивались с плотным противодействием, выходить на ударные позиции было не так легко, поэтому острые эпизоды при всей этой динамике и суете оказывались лишь вспышками среди тьмы сумбура. Но если судить по соотношению ударов, точных ударов и голов, то понятно, что в этом и заключалась ставка «Ростова».

Владение мячом: 52% - 48%

Удивительным образом «Ростов» даже больше мячом распоряжался, чем «Зенит», располагающий куда более техничными и мастеровитыми игроками, если судить по их ценнику и фамилиям. Это к слову о том, что организация игры и правильная ее постановка нивелируют разницу в классе, если она есть.

Особые слова будут сказаны в адрес арбитра матча Романа Галимова. Как минимум два эпизода будут обсасываться. Это пенальти в ворота «Ростова» и второй гол южан. В обоих эпизодах рефери поступил правильно. Заболотный в штрафной Песьякова занял очень грамотную позицию, корпусом прикрыв мяч, поэтому Ингасон вынужден был подталкивать его, привозя пенальти. К слову, Дриусси даже тут едва не прокололся, забив еле-еле.

А в эпизоде с голом Юсупова в ворота «Зенита» могло показаться, что Артур, добивавший мяч после сэйва Лунева, был в офсайде. Детальный просмотр повтора показывает, что полузащитник «Ростова» находится в верном положении, а в динамике могло показаться, что он ближе защитников. Так что судьи в обоих случаях приняли верное решение.

Да и «Ростов» к тому же третий еще забил, чтобы уменьшить активность всех этих пересудов. Забил причем не в ситуации, когда «Зенит» побежал всем составом отыгрываться и получил в пустые ворота. Это можно было бы обусловить предыдущим голом. А забил с обычного стандарта.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

Что выиграли и вышли в четвертьфинал - и одного этого зайца достаточно. «Зенит» тоже не самым лучшим составом играл, эйфории поэтому никакой нет. Что выиграли - молодцы, конечно.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Отчасти из-за изменений в составе не хватало сыгранности. Несогласованность проявилась. Мы тоже могли забить со стандарта, были хорошие моменты, но так получилось, что забил «Ростов».

Ну у нас сложный график, мы только по форс-мажору могли рисковать кем-то. Паредес получил повреждение, Дзюбу планировали максимум на 10-20 минут, потому что он тоже играет на пределе. Те, на кого приходится основная нагрузка - они устали. У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию.

Интересная игра, настоящая кубковая, со взаимными шансами. В концовке удача улыбнулась не нам. Второй мяч «Ростова» предрешил исход матча, третий пропущенный уже ничего не решал: мы хотели отыграться, рисковали и оставили высокорослых нападающих в атаке.

Моменты у нас были, создавали мы достаточно много. Их только надо забивать. Забили в итоге с пенальти, но и с игры было достаточно шансов. Когда соперник плотно обороняется, много моментов быть не может.

Вот Сергей Семак жалуется на плотный график. Получается, что глубина состава и богатые кадровые ресурсы «Зенита» - это миф. И команда, предназначенная для решения самых высоких задач во всех турнирах, как это подчеркивают в клубе, на самом деле не способна на это без нескольких человек основного состава. Груз игр в Кубке России «Зенит» с себя снял. Но станет ли его игра от этого убедительнее?

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Все комментарии
Andrey Pichugin
Andrey Pichugin
04 ноября в 05:17
заслуженно победили
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
03 ноября в 21:05
Да же пенальти не помог Зениту!
Ver
Ver
02 ноября в 19:32
Просто Ростов после Бердыева совсем не провинциальная команда, да и Карпин, безусловно, уже очень вырос. как тренер, а Зене, действительно, чтобы "во всех турнирах" еще очень многого не хватает и многих и даже в основном составе...
Dominators
Dominators ответил zenit_forever2014
   512 / 801
02 ноября в 19:22
Да какой пассивный....подача шла в штрафную...Нету спасал родину...потому что судья спал....Нету же из штрафной выбивал...в ней располагался лишь Ионов...а он в офсайде...передача именно ему и направлялась..поэтому перечитай правила, и поблагодари судью...он сделал барский подарок Ростову)))
Нету дал по ногам сзади Юсупову ,когда он побежал праздновать забитый мяч .А барский подарок это Галимов дал вам левый пеналь .А то бы вообще насухую с трехой домой поехали .А как Дзюба орал на Галимова нам было слышно на трибуне За это в ЕК дают карточки ..Игра твоей команды унылая безнадега .Скоро первую строчку уступите и весной сразу сольетесь в Европах .Ждем массовую распродажу и массовую закупку .Поздравляю вас .
Расул Манаев
Расул Манаев
   613 / 801
02 ноября в 17:52
Ключевые слова - «И команда, предназначенная для решения самых высоких задач во всех турнирах, как это подчеркивают в клубе» и « Опустили»
Это все,что надо знать о Зените
Tostao
Tostao
   165 / 801
02 ноября в 17:42
Рано ещё Семаку тренировать "Зенит". Надо, хотя бы в ФНЛ годика 2-3 повариться. Думается к перерыву первенства ему найдут замену, скорее всего уже ищут.
Detroit_07
Detroit_07
02 ноября в 16:19
У Зенита кризис, все об этом знают. Не понимаю смысла авторов, каждую неделю об этом писать статьи. При этом строчат одно и тоже.
Лучше бы Ростову посвятили время и накатали статейку.

P.S
Шучу, конечно понимаю почему пишут именно про Зеньку, словить больше хайпа = больше читателей. Что не делает чести авторам.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил 1asss
   461 / 801
02 ноября в 16:00
поросятам только и остается надеяться на второсортный кубок, опять 15 лет без побед
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       461 / 801
    02 ноября в 15:50
    Ростов - молодцы. а жаль(
    nikot
    nikot ответил 1asss
       177 / 801
    02 ноября в 15:26
    для него сам матч против хрюшек самый важный в жизни
    Самый важный был,когда зенит на "Петровиче" умыл-поздравил,в меньшинстве!!!Раз,два,три-зенитушка ....!!!
    1asss
    1asss
       693 / 801
    02 ноября в 13:14
      1asss
      1asss ответил turist82
         693 / 801
      02 ноября в 12:02
      Очень рад за Карпина!!! :-) Во всех матчах кроме матчей против Спартака - желаю ему победы!
      для него сам матч против хрюшек самый важный в жизни
      бибра
      бибра ответил Воин666
      02 ноября в 11:32
      На стоп кадрах все герои, а ты попробуй увидеть это в динамике.
      а что на оффсайд пенять, если счёт то 3-1, не 2-1 ?

      тем более можно притянуть, что Калачев вообще не туда давал, не оффсайдному напу и мяч в итоге туда и не пошел

      Моменты у Зенита были - голов не было
      порт
      порт
      02 ноября в 10:03
      Да уж, заголовок статьи конечно 56оидный.
      Воин666
      Воин666 ответил zenit_forever2014
         370 / 801
      02 ноября в 09:53
      Судья опустил Зенит на Землю...да бывает....иногда судьи дарят кому-то победы)))
      На стоп кадрах все герои, а ты попробуй увидеть это в динамике.
      turist82
      turist82
      02 ноября в 06:43
      Очень рад за Карпина!!! :-) Во всех матчах кроме матчей против Спартака - желаю ему победы!
      Морозовский
      Морозовский ответил pomor45
         11 / 801
      02 ноября в 05:32
      Что же это у нас за чемпионат, если физкультурник на первом месте с отрывом в шесть очков? И что это за физкультурники такие, если в ЛЕ уверенно занимают первое место в группе. Может ты просто злокачественный зенитофоб?
        MAUS
        MAUS ответил spartach n1
           73 / 801
        02 ноября в 00:49
        Ростов с победой ! А мешок слил чтобы без помех побороться за почётное пятое место ))
        мешку пока еще прет в чемпионате и ле, игры нет - моменты из пальца высасывают, благо фарт и очки берут, но везению есть предел!
        MAUS
        MAUS ответил Serg3.12
           73 / 801
        02 ноября в 00:47
        Для болельщиц Зенита понятие пассивное положение не существует) Ищите проблемы в своей команде, а не оправдывайте её блеклую игру Как факт, что у Карпина, игроки, не попадающие в основной состав в полной боевой готовности и близки к уровню основы, в отличие от Семака.
        там объяснять то и некому, там одни форэва! тоесть банзай!!!
        Аксинья
        Аксинья
           111 / 801
        02 ноября в 00:25
        Ничего удивительного не вижу по статистике последних лет Ростов является наверно самым неудобным соперником для Зенита и постоянно опускает питерский клуб...на землю...
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014 ответил Serg3.12
           338 / 801
        01 ноября в 23:46
        Для болельщиц Зенита понятие пассивное положение не существует) Ищите проблемы в своей команде, а не оправдывайте её блеклую игру Как факт, что у Карпина, игроки, не попадающие в основной состав в полной боевой готовности и близки к уровню основы, в отличие от Семака.
        Да какой пассивный....подача шла в штрафную...Нету спасал родину...потому что судья спал....Нету же из штрафной выбивал...в ней располагался лишь Ионов...а он в офсайде...передача именно ему и направлялась..поэтому перечитай правила, и поблагодари судью...он сделал барский подарок Ростову)))
        nikot
        nikot
           177 / 801
        01 ноября в 23:34
        Унылый зенит,причем давно!Абсолютно невзрачная команда!
        DNK74_02
        DNK74_02
        01 ноября в 23:28
        Нормальный комментарий. Странные парни в редакции. Очень впечатлительные.
        Messi_que_un_club
        Messi_que_un_club ответил zenit_forever2014
           424 / 801
        01 ноября в 23:25
        Да мне наплевать на обложку Орлова....просто статья бред....так как судья вам подарил победу...это футбол....я лично понимаю, иногда судьи дарят победы....результативно принося 3 очка одной из команды...сегодня это вы...я вас с этим и поздравляю)))
        Кому-то судья пеналь подарил, потом не стал свистеть, когда Забалованный 1 на 1 выходил. Кто бы говорил про судейство). Да, судья Галимый, ну что ж поделаешь. Ростов тоже моменты не все реализовал, но выиграли по делу. Одни до конца бились, другие с 85й минуты играть начали. Удачи, земляки, в играх с краснодарцами.
        Serg3.12
        Serg3.12 ответил zenit_forever2014
           20 / 801
        01 ноября в 23:22
        Судья опустил Зенит на Землю...да бывает....иногда судьи дарят кому-то победы)))
        Для болельщиц Зенита понятие пассивное положение не существует)
        Ищите проблемы в своей команде, а не оправдывайте её блеклую игру
        Как факт, что у Карпина, игроки, не попадающие в основной состав в полной боевой готовности и близки к уровню основы, в отличие от Семака.
        DNK74_02
        DNK74_02
        01 ноября в 23:22
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014 ответил Dominators
             338 / 801
          01 ноября в 23:14
          Это же готовая обложка новой книги Орлова ,,Как убивали Зенит ,,..Вы проиграли по делу .Нечего было вату катать .
          Да мне наплевать на обложку Орлова....просто статья бред....так как судья вам подарил победу...это футбол....я лично понимаю, иногда судьи дарят победы....результативно принося 3 очка одной из команды...сегодня это вы...я вас с этим и поздравляю)))
          pomor45
          pomor45 ответил Морозовский
             100 / 801
          01 ноября в 23:13
          У Семака команда в каждом матче толпой гоняется за мячом! Игроки не знают, что делать на поле. Физкультурники, короче!
          Что же это у нас за чемпионат, если физкультурник на первом месте с отрывом в шесть очков? И что это за физкультурники такие, если в ЛЕ уверенно занимают первое место в группе. Может ты просто злокачественный зенитофоб?
          Iv the Lucky
          Iv the Lucky ответил pomor45
          01 ноября в 23:11
          Чушь, Юсупов был в офсайте, который мешал Лунёву, а такой пассивным не является.
          Посмотри на картинку , там до Лунёва ещё далеко , никто ему не мешал . После этой подачи защитник зенита переправит мяч на Скопинцева , в момент удара которого Юсупов уже не был в оффсайде
          Dominators
          Dominators ответил zenit_forever2014
             512 / 801
          01 ноября в 23:09
          Судья опустил Зенит на Землю...да бывает....иногда судьи дарят кому-то победы)))
          Это же готовая обложка новой книги Орлова ,,Как убивали Зенит ,,..Вы проиграли по делу .Нечего было вату катать .
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