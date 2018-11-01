«Ростов» опустил «Зенит» на землю

01 ноября 2018, 22:20

Кто-нибудь должен был щелкнуть по носу нынешнему «Зениту». «Соккер.ру» - о поражении петербуржцев в матче Кубка России с «Ростовом».

Вот говорят, что у «Зенита» прекрасные ресурсы, глубокий состав, невероятные кадры для чемпионата России. На бумаге, по цифрам все так и выглядит. Зенитовский состав по стоимости превосходит состав любого другого клуба, а «Ростов» - далеко не первый в ряду преследователей. Но настоящую ценность глубины этого состава показал данный матч.

Матч, в котором «Зенит» играл без мощи и напора Дзюбы, без двужильности и вездесущности Кузяева, без резкости Мака и периодических озарений Паредеса. Роберт и Леандро остались в запасе, Далер и Артем вышли на последних минутах только. Сергей Семак как бы показывал: смотрите, какой «Зенит» без этой четверки, которая порой бывает великолепной (ну, каждый из них с разной степенью периодичности).

Либо же Сергей Богданович так верил в то, что его стартовый состав дотянет до дополнительного времени, что не хотел использовать две замены до последнего. А когда среагировал, было уже поздно. Очень уж вовремя «Ростов» забил второй мяч – на 82-й минуте. «Зенит» же показал, что без этих четырех ребят на поле представляет собой серую команду, которая не способна ничего противопоставить организованному «Ростову».

Возможно, с другим соперником удалось бы проскочить и так, но ростовчане под руководством Валерия Карпина в нынешнем сезоне берут именно организацией, совершая минимум ошибок и проседаний. А ведь «Зенит» в своих плохих по качеству матчах брал какие-то очки и даже добывал победы именно за счет использования редких ошибок противников, которые, может, играли не хуже, но уступали.

Вспомните последние яркие и убедительные победы «Зенита». Их просто нет. Это пойманные за хвост три очка всякий раз. Даже с «Ростовом», кстати, они попытались провернуть этот трюк, забив с пенальти, да вот только организованные парни Карпина ответили тремя мячами. Что предложил «Зенит» на взрывную фланговую игру «Ростова»? А на уверенный прессинг в центре поля? А на безупречную игру на стандартах?

Последнее – просто образец отсутствия собранности и организованности у «Зенита» с его дорогим составом. В эпизодах с первым и третьим мячами Логашов и Хаджикадунич выпрыгивали и били головой без помех – так играют наверху обычно профессионалы, которые спускаются во двор погонять с пацанами, которые и не слышали об игре головой.

Но ведь в форме «Зенита» далеко не пацаны. Но нет, не выпрыгивали. И, конечно, мы не будем забывать про шикарные радиоуправляемые подачи ростовчан на стандартах. Это отдельный плюс им в карму. Грамотное использование своих сильных сторон при условии дефицита ресурсов. Какой бы ни была у тебя команда, а один-другой штрафной или угловой в матче будет. И важно отточить мастерство их розыгрыша до близкого к идеальному, тогда никакой противник не страшен. Просто, но эффективно, как показывает практика. Правда, это не будет иметь смысла, если у тебя в защите не будет все забетонировано.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) – 8 (2)

Общее количество ударов по воротам оставляет желать лучшего. Команды много теряли мяч, вроде смотрелась игра интенсивно, однако на завершающей стадии и те, и другие сталкивались с плотным противодействием, выходить на ударные позиции было не так легко, поэтому острые эпизоды при всей этой динамике и суете оказывались лишь вспышками среди тьмы сумбура. Но если судить по соотношению ударов, точных ударов и голов, то понятно, что в этом и заключалась ставка «Ростова».

Владение мячом: 52% - 48%

Удивительным образом «Ростов» даже больше мячом распоряжался, чем «Зенит», располагающий куда более техничными и мастеровитыми игроками, если судить по их ценнику и фамилиям. Это к слову о том, что организация игры и правильная ее постановка нивелируют разницу в классе, если она есть.

Особые слова будут сказаны в адрес арбитра матча Романа Галимова. Как минимум два эпизода будут обсасываться. Это пенальти в ворота «Ростова» и второй гол южан. В обоих эпизодах рефери поступил правильно. Заболотный в штрафной Песьякова занял очень грамотную позицию, корпусом прикрыв мяч, поэтому Ингасон вынужден был подталкивать его, привозя пенальти. К слову, Дриусси даже тут едва не прокололся, забив еле-еле.

А в эпизоде с голом Юсупова в ворота «Зенита» могло показаться, что Артур, добивавший мяч после сэйва Лунева, был в офсайде. Детальный просмотр повтора показывает, что полузащитник «Ростова» находится в верном положении, а в динамике могло показаться, что он ближе защитников. Так что судьи в обоих случаях приняли верное решение.

Да и «Ростов» к тому же третий еще забил, чтобы уменьшить активность всех этих пересудов. Забил причем не в ситуации, когда «Зенит» побежал всем составом отыгрываться и получил в пустые ворота. Это можно было бы обусловить предыдущим голом. А забил с обычного стандарта.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

Что выиграли и вышли в четвертьфинал - и одного этого зайца достаточно. «Зенит» тоже не самым лучшим составом играл, эйфории поэтому никакой нет. Что выиграли - молодцы, конечно.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Отчасти из-за изменений в составе не хватало сыгранности. Несогласованность проявилась. Мы тоже могли забить со стандарта, были хорошие моменты, но так получилось, что забил «Ростов». Ну у нас сложный график, мы только по форс-мажору могли рисковать кем-то. Паредес получил повреждение, Дзюбу планировали максимум на 10-20 минут, потому что он тоже играет на пределе. Те, на кого приходится основная нагрузка - они устали. У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию. Интересная игра, настоящая кубковая, со взаимными шансами. В концовке удача улыбнулась не нам. Второй мяч «Ростова» предрешил исход матча, третий пропущенный уже ничего не решал: мы хотели отыграться, рисковали и оставили высокорослых нападающих в атаке. Моменты у нас были, создавали мы достаточно много. Их только надо забивать. Забили в итоге с пенальти, но и с игры было достаточно шансов. Когда соперник плотно обороняется, много моментов быть не может.

Вот Сергей Семак жалуется на плотный график. Получается, что глубина состава и богатые кадровые ресурсы «Зенита» - это миф. И команда, предназначенная для решения самых высоких задач во всех турнирах, как это подчеркивают в клубе, на самом деле не способна на это без нескольких человек основного состава. Груз игр в Кубке России «Зенит» с себя снял. Но станет ли его игра от этого убедительнее?