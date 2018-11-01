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В диких условиях. «Спартак», Глушаков, протест

01 ноября 2018, 23:30

«Спартак» впервые выиграл под руководством Рауля Рианчо и вышел в четвертьфинал Кубка России. «Соккер.ру» - о матче, который прошел в крайне необычной атмосфере.

До футбола

Уже за два часа до стартового свистка чувствовалось, что грядет не вполне обычный матч. Клубный автобус «Спартака» встречали пять человек, хотя обычно болельщики выстраиваются у заборчика в значительно большем количестве. По крайней мере, за последние два года не было ни одного столь же равнодушного приветствия команды у стадиона. Напомню, кубковый матч против «Анжи» - первая домашняя игра «Спартака» после отставки Массимо Карреры, несогласие с которой организованные болельщики, да и не только они, решили выразить бойкотом. Между тем, организаторы мероприятия, словно в попытке окончательно затроллить людей, решивших-таки поддержать «Спартак» на стадионе в четверг вечером, выставили на разогрев музыкантов с репертуаром, который пришелся бы по душе фанатам «Зенита». Тотальный бардак.

На трибунах

Даже несмотря на бойкот, статус соперника и не самое удобное время для посещения матча (такого времени в будний день в Москве не существует в принципе), на трибунах собралось около 15 тысяч зрителей. Конечно, для «Спартака» это мало, но не шокирующе мало, чтобы говорить о состоявшемся бойкоте. Во-первых, трибуна «B» была закрыта по решению КДК РФС из-за уханья болельщиков в предыдущем кубковом матче на «Открытие Арене» - полуфинале предыдущего розыгрыша против «Тосно», в котором все ожидали победу, а получили промахи Глушакова и большое разочарование. Таким образом, в матче с «Анжи» центр поддержки переместился на трибуну «D», а вот Денис ожидаемо стал одним из главных «героев» вечера. 

Во-первых, трибуны выразили поддержку уволенному тренеру Массимо Каррере, любовь к которому, похоже, неискоренима. Была и ставшая традиционной кричалка «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», и перекличка секторов, поочередно произносивших имя и фамилию итальянского тренера, и многочисленные баннеры. В том числе главный из них на родном языке «алленаторе»: «Массимо, спасибо за все, это было круто!»

Совершенно иные послания были адресованы вернувшемуся в состав опальному капитану Глушакову и владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Леонида Арнольдовича и Дениса Борисовича грубо обзывали средствами контрацепции, вслух и на плакатах. Кроме того, трибуны пели: «Глушак – иуда, [уходи] отсюда». Баннеры гласили: «Руководство вон!», «Глушаков, на выход!», «Если сердце бьется, честь нет-нет, да продается», «Глушаков – это похороны. Наши», «Are you serious?», «Хватит нас позорить». Каждая встреча Глушакова с мячом встречалась, конечно же, свистом. А как вы хотели?

Впрочем, несправедливо будет сказать, что все болельщики были единодушны в настроении. Даже фанатка не смогла достичь целостности в своих зарядах, что уж говорить о центральных секторах, где многие аплодировали Глушакову, был даже болельщик с шарфом: «Денис – наш капитан». В общем, уже сейчас часть поклонников «Спартака» не в обиде на Глушакова и занимают его сторону, а еще часть, вероятно, простит Дениса и примет обратно в стаю, если он хорошо себя проявит на футбольном поле.

На поле

За всем этим околофутболом спряталась сама игра, главный итог которой заключается в том, что «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России. Не нужно недооценивать это событие, ведь по тому, как складывается осень, после зимней паузы именно победа в Кубке России, возможно, станет главной и единственной надеждой для болельщиков. После победы над «Анжи» эта опция сохраняется, «Спартак» продолжает вести борьбу во всех турнирах и не утратил шансов на удачные результаты по итогам трудного сезона.

Рауль Рианчо в кубковом матче не отошел от схемы 4-3-3, как не избавился от привычки перетасовывать состав перед каждой следующей игрой. По сравнению с понедельничной игрой против «Рубина» места в стартовом составе сохранили только три человека: центральные защитники Кутепов и Джикия, а также Ханни, переместившийся с фланга в центр атаки. Ребров занял место в воротах, Мельгарехо и Рассказов сыграли на краях обороны, средняя линия впервые предстала в виде треугольника Тимофеев, Глушаков, Еременко, на флангах атаки сыграли Самедов и Ломовицкий.

«Спартак» владел заметным территориальным преимуществом и реализовал первый же свой момент на 20-й минуте: Ханни замкнул прострел Мельгарехо, тем самым оправдав свое появление в центре атаки. Алжирец вообще был активен, не боялся идти в обводку, подготавливал моменты для себя и для партнеров. «Анжи» не выглядел командой, желающей во что бы то ни стало отыграться. Такое ощущение, что махачкалинцам просто не хватило мотивации. Оборонялись они достаточно организованно, но надавить на «Спартак» так и не смогли.

Парочка моментов – выход Понсе один на один с Ребровым и дальний удар Ондуа, возникли спонтанно. Хотя понятно, что москвичи при своей-то удаче могли и после них пропустить. Но в целом «Спартак» одержал пусть и минимальную, но уверенную победу. Без нервотрепки и приключений. Опальный Денис Глушаков, похоже, остается важным звеном для команды и коллектива. Полузащитник провел качественный и где-то даже демонстративный матч: стелился в подкатах, благодарил и подбадривал партнеров, показательно аплодировал трибунам, когда уходил на замену в концовке. А если результаты «Спартака» с возвращением Глушакова пойдут в гору, как к этому относиться?

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Все комментарии
viv
viv
   74 / 801
02 ноября в 23:48
на трибунах собралось около 15 тысяч зрителей - позорище какое..
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
02 ноября в 11:55
Тренер =начальник.Начальству нельзя гадить за спиной -это плохо кончается. Есть претензии -ищи возможность обсудить. Но Глушаков не такой.А ведь ему ещё предстоит осознать, что пик карьеры он прошёл с 2014 по 2017 год и выдать подобное никогда не получится -он не Тотти.Может кто-то его и простит,но не я.Если не смог полюбить его и Комбарова после чемпионства,то теперь и подавно.Таких надо безжалостно искоренять в клубе независимо от заслуг.Здоровая атмосфера улучшает взаимопонимание и укрепляет командный дух.А заменить этих игроков есть кем.
Jum13
Jum13
   10 / 801
02 ноября в 09:30
Давай, Дениска - спартачи с тобой! Не дай там тренеришкам слишком много о себе думать! Чуть что - меняй, опыт уже есть )))
Ник Уволен
Ник Уволен
02 ноября в 07:50
Позорно сыграли на полупустой Открывашке.
Alex-96
Alex-96
   356 / 801
02 ноября в 07:27
Стать иудой сразу в двух московских клубах может себе позволить только такая крыса как глушаков.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   167 / 801
02 ноября в 06:54
Посмотрим.
Дракон1988
Дракон1988 ответил parallels
   415 / 801
02 ноября в 04:37
посмотрел первое видео, не поверил, ущипнул себя, пересмотрел. теперь мне стыдно за спартак.
С песни Ленинграда офигел)))И ладно бы левая какая то песня,но нет)Сама www.Ленинград)))
parallels
parallels
   5 / 801
02 ноября в 04:32
если не узнали - это капитан спартака. после нескольких лет пребывания, собственно, в спартаке.
parallels
parallels
   5 / 801
02 ноября в 04:21
когда-то мы смеялись над конфликтом дзюбы в спартаке, и потом чёт резко не до смеха стало, когда перешёл в зенит, чего даже представить было невозможно. в итоге всё обошлось, достался даром, з/п средняя, голы забивает, до капитана сборной вырос. вопросов по дзюбе больше никаких, всё ок. но теперь на сцену вдруг вылезает самогонщик, который уже точно не жилец в спартаке, а контракт до июля 2020. "ещё вчера капитан спартака" не захочет переходить на дно таблицы, и если его агент не дурак, то схема вполне может выглядеть как бесплатное расставание спартака с глушаковым, если ему найдут новый хороший клуб и выплатят хорошие подъёмные, чтобы он на новом месте смог построить баню и открыть пункт проката зулусов. или упрётся и будет просиживать в дубле спартака, вытягивая немалую зарплату. вопрос только такой: что это будет за клуб? в данный момент можно утверждать только, что он и даром не нужен зениту и цска. тем более, у нас перебор опорников. краснодар шарахается от любой сомнительной репутации, мамаев не даст соврать. можно предположить, что снова не повезёт локомотиву, аккурат на Новый Год Свиньи соседи могут подложить им свинью, не фигурально выражаясь. вариант, что банщик останется, и будет играть за спартак, и пофиг, что свистят и поют - считаю маловероятным. и его уровень, конечно, не соответствует даже фнл - но уклонист от алиментов по недоразумению и федунской глупости имеет слишком хороший контракт, позволяющий ему сейчас не смотреть с надеждой на дно таблицы, что непременно с ним случится парой лет позже, когда будет искать работу хоть где. пс: позор спартаку!
parallels
parallels
   5 / 801
02 ноября в 03:29
посмотрел первое видео, не поверил, ущипнул себя, пересмотрел. теперь мне стыдно за спартак.
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
   424 / 801
02 ноября в 00:24
ЦСКА жаль немного, что вылетели, ну а Спартаку и его пушке страшной удачи) Может и проявит себя еще не только за пределами поля, но и на поле) А если нет, пусть идёт в баню и никакой сборной.
МКС
МКС ответил Atam 10
   103 / 801
02 ноября в 00:20
Извените конечно против СПАРТАКА ничего не имею уважаю и болею даже на еврокубках но как же вы надоели с своим спартаком.. стал чемпионом недавно молодцы честь и хвала но эти вечные разговоры чесно поднадоели..Ауууу людиииии в россии есть другие командыыыыы
Все легко чувак, на соккере много других страниц. Не сиди на ветках Спартака, нечего раздражать себя.
Atam 10
Atam 10
02 ноября в 00:16
Извените конечно против СПАРТАКА ничего не имею уважаю и болею даже на еврокубках но как же вы надоели с своим спартаком.. стал чемпионом недавно молодцы честь и хвала но эти вечные разговоры чесно поднадоели..Ауууу людиииии в россии есть другие командыыыыы
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
02 ноября в 00:13
    MALOVAR
    MALOVAR
       3 / 801
    02 ноября в 00:13
    Глушаков принес нам чемпионство в равной степени как Каррера и Аленичев ,он гуано по натуре как и многие выдающиеся футболисты. Есть поле ,есть 90 минут каждую неделю,пусть докажет что он еще футболист с большой буквы
    Messi_que_un_club
    Messi_que_un_club
       424 / 801
    02 ноября в 00:12
    Иногда хочется ответить Глушакову его же словами: "-Тебе тут негде играть")) Ну или не...р)
    МКС
    МКС
       103 / 801
    01 ноября в 23:58
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