В диких условиях. «Спартак», Глушаков, протест

01 ноября 2018, 23:30

«Спартак» впервые выиграл под руководством Рауля Рианчо и вышел в четвертьфинал Кубка России. «Соккер.ру» - о матче, который прошел в крайне необычной атмосфере.

До футбола

Уже за два часа до стартового свистка чувствовалось, что грядет не вполне обычный матч. Клубный автобус «Спартака» встречали пять человек, хотя обычно болельщики выстраиваются у заборчика в значительно большем количестве. По крайней мере, за последние два года не было ни одного столь же равнодушного приветствия команды у стадиона. Напомню, кубковый матч против «Анжи» - первая домашняя игра «Спартака» после отставки Массимо Карреры, несогласие с которой организованные болельщики, да и не только они, решили выразить бойкотом. Между тем, организаторы мероприятия, словно в попытке окончательно затроллить людей, решивших-таки поддержать «Спартак» на стадионе в четверг вечером, выставили на разогрев музыкантов с репертуаром, который пришелся бы по душе фанатам «Зенита». Тотальный бардак.

На трибунах

Даже несмотря на бойкот, статус соперника и не самое удобное время для посещения матча (такого времени в будний день в Москве не существует в принципе), на трибунах собралось около 15 тысяч зрителей. Конечно, для «Спартака» это мало, но не шокирующе мало, чтобы говорить о состоявшемся бойкоте. Во-первых, трибуна «B» была закрыта по решению КДК РФС из-за уханья болельщиков в предыдущем кубковом матче на «Открытие Арене» - полуфинале предыдущего розыгрыша против «Тосно», в котором все ожидали победу, а получили промахи Глушакова и большое разочарование. Таким образом, в матче с «Анжи» центр поддержки переместился на трибуну «D», а вот Денис ожидаемо стал одним из главных «героев» вечера.

Во-первых, трибуны выразили поддержку уволенному тренеру Массимо Каррере, любовь к которому, похоже, неискоренима. Была и ставшая традиционной кричалка «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», и перекличка секторов, поочередно произносивших имя и фамилию итальянского тренера, и многочисленные баннеры. В том числе главный из них на родном языке «алленаторе»: «Массимо, спасибо за все, это было круто!»

Совершенно иные послания были адресованы вернувшемуся в состав опальному капитану Глушакову и владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Леонида Арнольдовича и Дениса Борисовича грубо обзывали средствами контрацепции, вслух и на плакатах. Кроме того, трибуны пели: «Глушак – иуда, [уходи] отсюда». Баннеры гласили: «Руководство вон!», «Глушаков, на выход!», «Если сердце бьется, честь нет-нет, да продается», «Глушаков – это похороны. Наши», «Are you serious?», «Хватит нас позорить». Каждая встреча Глушакова с мячом встречалась, конечно же, свистом. А как вы хотели?

Впрочем, несправедливо будет сказать, что все болельщики были единодушны в настроении. Даже фанатка не смогла достичь целостности в своих зарядах, что уж говорить о центральных секторах, где многие аплодировали Глушакову, был даже болельщик с шарфом: «Денис – наш капитан». В общем, уже сейчас часть поклонников «Спартака» не в обиде на Глушакова и занимают его сторону, а еще часть, вероятно, простит Дениса и примет обратно в стаю, если он хорошо себя проявит на футбольном поле.

На поле

За всем этим околофутболом спряталась сама игра, главный итог которой заключается в том, что «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России. Не нужно недооценивать это событие, ведь по тому, как складывается осень, после зимней паузы именно победа в Кубке России, возможно, станет главной и единственной надеждой для болельщиков. После победы над «Анжи» эта опция сохраняется, «Спартак» продолжает вести борьбу во всех турнирах и не утратил шансов на удачные результаты по итогам трудного сезона.

Рауль Рианчо в кубковом матче не отошел от схемы 4-3-3, как не избавился от привычки перетасовывать состав перед каждой следующей игрой. По сравнению с понедельничной игрой против «Рубина» места в стартовом составе сохранили только три человека: центральные защитники Кутепов и Джикия, а также Ханни, переместившийся с фланга в центр атаки. Ребров занял место в воротах, Мельгарехо и Рассказов сыграли на краях обороны, средняя линия впервые предстала в виде треугольника Тимофеев, Глушаков, Еременко, на флангах атаки сыграли Самедов и Ломовицкий.

«Спартак» владел заметным территориальным преимуществом и реализовал первый же свой момент на 20-й минуте: Ханни замкнул прострел Мельгарехо, тем самым оправдав свое появление в центре атаки. Алжирец вообще был активен, не боялся идти в обводку, подготавливал моменты для себя и для партнеров. «Анжи» не выглядел командой, желающей во что бы то ни стало отыграться. Такое ощущение, что махачкалинцам просто не хватило мотивации. Оборонялись они достаточно организованно, но надавить на «Спартак» так и не смогли.

Парочка моментов – выход Понсе один на один с Ребровым и дальний удар Ондуа, возникли спонтанно. Хотя понятно, что москвичи при своей-то удаче могли и после них пропустить. Но в целом «Спартак» одержал пусть и минимальную, но уверенную победу. Без нервотрепки и приключений. Опальный Денис Глушаков, похоже, остается важным звеном для команды и коллектива. Полузащитник провел качественный и где-то даже демонстративный матч: стелился в подкатах, благодарил и подбадривал партнеров, показательно аплодировал трибунам, когда уходил на замену в концовке. А если результаты «Спартака» с возвращением Глушакова пойдут в гору, как к этому относиться?