Пожар на «Энфилде»

вчера, 10:30

Сумасшедшая развязка приключилась в группе С Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, как «Ливерпуль» вырвал путевку в плей-офф.

Группа С недаром называлась многими группой смерти. Люди очень любят искать таковые после жеребьевок. Тут несколько из общего ряда выбивалась «Црвена Звезда», но наличие ПСЖ , «Наполи» и «Ливерпуля» обещало драматическую непредсказуемую борьбу. А в итоге даже «Црвена Звезда» не стала статистом и в чем-то внесла свой вклад в итоговое расположение команд.

Ведь и «Ливерпуль», и «Наполи» теряли очки в Сербии. А без этих потерь обошлись бы без нервотрепки в случае «красных», а также остались бы в Лиге чемпионов в случае «Наполи». Так что белградский клуб может собой гордиться – в борьбу грандов вклинился и судьбоносное влияние оказал.

Но фактическая развязка наступила в заключительном туре на «Энфилде», где «Ливерпуль» в очной схватке принимал «Наполи». Такие матчи называют досрочными играми плей-офф. Ситуация складывалась такая, что могло дойти до подсчета забитых мячей при определении более достойного кандидата. Настолько плотная борьба. «Ливерпулю» нужно было лишь победить со счетом 1:0, либо как-то результативно сыграть с разницей в два и более мяча.

Неаполитанцев устраивали все другие расклады. Глядя на итоговый счет, можно предположить, что «Ливерпуль» сыграл очень прагматично и добился подходящего под условия результата. Но это далеко не так. На поле кипели такие страсти и борьба, что счет 1:0 совершенно не отражает насыщенности и событийности игры.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (4) – 8 (3)

«Ливерпуль» значительно перестрелял соперника и мог забивать неоднократно, однако стоит обратить внимание на разницу в точных ударах. Она минимальна. «Наполи» прицельно стрелял в своих более редких возможностях. А если вспомнить моменты в конце игры, то можно говорить о везении «Ливерпуля». Это когда Милик в упор не смог пробить Алиссона.

Впрочем, какое тут везение. Скорее великолепная игра вратаря «красных» и суетливость поляка при исполнении важнейшего удара всего группового турнира для неаполитанцев. Фанаты «красных» вспомнят два загубленных Мане момента в конце встречи. Так что рассуждать о везении и неудачах можно, но право на это имеют как одни, так и другие, поэтому можно обойтись и без нытья.

Владение мячом (точность передач): 48,3% (79%) - 51,7% (77%)

Небольшой перевес во владении мячом на стороне «Наполи» объясним тем, что итальянцы более тайма уступали в счете и предпринимали много попыток перехватить инициативу, переломить ход игры. Их ситуация вынуждала идти в атаку и захватывать контроль над игрой. Что касается точности передач, то она у обеих команд не выдающаяся. Это из-за очень высокой скорости игры, торопливости и высокого взаимного прессинга.

Весь матч игрокам обеих команд приходилось принимать быстрые решения, поскольку они оказывались под прессингом, под жестким давлением. В таких условиях делать выверенные пасы сложнее. Дефицит времени на принятие решений сказывается на точности. Но это только добавляло в данном случае напряжения и динамики – осечка могла случиться в любой момент.

Любители остросюжетных боевиков наверняка получили удовольствие, а если болельщик нейтральный, то он по ходу встречи менял свое предпочтение, желая выхода то для одной, то для другой команды. Даже сам Клопп получил дикое удовольствие от адреналина. Хотя другой на его месте такой нервотрепки не пожелал бы и поседел бы за одну игру.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Вау, что за матч! Не уверен, есть ли тренер, который гордился бы своей командой больше, чем я.

Единственная хорошая вещь первой игры с «Наполи» заключается в том, что это были вовсе не мы, а наши непутёвые братья-близнецы. Сегодня у нас была возможность показать больше, чем мы сделали в Италии, а парни провели выдающуюся игру. Наш прессинг заставил их изменить свои планы, но они так и не нашли подходящего ключа для вскрытия нашей обороны. Мо Салах забил невероятный гол, и я понятия не имею, как Алиссон выдал тот сейв. Это было потрясающе. Мы могли бы забить больше, но последний момент Мане уже не имел никакого значения с турнирной точки зрения. Игра была дикой, было множество контратак, но мы были к этому готовы. Это был «Энфилд» в своём классическом виде.

Действительно, «Ливерпуль» мог забить больше, но упускал очевидные шансы, тогда как единственный мяч был забит из очень нестандартного положения – Салах в конце первого тайма прошил Оспину ударом с острого угла, улизнув от пары защитников. «Красным» посчастливилось, что египтянин как раз сейчас набрал оптимальную форму и похож на самого себя образца прошлого сезона.

Карло Анчелотти (главный тренер «Наполи»):

Мы должны принять этот результат, даже если он очень разочаровывающий, поскольку мы сделали всё, что могли. Возможно, что за 6 игр мы сделали даже больше, чем кто-либо ожидал, и были очень близки к тому, чтобы выйти в плей-офф. Так что у нас нет сожалений. Эти матчи помогут нам в Лиге Европы. Используем наше выступление в группе как мотивацию для продвижения по турнирной сетке ЛЕ . В атаке нам не хватало немного остроты, «Ливерпуль» очень высоко прессинговал нас. А во втором тайме с обеих сторон была некоторая дезорганизованность. Это правда, что у соперника были шансы на контратаках, но это потому, что нам нужно было забивать, и мы были чуть менее сбалансированными. Получить несколько проблем в матче с финалистом прошлой Лиги чемпионов – это вряд ли удивительный сценарий.