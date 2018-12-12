Пожар на «Энфилде»

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
17:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
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Пожар на «Энфилде»

вчера, 10:30

Сумасшедшая развязка приключилась в группе С Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, как «Ливерпуль» вырвал путевку в плей-офф.

Группа С недаром называлась многими группой смерти. Люди очень любят искать таковые после жеребьевок. Тут несколько из общего ряда выбивалась «Црвена Звезда», но наличие ПСЖ, «Наполи» и «Ливерпуля» обещало драматическую непредсказуемую борьбу. А в итоге даже «Црвена Звезда» не стала статистом и в чем-то внесла свой вклад в итоговое расположение команд. 

Ведь и «Ливерпуль», и «Наполи» теряли очки в Сербии. А без этих потерь обошлись бы без нервотрепки в случае «красных», а также остались бы в Лиге чемпионов в случае «Наполи». Так что белградский клуб может собой гордиться – в борьбу грандов вклинился и судьбоносное влияние оказал. 

Но фактическая развязка наступила в заключительном туре на «Энфилде», где «Ливерпуль» в очной схватке принимал «Наполи». Такие матчи называют досрочными играми плей-офф. Ситуация складывалась такая, что могло дойти до подсчета забитых мячей при определении более достойного кандидата. Настолько плотная борьба. «Ливерпулю» нужно было лишь победить со счетом 1:0, либо как-то результативно сыграть с разницей в два и более мяча. 

Неаполитанцев устраивали все другие расклады. Глядя на итоговый счет, можно предположить, что «Ливерпуль» сыграл очень прагматично и добился подходящего под условия результата. Но это далеко не так. На поле кипели такие страсти и борьба, что счет 1:0 совершенно не отражает насыщенности и событийности игры. 

Цифры 

Удары по воротам (в створ): 22 (4) – 8 (3)

«Ливерпуль» значительно перестрелял соперника и мог забивать неоднократно, однако стоит обратить внимание на разницу в точных ударах. Она минимальна. «Наполи» прицельно стрелял в своих более редких возможностях. А если вспомнить моменты в конце игры, то можно говорить о везении «Ливерпуля». Это когда Милик в упор не смог пробить Алиссона. 

Впрочем, какое тут везение. Скорее великолепная игра вратаря «красных» и суетливость поляка при исполнении важнейшего удара всего группового турнира для неаполитанцев. Фанаты «красных» вспомнят два загубленных Мане момента в конце встречи. Так что рассуждать о везении и неудачах можно, но право на это имеют как одни, так и другие, поэтому можно обойтись и без нытья.

Владение мячом (точность передач): 48,3% (79%) - 51,7% (77%)

Небольшой перевес во владении мячом на стороне «Наполи» объясним тем, что итальянцы более тайма уступали в счете и предпринимали много попыток перехватить инициативу, переломить ход игры. Их ситуация вынуждала идти в атаку и захватывать контроль над игрой. Что касается точности передач, то она у обеих команд не выдающаяся. Это из-за очень высокой скорости игры, торопливости и высокого взаимного прессинга. 

Весь матч игрокам обеих команд приходилось принимать быстрые решения, поскольку они оказывались под прессингом, под жестким давлением. В таких условиях делать выверенные пасы сложнее. Дефицит времени на принятие решений сказывается на точности. Но это только добавляло в данном случае напряжения и динамики – осечка могла случиться в любой момент.

Любители остросюжетных боевиков наверняка получили удовольствие, а если болельщик нейтральный, то он по ходу встречи менял свое предпочтение, желая выхода то для одной, то для другой команды. Даже сам Клопп получил дикое удовольствие от адреналина. Хотя другой на его месте такой нервотрепки не пожелал бы и поседел бы за одну игру.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»): 

Вау, что за матч! Не уверен, есть ли тренер, который гордился бы своей командой больше, чем я.
Единственная хорошая вещь первой игры с «Наполи» заключается в том, что это были вовсе не мы, а наши непутёвые братья-близнецы. Сегодня у нас была возможность показать больше, чем мы сделали в Италии, а парни провели выдающуюся игру. Наш прессинг заставил их изменить свои планы, но они так и не нашли подходящего ключа для вскрытия нашей обороны.

Мо Салах забил невероятный гол, и я понятия не имею, как Алиссон выдал тот сейв. Это было потрясающе. Мы могли бы забить больше, но последний момент Мане уже не имел никакого значения с турнирной точки зрения.

Игра была дикой, было множество контратак, но мы были к этому готовы. Это был «Энфилд» в своём классическом виде.

Действительно, «Ливерпуль» мог забить больше, но упускал очевидные шансы, тогда как единственный мяч был забит из очень нестандартного положения – Салах в конце первого тайма прошил Оспину ударом с острого угла, улизнув от пары защитников. «Красным» посчастливилось, что египтянин как раз сейчас набрал оптимальную форму и похож на самого себя образца прошлого сезона.

Карло Анчелотти (главный тренер «Наполи»): 

Мы должны принять этот результат, даже если он очень разочаровывающий, поскольку мы сделали всё, что могли. Возможно, что за 6 игр мы сделали даже больше, чем кто-либо ожидал, и были очень близки к тому, чтобы выйти в плей-офф. Так что у нас нет сожалений.

Эти матчи помогут нам в Лиге Европы. Используем наше выступление в группе как мотивацию для продвижения по турнирной сетке ЛЕ.

В атаке нам не хватало немного остроты, «Ливерпуль» очень высоко прессинговал нас. А во втором тайме с обеих сторон была некоторая дезорганизованность. Это правда, что у соперника были шансы на контратаках, но это потому, что нам нужно было забивать, и мы были чуть менее сбалансированными.

Получить несколько проблем в матче с финалистом прошлой Лиги чемпионов – это вряд ли удивительный сценарий.

От «Наполи» на самом деле ждали меньшего. Конечно, все понимали, что яркая итальянская команда с опытным тренером во главе даст бой любому, но все ничьи с ПСЖ и победа над «Ливерпулем» в первом матче воспринимались как нечто необычное. В целом понимали, что неаполитанцы опасны, но в каждом конкретном случае их не считали фаворитами в парах. И тем удивительнее было лидерство «Наполи» после пяти туров. И тем больнее это падение на третье место за один матч. Только лишь из-за меньшего, чем у «Ливерпуля», количества забитых мячей. 

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   150 / 962
вчера в 19:06
Жаль что Црвена не выиграла, Ливер и Наполи заслуживали плей-офф
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 17:42
ливер молодцы
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Artuom
   341 / 962
вчера в 16:23
Бомжи с растратой более 80миллионов гордятся почетным пятым местом и не прямой путевкой в ле
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил sihafazatron
   341 / 962
вчера в 16:20
По квинси скучаешь
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich ответил lobsterdam
   282 / 962
вчера в 15:48
потерпев три (!) поражения от всех участников группы и имея одинаковую разницу мячей, в том числе по личным встречам с наполи, лфк все-таки сумел проползти чудом в четвертьфинал.
В 1/8
Roger Young
Roger Young
   390 / 962
вчера в 15:18
Классный матч и хорошая статья
Красный навсегда
Красный навсегда
   593 / 962
вчера в 13:38
Никто незнает мората недавно не укусил мане 😳
neverwin
neverwin ответил Artuom
   298 / 962
вчера в 13:03
Спасибо за очевидность, я матч смотрел.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   243 / 962
вчера в 11:54
потерпев три (!) поражения от всех участников группы и имея одинаковую разницу мячей, в том числе по личным встречам с наполи, лфк все-таки сумел проползти чудом в четвертьфинал.
Опять Ливерпуль вытягивают.
борька
борька
   157 / 962
вчера в 11:43
Интересный матч, болел за итальяшек!
Artuom
Artuom ответил neverwin
   288 / 962
вчера в 11:16
Мане в последнее время пороть моменты начал, на стадии плей офф за такое накажут.
Мане во вчерашнем матче был хорош во всём... кроме завершения...
Фирмино кстати вообще почти незаметный был. Проблемы с реализацией могут дорого обойтись Ливерпулю...
Artuom
Artuom ответил Scuderia Ferrari
   288 / 962
вчера в 11:13
Ведь и «Ливерпуль», и «Наполи» теряли очки в Сербии. А без этих потерь обошлись бы без нервотрепки в случае «красных», а также остались бы в Лиге чемпионов в случае «Наполи». Так что белградский клуб может собой гордиться – в борьбу грандов вклинился и судьбоносное влияние оказал. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ЦСКА и Локомотив "позорят Россию", зато црвена звезда, занявшая, как и Локомотив сейчас и ЦСКА в прошлых ЛЧ, закономерное 4 место, "может собой гордиться" и "оказала влияние на распределение ролей"! Вот ни разу не двойные стандарты.
У Локо и ЦСКА группы явно слабей. Локо проиграл 5 игр из шести, очень слабо...
ЦСКА может гордиться только выигрышем у Реала, но Реал в тот момент был настолько слаб, что его мог абсолютно любой клуб уделать.

Так что да, Црвена действительно выступила круче российских клубов, играя в более сильной группе.
К тому же российский чемп сильней сербского, а значит от российских клубов ожидают большего... а на деле всё наоборот получается...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил sihafazatron
   24 / 962
вчера в 11:07
не выдумывай,Салах бы опять растолкал защитников рукой и заколотил
neverwin
neverwin
   298 / 962
вчера в 11:06
Мане в последнее время пороть моменты начал, на стадии плей офф за такое накажут.
Владимир Ларин
Владимир Ларин
   919 / 962
вчера в 10:42
Да уж, после вчерашнего "супер зрелищного" "Локо" - "Шальке", посмотрел этот матч. Небо и земля. Вот как играть нужно, когда есть шансы, и хочешь чего то добиться.
sihafazatron
sihafazatron
   152 / 962
вчера в 10:27
Ох если бы забил наполи в конце, чтобы с мане сделали?)) В спартак бы отправили наверно)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   16 / 962
вчера в 10:27
Ведь и «Ливерпуль», и «Наполи» теряли очки в Сербии. А без этих потерь обошлись бы без нервотрепки в случае «красных», а также остались бы в Лиге чемпионов в случае «Наполи». Так что белградский клуб может собой гордиться – в борьбу грандов вклинился и судьбоносное влияние оказал.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ЦСКА и Локомотив "позорят Россию", зато црвена звезда, занявшая, как и Локомотив сейчас и ЦСКА в прошлых ЛЧ, закономерное 4 место, "может собой гордиться" и "оказала влияние на распределение ролей"! Вот ни разу не двойные стандарты.
lobsterdam
lobsterdam
   223 / 962
вчера в 10:25
потерпев три (!) поражения от всех участников группы и имея одинаковую разницу мячей, в том числе по личным встречам с наполи, лфк все-таки сумел проползти чудом в четвертьфинал.
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