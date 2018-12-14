«Краснодар»: разгромленный, но достигший цели

вчера, 02:07

«Севилья» жестко отомстила «Краснодару», устроив ему разгром в Испании. «Соккер.ру» - о матче, который сразу стал кошмаром для «быков».

Причудливая математика групповых этапов еврокубков не перестает удивлять. Не так давно «Зениту» хватало шести очков, чтобы выйти в плей-офф из группы, а в этот раз «Краснодар» имел шансы не попасть в еврокубковую весну, имея 12 очков после пяти туров. Чтобы реализовать негативный сценарий, «Краснодару» нужно было проиграть разгромно «Севилье» на выезде, а «Стандард» в параллельной встрече должен был одолеть «Акхисар».

Причем не так уж это все казалось нереально. Поскольку турки не набрали ни одного очка до последнего тура, а «Севилья» дома в нынешнем сезоне легко забивала много мячей достаточно сильным соперникам и вообще обладает такой могучей атакой, которая в хорошем настроении способна закладывать пачки голов.

Худшие опасения стали реализовываться уже на первых минутах. «Севилья» вышла играть с хорошим настроем, а это уже плохой признак для любого соперника: от «Реала» до «Леванте». В режиме стремительной подвижной атаки «Севилья» умеет заколачивать голы из неочевидных ситуаций. А оборона «Краснодара» оказалась на первых минутах матча слишком рыхлой, чтобы испанцы не воспользовались этим.

Пара ошибок в течение стартовых десяти минут – и «Севилья» уже вела со счетом 2:0, а Бен-Йеддер радовался дублю. Оба мяча пришли не из-за каких-то блестящих действий «Севильи», а благодаря неудачной и очень неплотной игре «быков» в защите. Гектары свободного пространства и проигранные единоборства плечо в плечо вкупе с хорошей реализацией у «Севильи» поставили «Краснодар» на грань провала.

Но у «быков» есть другое преимущество – они очень хороши в атаке. В противовес этому та же самая «Севилья», когда на кураже, достаточно много свободных зон оставляет в обороне. И «Краснодару» этим бы воспользоваться на первых минутах – шансы были у Перейры и Игнатьева, однако их подвела точность. Защита одинаково неплотная, шансы равные, а счет 2:0 – разница в реализации.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 6 (3)

Очевидный перевес в пользу команды, которая все-таки чаще атаковала и создавала больше голевых моментов. Это, впрочем, обусловлено в большей степени не тем, что «Севилья» лучше «Краснодара» играла, а тем, что она почти целый тайм провела в большинстве. В первой половине встречи, например, после двух пропущенных голов «быки» даже некоторое время чаще атаковали, били по воротам больше, но после удаления Рамиреса в начале второго тайма игра перешла на улицу с односторонним движением.



Владение мячом (точность передач): 58,9% (88%) - 41,1% (81%)

Здесь те же самые основания в разнице параметров. «Севилья» больше контролировала мяч, играя в большинстве во втором тайме. Также на этом показателе сказались первые минуты, которые испанцы провели увереннее. Что касается точности передач, то она достаточно хорошая у обеих команд. Это говорит о культуре паса и приводит в целом к неплохой смотрибельности игры. Чаще всего негативно на зрелищности сказывается именно обилие неточных передач.

После быстрых пропущенных мячей «Краснодар» повис на волоске. Мало кто сомневался, что «Стандард» сможет обыграть «Акхисар». Следовательно, у «Краснодара» намечались большие проблемы, если он пропустит еще. Любой на месте российской команды принялся бы нервничать и дрогнул бы. Быстрая агрессивная «Севилья» забивает на своем поле два быстрых мяча, а ты приезжал, чтобы не проиграть разгромно, то есть довольно расслабленный, но теперь понимаешь, что от разгрома тебя отделяет всего один гол. И все произошло очень стремительно. Крайне нервная ситуация.

Однако «Краснодар» недаром всю первую часть сезона демонстрировал волевой характер. «Быки» собрались и смотрелись достойно, играли до конца первого тайма весьма неплохо, на равных с испанцами. Нельзя исключать, что после перерыва в своем классическом стиле «Краснодар» совершил бы очередное чудо, очередной камбэк, который подарил бы более спокойное существование. Но удаление и пенальти в самом начале второго тайма оказались слишком тяжелой ношей.

Мурад Мусаев (старший тренер «Краснодара»): «Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало. Пропустили легкие мячи. Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. „Севилья“ провела отличный матч и заслуженно заняла первое место».

«Краснодару» оставалось надеяться на сохранение этого счета и на то, что «Стандард» каким-то чудом не обыграет «Акхисар». Надо отдать должное турецкому клубу, он умудрился набрать одно очко в последнем туре, выстояв против бельгийцев и завершив игру со счетом 0:0. То есть все волнения «Краснодара» были в итоге напрасными – «Стандард» свой план не выполнил. Так что выход в плей-офф у «быков» случился. Со второго места. После «Севильи». И с осадком.