Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ

вчера, 18:22

Только два российских клуба сыграют в весенней стадии еврокубков. «Соккер.ру» подводит итоги для ЦСКА, «Локо», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Каждому – по оценке!

«Локомотив» (чемпион России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.

6 матчей = 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений. Разница голов: 4:12.

Лучший бомбардир: по голу забили Антон Миранчук, Фарфан и Игнатьев, еще один точный удар на счету Автогола. 

Лучший ассистент: Алексей Миранчук – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Крыховяк и Гильерме – без замен; Игнатьев и Алексей Миранчук – все матчи в старте; Антон Миранчук, Игорь Денисов и Эдер.  

Лучший матч. Домашняя победа над «Галатасараем» (2:0). «Локомотив» даже в большинстве проигранных матчей не выглядел безнадежно, но будет странно выделить какую-то другую игру. Железнодорожники проиграли пять встреч, а в домашнем матче с «Галатасараем» одержали первую победу в Лиге чемпионов за 14 лет и сохранили перед последним туром шансы на попадание в Лигу Европы. 

Худший матч. Поражение от «Шальке» в последнем туре (0:1). Выиграй «Локомотив» у «Шальке» - и сейчас ждал бы жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы вместе с «Краснодаром» и «Зенитом». Но команда Семина приехала в Гельзенкирхен для Великого стояния на поле. Даже в Стамбуле и Порту «Локо» выглядел куда интереснее и живее, несмотря на крупные поражения. Железнодорожники не боролись, не сражались за свое право сыграть в Лиге Европы, а уныло шли на эшафот, как обреченные агнцы. Фу!

Лучший игрок. Алексей Миранчук. Выделялся своей созидательной активностью и нестандартными ходами, умудрился поучаствовать в половине голов «Локомотива» результативными передачами. В огород Алексея камень бросать не рекомендую. 

Главное событие. Беспомощность чемпиона России. Не то чтобы это стало не перевариваемым шоком, просто обидно, что чемпион России в группе без грандов оказался настолько «плюшевым». Сколько ни вспоминай яркие игровые отрезки и нереализованные моменты «Локо», главные факты в турнирной таблице: 5 поражений и последнее место. 

Оценка «Соккер.ру»: «2». «Локомотив» не вышел даже в Лигу Европы. Еврокубковая кампания провалена. Печаль.

ЦСКА (2-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.

6 матчей = 2 победы, 1 ничья, 3 поражения. Разница голов: 8:9.

Лучший бомбардир: Никола Влашич – 3 гола. 

Лучший ассистент: Никола Влашич – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Набабкин, Бекао и Влашич – без замен; Чалов, Обляков, Фернандес – все матчи в старте; Сигурдссон.  

Лучший матч. Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0). Это историческое событие. До матча против ЦСКА «Реал» не проигрывал на своем поле в еврокубках с разницей в три мяча. А тут взял и проиграл команде, которую даже в России после межсезонных кадровых реформаций не все воспринимали всерьез.  

Худший матч. Домашнее поражение от «Виктории» (1:2). Игра, после которой ЦСКА не только потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но, как выяснилось позднее, упустил шанс попасть даже в Лигу Европы. Армейцы бодро начали матч, открыли счет, но потом просто бросили играть, за что и были жестоко наказаны.

Лучший игрок. Никола Влашич. Человек, который определял лицо ЦСКА в Лиге чемпионов и практически в каждом матче подтверждал свое индивидуальное соответствие высоким стандартам этого турнира. Непосредственно поучаствовал в пяти из восьми голов ЦСКА. По-моему, безальтернативный выбор.

Главное событие. Две победы над мадридским «Реалом». Если бы кто-то сказал после жеребьевки, что ЦСКА дважды всухую переиграет действующего обладателя Кубка чемпионов, этого человека устроили бы в специальное учреждение. В каком бы состоянии ни был «Реал», каким бы составом ни играл, спустя годы детали сотрутся, останутся только результаты и эмоции. 1:0 в «Лужниках» против «сливочных», и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». 

Оценка «Соккер.ру»: «2+». Но трагикомичность ситуации заключается в том, что ЦСКА, несмотря на две победы над «Реалом», остался на последнем месте в группе. С турнирной точки зрения можно сказать, что армейцы провалили ключевые матчи с «Викторией»: на выезде кое-как «отскочили», а дома и вовсе проиграли. Победы над «Реалом» - это незабываемо (держите за это «плюсик» в «двойке»!), но здесь и сейчас ЦСКА свою задачу провалил точно так же, как и «Локомотив». 

«Спартак» (3-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: вылет из третьего квалификационного раунда.

Результат в Лиге Европы: последнее место в группе.

8 матчей = 1 победа, 3 ничьих, 4 поражения. Разница голов: 10:15.

Лучший бомбардир: Зе Луиш – 3 гола. 

Лучший ассистент: Роман Зобнин – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 8-ти встречах еврокампании: нет таких. Если говорить о групповой стадии Лиги Европы, вынося за скобки матчи с ПАОКом, то в шести матчах приняли участие Мельгарехо и Зе Луиш.

Лучший матч. Победа над «Рейнджерс» в Москве (4:3). Удивительная и странная игра, в которой «Спартак» трижды отыгрывался, но сумел одержать победу. Качество игры оставляло желать много лучшего, но какой еще матч выделять в этой категории, если не единственную победу «красно-белых» в их завершившейся еврокубковой кампании? 

Худший матч. А вот тут сложно остановиться на одном, выбор богат. По эмоциям и значимости – это, пожалуй, поражение в квалификации Лиги чемпионов от ПАОКа. «Спартак» в Греции вел 2:0, но позволил сопернику вырвать победу. По качеству игры худшим был выездной матч против «Рапида», можно выделить и последнюю игру с «Вильярреалом», которая лишила москвичей последней надежды. 

Лучший игрок. Лучших не было. Если уж нужно кого-то выделить, то пусть будет Мельгарехо. Когда хватало сил, парагваец смело ходил по бровке и тащил с собой мяч, отметился результативными действиями в каждом из домашних матчей.  

Главное событие. Два вылета и антирекорд. «Спартак» легко и непринужденно расстался и с Лигой чемпионов, и с Лигой Европы. К слову, ПАОК, который выбил «красно-белых» из третьего квалификационного раунда ЛЧ, тоже занял последнее место в группе Лиги Европы, проиграв пять матчей из шести. Греков бил БАТЭ и венгерский «Види». Кстати, последнее место в группе ЛЕ – это антирекорд для российских клубов, еще одно сомнительное достижение в резюме «Спартака».  

Оценка «Соккер.ру»: «1». Полная безнадега. «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов от соперника, над которым потом издевались в Лиге Европы, финишировал в своей группе ниже аутсайдера Ла Лиги, середняка австрийского чемпионата и клуба из Шотландии, чей чемпионат переживает упадок. Это мрак, крах и фиаско.

«Краснодар» (4-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге Европы: второе место в группе.

6 матчей = 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения. Разница голов: 8:8.

Лучший бомбардир: Ари – 2 гола. 

Лучший ассистент: Петров, Вандерсон – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Мартынович и Газинский – без замен; Вандерсон и Каборе – все матчи в старте; Куэва, Перейра, Петров.  

Лучший матч. Победа над «Севильей» в Краснодаре (2:1). Красиво и драматично, с чудесным победным голом Торнике Окриашвили, который исполнил бисиклету на 88-й минуте. «Краснодар» не просто выиграл у грозного противника, который по ходу этого сезона даже лидировал в Ла Лиге, «быки» действительно смогли сыграть лучше «Севильи».

Худший матч. Гостевое поражение от «Севильи» (0:3). Совсем не удался «Краснодару» последний матч в 2018-м году, «Севилья» устроила корриду на «Рамон Санчес Писхуан», забив два быстрых гола. Все могло закончиться и вовсе печально, пропусти «Краснодар» четвертый мяч и забей «Стандард» туркам в параллельной встрече. К счастью, пятно на парадном мундире не растеклось до размеров вылета из Лиги Европы, но получилось неприятно.

Главное событие. Три волевые победы дома. В каждом домашнем матче Лиги Европы «Краснодар» выигрывал одним и только одним способом: пропускал гол в первом тайме, чтобы после перерыва героическими усилиями перевернуть ход встречи и выиграть 2:1. Прокатило и с «Севильей», и со «Стандардом», и с «Акхисаром».  

Оценка «Соккер.ру»: «4». Задача по выходу в весеннюю часть решена – и это главное, но все-таки «Краснодар» заставил понервничать и напоследок провалился в Севилье. Есть над чем работать. 

«Зенит» (5-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге Европы: первое место в группе.

10 матчей = 5 побед, 2 ничьих, 3 поражения. Разница голов: 18:13.

Лучший бомбардир: Дзюба – 5 голов. 

Лучший ассистент: Заболотный, Кузяев, Дриусси – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 10-ти встречах еврокампании: Кузяев, Дриусси, Заболотный.

Лучший матч. Разгром минского «Динамо» (8:1). До сих пор непонятно, что это было, но этот чудесный результат позволил «Зениту» избежать раннего вылета из Лиги Европы. На групповой стадии «сине-бело-голубые» не провели ни одного цельного по качеству поединка. 

Худший матч. Крупное поражение в Минске (0:4). Собственно, по безобразности выступления игру в Минске «Зенит» тоже не сумел переплюнуть, хотя оба матча против «Славии» получились очень слабыми в исполнении команды Семака, несмотря на разные результаты. Но в Минске произошла настоящая катастрофа, последствия которой «Зенит» ликвидировал через неделю.

Главное событие. Контраст между домашними и гостевыми результатами. В пяти домашних матчах «Зенит» одержал пять побед. Хорошо ли играли «сине-бело-голубые», плохо ли, но побеждали в 100% случаев: и минское «Динамо» с «Мольде» в квалификации прошли за счет домашних побед, и соперников по группе на «Газпром Арене» обыграли. А вот на выезде в Лиге Европы команда Семака не выиграла ни разу: три поражения и две ничьи. 

Оценка «Соккер.ру»: «4». Даже по победным матчам к «Зениту» есть претензии по игре, поэтому он точно не «отличник», скорее шустрый счастливчик, которому до сих пор на экзаменах попадались нужные билеты. Настоящие испытания наступят весной.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Scuderia Ferrari
   551 / 1027
сегодня в 01:18
Бомж плюс конь коалиция против большинства мясных
Sunny.
Sunny.
   71 / 1027
сегодня в 00:45
ТО есть, при тез же самых обстоятельствах , если бы Рома сыграла бы хотя бы вничью с Викторией то оценкв Чистякова была бы уже не 2+ а 3+. Получается что Чистяков судил не ЦСКА , а слив Ромы.(( За это и ему 3
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Bullкин
   334 / 1027
вчера в 23:23
Если проводить аналогии с кино, то Вам наверное, сударь, и великолепный заказной блокбастер "Крым" понравился, и прекрасный исторический эпос "Евпатий Каловрот"... А может Вам не с чем сравнивать??? Ливерпуль-Наполи не пробовали глянуть? И не пробуйте! А то там полтайма могут Вам точку зрения сильно сбить.
Блокбастер "Крым" не смотрел, "Коловрата" пробовал , бросил, мне не интересно. Вы аналогию до конца доводите, укажите фильм, которому вышеуказанные в подмётки не годятся. Насчет Ливерпуля-Наполи, а что это изменит? Брошу зенит смотреть?. Вы слышали о том, что о вкусах не спорят? Вы смотрите фильмы Феллини и игру наполи, да ради бога. Я смотрю " Подвиг разведчика" и игру зенита.
Так что "За нашу победу"
pomor45
pomor45
   191 / 1027
вчера в 22:33
Зенит, как студента перед экзаменом, хвалить нельзя, только ругать надо. Очень был недоволен, когда в начале сезона прочили Зениту чемпионство в ЧР - в результате чуть не столкнули с первой строчки. Теперь снова принялись хулить и это очень хорошая примета.
pomor45
pomor45
   191 / 1027
вчера в 22:27
Армейцы бодро начали матч, открыли счет, но потом просто бросили играть, за что и были жестоко наказаны.
------------------------------------------------------------------------------------
Как задумали, так и сделали. ЛЕ - это не гешефт, а помеха весной на пути к гешефту - зоне ЛЧ.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   692 / 1027
вчера в 21:55
в этом году у76ись нормально наши клубы
Bullкин
Bullкин ответил Риелтор с берегов Невы
   133 / 1027
вчера в 21:47
Если проводить аналогии с кино, то Вам наверное, сударь, и великолепный заказной блокбастер "Крым" понравился, и прекрасный исторический эпос "Евпатий Каловрот"... А может Вам не с чем сравнивать??? Ливерпуль-Наполи не пробовали глянуть? И не пробуйте! А то там полтайма могут Вам точку зрения сильно сбить.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Олег Борткевич
   1 / 1027
вчера в 21:39
Это только в Европе. В РПЛ арбитры такого не допустят.
Без помощи судейства им только ФНЛ светит. Гыгыгы
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Конопляных Дел Мастер
   372 / 1027
вчера в 21:18
Спартак как всегда последний.
Это только в Европе. В РПЛ арбитры такого не допустят.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил serh62
   13 / 1027
вчера в 20:52
Как они после чемпионства писали: топ-клуб, круче ваших коней и бомжей, не опозорим Россию в отличие от коней и бомжей. А на выходе за два сезона 3 победы в 16 матчах.
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
вчера в 20:47
Как-то так и получается. .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1027
вчера в 20:35
Смех от Спартака, да и только. гыгыгы
serh62
serh62
   94 / 1027
вчера в 20:31
хорошо что есть такая команда спартак. на которой, и над ее болелами можно и нужно постоянно смеяться и издеваться. заслужили, честное слово...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   334 / 1027
вчера в 20:12
Не пойму: игра зенита скука, везение, прагматизм. Зенит везде первый. Мне не скучно смотреть, всегда загадка: победят или нет. Голы тяжело достаются. Много команд на игру с зенитом, как на последний бой выходят. Я помню заявления победителей на час, типа, для нас игра с зенитом принципиальна. Журналюги не догадываются спросить в чем принцип? Команда лидирует в чемпе, вышла в европейскую весну. Всем всё равно скучно. 8 мячей минску положила - это повезло. Что все требуют? За весь сезон маркизио подписали, а разговоры про сотни миллионов не утихают. Ладно глоры, спецы рассуждают де зенит не тот. Может мозги включить, подумать, а с кем зениту всех рвать. Что Мак звезда? Эрнани? Вы когда первый раз услышали о дриусси, паредесе?
Мне вот скучно и неинтересно читать наших экспертов, журналистов. А зенит скучать не даёт
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1027
вчера в 20:10
Не, ну 5+ вам, если это порадует.
Мерси Ара.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   13 / 1027
вчера в 20:08
Не, ну 5+ вам, если это порадует.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   101 / 1027
вчера в 20:01
спартачи за стремление к нулю заслужили единицу
Sunchees
Sunchees
   478 / 1027
вчера в 19:53
4 - Зениту? Я бы трояк влепил. Выступление Зенита кроме как на "удовлетворительно" никак не тянет. А то и с минусом, за влет БАТЭ.
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
   807 / 1027
вчера в 19:39
Спам вообще бесполезная никому не нужная команда. Кое как пролезают в ЕК, чтобы потом оттуда с позором вылететь
m40
m40
   781 / 1027
вчера в 19:13
    борька
    борька
       196 / 1027
    вчера в 19:05
    И радоваться нечему,провели матчи эти команды уныло!,
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       46 / 1027
    вчера в 19:03
    Хорошая подборка фактов. Поросятам не понравится.
    Чистякову+++ !!!
    МКС
    МКС
       29 / 1027
    вчера в 18:31
    Можно было и не читать. Автор как всегда однообразен.
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       124 / 1027
    вчера в 18:27
    Спартак как всегда последний.
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