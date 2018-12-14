Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ

вчера, 18:22

Только два российских клуба сыграют в весенней стадии еврокубков. «Соккер.ру» подводит итоги для ЦСКА , «Локо», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Каждому – по оценке!

«Локомотив» (чемпион России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.

6 матчей = 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений. Разница голов: 4:12.

Лучший бомбардир: по голу забили Антон Миранчук, Фарфан и Игнатьев, еще один точный удар на счету Автогола.

Лучший ассистент: Алексей Миранчук – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Крыховяк и Гильерме – без замен; Игнатьев и Алексей Миранчук – все матчи в старте; Антон Миранчук, Игорь Денисов и Эдер.

Лучший матч. Домашняя победа над «Галатасараем» (2:0). «Локомотив» даже в большинстве проигранных матчей не выглядел безнадежно, но будет странно выделить какую-то другую игру. Железнодорожники проиграли пять встреч, а в домашнем матче с «Галатасараем» одержали первую победу в Лиге чемпионов за 14 лет и сохранили перед последним туром шансы на попадание в Лигу Европы.

Худший матч. Поражение от «Шальке» в последнем туре (0:1). Выиграй «Локомотив» у «Шальке» - и сейчас ждал бы жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы вместе с «Краснодаром» и «Зенитом». Но команда Семина приехала в Гельзенкирхен для Великого стояния на поле. Даже в Стамбуле и Порту «Локо» выглядел куда интереснее и живее, несмотря на крупные поражения. Железнодорожники не боролись, не сражались за свое право сыграть в Лиге Европы, а уныло шли на эшафот, как обреченные агнцы. Фу!

Лучший игрок. Алексей Миранчук. Выделялся своей созидательной активностью и нестандартными ходами, умудрился поучаствовать в половине голов «Локомотива» результативными передачами. В огород Алексея камень бросать не рекомендую.

Главное событие. Беспомощность чемпиона России. Не то чтобы это стало не перевариваемым шоком, просто обидно, что чемпион России в группе без грандов оказался настолько «плюшевым». Сколько ни вспоминай яркие игровые отрезки и нереализованные моменты «Локо», главные факты в турнирной таблице: 5 поражений и последнее место.

Оценка «Соккер.ру»: «2». «Локомотив» не вышел даже в Лигу Европы. Еврокубковая кампания провалена. Печаль.

ЦСКА (2-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.

6 матчей = 2 победы, 1 ничья, 3 поражения. Разница голов: 8:9.

Лучший бомбардир: Никола Влашич – 3 гола.

Лучший ассистент: Никола Влашич – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Набабкин, Бекао и Влашич – без замен; Чалов, Обляков, Фернандес – все матчи в старте; Сигурдссон.

Лучший матч. Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0). Это историческое событие. До матча против ЦСКА «Реал» не проигрывал на своем поле в еврокубках с разницей в три мяча. А тут взял и проиграл команде, которую даже в России после межсезонных кадровых реформаций не все воспринимали всерьез.

Худший матч. Домашнее поражение от «Виктории» (1:2). Игра, после которой ЦСКА не только потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но, как выяснилось позднее, упустил шанс попасть даже в Лигу Европы. Армейцы бодро начали матч, открыли счет, но потом просто бросили играть, за что и были жестоко наказаны.

Лучший игрок. Никола Влашич. Человек, который определял лицо ЦСКА в Лиге чемпионов и практически в каждом матче подтверждал свое индивидуальное соответствие высоким стандартам этого турнира. Непосредственно поучаствовал в пяти из восьми голов ЦСКА . По-моему, безальтернативный выбор.

Главное событие. Две победы над мадридским «Реалом». Если бы кто-то сказал после жеребьевки, что ЦСКА дважды всухую переиграет действующего обладателя Кубка чемпионов, этого человека устроили бы в специальное учреждение. В каком бы состоянии ни был «Реал», каким бы составом ни играл, спустя годы детали сотрутся, останутся только результаты и эмоции. 1:0 в «Лужниках» против «сливочных», и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу».

Оценка «Соккер.ру»: «2+». Но трагикомичность ситуации заключается в том, что ЦСКА , несмотря на две победы над «Реалом», остался на последнем месте в группе. С турнирной точки зрения можно сказать, что армейцы провалили ключевые матчи с «Викторией»: на выезде кое-как «отскочили», а дома и вовсе проиграли. Победы над «Реалом» - это незабываемо (держите за это «плюсик» в «двойке»!), но здесь и сейчас ЦСКА свою задачу провалил точно так же, как и «Локомотив».

«Спартак» (3-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге чемпионов: вылет из третьего квалификационного раунда.

Результат в Лиге Европы: последнее место в группе.

8 матчей = 1 победа, 3 ничьих, 4 поражения. Разница голов: 10:15.

Лучший бомбардир: Зе Луиш – 3 гола.

Лучший ассистент: Роман Зобнин – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 8-ти встречах еврокампании: нет таких. Если говорить о групповой стадии Лиги Европы, вынося за скобки матчи с ПАОКом, то в шести матчах приняли участие Мельгарехо и Зе Луиш.

Лучший матч. Победа над «Рейнджерс» в Москве (4:3). Удивительная и странная игра, в которой «Спартак» трижды отыгрывался, но сумел одержать победу. Качество игры оставляло желать много лучшего, но какой еще матч выделять в этой категории, если не единственную победу «красно-белых» в их завершившейся еврокубковой кампании?

Худший матч. А вот тут сложно остановиться на одном, выбор богат. По эмоциям и значимости – это, пожалуй, поражение в квалификации Лиги чемпионов от ПАОКа. «Спартак» в Греции вел 2:0, но позволил сопернику вырвать победу. По качеству игры худшим был выездной матч против «Рапида», можно выделить и последнюю игру с «Вильярреалом», которая лишила москвичей последней надежды.

Лучший игрок. Лучших не было. Если уж нужно кого-то выделить, то пусть будет Мельгарехо. Когда хватало сил, парагваец смело ходил по бровке и тащил с собой мяч, отметился результативными действиями в каждом из домашних матчей.

Главное событие. Два вылета и антирекорд. «Спартак» легко и непринужденно расстался и с Лигой чемпионов, и с Лигой Европы. К слову, ПАОК , который выбил «красно-белых» из третьего квалификационного раунда ЛЧ , тоже занял последнее место в группе Лиги Европы, проиграв пять матчей из шести. Греков бил БАТЭ и венгерский «Види». Кстати, последнее место в группе ЛЕ – это антирекорд для российских клубов, еще одно сомнительное достижение в резюме «Спартака».

Оценка «Соккер.ру»: «1». Полная безнадега. «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов от соперника, над которым потом издевались в Лиге Европы, финишировал в своей группе ниже аутсайдера Ла Лиги, середняка австрийского чемпионата и клуба из Шотландии, чей чемпионат переживает упадок. Это мрак, крах и фиаско.

«Краснодар» (4-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге Европы: второе место в группе.

6 матчей = 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения. Разница голов: 8:8.

Лучший бомбардир: Ари – 2 гола.

Лучший ассистент: Петров, Вандерсон – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Мартынович и Газинский – без замен; Вандерсон и Каборе – все матчи в старте; Куэва, Перейра, Петров.

Лучший матч. Победа над «Севильей» в Краснодаре (2:1). Красиво и драматично, с чудесным победным голом Торнике Окриашвили, который исполнил бисиклету на 88-й минуте. «Краснодар» не просто выиграл у грозного противника, который по ходу этого сезона даже лидировал в Ла Лиге, «быки» действительно смогли сыграть лучше «Севильи».

Худший матч. Гостевое поражение от «Севильи» (0:3). Совсем не удался «Краснодару» последний матч в 2018-м году, «Севилья» устроила корриду на «Рамон Санчес Писхуан», забив два быстрых гола. Все могло закончиться и вовсе печально, пропусти «Краснодар» четвертый мяч и забей «Стандард» туркам в параллельной встрече. К счастью, пятно на парадном мундире не растеклось до размеров вылета из Лиги Европы, но получилось неприятно.

Главное событие. Три волевые победы дома. В каждом домашнем матче Лиги Европы «Краснодар» выигрывал одним и только одним способом: пропускал гол в первом тайме, чтобы после перерыва героическими усилиями перевернуть ход встречи и выиграть 2:1. Прокатило и с «Севильей», и со «Стандардом», и с «Акхисаром».

Оценка «Соккер.ру»: «4». Задача по выходу в весеннюю часть решена – и это главное, но все-таки «Краснодар» заставил понервничать и напоследок провалился в Севилье. Есть над чем работать.

«Зенит» (5-е место в чемпионате России 2017/2018)

Результат в Лиге Европы: первое место в группе.

10 матчей = 5 побед, 2 ничьих, 3 поражения. Разница голов: 18:13.

Лучший бомбардир: Дзюба – 5 голов.

Лучший ассистент: Заболотный, Кузяев, Дриусси – 2 результативные передачи;

Сыграли во всех 10-ти встречах еврокампании: Кузяев, Дриусси, Заболотный.

Лучший матч. Разгром минского «Динамо» (8:1). До сих пор непонятно, что это было, но этот чудесный результат позволил «Зениту» избежать раннего вылета из Лиги Европы. На групповой стадии «сине-бело-голубые» не провели ни одного цельного по качеству поединка.

Худший матч. Крупное поражение в Минске (0:4). Собственно, по безобразности выступления игру в Минске «Зенит» тоже не сумел переплюнуть, хотя оба матча против «Славии» получились очень слабыми в исполнении команды Семака, несмотря на разные результаты. Но в Минске произошла настоящая катастрофа, последствия которой «Зенит» ликвидировал через неделю.

Главное событие. Контраст между домашними и гостевыми результатами. В пяти домашних матчах «Зенит» одержал пять побед. Хорошо ли играли «сине-бело-голубые», плохо ли, но побеждали в 100% случаев: и минское «Динамо» с «Мольде» в квалификации прошли за счет домашних побед, и соперников по группе на «Газпром Арене» обыграли. А вот на выезде в Лиге Европы команда Семака не выиграла ни разу: три поражения и две ничьи.

Оценка «Соккер.ру»: «4». Даже по победным матчам к «Зениту» есть претензии по игре, поэтому он точно не «отличник», скорее шустрый счастливчик, которому до сих пор на экзаменах попадались нужные билеты. Настоящие испытания наступят весной.