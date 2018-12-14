Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ

Только два российских клуба сыграют в весенней стадии еврокубков. «Соккер.ру» подводит итоги для ЦСКА, «Локо», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Каждому – по оценке!
«Локомотив» (чемпион России 2017/2018)
Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.
6 матчей = 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений. Разница голов: 4:12.
Лучший бомбардир: по голу забили Антон Миранчук, Фарфан и Игнатьев, еще один точный удар на счету Автогола.
Лучший ассистент: Алексей Миранчук – 2 результативные передачи;
Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Крыховяк и Гильерме – без замен; Игнатьев и Алексей Миранчук – все матчи в старте; Антон Миранчук, Игорь Денисов и Эдер.
Лучший матч. Домашняя победа над «Галатасараем» (2:0). «Локомотив» даже в большинстве проигранных матчей не выглядел безнадежно, но будет странно выделить какую-то другую игру. Железнодорожники проиграли пять встреч, а в домашнем матче с «Галатасараем» одержали первую победу в Лиге чемпионов за 14 лет и сохранили перед последним туром шансы на попадание в Лигу Европы.
Худший матч. Поражение от «Шальке» в последнем туре (0:1). Выиграй «Локомотив» у «Шальке» - и сейчас ждал бы жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы вместе с «Краснодаром» и «Зенитом». Но команда Семина приехала в Гельзенкирхен для Великого стояния на поле. Даже в Стамбуле и Порту «Локо» выглядел куда интереснее и живее, несмотря на крупные поражения. Железнодорожники не боролись, не сражались за свое право сыграть в Лиге Европы, а уныло шли на эшафот, как обреченные агнцы. Фу!
Лучший игрок. Алексей Миранчук. Выделялся своей созидательной активностью и нестандартными ходами, умудрился поучаствовать в половине голов «Локомотива» результативными передачами. В огород Алексея камень бросать не рекомендую.
Главное событие. Беспомощность чемпиона России. Не то чтобы это стало не перевариваемым шоком, просто обидно, что чемпион России в группе без грандов оказался настолько «плюшевым». Сколько ни вспоминай яркие игровые отрезки и нереализованные моменты «Локо», главные факты в турнирной таблице: 5 поражений и последнее место.
Оценка «Соккер.ру»: «2». «Локомотив» не вышел даже в Лигу Европы. Еврокубковая кампания провалена. Печаль.
ЦСКА (2-е место в чемпионате России 2017/2018)
Результат в Лиге чемпионов: последнее место в группе.
6 матчей = 2 победы, 1 ничья, 3 поражения. Разница голов: 8:9.
Лучший бомбардир: Никола Влашич – 3 гола.
Лучший ассистент: Никола Влашич – 2 результативные передачи;
Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Набабкин, Бекао и Влашич – без замен; Чалов, Обляков, Фернандес – все матчи в старте; Сигурдссон.
Лучший матч. Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0). Это историческое событие. До матча против ЦСКА «Реал» не проигрывал на своем поле в еврокубках с разницей в три мяча. А тут взял и проиграл команде, которую даже в России после межсезонных кадровых реформаций не все воспринимали всерьез.
Худший матч. Домашнее поражение от «Виктории» (1:2). Игра, после которой ЦСКА не только потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но, как выяснилось позднее, упустил шанс попасть даже в Лигу Европы. Армейцы бодро начали матч, открыли счет, но потом просто бросили играть, за что и были жестоко наказаны.
Лучший игрок. Никола Влашич. Человек, который определял лицо ЦСКА в Лиге чемпионов и практически в каждом матче подтверждал свое индивидуальное соответствие высоким стандартам этого турнира. Непосредственно поучаствовал в пяти из восьми голов ЦСКА. По-моему, безальтернативный выбор.
Главное событие. Две победы над мадридским «Реалом». Если бы кто-то сказал после жеребьевки, что ЦСКА дважды всухую переиграет действующего обладателя Кубка чемпионов, этого человека устроили бы в специальное учреждение. В каком бы состоянии ни был «Реал», каким бы составом ни играл, спустя годы детали сотрутся, останутся только результаты и эмоции. 1:0 в «Лужниках» против «сливочных», и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу».
Оценка «Соккер.ру»: «2+». Но трагикомичность ситуации заключается в том, что ЦСКА, несмотря на две победы над «Реалом», остался на последнем месте в группе. С турнирной точки зрения можно сказать, что армейцы провалили ключевые матчи с «Викторией»: на выезде кое-как «отскочили», а дома и вовсе проиграли. Победы над «Реалом» - это незабываемо (держите за это «плюсик» в «двойке»!), но здесь и сейчас ЦСКА свою задачу провалил точно так же, как и «Локомотив».
«Спартак» (3-е место в чемпионате России 2017/2018)
Результат в Лиге чемпионов: вылет из третьего квалификационного раунда.
Результат в Лиге Европы: последнее место в группе.
8 матчей = 1 победа, 3 ничьих, 4 поражения. Разница голов: 10:15.
Лучший бомбардир: Зе Луиш – 3 гола.
Лучший ассистент: Роман Зобнин – 2 результативные передачи;
Сыграли во всех 8-ти встречах еврокампании: нет таких. Если говорить о групповой стадии Лиги Европы, вынося за скобки матчи с ПАОКом, то в шести матчах приняли участие Мельгарехо и Зе Луиш.
Лучший матч. Победа над «Рейнджерс» в Москве (4:3). Удивительная и странная игра, в которой «Спартак» трижды отыгрывался, но сумел одержать победу. Качество игры оставляло желать много лучшего, но какой еще матч выделять в этой категории, если не единственную победу «красно-белых» в их завершившейся еврокубковой кампании?
Худший матч. А вот тут сложно остановиться на одном, выбор богат. По эмоциям и значимости – это, пожалуй, поражение в квалификации Лиги чемпионов от ПАОКа. «Спартак» в Греции вел 2:0, но позволил сопернику вырвать победу. По качеству игры худшим был выездной матч против «Рапида», можно выделить и последнюю игру с «Вильярреалом», которая лишила москвичей последней надежды.
Лучший игрок. Лучших не было. Если уж нужно кого-то выделить, то пусть будет Мельгарехо. Когда хватало сил, парагваец смело ходил по бровке и тащил с собой мяч, отметился результативными действиями в каждом из домашних матчей.
Главное событие. Два вылета и антирекорд. «Спартак» легко и непринужденно расстался и с Лигой чемпионов, и с Лигой Европы. К слову, ПАОК, который выбил «красно-белых» из третьего квалификационного раунда ЛЧ, тоже занял последнее место в группе Лиги Европы, проиграв пять матчей из шести. Греков бил БАТЭ и венгерский «Види». Кстати, последнее место в группе ЛЕ – это антирекорд для российских клубов, еще одно сомнительное достижение в резюме «Спартака».
Оценка «Соккер.ру»: «1». Полная безнадега. «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов от соперника, над которым потом издевались в Лиге Европы, финишировал в своей группе ниже аутсайдера Ла Лиги, середняка австрийского чемпионата и клуба из Шотландии, чей чемпионат переживает упадок. Это мрак, крах и фиаско.
«Краснодар» (4-е место в чемпионате России 2017/2018)
Результат в Лиге Европы: второе место в группе.
6 матчей = 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения. Разница голов: 8:8.
Лучший бомбардир: Ари – 2 гола.
Лучший ассистент: Петров, Вандерсон – 2 результативные передачи;
Сыграли во всех 6-ти встречах еврокампании: Мартынович и Газинский – без замен; Вандерсон и Каборе – все матчи в старте; Куэва, Перейра, Петров.
Лучший матч. Победа над «Севильей» в Краснодаре (2:1). Красиво и драматично, с чудесным победным голом Торнике Окриашвили, который исполнил бисиклету на 88-й минуте. «Краснодар» не просто выиграл у грозного противника, который по ходу этого сезона даже лидировал в Ла Лиге, «быки» действительно смогли сыграть лучше «Севильи».
Худший матч. Гостевое поражение от «Севильи» (0:3). Совсем не удался «Краснодару» последний матч в 2018-м году, «Севилья» устроила корриду на «Рамон Санчес Писхуан», забив два быстрых гола. Все могло закончиться и вовсе печально, пропусти «Краснодар» четвертый мяч и забей «Стандард» туркам в параллельной встрече. К счастью, пятно на парадном мундире не растеклось до размеров вылета из Лиги Европы, но получилось неприятно.
Главное событие. Три волевые победы дома. В каждом домашнем матче Лиги Европы «Краснодар» выигрывал одним и только одним способом: пропускал гол в первом тайме, чтобы после перерыва героическими усилиями перевернуть ход встречи и выиграть 2:1. Прокатило и с «Севильей», и со «Стандардом», и с «Акхисаром».
Оценка «Соккер.ру»: «4». Задача по выходу в весеннюю часть решена – и это главное, но все-таки «Краснодар» заставил понервничать и напоследок провалился в Севилье. Есть над чем работать.
«Зенит» (5-е место в чемпионате России 2017/2018)
Результат в Лиге Европы: первое место в группе.
10 матчей = 5 побед, 2 ничьих, 3 поражения. Разница голов: 18:13.
Лучший бомбардир: Дзюба – 5 голов.
Лучший ассистент: Заболотный, Кузяев, Дриусси – 2 результативные передачи;
Сыграли во всех 10-ти встречах еврокампании: Кузяев, Дриусси, Заболотный.
Лучший матч. Разгром минского «Динамо» (8:1). До сих пор непонятно, что это было, но этот чудесный результат позволил «Зениту» избежать раннего вылета из Лиги Европы. На групповой стадии «сине-бело-голубые» не провели ни одного цельного по качеству поединка.
Худший матч. Крупное поражение в Минске (0:4). Собственно, по безобразности выступления игру в Минске «Зенит» тоже не сумел переплюнуть, хотя оба матча против «Славии» получились очень слабыми в исполнении команды Семака, несмотря на разные результаты. Но в Минске произошла настоящая катастрофа, последствия которой «Зенит» ликвидировал через неделю.
Главное событие. Контраст между домашними и гостевыми результатами. В пяти домашних матчах «Зенит» одержал пять побед. Хорошо ли играли «сине-бело-голубые», плохо ли, но побеждали в 100% случаев: и минское «Динамо» с «Мольде» в квалификации прошли за счет домашних побед, и соперников по группе на «Газпром Арене» обыграли. А вот на выезде в Лиге Европы команда Семака не выиграла ни разу: три поражения и две ничьи.
Оценка «Соккер.ру»: «4». Даже по победным матчам к «Зениту» есть претензии по игре, поэтому он точно не «отличник», скорее шустрый счастливчик, которому до сих пор на экзаменах попадались нужные билеты. Настоящие испытания наступят весной.
Так что "За нашу победу"
Так что "За нашу победу"
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Как задумали, так и сделали. ЛЕ - это не гешефт, а помеха весной на пути к гешефту - зоне ЛЧ.
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Как задумали, так и сделали. ЛЕ - это не гешефт, а помеха весной на пути к гешефту - зоне ЛЧ.
Мне вот скучно и неинтересно читать наших экспертов, журналистов. А зенит скучать не даёт
Мне вот скучно и неинтересно читать наших экспертов, журналистов. А зенит скучать не даёт
ЦСКА- противоречиво, но видится перспектива.
Краснодар- молодцы, провал по игре и результате только в одном матче
Зенит- прагматизм, скука, везение. Пол игре очень посредственно
Локомотив- безнадега
Спартак - импотенция и безволие
ЦСКА- противоречиво, но видится перспектива.
Краснодар- молодцы, провал по игре и результате только в одном матче
Зенит- прагматизм, скука, везение. Пол игре очень посредственно
Локомотив- безнадега
Спартак - импотенция и безволие
Чистякову+++ !!!
Чистякову+++ !!!