Кто лишний в «Спартаке» и как это исправить?

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Кто лишний в «Спартаке» и как это исправить?

вчера, 15:15

У «Спартака» масса проблем, но чисто футбольные связаны с переоцененностью и низким уровнем части игроков основы. «Соккер.ру» производит чистку в «Спартаке» на свой лад.

Что имеем?

Прежде, чем приступить к виртуальному переформатированию состава, знакомимся с теми ресурсами, которые есть в наличии. Делю всех игроков на пять категорий, на данном этапе не до тонкостей: вратари, центральные защитники, крайние защитники, центральные полузащитники, игроки группы атаки и центрфорварды отдельно. 

Вратари (Селихов, Максименко, Ребров). Номинально укомплектованный блок: есть первый номер, который, впрочем, еще должен доказать свои притязания на место в старте после травмы, опытный вратарь и молодой парень с амбициями. При этом ни Ребров, ни Максименко не подходят на роль главного в этой банде, качество вратарской линии будет определяться состоянием Александра Селихова.

Центральные защитники (Джикия, Кутепов, Жиго, Боккетти). И здесь номинально нет прорех. Да, в отдельных матчах возмущали своими действиями Кутепов и Боккетти, даже Джикия лажал, но кто в «Спартаке» вообще провел эту осень без перепадов? Тут два защитника, которые в 2018-м году играли в стартовом составе сборной России, Жиго, до травмы демонстрировавший очень высокий уровень по меркам РПЛ, и опытный Боккетти на подхвате. Если все здоровы и правильно готовы, то в этом кластере у «Спартака» качественный набор исполнителей. 

Крайние защитники (Ещенко, Петкович, Рассказов, Д. Комбаров, Айртон + Мельгарехо). Фамилий много, а толку часто мало. Ещенко порвал «кресты» и весной «Спартаку» не поможет, Петкович за полтора года не доказал, что вообще по делу находится в команде. Комбарову подвезли конкурента в лице бразильца Айртона, слева может сыграть еще и Мельгарехо, но теперь, видимо, Кононов будет рассматривать парагвайца исключительно как игрока атаки. 

Центральные полузащитники (Глушаков, Фернандо, Зобнин, Еременко, Тимофеев, Игнатов, Попов, Джано). Пока не исключаем даже Еременко, ведь официального объявления о расставании с ним не было. Определенно, в этой зоне «Спартаку» нужно навести порядок, здесь просто свалка из футболистов, но по классу и стабильности вопросов нет только к Фернандо и Зобнину. Все остальные – под сомнением.

Группа атаки (Ханни, Ломовицкий, Мельгарехо, Ташаев, Самедов, Педро Роша). И снова людей много, а коллективный КПД низкий. Ташаев не стал усилением за полгода, хотя были надежды, Самедов как будто завязал с футболом после чемпионата мира, а Педро Роша до сих пор не адаптировался. Ломовицкий получает игровое время, но пока не заблистал, Ханни и Мельгарехо – мастеровитые ребята по меркам «Спартака» и РПЛ, их нужно беречь.

Центрфорварды (Луис Адриано и Зе Луиш). У «Спартака» серьезные нападающие по классу, при правильном обращении с ними можно добиваться результатов. 

Итого, набралось 28 человек. Это те, кто играл за «Спартак» в первой половине сезона и пока остаются в команде, плюс Селихов, залечивавший травму, и новичок Айртон. Казалось бы, состав укомплектован, на каждую позицию по два человека, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. 

Возможные типы реконструкции состава

Главными проблемами «Спартака» на данной стадии следует считать неравномерную конкуренцию в составе и наличие целой группы игроков, которые усредняют качество команды, не приносят должной отдачи, а порой и отбирают игровое время у ребят, которые могли бы прогрессировать. Понятно, что в одночасье перетряхнуть состав будет затруднительно, тем более, зимой, но уже сейчас «Спартак» может расчистить образовавшиеся «авгиевы конюшни». Весной предстоит сыграть от 14-ти матчей до 17-ти, и 28 футболистов – это слишком много для столь короткого похода. Чрезмерная конкуренция размазывает ответственность, а Кононову важно поддерживать концентрацию внутри коллектива.

Кто лишний в «Спартаке»? Во-первых, следует избавиться от легионеров, не приносящих должной пользы. Эту категорию возглавляет Петкович, рядом с ним садится Попов. Еременко и Джано подошли бы для футбола Кононова, но их состояние здоровья навевает большие сомнения. Впрочем, по Ананидзе нужно думать, как и по Педро Роше. Оба этих футболиста молоды, у них долгосрочные контракты, но текущее состояние не позволит выручить за них вменяемые деньги на рынке, поэтому стоит попытаться извлечь выгоду в футбольном эквиваленте. 

Во-вторых, расстаемся с россиянами, чей уровень мастерства или мотивации не соответствует амбициям «Спартака». Это точно Тимофеев, здесь же должен быть Самедов, который играет очень мало, возрастной и с истекающим контрактом, есть вопросы по Ташаеву, но Александру стоит дать еще один шанс, снизив конкуренцию за счет расставаний с Поповым и Самедовым. 

Отсев + точечное усиление. Безболезненным и, более того, полезным станут для «Спартака» расставания с Петковичем, Тимофеевым, Поповым и Самедовым. По Еременко руководство клуба, похоже, решило и без нас, так что на выходе имеем пятерых футболистов, которых можно «минуснуть» уже зимой. Впрочем, Петкович после травмы Ещенко создает глубину состава на правом фланге обороны, хотя эту роль можно отдать и молодому Маслову. Если уйдут три игрока центральной зоны – Тимофеев, Попов и Еременко, логично задуматься о точечном усилении этой зоны. Ходят разговоры о возвращении воспитанника Аяза Гулиева из «Ростова», но эта сделка не будет простой для «Спартака». 

Стратегическое формирование + омоложение. Если же рассуждать более глобально и не ограничиваться одним только зимним окном, а задать для «Спартака» трансферный план на 2019-й год, то напрашивается глобальная реконструкция состава. Во-первых, точно уходят все футболисты, у которых истекает контракт в конце сезона: Самедов, Попов, Ещенко, Петкович. Во-вторых, «Спартак» должен заняться омоложением состава (сейчас в команде 9 игроков от 30-ти лет и старше). 

Многоуважаемые Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а также высокооплачиваемый защитник Боккетти – во второй волне «на выход». Комбарову уже привезли замену из Бразилии, Глушакова может заменить Гулиев или кто-то из молодых ребят. Зимой «Спартак» приобрел двух талантливых полузащитников клуба «Чертаново» Глушенкова и Умярова. Боккетти среди центральных защитников не является игроком первой линии, и есть вопросы по целесообразности продолжения сотрудничества. 

Если Леонид Федун живет не на слишком далеком облачке, то у него перед глазами есть пример ЦСКА, где не побоялись резкого обновления состава и остались в выигрыше. Важно понимать, что зарплатная ведомость армейцев значительно уступает спартаковской, а если нет разницы, то зачем платить больше Глушаковым, Комбаровым и прочим «заслуженным»? Такой вопрос должен зреть в уме Федуна и в недрах клуба, который, к тому же, гордится своей молодежью. Кстати, в ЦСКА ветераны шли на понижение зарплаты с возрастом, не хотели «доить» родной клуб. Параллель для сравнения придумайте сами.

Сейчас у «Спартака» действительно есть плеяда ребят, готовых подхватить знамя: тут и Рассказов с Ломовицким и Игнатовым, игравшие в первой половине сезона, и зажигающий в Туле Бакаев, и тот же Гулиев, по которому есть пункт о праве обратного выкупа у «Ростова». «Спартаку» нужны серьезные перемены, необходимо стряхнуть с себя негатив, а этого не получится сделать без резких движений: то же изгнание Глушакова обосновано и его игрой в 2018-м году, и недовольством болельщиков, и банальной необходимостью в омоложении. «Спартак» должен быть смелым, должен довериться лидерам новой волны с правильным менталитетом – Зобнину и Джикии, должен «резать мясо», иначе продолжит кувыркаться в собственноручно созданном болоте.

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Zoigen47
Zoigen47
   540 / 865
вчера в 21:55
Главное ликвидировать бардак в Спартаке и убрать Глушакова.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Don trambon
   268 / 865
вчера в 21:33
Давай собери страну и сделай опрос тебе кто будет мешать? Или лучше создай опрос кого расформировать ЦСКА или Спартак ответ будет однозначным и мне будет жаль твоих потерянных времён и денег так что оставайся на месте
ziborock
ziborock ответил Don trambon
   32 / 865
вчера в 21:11
Стыдно за спам одним словом. Одни старпёры и не понятные персонажи купленные для распила народных. Выхода 2: очищение пердивом или расформирование(более классный вариан за который, думаю, проголосовала бы бОльшая часть страны).
Голосуй, не голосуй, все рано получишь ....!)
Коля58
Коля58
   140 / 865
вчера в 18:03
Можно было бы поставить вопрос по другом! Спартак лишний! Как это исправить ))
Заработал 4 очка в Европе! )))
mikysss
mikysss
   424 / 865
вчера в 17:38
Че тут думать пенсионеров из ОПГ Ромашка надо гнать, молодежь вкатывает в игру уже, вчерашняя молодежь а ля Джикия Зобнин Кутепов уже игроки основы из легов Адриано еще может сезон отбегать ост уже конон пусть решает команду омоложать надо но грамотно а не так как у нас это 16 лет делается за редким исключением
Hypnoz
Hypnoz
   261 / 865
вчера в 17:23
Как были гинеровцы, на четвёртом месте, так и остались. С Березуцкими и пр., так и без них. Стабильность )))) !
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 865
вчера в 17:15
Было бы неплохо. Только Глушакова тоже в первую волну записать.
yasukuni
yasukuni
   149 / 865
вчера в 17:11
Кто лишний? Федун!
mars6791
mars6791 ответил Don trambon
   453 / 865
вчера в 16:29
Стыдно за спам одним словом. Одни старпёры и не понятные персонажи купленные для распила народных. Выхода 2: очищение пердивом или расформирование(более классный вариан за который, думаю, проголосовала бы бОльшая часть страны).
А я вот предлагаю расформировать ЦСКА . Причины - а просто так , надоели, и пусть полстраны против, сейчас так модно. Хороший да вариант - не дурнее вашего.
Don trambon
Don trambon
   41 / 865
вчера в 15:59
Стыдно за спам одним словом.

Одни старпёры и не понятные персонажи купленные для распила народных.

Выхода 2: очищение пердивом или расформирование(более классный вариан за который, думаю, проголосовала бы бОльшая часть страны).
donbeter
donbeter
   485 / 865
вчера в 15:48
У соккера один Спартак на-уме! Мусолят все по 10-му кругу, команду с 6 места! Неинтересно
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 865
вчера в 15:40
Не надо выгонять Глушакова - смех и радость он приносит людям!
МКС
МКС
   44 / 865
вчера в 15:29
А вас никто и не разгонял.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 865
вчера в 15:26
Не надо цирк разгонять. Гыгыгы
papic337
papic337
   183 / 865
вчера в 15:26
Правильно. Состав надо перелопатить.
МКС
МКС
   44 / 865
вчера в 15:20
Я то же смотрю Борзыкина, ничего нового автор не открыл.
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