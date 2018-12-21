Кто лишний в «Спартаке» и как это исправить?

вчера, 15:15

У «Спартака» масса проблем, но чисто футбольные связаны с переоцененностью и низким уровнем части игроков основы. «Соккер.ру» производит чистку в «Спартаке» на свой лад.

Что имеем?

Прежде, чем приступить к виртуальному переформатированию состава, знакомимся с теми ресурсами, которые есть в наличии. Делю всех игроков на пять категорий, на данном этапе не до тонкостей: вратари, центральные защитники, крайние защитники, центральные полузащитники, игроки группы атаки и центрфорварды отдельно.

Вратари (Селихов, Максименко, Ребров). Номинально укомплектованный блок: есть первый номер, который, впрочем, еще должен доказать свои притязания на место в старте после травмы, опытный вратарь и молодой парень с амбициями. При этом ни Ребров, ни Максименко не подходят на роль главного в этой банде, качество вратарской линии будет определяться состоянием Александра Селихова.

Центральные защитники (Джикия, Кутепов, Жиго, Боккетти). И здесь номинально нет прорех. Да, в отдельных матчах возмущали своими действиями Кутепов и Боккетти, даже Джикия лажал, но кто в «Спартаке» вообще провел эту осень без перепадов? Тут два защитника, которые в 2018-м году играли в стартовом составе сборной России, Жиго, до травмы демонстрировавший очень высокий уровень по меркам РПЛ , и опытный Боккетти на подхвате. Если все здоровы и правильно готовы, то в этом кластере у «Спартака» качественный набор исполнителей.

Крайние защитники (Ещенко, Петкович, Рассказов, Д. Комбаров, Айртон + Мельгарехо). Фамилий много, а толку часто мало. Ещенко порвал «кресты» и весной «Спартаку» не поможет, Петкович за полтора года не доказал, что вообще по делу находится в команде. Комбарову подвезли конкурента в лице бразильца Айртона, слева может сыграть еще и Мельгарехо, но теперь, видимо, Кононов будет рассматривать парагвайца исключительно как игрока атаки.

Центральные полузащитники (Глушаков, Фернандо, Зобнин, Еременко, Тимофеев, Игнатов, Попов, Джано). Пока не исключаем даже Еременко, ведь официального объявления о расставании с ним не было. Определенно, в этой зоне «Спартаку» нужно навести порядок, здесь просто свалка из футболистов, но по классу и стабильности вопросов нет только к Фернандо и Зобнину. Все остальные – под сомнением.

Группа атаки (Ханни, Ломовицкий, Мельгарехо, Ташаев, Самедов, Педро Роша). И снова людей много, а коллективный КПД низкий. Ташаев не стал усилением за полгода, хотя были надежды, Самедов как будто завязал с футболом после чемпионата мира, а Педро Роша до сих пор не адаптировался. Ломовицкий получает игровое время, но пока не заблистал, Ханни и Мельгарехо – мастеровитые ребята по меркам «Спартака» и РПЛ , их нужно беречь.

Центрфорварды (Луис Адриано и Зе Луиш). У «Спартака» серьезные нападающие по классу, при правильном обращении с ними можно добиваться результатов.

Итого, набралось 28 человек. Это те, кто играл за «Спартак» в первой половине сезона и пока остаются в команде, плюс Селихов, залечивавший травму, и новичок Айртон. Казалось бы, состав укомплектован, на каждую позицию по два человека, но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Возможные типы реконструкции состава

Главными проблемами «Спартака» на данной стадии следует считать неравномерную конкуренцию в составе и наличие целой группы игроков, которые усредняют качество команды, не приносят должной отдачи, а порой и отбирают игровое время у ребят, которые могли бы прогрессировать. Понятно, что в одночасье перетряхнуть состав будет затруднительно, тем более, зимой, но уже сейчас «Спартак» может расчистить образовавшиеся «авгиевы конюшни». Весной предстоит сыграть от 14-ти матчей до 17-ти, и 28 футболистов – это слишком много для столь короткого похода. Чрезмерная конкуренция размазывает ответственность, а Кононову важно поддерживать концентрацию внутри коллектива.

Кто лишний в «Спартаке»? Во-первых, следует избавиться от легионеров, не приносящих должной пользы. Эту категорию возглавляет Петкович, рядом с ним садится Попов. Еременко и Джано подошли бы для футбола Кононова, но их состояние здоровья навевает большие сомнения. Впрочем, по Ананидзе нужно думать, как и по Педро Роше. Оба этих футболиста молоды, у них долгосрочные контракты, но текущее состояние не позволит выручить за них вменяемые деньги на рынке, поэтому стоит попытаться извлечь выгоду в футбольном эквиваленте.

Во-вторых, расстаемся с россиянами, чей уровень мастерства или мотивации не соответствует амбициям «Спартака». Это точно Тимофеев, здесь же должен быть Самедов, который играет очень мало, возрастной и с истекающим контрактом, есть вопросы по Ташаеву, но Александру стоит дать еще один шанс, снизив конкуренцию за счет расставаний с Поповым и Самедовым.

Отсев + точечное усиление. Безболезненным и, более того, полезным станут для «Спартака» расставания с Петковичем, Тимофеевым, Поповым и Самедовым. По Еременко руководство клуба, похоже, решило и без нас, так что на выходе имеем пятерых футболистов, которых можно «минуснуть» уже зимой. Впрочем, Петкович после травмы Ещенко создает глубину состава на правом фланге обороны, хотя эту роль можно отдать и молодому Маслову. Если уйдут три игрока центральной зоны – Тимофеев, Попов и Еременко, логично задуматься о точечном усилении этой зоны. Ходят разговоры о возвращении воспитанника Аяза Гулиева из «Ростова», но эта сделка не будет простой для «Спартака».

Стратегическое формирование + омоложение. Если же рассуждать более глобально и не ограничиваться одним только зимним окном, а задать для «Спартака» трансферный план на 2019-й год, то напрашивается глобальная реконструкция состава. Во-первых, точно уходят все футболисты, у которых истекает контракт в конце сезона: Самедов, Попов, Ещенко, Петкович. Во-вторых, «Спартак» должен заняться омоложением состава (сейчас в команде 9 игроков от 30-ти лет и старше).

Многоуважаемые Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а также высокооплачиваемый защитник Боккетти – во второй волне «на выход». Комбарову уже привезли замену из Бразилии, Глушакова может заменить Гулиев или кто-то из молодых ребят. Зимой «Спартак» приобрел двух талантливых полузащитников клуба «Чертаново» Глушенкова и Умярова. Боккетти среди центральных защитников не является игроком первой линии, и есть вопросы по целесообразности продолжения сотрудничества.

Если Леонид Федун живет не на слишком далеком облачке, то у него перед глазами есть пример ЦСКА , где не побоялись резкого обновления состава и остались в выигрыше. Важно понимать, что зарплатная ведомость армейцев значительно уступает спартаковской, а если нет разницы, то зачем платить больше Глушаковым, Комбаровым и прочим «заслуженным»? Такой вопрос должен зреть в уме Федуна и в недрах клуба, который, к тому же, гордится своей молодежью. Кстати, в ЦСКА ветераны шли на понижение зарплаты с возрастом, не хотели «доить» родной клуб. Параллель для сравнения придумайте сами.

Сейчас у «Спартака» действительно есть плеяда ребят, готовых подхватить знамя: тут и Рассказов с Ломовицким и Игнатовым, игравшие в первой половине сезона, и зажигающий в Туле Бакаев, и тот же Гулиев, по которому есть пункт о праве обратного выкупа у «Ростова». «Спартаку» нужны серьезные перемены, необходимо стряхнуть с себя негатив, а этого не получится сделать без резких движений: то же изгнание Глушакова обосновано и его игрой в 2018-м году, и недовольством болельщиков, и банальной необходимостью в омоложении. «Спартак» должен быть смелым, должен довериться лидерам новой волны с правильным менталитетом – Зобнину и Джикии, должен «резать мясо», иначе продолжит кувыркаться в собственноручно созданном болоте.