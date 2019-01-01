Дерзок, Высокомерен, Возмутителен - «Дерби Каунти» Брайана Клафа 1971/1972

01 января 2019, 22:31

Сегодня «Дерби Каунти» один из клубов чемпионшипа, который возглавляет экс-игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард, борется за право попасть в элиту. Предлагаю взглянуть на команду, которая совершит прорыв со второго дивизиона в первый, и в 1972 году возьмет золотые медали под руководством одного из лучших тренеров Британии ХХ века Брайана Клафа. На тот момент единственным успехом клуба будет выигранный кубок Англии 1946 года - 4:1 против «Чарльтона Атлетика» под руководством Стюарта Макмилана, который проработает с командой до 1953 года. Тогда «бараны» вылетят во второй дивизион, через два года в 1955-ом они и вовсе скатятся в третий, и на протяжения конца 50-х и до середине 60-х годов проведут в низших дивизионах, пока в 1967 году команду не возглавит Брайан Клаф. И как всегда, чтобы ничего не упустить начнем с самого начала.

Зарождение тандема и начала пути.

До своего перехода в «Дерби», Клаф возглавлял «Хартлпул Юнайтед», где и зародился, так сказать всем известный тандем тренеров Брайан Клаф и Питер Тейлор. Пит до этого работал с «Бертон Альбион», и в 1964 году выиграл Южный кубок Лиги. Собственно до этого они уже были знакомы играли вместе за «Мидлсбро» с 1955 по 1961 год. Где и зародились дружеские отношения этих людей, Питер Тейлор был на семь лет старше Брайана Клафа, первый был вратарем, а второй нападающим. Их объединяла пара вещей: во-первых происхождение из рабочего класса; во-вторых страсть и любовь к футболу; в-третьих также уверенность обоих в том, что Брайан очень талантливый человек. Можно сказать именно Пит в нем разглядел все качества лидера, как футболиста, постоянно говоря о его хороших игровых способностях, так и гениального менеджера клуба. Тэйлор был единственным из его круга общения, кто мог открыто сказать, что тот не прав в том или ином вопросе, а также мог дать и совет в приобретении футболистов. После малого успеха с «Бертон Альбион» в 1965 году Тейлор переходит в «Хартлпул», став ассистентом Брайана Клафа. Два боле менее успешных года они провели в этом клубе, но нужно было двигаться дальше, и чтобы совершенствовать свои тренерские способности в 1967 году они возглавляют «Дерби Каунти», который ведет выживание во втором дивизионе.

Начало строительства команды и выход в элиту

В первом сезоне 1967/1968 под руководством нового тренера «бараны» займут всего навсего 18 строчку во втором дивизионе, но уже тогда клуб начнет закладывать успех будущей команды: в августе 67 года будет куплен из «Тренмер Роверс» центральный защитник Рой Макфарленд, из бывшего клуба за который играл Клаф «Сандерленд» будет куплен нападающий Джон О'Хэйер за 20 тысяч фунтов стерлингов, он составит атакующий дуэт в месте с Кевином Хектором, в сентябре 1967 года за 30 тысяч фунтов будет приобретен из «Ноттингем Форест» Алан Хинтон. Глобальная чистка рядов продолжиться, и из бывшей команды останется всего 4 игрока это нападающий Кевин Хектор, атакующий полузащитник Алан Дарбен, защитник Рон Вебстер и голкипер Колин Боултон, в свою очередь 11 футболистов из старого состава покинули клуб.

Позже в 1968 году будут приобретены полузащитник Джон МакГоверн, а также вратаря Лес Грин, эти игроки играли под руководством Клафа и Тэйлора, когда те управляли «Хартлпул Юнайтед», Уильям Карлен будет приобретен из «Шеффилда Юнайтеда» за 40 тысяч фунтов, сам Клаф его назовет «маленьким агрессивным Скаузером», так как он уроженец Ливерпуля, и был небольшого роста, но очень упорным и неуступчивым футболистом. В том году будет приобретен и шотландец Дэйв Макай по прозвищу «тигр» из «Тоттенхэма» за 5 тысяч фунтов, по личной инициативе Питера Тэйлора. При этом на тот момент он променяет прописку с высшего дивизиона на вторую лигу. Конечно он уже будет в возрасте, «Ведь из него уже сыпется песок», как скажет Клаф, ведь футболисту на тот момент уже 34 года, но настойчивость Пита Тэйлора убедит на его подписании. Его опыт в итоге послужит делом для продвижения клуба на вверх, так как он мог сыграть на двух позициях левого крайнего полузащитника и защитника. Сам Клаф в 2003 году назовет Макая лучшим игроком «Тоттенхэма» своего времени. А также подписан молодой защитник Джон Робсон. Сама команда в конце 1969 года победив в 22 матчах подряд, финиширует на первом месте во втором дивизионе. А в первом дивизионе титул возьмет «Лидс Юнайтед» Дона Реви, те самые обидчики, которые годом ранее в первом сезоне Брайана Клафа у руля «Дерби» выбили их из кубка Англии в 3-ем раунде, это породит соперничество Реви против Клафа.

«Первые успехи в первом дивизионе»

И так «Дерби» наконец вернется в элиту спустя почти 20 лет, и первый сезон для клуба сложился более даже чем успешно, они финишировали на четвертой строчке, одержав 22 победы, лучшим бомбардиром клуба станет Джон О'Хэир с 13 мячами, его партнер Кевин Хектор забьет 12. В этом сезоне будет подписан опытного центральный защитник Терри Хеннеси из «Ноттингем Фореста», за 100 тысяч фунтов, что конечно вызовет недовольство правление клуба, с которым Клаф будет вечно спорить, пока он будет руководить ими, и утверждать, что такие траты необходимы, для успеха клуба. Вернется из аренды нападающий Франк Уигнолл из «Вулверхемптона».

В сезоне 1970-1971 клуб неожиданно просядет, и закончит чемпионат на 9 строчке, в свою очередь Брайан Клаф и Питер Тэйлор будут продолжать улучшать команду приобретя новых футболистов, среди которых будет Колин Тодд перешедший из «Сандерленда» в феврале 1971 года. Сумма трансфера составила 175 тысяч фунтов стерлингов, на тот момент это будет самый дорогой трансфер в Британии для игрока обороны. Тодд создаст отличную связку с другим футболистом Роем Макфарлендом. Также был подписан шотландец Арчибальд Геммилл. Своей игрой Арчи привлёк внимание помощника тренера Питера Тэйлора. Тот рассказал о полузащитнике из «Престон Норд Энда» своему партнеру Брайану Клафу, и сообщил о том, что Геммилл практически подписал контракт с действующим чемпионом, «Эвертоном». Чтобы как можно быстрее заключить контракт с футболистом, лично Клаф вместе с Тэйлором приехал к нему домой, и после длительного разговора тот согласился перейти в «Дерби». Клуб заплатил чуть больше 60 тысяч фунтов, футболист отличался выносливостью и хорошей техникой, такой футболист был необходим для достижения больших целей. Уже в первом сезоне он провел 31 матч на поле забив в нем 3 гола.

Соперничество Брайан Клаф против Дон Реви.

Все началось с матча на кубок Англии в третьем раунде 1968 года, это был первый сезон Брайана Клафа на посту тренера «Дерби», и к ним в гости пожаловала одна из лучших команд Англии на тот момент - «Лидс Юнайтед» Дона Реви. Зрителей собралось почти 40 тысяч человек. Собственно «Лидс» не оставил никаких шансов, выиграв - 0:2. В этой игре, как и всегда игроки «павлинов» действовали нагло, при этом второй мяч был забит с пенальти, когда игрок соперника просто упал в штрафной «Дерби» симулируя нарушение, и в наглую выпрашивал пенальти. После этого Клаф называл «Лидс» грязной командой, симулянтами, провокаторами, а Норман Хантер был удостоен прозвища «Откусыватель ног». На что Дон Реви часто отвечал «для победы Все средства хороши». А до начала матча, Реви не пожал Клафу руку. Тем самым как бы показал о своем безразличии к коллеге.

Еще больше Клаф возненавидел Реви после того, как раскрыл, что тот находился в сговоре с судьей. Он отправился на один из матчей «Лидса», а после зашел в кабинет к Дону. Через какое-то время рефери постучался в дверь. Клаф утверждал: «Я слышал, как судья поинтересовался: „Все было, как надо, мистер Реви?“ Реви бросил нервное „Чудесно“ в ответ, и отмахнулся, как господин от слуги, и продолжил общение с ним.

„Дерби Каунти“ оставался самым легким соперником для „Лидса Юнайтеда“ проиграв в четырех матчах подряд. И после первой игры уже в первом дивизионе, когда подопечные Реви у себя на „Элланд Роуд“ выиграли - 2:0 в одном из интервью каналу заявил - „Мы постоянно преподаем урок „Дерби“ и их тренеру, это уже входит в нашу традицию, они просто не могут соперничать с нами в классе игры“. И вот наступил последний день марта 1970 года, когда „павлины“ пожаловали в гости на „Бейсбол Граунд“, в тот вечер подопечные Клафа выиграет со счетом - 4:1, команда Реви в игре будет просто беспомощной, как дети. Вообще их матчи и их противостояние носила своего рода „Дерби“. Его команда играет только в честный футбол, соперник же всегда хитрит на поле.

Чемпионский сезон „Дерби Каунти“ 1971-1972.

В самом начале сезона в ворота клуба встанет Колин Боултон, который наконец получит шанс проявить себя в роли первого номера, так как Лес Грин покинет клуб. Это в итоге во многом и определит итоговое место команды, он проведет 23 сухих матча. Команда выдаст приличный старт, когда 12 матчей со старта сезона не проигрывали - 5 побед и 7 ничьих, до игры в 13 туре против „Манчестер Юнайтед“, которому они проиграют - 0:1. Скажем с февраля по апрель клуб выдаст еще 8-матчевую беспроигрышную серию выиграв 7 встреч, и еще одну сведут к ничей.

В кубке Лиги клуб уже сложил полномочия в сентябре своим главным врагам „Лидс Юнайтед“, первая игра не выявит победителя - 0:0, а вот вторая переигровка в гостях уступят - 0:2. Кубок Англии дойдут до 5-го раунда кубка проиграв лондонскому „Арсеналу“, при этом понадобиться три матча, первая игра закончится -2:2, вторая 0:0, а последняя игра на нейтральном поле принесла соперникам путь дальше - 0:1.

Конечно в том сезоне за победу в чемпионате помимо команды Клафа, будут вести еще 3 клуба - это „Лидс Юнайтед“ Дона Реви, „Манчестер Сити“ Джо Мерсера, и „Ливерпуль“ Билла Шенкли. Борьба будет проходить до самого последнего тура. При чем в играх с каждым из оппонентов „бараны“ в одной игре победят, а во второй проиграют.

С „Лидсом“ разойдутся - в декабре проиграв - 0:3 в гостях, а в апреле дома выиграют - 2:0 благодаря голам (Джона О'Хэира и автоголу Нормана Хантера), эта победа позволит им выйти на первое место. В матче с „Манчестер Сити“ разойдутся - в декабре дома выиграв - 3:1, стараниями (Алана Хинтона с пенальти, Рона Вебстера и Алана Дарбена), а уже в предпоследнем туре „горожани“ возьмут реванш разгромив команду Клафа - 0:4 после этой победы подопечные Мерсера выйдут на первое место. Наверно самой важной будет игра против „Ливерпуля“ - в первой игре на „Энфилде“ - в декабре „бараны“ проиграют в результативной игре - 2:3, а вот реванш окажется кстати, в последнем туре дружина Клафа на своем поле выиграет минимально - 1:0, благодаря голу (Джона МакГоверна).

Когда команда Брайана Клафа завершила свой сезон, минимальной победой над „Ливерпулем“ клуб наберет - 58 очков. К последнему туру „Лидс“ выиграл - 2:0 у „Челси“ и набрал - 57 очков, но имел игру в запасе в гостях против „Вульверхэмптона“, сам „Ливерпуль“ в своем активе имел - 56 очков, и им предстояла сыграть игру с „Арсеналом“. „Манчестер Сити“ к тому времени также закончил свои игры набрав - 57 очков. И вот матч на стадионе „Вулверхэмптона“, который подопечные Реви неожиданно проиграют - 2:1 став серебряными призерами чемпионата, а „Ливерпуль“ разойдется миром - 0:0 с „Арсеналом“ набрав также - 57 очков финиширует третьим. Это в итоге позволит „Дерби Каунти“ стать в первые в своей истории победителями первого дивизиона. В том же году клуб выиграет еще кубок Тексако. Питер Тэйлор увез игроков в отпуск на Мальорку. В это время сам Клаф был не с командой, и отдыхал вместе с семьей и родителями на юге Великобритании на островах Силли. Там он и застал новость о чемпионстве. Это стал первый значимы трофей за 26 лет. Сам тренер возглавляя клуб просил, чтобы его называли все „Мистер Клаф“.

В итоге в 1973 году Брайан Клаф и его помощник Питер Тэйлор будет уволен из клуба, как окажется по личной инициативе самого Клафа, но после себя они оставят великолепную команду, которую возглавит их бывший игрок Дэйв Макай, с которым „Дерби Каунти“ в 1975 году выиграют второй чемпионский титул.

Для „Дерби Каунти“ Клаф остается один из лучших тренеров в „золотой эпохе“ клуба. Помимо них он вместе со своим помощником Питером Тэйлором возглавят и „Ноттингем Форест“ заштатный клуб второго дивизиона, и совершат отличный прорыв выиграв титул первого, и два Кубка Европейских Чемпионов подряд, а также после ухода из „Дерби“ они побывают в „Брайтон энд Хоу Альбион“, где их дорожки разойдутся, Тэйлор останется не месте, Клаф решит возглавить „Лидс Юнайтед“, но проработает там всего 44 дня, которые получат известность под название „Проклятый Юнайтед“.......... но это уже совсем другие истории.