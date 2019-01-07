Позор на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 10:33

«Реал» продолжает огорчать своих болельщиков. «Соккер.ру» - об очередном поражении безнадежно отстающих от лидера мадридцев.

Встреча между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» была интересна особенно по нескольким причинам. Во-первых, «Реал» оказался без двух игроков, которые претендуют на роль лидеров в команде – Бэйла и Асенсио. Хотя способность Гарета исполнять роль лидера ставится под сомнение все сильнее, например, Предраг Миятович недавно высказался на этот счет:

Обидно за то, что происходит с Бэйлом. Мне он очень импонирует как футболист, но Гарет далеко не лидер, он не может в этом плане заменить Роналду. Беспокоит, что он так часто травмируется.

Во-вторых, для нового главного тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля этот матч вообще был дебютным в данной роли. Начинать самостоятельную тренерскую карьеру в «Сосьедаде» с матча на «Сантьяго Бернабеу» против раненого и злого «Реала» - это серьезный вызов. К тому же четыре предыдущих матча подряд баски проиграли. Можно было представить их состояние.

В-третьих, матч привлекал внимание тем, как Сантьяго Солари будет решать кадровый вопрос. И, например, выходом Винисиуса с первых минут – он стал первым футболистом «Реала» 2000 года рождения или моложе, который был включен в стартовый состав. Кстати, к бразильцу должно быть минимум претензий.

Особенно со скидкой на то, в какой тяжелой ситуации команда, где ему приходится себя проявлять, а он не какая-то опытная звезда – всего лишь талантливый юноша. Если что положительное в итоге из матча «Реал» извлек, так это веру в большие перспективы Винисиуса, который двигался гораздо больше, чем все остальные футболисты «Реала».

А у мадридцев все наперекосяк пошло с самого начала, когда «Реал» начал встречу так, словно не разогрелся. Снова нелепая потеря концентрации привела к большим неприятностям. Если в прошлом туре «Вильярреал» этим воспользовался, забив быстрый гол, то теперь «Реал Сосьедад» заработал быстрый пенальти после фола Каземиро.

В предыдущей встрече после пропущенного мяча «Реал» отыгрался и даже вышел вперед. На этот раз мадридцам не удалось даже забить, хотя моментов они создали достаточно много. Этим попыткам «Реала» не хватало точности, слаженности, какого-то выверенного механизма. Все выглядело сумбурно и было «придумано на коленке». Словно на матч «Реал» выходил без плана, а лишь с надеждой на то, что имя поможет обыграть «Реал Сосьедад». Довольно странная вера, если учесть все плачевные результаты «Реала» в нынешнем сезоне.

Хотя говоря о результатах «Реала», нельзя не сказать про еще один существенный фактор – судейство. Если к назначению пенальти в ворота мадридцев особых вопросов не возникло, то другие решения рефери в Мадриде многие назвали скандалом. Не исключением были главный тренер и капитан команды.

Сантьяго Солари (главный тренер «Реала»):

Мы будем бороться за победу в следующей игре. Перед «Реалом» всегда стоит такая задача. О недооценке турнира и соперников речи и быть не может. Это могут позволить себе те, кто никогда не соревновался. Я не сомневаюсь в нашем победном духе. Команда проявила характер, несмотря на трудности. В этом матче всё шло не по плану. Мы хотели набрать три очка, но не сделали этого. Это футбол. Потеря концентрации в начале игры стоила нам пропущенного гола, который дорого нам обошелся. В профессиональном футболе нельзя себе такого позволять. Мы сделали всё возможное, чтобы перевернуть результат, были шансы, но мяч просто не шел в ворота. Никто не понял, почему не был назначен очевидный пенальти за фол на Винисиусе. Понятно, что судить матчи в реальном времени непросто, но на то и существует VAR . Все мы люди и допускаем ошибки, но когда их не пытаются исправить, это трудно понять.

Серхио Рамос (капитан «Реала»):

Рефери сыграл большую роль в происходящем. Я всегда защищал систему VAR , но ее нужно улучшать, потому что эпизоды, которые мы увидели, просто скандальные. Арбитр мог назначить пенальти, а затем посоветоваться с видеоассистентами. Мы посмотрели эти моменты в раздевалке и всего лишь просим о справедливости. «Реал» полон энтузиазма и готов бороться за титул Ла Лиги, но это очень сложно, когда происходит подобное. Как капитан команды я всегда стараюсь помогать арбитрам, но произошедшее сегодня - скандал. Удаление Лукаса Васкеса было слишком поспешным. Никогда не видел, чтобы игроку показывали вторую желтую карточку в такой ситуации. Он просто стоял в центре поля рядом с тремя другими игроками «Реала».

Стоит сделать акцент на эпизодах, о которых говорят мадридцы. Они упоминают два момента с неназначенными пенальти в ворота «Сосьедада». Первый случай произошел еще до перерыва – когда Ильярраменди вроде как подтолкнул Рамоса в штрафной при розыгрыше углового. Но судья даже не использовал VAR , хотя ему ничего не мешало это сделать. Во втором случае – Винисиус упал, прорвавшись в штрафную, как показалось, не без посторонней помощи. Рефери тоже не отреагировал.

Удаление у «Реала» случилось на 61-й минуте – он лишился Васкеса за вторую желтую карточку. Решение слишком суровое и для многих спорное – за такой фол в центре поля предупреждение многие назвали бы перебором. Наконец, у «Сосьедада» ведь тоже могло случиться удаление, когда Янузай рукой прерывал передачу, имея желтую карточку в пассиве. Словом, вопросов много, но к тренерскому штабу «Реала» их не меньше ведь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 28 (8) – 12 (4)

Конечно, было наивно полагать, что «Реал Сосьедад» победит «Реал», а еще и статистическое превосходство будет иметь. Мадридцы атаковали почти постоянно, однако уровень остроты этих атак оставлял желать лучшего, креатив отсутствовал напрочь, все подходы носили однообразный, читаемый и какой-то технический характер. А еще все было на невысокой скорости, что облегчало задачу обороняющимся. Только Винисиус выделялся, который нанес по воротам больше всех ударов – шесть штук.

Владение мячом (точность передач): 59,2% (88%) - 40,8% (82%)

Снова превосходство «Реала», хотя последние полчаса игры он действовал в меньшинстве. Даже вдесятером мадридцы контролировали мяч и отчаянно атаковали, но к стремлению вперед, точным передачам на дальних подступах к чужой штрафной, к большому числу бесполезных ударов «Реал» не прибавил главного – голов, ударов, которые стали бы чем-то неразрешимым для Рульи.

При всем недовольстве судейством Хуана Мануэля Монтеро нельзя обвинять в поражении «Реала» только арбитра. Мадридцы в большом кризисе. И он носит системный характер. У команды нет лидера – 18-летний Винисиус должен «включать мужика». У «Реала» нет слаженной системы построения атак. У «Реала» нет должного уровня концентрации, который позволил бы не совершать на ровном месте глупых ошибок в обороне и не дарить шансы соперникам просто так.

У «Реала» нет пространства для кадровых решений – замены выбывающим неравноценны, при всех больших вроде бы возможностях даже скамейка «Реала» не выглядит внушительной, а тренер еще и с Иско отношения испортил. Наконец, у «Реала» нет тренера – Солари, кажется, не из тех, кто способен исправить ситуацию, он скорее становится жертвой неблагоприятно складывающихся обстоятельств, чем умеет их сломать под себя.