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Позор на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 10:33

«Реал» продолжает огорчать своих болельщиков. «Соккер.ру» - об очередном поражении безнадежно отстающих от лидера мадридцев.

Встреча между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» была интересна особенно по нескольким причинам. Во-первых, «Реал» оказался без двух игроков, которые претендуют на роль лидеров в команде – Бэйла и Асенсио. Хотя способность Гарета исполнять роль лидера ставится под сомнение все сильнее, например, Предраг Миятович недавно высказался на этот счет:

Обидно за то, что происходит с Бэйлом. Мне он очень импонирует как футболист, но Гарет далеко не лидер, он не может в этом плане заменить Роналду. Беспокоит, что он так часто травмируется.

Во-вторых, для нового главного тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля этот матч вообще был дебютным в данной роли. Начинать самостоятельную тренерскую карьеру в «Сосьедаде» с матча на «Сантьяго Бернабеу» против раненого и злого «Реала» - это серьезный вызов. К тому же четыре предыдущих матча подряд баски проиграли. Можно было представить их состояние.

В-третьих, матч привлекал внимание тем, как Сантьяго Солари будет решать кадровый вопрос. И, например, выходом Винисиуса с первых минут – он стал первым футболистом «Реала» 2000 года рождения или моложе, который был включен в стартовый состав. Кстати, к бразильцу должно быть минимум претензий.

Особенно со скидкой на то, в какой тяжелой ситуации команда, где ему приходится себя проявлять, а он не какая-то опытная звезда – всего лишь талантливый юноша. Если что положительное в итоге из матча «Реал» извлек, так это веру в большие перспективы Винисиуса, который двигался гораздо больше, чем все остальные футболисты «Реала».

А у мадридцев все наперекосяк пошло с самого начала, когда «Реал» начал встречу так, словно не разогрелся. Снова нелепая потеря концентрации привела к большим неприятностям. Если в прошлом туре «Вильярреал» этим воспользовался, забив быстрый гол, то теперь «Реал Сосьедад» заработал быстрый пенальти после фола Каземиро.

В предыдущей встрече после пропущенного мяча «Реал» отыгрался и даже вышел вперед. На этот раз мадридцам не удалось даже забить, хотя моментов они создали достаточно много. Этим попыткам «Реала» не хватало точности, слаженности, какого-то выверенного механизма. Все выглядело сумбурно и было «придумано на коленке». Словно на матч «Реал» выходил без плана, а лишь с надеждой на то, что имя поможет обыграть «Реал Сосьедад». Довольно странная вера, если учесть все плачевные результаты «Реала» в нынешнем сезоне.

Хотя говоря о результатах «Реала», нельзя не сказать про еще один существенный фактор – судейство. Если к назначению пенальти в ворота мадридцев особых вопросов не возникло, то другие решения рефери в Мадриде многие назвали скандалом. Не исключением были главный тренер и капитан команды.

Сантьяго Солари (главный тренер «Реала»):

Мы будем бороться за победу в следующей игре. Перед «Реалом» всегда стоит такая задача. О недооценке турнира и соперников речи и быть не может. Это могут позволить себе те, кто никогда не соревновался.

Я не сомневаюсь в нашем победном духе. Команда проявила характер, несмотря на трудности. В этом матче всё шло не по плану. Мы хотели набрать три очка, но не сделали этого. Это футбол. Потеря концентрации в начале игры стоила нам пропущенного гола, который дорого нам обошелся. В профессиональном футболе нельзя себе такого позволять.

Мы сделали всё возможное, чтобы перевернуть результат, были шансы, но мяч просто не шел в ворота.

Никто не понял, почему не был назначен очевидный пенальти за фол на Винисиусе.

Понятно, что судить матчи в реальном времени непросто, но на то и существует VAR. Все мы люди и допускаем ошибки, но когда их не пытаются исправить, это трудно понять.

Серхио Рамос (капитан «Реала»):

Рефери сыграл большую роль в происходящем. Я всегда защищал систему VAR, но ее нужно улучшать, потому что эпизоды, которые мы увидели, просто скандальные.

Арбитр мог назначить пенальти, а затем посоветоваться с видеоассистентами. Мы посмотрели эти моменты в раздевалке и всего лишь просим о справедливости.

«Реал» полон энтузиазма и готов бороться за титул Ла Лиги, но это очень сложно, когда происходит подобное. Как капитан команды я всегда стараюсь помогать арбитрам, но произошедшее сегодня - скандал.

Удаление Лукаса Васкеса было слишком поспешным. Никогда не видел, чтобы игроку показывали вторую желтую карточку в такой ситуации. Он просто стоял в центре поля рядом с тремя другими игроками «Реала».

Стоит сделать акцент на эпизодах, о которых говорят мадридцы. Они упоминают два момента с неназначенными пенальти в ворота «Сосьедада». Первый случай произошел еще до перерыва – когда Ильярраменди вроде как подтолкнул Рамоса в штрафной при розыгрыше углового. Но судья даже не использовал VAR, хотя ему ничего не мешало это сделать. Во втором случае – Винисиус упал, прорвавшись в штрафную, как показалось, не без посторонней помощи. Рефери тоже не отреагировал.

Удаление у «Реала» случилось на 61-й минуте – он лишился Васкеса за вторую желтую карточку. Решение слишком суровое и для многих спорное – за такой фол в центре поля предупреждение многие назвали бы перебором. Наконец, у «Сосьедада» ведь тоже могло случиться удаление, когда Янузай рукой прерывал передачу, имея желтую карточку в пассиве. Словом, вопросов много, но к тренерскому штабу «Реала» их не меньше ведь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 28 (8) – 12 (4)

Конечно, было наивно полагать, что «Реал Сосьедад» победит «Реал», а еще и статистическое превосходство будет иметь. Мадридцы атаковали почти постоянно, однако уровень остроты этих атак оставлял желать лучшего, креатив отсутствовал напрочь, все подходы носили однообразный, читаемый и какой-то технический характер. А еще все было на невысокой скорости, что облегчало задачу обороняющимся. Только Винисиус выделялся, который нанес по воротам больше всех ударов – шесть штук.

Владение мячом (точность передач): 59,2% (88%) - 40,8% (82%)

Снова превосходство «Реала», хотя последние полчаса игры он действовал в меньшинстве. Даже вдесятером мадридцы контролировали мяч и отчаянно атаковали, но к стремлению вперед, точным передачам на дальних подступах к чужой штрафной, к большому числу бесполезных ударов «Реал» не прибавил главного – голов, ударов, которые стали бы чем-то неразрешимым для Рульи.

При всем недовольстве судейством Хуана Мануэля Монтеро нельзя обвинять в поражении «Реала» только арбитра. Мадридцы в большом кризисе. И он носит системный характер. У команды нет лидера – 18-летний Винисиус должен «включать мужика». У «Реала» нет слаженной системы построения атак. У «Реала» нет должного уровня концентрации, который позволил бы не совершать на ровном месте глупых ошибок в обороне и не дарить шансы соперникам просто так.

У «Реала» нет пространства для кадровых решений – замены выбывающим неравноценны, при всех больших вроде бы возможностях даже скамейка «Реала» не выглядит внушительной, а тренер еще и с Иско отношения испортил. Наконец, у «Реала» нет тренера – Солари, кажется, не из тех, кто способен исправить ситуацию, он скорее становится жертвой неблагоприятно складывающихся обстоятельств, чем умеет их сломать под себя.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил BARCDJIN
   207 / 664
сегодня в 14:19
Яркая речь
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
   527 / 664
вчера в 18:51
Так себе матч так себе команд(((
BARCDJIN
BARCDJIN ответил амурец
   72 / 664
вчера в 17:02
Действительно позор, пора Реалу опять подтвердить свой высокий класс, а не вот так сливать
Наверно даже если Реал 10 голов в классико получит в себя.. Ты останешься все таким же круглым, высоко-классным пи.....м

аха-ах)
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   180 / 664
вчера в 16:53
Удаление Лукаса Васкеса было слишком поспешным. Никогда не видел, чтобы игроку показывали вторую желтую карточку в такой ситуации. Он просто стоял в центре поля рядом с тремя другими игроками «Реала». УСерхио Рамоса глюки,ещё сказал бы что он вратарь.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   148 / 664
вчера в 16:48
В разобранном состоянии Реал... А кто и когда соберет, не понятно...
GrafDrakula
GrafDrakula
   386 / 664
вчера в 16:18
    Raamtvall
    Raamtvall
       613 / 664
    вчера в 16:12
    Гнилое пропуталонское судейство - действительно позор. Лигу с такими свистунами можно закрывать, тут и так всё ясно.
    Caniggia
    Caniggia
       27 / 664
    вчера в 15:19
    Все упования на необъективное судейство - это жалкие отмазки деградирующей команды. Пенальти не было ни одного, ни другого, вторая жёлтая справедливая. Наконец то судья на Бернабео отработал честно и не предвзято, несмотря на колоссальное давление. И по голевым моментам РС ничем не уступил Мадриду. Так что столичные грамурёныши ещё отскочили от разгромного позорища при своих болелах. А Модрич с ЗМ - это самое большое недоразумение в истории этого приза.
    борька
    борька
       80 / 664
    вчера в 14:29
    Реал показывает уовень российского футбола, так что ожно смело перевести реал -команду в российский чемпионат, а к ним отправить Енисей пока у нас зима!
    Incredulous
    Incredulous ответил bublikyo
       229 / 664
    вчера в 13:36
    Эх, вот бы Перес ушел после этого сезона, мечты...
    Это мечта миллионов болельщиков Реала.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       55 / 664
    вчера в 13:00
    позор это 1-18, 0-7, последнее место в группе ЛЕ и т.д.
    bublikyo
    bublikyo
       291 / 664
    вчера в 12:59
    Эх, вот бы Перес ушел после этого сезона, мечты...
    амурец
    амурец
       207 / 664
    вчера в 12:09
    Действительно позор, пора Реалу опять подтвердить свой высокий класс, а не вот так сливать
    viv
    viv
       28 / 664
    вчера в 12:09
    0:2 это не позор... позор это когда 0:7
    Великий Князь
    Великий Князь ответил заDOOMчивый
       3 / 664
    вчера в 12:01
    уровень Реала - это ЛЕ,в ближайшие 5 лет. Липовое чемпионство в ЛЧ закончилось. Король умер - да здравствует Барсук! Через пару лет подобная волна докатится и до италии, когда псевдочемпиона подвинут с места. Ничего вечного нет - всё заканчивается и новое начинается.
    Псевдочемпион скинут ещё в 2011 году. Ты отстал от жизни, скаузёр)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Великий Князь
       96 / 664
    вчера в 11:59
    А где Модрич?)
    видать теперь только на золотой мяч смотрит и диву даётся,как у него всё так вышло?!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       96 / 664
    вчера в 11:58
    уровень Реала - это ЛЕ,в ближайшие 5 лет. Липовое чемпионство в ЛЧ закончилось. Король умер - да здравствует Барсук!
    Через пару лет подобная волна докатится и до италии, когда псевдочемпиона подвинут с места. Ничего вечного нет - всё заканчивается и новое начинается.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответил RamonCSKA
       35 / 664
    вчера в 11:56
    Да уже в прошлом сезоне было понятно, что атаку надо обновлять. На одного Криша надеялись. А он в первой половине сезоне 4 гола кажется забил в Ла Лиге. Бензема, бэйл это не лидеры, более того, они уже не топ игроки. Я не знаю, о чем думал Перес, когда не купил топ игроков атаки. Но ходил слух, будто бы Перес решил сделать ставку на Асенсио, и специально не покупал топ игроков, чтобы дать полностью раскрыть его потенциал. А воз и ныне там.
    Великий Князь
    Великий Князь
       3 / 664
    вчера в 11:48
    А где Модрич?)
    bayern-cobra
    bayern-cobra
       289 / 664
    вчера в 11:43
      ДУХ Спартака
      ДУХ Спартака
         89 / 664
      вчера в 11:38
      Докатились. Ахахаха
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответил Manny_Pacquiao
         373 / 664
      вчера в 11:37
      у вас был роналду, перес его прос....
      а таких игроков способных в топ клубе по 50 мячей за сезон, по пальцам фрезеровщика посчитать
      А Роналду и дальше доказывает что он мастер своего дела
      кстати без него Рамоса вообще некому осадить как я понял
      Модрич лидер только у себя в Хорватии, а тут превратился в бездарность
      реально надо забрать у него золотой мяч и отдать если уж мерить по чм, то или гризману или мбаппе
      cevin cigan
      cevin cigan
         36 / 664
      вчера в 11:37
      Подписываюсь под каждым абзацем! Хотя для многих болел Реала, это и так очевидно......
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         54 / 664
      вчера в 11:32
      Судья исполнил, Солари сглотнул. Винисус сверкнул. Реал профукал Ла Лигу. Итоги игры.
      Фата лист
      Фата лист
         170 / 664
      вчера в 11:30
      Заберите у Модрича золотой мяч...
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
         35 / 664
      вчера в 11:17
      Надеюсь в зону лч попадут. Чемпионство уже точно не светит. После классико стало это понятно. В лч тоже ничего не светит, возможно вылет даже от аякса. Надеюсь этот сезон станет для всех уроком. Для переса особенно. И он сделает все возможное, чтобы подписать топ тренера. Надеюсь, что это будет не Конте и, особенно, Моур. Также нужны топ игроки в атаку. 9-ка, которая забивает по 50 мячей за сезон.
      sir_Alex
      sir_Alex
         42 / 664
      вчера в 11:16
      Кого-то это удивляет?
      neverwin
      neverwin
         303 / 664
      вчера в 11:02
      Блин, у меня никогда не было симпатии к Реалу, но глядя на это, даже сочувствие к ним появляется. Но с другой стороны так Пересу и надо!!!! Игроков нормальных покупать надо, судьи уже не помогут.
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         193 / 664
      вчера в 11:02
      Реал сдулся после 2 просеров от Великого ЦСКА!
      parallels
      parallels
         6 / 664
      вчера в 10:45
      позор находится в тарасовке и не играл на бернабеу!
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