Моуриньо и все-все-все

вчера, 10:05

Пока Жозе Моуриньо сидит без дела, журналисты телеканала BeInSport выловили его и взяли большое интервью. «Соккер.ру» выбрал самое интересное.

К португальцу отношение в футбольном сообществе неоднозначное. Кто-то по-прежнему считает его великим, другие полагают, что время Моуриньо прошло и все, что он теперь делает, только характеризует его с негативной стороны. В этом интервью журналисты постарались коснуться всех наиболее острых тем, вспомнить все ключевые команды, игроков, события, которые связывают с именем Моуриньо.

Получилось очень большое интервью, которое было лишено традиционного сарказма и желчи, направленной на журналистов, потому что Моуриньо никого не тренирует и мог позволить себе расслабиться, отвечая на вопросы – не нужно было принимать позу защищающегося и ощетиниваться во все стороны.

Про «Манчестер Юнайтед»

Одной из моих лучших работ было завоевание второго места с МЮ в прошлом сезоне. Вы можете сказать, что я сумасшедший, потому что, выиграв 25 титулов, называю одним из лучших достижений второе место. Но дело в том, что люди не знают, что происходило за кулисами.

Про лучшую команду в карьере

Лучшая команда? Знаете, я должен назвать «Интер». Потому что они выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Поэтому я должен сказать, что это была лучшая команда.

Про «Реал»

Люди порой забывают... Лига чемпионов – мировое событие, но мы выиграли Кубок Испании и Ла Лигу с рекордным количеством очков. Чтобы набрать 100 очков, нужно выиграть много матчей. Кроме того, мы установили рекорд по голам. Если часто повторять ложь, некоторые могут поверить, что это правда. Но ложь, повторенная тысячу раз, остается ложью.

Про Дидье Дрогба

Дрогба - очень преданный парень. Он никогда не забывал, что я взял его в Премьер-Лигу из «Марселя». Он не ожидал этого, потому что он был уже не очень молод, когда начал играть на таком уровне. Точно помню, как Абрамович спрашивал меня: «Кого ты хочешь в нападение?» Я сказал, что Дрогба. «Кто это? Где он играет?». «Мистер Абрамович, не говорите, а платите деньги», - ответил я. Дрогба стал идолом для «Челси» и для Премьер-Лиги.

Про Мохамеда Салаха

Много было сказано того, что не соответствует действительности. Потому что люди пытаются наклеить на меня ярлык как на человека, продавшего Салаха. Это неправда. Я тренер, который нанял Салаха. То есть наоборот. Когда я был в «Челси», мы играли с «Базелем» в Лиге чемпионов. Я влюбился в Салаха, настаивал на его покупке. Но у нас на его позиции были великолепные игроки – Виллиан, Азар. Он прибыл в Лондон и был полностью потерян в новом мире. Мы хотели его ввести в команду, но он желал играть каждую минуту и не хотел ждать. Мы решили отдать его в аренду в Италию. «Фиорентина» ему подходила. Когда же «Челси» решил продать его, я не соглашался с этим. Я подписал Салаха, но не продавал его.

Про тренерскую школу

Очень просто играть «хорошо», но не побеждать. Легко прикрываться определенной идеей или определенным стилем и не показывать результат. Тренер может победить, а затем исчезнуть. Тренеры, которые побеждают, и тренеры, которые побеждают постоянно, имеют разное представление о футболе. Можно говорить о Гвардиоле, Анчелотти. Я тоже вхожу в этот список тренеров, которые побеждали на протяжении всей карьеры. А где молодые тренеры? Надеюсь, что молодые тренеры превратят свою репутацию в результаты. Потому что результаты – это то, что остается навсегда и позволяет тебе поддерживать свой уровень.

Про отношение к нему

Если происходит что-то хорошее – это не новости. Сегодня новости – это если я с кем-то поссорюсь. Все хорошее, что происходит между мной и игрокам, не является новостью. В современном мире новости – это когда у тебя есть проблемы.

Про проблемы в отношениях с игроками

Я не думаю, что проблемы возникают между тренером и игроками. Проблемы возникают, когда у тренера нет клубной структуры, которая бы за ним стояла, чтобы взаимодействовать с игроками. Сегодня у тренера нет власти, чтобы воспитывать игроков, которые ведут себя непрофессионально. Тренеру нужна структура, чтобы управление в клубе было организовано определенным образом. Сегодня между тренером и игроками не может быть отношений, потому что иногда приходится принимать тяжелые решения. Вся проблема в клубах, у которых нет структуры, позволяющей выстраивать прямые отношения между тренером и игроками. У клуба должен быть президент, управляющий, спортивный директор и только потом тренер. Клуб должен быть очень хорошо организован, чтобы со всем этим справиться. Тренер же должен заниматься работой, а не пытаться поддерживать дисциплину и воспитывать игроков.

Про завершение карьеры

Я хочу работать. Я слишком молод, чтобы уходить на пенсию. Да, я очень долго работаю в футболе, но мне будет 56 лет через пару недель. Я действительно еще слишком молод. Я работаю на высшем уровне и собираюсь на нем остаться.

Это основные заявления Моуриньо, отражающие его отношение к тому, что происходит и происходило все это время вокруг португальца. Обращает на себя внимание, что он как бы продолжает защищаться и оправдываться, выставляя себя в наилучшем свете, а во всем негативе обвиняя внешние силы и некие «заговоры». Вероятно, в чем-то он прав. Но вряд ли позиция «я против всего мира» может считаться конструктивной.