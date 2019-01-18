Моуриньо и все-все-все

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Лестер Сити 2.25 3.23 3.35
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Бернли 1.63 3.98 5.3
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Кардифф 1.97 3.3 4.15
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Брайтон энд Хоув 1.3 5.45 10
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Вест Хэм 2.35 3.65 2.82
20:30 сегодня  Арсенал -:-  Челси - - -
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня  Реал -:-  Севилья 1.72 4.25 4.7
20:30 сегодня  Уэска -:-  Атлетико М 5.8 3.45 1.7
22:45 сегодня  Сельта -:-  Валенсия 2.92 3.27 2.47
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Рома -:-  Торино 1.6 4.1 5.3
20:00 сегодня  Удинезе -:-  Парма 2.05 3.17 3.95
22:30 сегодня  Интер -:-  Сассуоло 1.42 4.7 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Фрайбург 1.62 4.2 5
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Майнц 2.35 3.2 3.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Боруссия М 2 3.7 3.5
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Вердер 3 3.5 2.3
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Фортуна 1.9 3.6 4
20:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия Д 2.55 3.35 2.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Генгам 1.07 12 25.5
22:00 сегодня  Монако -:-  Страсбур 1.87 3.77 3.9
22:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
22:00 сегодня  Реймс -:-  Ницца 2.2 3.2 3.45
22:00 сегодня  Ним -:-  Тулуза 2.02 3.47 3.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.95 3.6 3.6
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.3 2.85
Англия. Лига Два 2018/2019, 29 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.57 3.72 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.35 3.23 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.67 3.87 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб БериБери 2.75 3.32 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.45 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.82 3.55 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.45 3.35 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.3 3.3 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.23 3.25 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.37 3.12 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.07 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.67 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.15 3.2 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.72 3.9 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.4 3.32 2.82
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.12 3.3 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.85 3.55 3.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.25 3.3 3.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 4.05 3.27 1.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.72 3.4 5.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.97 3.52 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.82 3.35 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.45 3.12 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.45 3.2 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.8 3.3 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.65 3.72 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.85 3.37 2.37
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.53 4.5 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2.37 3.4 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.85 3.6 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 2.55 3.55 2.55
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 7 4.2 1.45
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 2.2 3.1 3.3
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.17 6.5 16.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.52 2.75 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.65 2.97 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.48 3.85 7.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 4.25 3.7 1.77
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.6 3 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.45 2.9 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.25 2.92 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.25 2.92 3.4
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 6 3.75 1.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 3.6 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.5 5.3 1.3
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХиллеродХиллерод - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Сорокшар СК (Будапешт)Сорокшар СК - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Медимурье ЧаковецМедимурье Чаковец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Элана (Торун)Элана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе -:- Логотип футбольный клуб Энергетык РОВ РыбникЭнергетык РОВ Рыбник - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Розвуй КатовицеРозвуй Катовице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбергер АК 2Вольфсбергер АК 2 -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб Виктория ОтроковицеВиктория Отроковице - - -
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор -:- Логотип футбольный клуб АБ КопенгагенАБ Копенгаген - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ВарнсдорфВарнсдорф - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Ганацка (Кромержиж)Ганацка - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб ПопрадПопрад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96 2Ганновер-96 2 -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛахтиЛахти -:- Логотип футбольный клуб КТПКТП - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НестведНествед -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб ХлукинХлукин - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТистедТистед -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теннис Боруссия (Берлин)Теннис Боруссия -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашаш (Будапешт)Вашаш -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб НитраНитра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс (Ален)Рот-Вайсс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Норрбю (Бурос)Норрбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (Берлин)Динамо -:- Логотип футбольный клуб НойстрелицНойстрелиц - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник СоколовБаник Соколов -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария II (Мюнхен)Бавария II -:- Логотип футбольный клуб ГархингГархинг - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФрейФрей -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб Фрем (Копенгаген)Фрем - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т -:- Логотип футбольный клуб СалПа (Сало)СалПа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильВиль -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХюртХюрт -:- Логотип футбольный клуб ТВ ХеркенратТВ Херкенрат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
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Моуриньо и все-все-все

вчера, 10:05

Пока Жозе Моуриньо сидит без дела, журналисты телеканала BeInSport выловили его и взяли большое интервью. «Соккер.ру» выбрал самое интересное.

К португальцу отношение в футбольном сообществе неоднозначное. Кто-то по-прежнему считает его великим, другие полагают, что время Моуриньо прошло и все, что он теперь делает, только характеризует его с негативной стороны. В этом интервью журналисты постарались коснуться всех наиболее острых тем, вспомнить все ключевые команды, игроков, события, которые связывают с именем Моуриньо.

Получилось очень большое интервью, которое было лишено традиционного сарказма и желчи, направленной на журналистов, потому что Моуриньо никого не тренирует и мог позволить себе расслабиться, отвечая на вопросы – не нужно было принимать позу защищающегося и ощетиниваться во все стороны.

Про «Манчестер Юнайтед»

Одной из моих лучших работ было завоевание второго места с МЮ в прошлом сезоне. Вы можете сказать, что я сумасшедший, потому что, выиграв 25 титулов, называю одним из лучших достижений второе место. Но дело в том, что люди не знают, что происходило за кулисами.

Про лучшую команду в карьере

Лучшая команда? Знаете, я должен назвать «Интер». Потому что они выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Поэтому я должен сказать, что это была лучшая команда.

Про «Реал»

Люди порой забывают... Лига чемпионов – мировое событие, но мы выиграли Кубок Испании и Ла Лигу с рекордным количеством очков. Чтобы набрать 100 очков, нужно выиграть много матчей. Кроме того, мы установили рекорд по голам. Если часто повторять ложь, некоторые могут поверить, что это правда. Но ложь, повторенная тысячу раз, остается ложью.

Про Дидье Дрогба

Дрогба - очень преданный парень. Он никогда не забывал, что я взял его в Премьер-Лигу из «Марселя». Он не ожидал этого, потому что он был уже не очень молод, когда начал играть на таком уровне. Точно помню, как Абрамович спрашивал меня: «Кого ты хочешь в нападение?» Я сказал, что Дрогба. «Кто это? Где он играет?». «Мистер Абрамович, не говорите, а платите деньги», - ответил я. Дрогба стал идолом для «Челси» и для Премьер-Лиги.

Про Мохамеда Салаха

Много было сказано того, что не соответствует действительности. Потому что люди пытаются наклеить на меня ярлык как на человека, продавшего Салаха. Это неправда. Я тренер, который нанял Салаха. То есть наоборот. Когда я был в «Челси», мы играли с «Базелем» в Лиге чемпионов. Я влюбился в Салаха, настаивал на его покупке. Но у нас на его позиции были великолепные игроки – Виллиан, Азар.

Он прибыл в Лондон и был полностью потерян в новом мире. Мы хотели его ввести в команду, но он желал играть каждую минуту и не хотел ждать. Мы решили отдать его в аренду в Италию. «Фиорентина» ему подходила. Когда же «Челси» решил продать его, я не соглашался с этим. Я подписал Салаха, но не продавал его.

Про тренерскую школу

Очень просто играть «хорошо», но не побеждать. Легко прикрываться определенной идеей или определенным стилем и не показывать результат. Тренер может победить, а затем исчезнуть. Тренеры, которые побеждают, и тренеры, которые побеждают постоянно, имеют разное представление о футболе. Можно говорить о Гвардиоле, Анчелотти. Я тоже вхожу в этот список тренеров, которые побеждали на протяжении всей карьеры.

А где молодые тренеры? Надеюсь, что молодые тренеры превратят свою репутацию в результаты. Потому что результаты – это то, что остается навсегда и позволяет тебе поддерживать свой уровень.

Про отношение к нему

Если происходит что-то хорошее – это не новости. Сегодня новости – это если я с кем-то поссорюсь. Все хорошее, что происходит между мной и игрокам, не является новостью. В современном мире новости – это когда у тебя есть проблемы.

Про проблемы в отношениях с игроками

Я не думаю, что проблемы возникают между тренером и игроками. Проблемы возникают, когда у тренера нет клубной структуры, которая бы за ним стояла, чтобы взаимодействовать с игроками. Сегодня у тренера нет власти, чтобы воспитывать игроков, которые ведут себя непрофессионально.

Тренеру нужна структура, чтобы управление в клубе было организовано определенным образом. Сегодня между тренером и игроками не может быть отношений, потому что иногда приходится принимать тяжелые решения. Вся проблема в клубах, у которых нет структуры, позволяющей выстраивать прямые отношения между тренером и игроками. У клуба должен быть президент, управляющий, спортивный директор и только потом тренер. Клуб должен быть очень хорошо организован, чтобы со всем этим справиться. Тренер же должен заниматься работой, а не пытаться поддерживать дисциплину и воспитывать игроков.

Про завершение карьеры

Я хочу работать. Я слишком молод, чтобы уходить на пенсию. Да, я очень долго работаю в футболе, но мне будет 56 лет через пару недель. Я действительно еще слишком молод. Я работаю на высшем уровне и собираюсь на нем остаться.

Это основные заявления Моуриньо, отражающие его отношение к тому, что происходит и происходило все это время вокруг португальца. Обращает на себя внимание, что он как бы продолжает защищаться и оправдываться, выставляя себя в наилучшем свете, а во всем негативе обвиняя внешние силы и некие «заговоры». Вероятно, в чем-то он прав. Но вряд ли позиция «я против всего мира» может считаться конструктивной.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   440 / 742
вчера в 21:44
В сборную надо идти ему Таких розыгрышей в ЛЧ больше не будет где играли в плей оф такие команды как Штутгарт Сельта Спарта и так далее в 2010 даже ЦСКА дошел до четвертьфинала сейчас Моуринью брал ЛЧ тогда когда у ведущих команд был масштабный спад В 2004Например из группы не вышел Интер Барселона Переживала спад В 2010 у Ливерпуля был период смены поколения ушел Алонсо Арбелоа на трансферы не давали денег У МЮ был спад поэтому у Челси не было конкурентов в АПЛ Ювентус не вышел из группы и так далее А сейчас добавились МС и ПСЖ которые будут тратить деньги когда кого то нужно заменить в составе Другие клубы тоже стараются не терять своих позиций В. Серии А тоже повысилась конкуренция теперь там уже несколько команд а с тем составом Интера и Манчини брал скудетто только вот выжатым он остался на 3сезон а клубы Серии А не сильно тратятся поэтому Интер и не усилил состав при Бенитесе Тот же Порту это все таки не Сетубал и состав. вполне приличный но даже так розыгрыш ЛЧ2004 не был сильный большинство из этих команд либо не играли в ЛЧ либо рухнули на ранней стадии в 2005
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил RussianHorse
   275 / 742
вчера в 18:39
Это не два сезона невзрачные. После Интера у него только 2 сезона более менее были это чемпионство реала и Челси а все остальное он провалил и самое интересное у него не было игры. Напримеп в прошлом году Ливерпуль ничего не выиграл зато как красиво играл.
Imrebellion
Imrebellion ответил Shineheart
   189 / 742
вчера в 16:21
У Моуриньо проблема в том, что нет никакой гибкости. Что в тактике, что в поведении. Далеко не со всеми работает метод кнута. И это не говорит, что футболист плох. Тренер, на то и тренер, что должен найти подход к игрокам, а не просто их фишками на поле выстраивать. Показательна цитата Моуриньо, что "Тренер не должен заниматься дисциплиной и воспитывать игроков". А кто тогда это должен делать, если не тренер? Это прямая задача тренера выстраивать микроклимат в команде и прочее.
Какой еще микроклимат?) Топ спортсмены разве не настоящие профессионалы? За футболку гранд клуба и за ТАКУЮ зарплату землю грызть должны! Для воспитания, вдохновения, измерения хладнокровности и псих. состояния футболистов до матчей есть уйма других персоналов. Можно подумать, будто другие лучшие наставники прям универсалы, самые гибкие люди, и вообще, душки какие!
lobsterdam
lobsterdam
   312 / 742
вчера в 15:41
спасибо автору хотя бы за то, что сохранил высказывания ЖМ как они есть.
Мы, конечно, все практически судим по результатам, т.к. доступа к инсайдерской информации у нас нет. И слава Богу! И поэтому заметно, что те, у кого кругозор пошире и жизненный багаж объемней, не склонны вешать всех собак на ЖМ, несмотря на его относительные неудачи.
anyway
anyway ответил RussianHorse
   64 / 742
вчера в 14:36
Когда он сказал про Бекса - как бы подтвердил, не нарушив уговор, что в итоге произошло. Он прав на счёт поколения. Раньше были мужики, которые за него были готовы «убивать» - Терри, Лэмпс, Дрогба, Матерацци, Самуэль, Дзанетти. А сейчас петушары капризные через одного - Погба, Марсиаль, Куртуа. Удачи, Величайший. Уверен, что после небольшого отдыха он снова заткнет рот всем хейтерам. И если начнёт с Интера - будет красивая история. Просто лолирую с кукареков-экспертов, которые о нем судят по последним двум невзрачным сезонам.
марсиаль при нем хорошо играл...
Shineheart
Shineheart ответил RussianHorse
вчера в 14:20
Когда он сказал про Бекса - как бы подтвердил, не нарушив уговор, что в итоге произошло. Он прав на счёт поколения. Раньше были мужики, которые за него были готовы «убивать» - Терри, Лэмпс, Дрогба, Матерацци, Самуэль, Дзанетти. А сейчас петушары капризные через одного - Погба, Марсиаль, Куртуа. Удачи, Величайший. Уверен, что после небольшого отдыха он снова заткнет рот всем хейтерам. И если начнёт с Интера - будет красивая история. Просто лолирую с кукареков-экспертов, которые о нем судят по последним двум невзрачным сезонам.
У Моуриньо проблема в том, что нет никакой гибкости. Что в тактике, что в поведении. Далеко не со всеми работает метод кнута. И это не говорит, что футболист плох. Тренер, на то и тренер, что должен найти подход к игрокам, а не просто их фишками на поле выстраивать.
Показательна цитата Моуриньо, что "Тренер не должен заниматься дисциплиной и воспитывать игроков". А кто тогда это должен делать, если не тренер? Это прямая задача тренера выстраивать микроклимат в команде и прочее.
Shineheart
Shineheart ответил DXTK
вчера в 14:16
Пфф, ну с ПСЖ очень сложно взять трофей конечно. Как и с Баварией))
ct
ct ответил Gelious
   551 / 742
вчера в 13:30
Вывод в статье, конечно, просто феноменальный. Олицетворение объективности.
Согласен. Есть подозрение, что статью дописывал голубой скаузер из Каталонии
Gelious
Gelious
   30 / 742
вчера в 12:48
Вывод в статье, конечно, просто феноменальный. Олицетворение объективности.
kachan63
kachan63
   609 / 742
вчера в 12:24
В начале блога было написано "что Моуриньо никого не тренирует и мог позволить себе расслабиться, отвечая на вопросы – не нужно было принимать позу защищающегося и ощетиниваться во все стороны."
Но конце автор Sinclair всё-таки утверждает "что он как бы продолжает защищаться и оправдываться, выставляя себя в наилучшем свете, а во всем негативе обвиняя внешние силы и некие «заговоры»."
И прочитав отрывки из интервью, я как-то не понял в чём выражается позиция Моуринью "Я против всего мира". Он прав во всём!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   185 / 742
вчера в 11:52
Тренер, выигравший 25 титулов,тренировавший команды, которые стали чемпионами четырех сильнейших чемпионатов Европы, имеет право говорить все что угодно. Даже то, что для нас может показаться парадоксальным. У него свои, отличные от многих, взгляды на футбол, и это его полное право. Был бы как все, и не завоевал бы тогда столько титулов. Можно только порадоваться за его великолепную карьеру тренера.
RussianHorse
RussianHorse
   393 / 742
вчера в 11:19
Когда он сказал про Бекса - как бы подтвердил, не нарушив уговор, что в итоге произошло.
Он прав на счёт поколения.
Раньше были мужики, которые за него были готовы «убивать» - Терри, Лэмпс, Дрогба, Матерацци, Самуэль, Дзанетти.
А сейчас петушары капризные через одного - Погба, Марсиаль, Куртуа.
Удачи, Величайший. Уверен, что после небольшого отдыха он снова заткнет рот всем хейтерам. И если начнёт с Интера - будет красивая история.
Просто лолирую с кукареков-экспертов, которые о нем судят по последним двум невзрачным сезонам.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   93 / 742
вчера в 10:33
Маур псих!
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