Правило выездного гола. Отменить или оставить?

сегодня, 16:20

«Соккер.ру» предлагает подискутировать на тему отмены правила преимущества выездных голов в плей-офф турниров УЕФА . Ведь это изменит многое в ЛЧ и ЛЕ .

В УЕФА прощупывают почву

Чеферин празднует переизбрание президентом УЕФА до 2023 года, но выиграть было легко – словенец являлся единственным кандидатом. Александер успел заявить, что правило выездного гола в еврокубках отменять прямо сейчас не станут. Но ответил на прямой вопрос в стиле чиновника – витиевато, ведь подтвердил, что идею обсуждали в комитетах.

Другими словами, в УЕФА могут отменить фундаментальное правило, которое отличает плей-офф Лиги чемпионов от плей-офф, например, Кубка Либертадорес, где нет такого закона о голах, забитых на чужом поле. Но чиновники боятся общественной реакции, мнения ТВ-каналов и «прощупывают почву». Пора и нам заняться тем же, ведь вопрос сложнее, чем кажется.

В прошлом правило о выездных голах было важно, ведь футбольные клубы чаще проигрывали в гостях, чем дома. А сейчас фактор своего поля не имеет определяющей роли. Зато заметно вырос разрыв между соперниками – класс важнее. И даже если слабый хочет поставить на мяч на выезде, то вряд ли у него получится. Ведь победители групп ЛЧ начинают выступать в плей-офф в гостях.

Позже в четвертьфиналах турнира чаще всего сильные играют между собой, а ставка на выездной гол – часть стратегии, не лазейка для команд-автобусов. Кроме того, правило выездного гола может оказаться никак не связанным с результативностью. Когда играют «Барселона» и «Реал», может быть и шесть голов, и два.

Отмена правила все изменит

У тех, кто за отмену правила, есть один дельный аргумент. Правило выездных голов иногда дает преимущество тому, кто играет второй матч на выезде. Знают результат первой игры и корректируют тактику – нужно забивать гол, хватит ничьей или даже поражения при забитом мяче.

Также гости второй игры в выигрыше, если будут овертаймы. Тогда забиваешь один мяч, соперник отвечает, по сумме двух матчей ничья, но у тебя было 120 минут на дополнительный выездной гол, а у соперника – всего 90. Такие победы действительно нечестные. Но задумывались ли адепты культа отмены правила выездного гола, как реформа реально повлияет на европейский футбол?

Приводить в пример Кубок Либертадорес – странно, ведь там нет правила выездного гола, но команды так сильно открываются, что много голов будет с ним или без него. В Лиге чемпионов сыграют иначе. Наоборот, получив возможность сыграть первый матч в гостях 0:0, а все решить дома, гости будут делать ставки на ничьи. И зачем нам столько мировых ничьих?

Кроме того, не надо забывать о том, что теперь при равной разнице мячей по сумме двух матчей всегда будет овертайм – и размен победами, и две ничьи заведут в дополнительное время. И это часто весьма скучное зрелище даже в ЛЧ .

По этому закону работают группы

В плей-офф отборов ЧМ и Евро учитываются правила выездных голов. Чем сборные лучше, чем клубы? Многие вспоминают матчи «Интера» и «Милана» на общем стадионе в ЛЧ , голосуя за отмену правила. Но забывают, что такое случается раз в сто лет. А вот при равенстве пунктов и разности мячей в группах ЛЧ учитываются именно голы, забитые в гостях.

Получается, на групповом этапе будет одно правило, а в плей-офф его отменят? Нелогично. А если отмена будет и для групп, то в плей-офф начнут выходить по разнице голов во всех матчах. Что сложнее: забить на выезде конкуренту или уничтожить аутсайдера группы, будучи «Реалом», «Манчестер Сити» или «Барселоной»? Конечно же, второму фавориту квартета забить сложнее.

Но хотят сконцентрироваться на том, что и так всем понятно – разрыв в классе между представителями богатых и бедных лиг не сокращается. При этом вероятность 0:0 в групповой игре грандов примерно 10 %. И вероятность 0:0 в плей-офф с правилом выездного гола такая же. Другими словами, не в правиле дело, отмена не подбросит результативность.

Зато очевидно, что вырастет риск дополнительного времени. В ЛЧ сразу 13 из 21 последних случаев экстра-таймов – полчаса без голов и пенальти. Фактически пустое время для болельщика и перекатывание мяча для команд. Также не стоит забывать, что давнее правило позволяет привнести изюминку: один гол позволяет превратить поражение в победу, а победу – в поражение.

Что и увидели в Риме в матче «Ромы» и «Барселоны». Вспоминая скандальные матчи «Челси» и «Барселоны», не стоит забывать и другие примеры. Помните, как МЮ и «Бавария» рубились между собой и все поменяли голы на выезде? Чем был плох сюжет, когда «Монако» при 6:6 по сумме прошел «Манчестер Сити»? А так Гвардиола получил бы овертайм, уставшие французы допустили ошибку в защите или плохо пробили пенальти – закон работал бы на фаворита.

Полная отмена правила о голах на выезде будет ошибкой. Мотивации забить в гостях, которая сейчас гонит вперед в логово врага и заставляет открываться, исчезнет. И, как показывает анализ данных, овертаймы не такие увлекательные, как выдумывают те, кто от них отвык. В прошлом сезоне ЛЧ не было ни одного, а в позапрошлом – один случай.

Правило мешает топовым клубам

Футбольные болельщики в Западной Европе живут с переводом времени, у них не 23:00 при стартовом свистке в ЛЧ . Если отмена правила выездных голов приведет к росту количества овертаймов, то пострадают болельщики в России и не только, ведь есть разные континенты и часовые пояса.

Да и западным европейцам будет непросто пойти на работу на следующий день, если потратят дополнительный час ночью на стадионе для овертайма и пенальти. Также отчасти вырастет нагрузка на футболистов, которая и так для клубов из топ-5 высока. У отмены правила, которое работает с 1965 года, немного сильных аргументов, зато достаточно возражений.

Почему вообще хотят увидеть реформу? Чеферин - человек больших клубов, а не защитник маленьких. И если УЕФА продвинет идею, то это будет значить, что богатые согласны. Для чего «Реалу», «Баварии», ПСЖ , МС , МЮ и «Ювентусу» отмена давнего еврокубкового закона? Чтобы ставить на разницу мячей, которую в борьбе с более слабыми соперниками обеспечить проще, не оглядываясь на возможность пропустить дома.

Вряд ли из этой затеи комитета УЕФА получится нечто хорошее для футбола, разве что испортят плей-офф Лиги чемпионов сериями пенальти, которые уместны в редких случаях и получаются отражением хода матча далеко не всегда. Побеждать должен сильнейший, десятилетиями будущие чемпионы учитывали правило выездного гола и справлялись с задачей.

Европейский футбол не аналог футбола из Южной Америки или Африки, тут своя специфика. Стиль Старого Света подразумевает выстраивание хитрых стратегий. Правило преимущества выездных голов над домашними – одна из традиций, делающая ЛЧ особенной. Понятно, что найдутся наставники топ-клубов, которым выгодна отмена – против аутсайдеров можно не переживать дома за пропущенные мячи и размазывать их при родной публике на классе в открытом стиле.

Но где тут равные условия для всех? Другое дело, что отмена правила выездного гола строго в овертаймах – правильная идея. Ведь если команды сыграли 1:1 и 1:1, то нелогично отправлять дальше гостей после обмена голами в экстра-таймах. Когда всюду ничьи, то логично бить пенальти, а если сумел под давлением вражеских трибун забить больше за 90 минут – получай награду, которая незаметно для многих защищает фанатов и футболистов от пустых овертаймов.