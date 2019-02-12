За кого болеть в плей-офф Лиги чемпионов?

12 февраля 2019, 21:08

Долгожданному возобновлению Лиги чемпионов – ура! В плей-офф не осталось российских клубов и российских игроков, но «Соккер.ру» знает, кого поддержать и почему.

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ

За МЮ ! Вне всяких сомнений, после отставки Моуриньо и назначения Сульшера главным тренером у «Манчестер Юнайтед» прибавилось доброжелателей из числа нейтрально настроенных любителей футбола. Во-первых, Жозе персонально многим не мил, во-вторых, футбол, в который играл МЮ при португальце, откровенно отталкивал. С приходом Оле-Гуннара появился задор и улыбки, кроме того, истории о преемственности и связи между поколениями всегда вызывают пиетет: норвежец 11 лет играл за «Манчестер Юнайтед», забивал победный гол в умопомрачительном финале Лиги чемпионов, да и вообще прославился результативными выходами на замены. В качестве тренера тоже удачно «вышел на замену», вернув команде и болельщикам удовольствие от футбола.

За ПСЖ ! Так называемые клубы-«мешки» вызывают антагонизм у массового зрителя, ПСЖ скорее отталкивает, чем притягивает симпатии. С другой стороны, в составе парижского гранда есть персоналии, которым сопереживаешь и сочувствуешь, несмотря ни на что: например, для Джанлуиджи Буффона нынешний сезон – возможно, последний шанс выиграть Лигу чемпионов, о победе в которой он мечтает. Килиан Мбаппе своей шикарной игрой и не по годам зрелым поведением тоже собрал миллионы поклонников. В общем, не спешите бросаться тухлыми яйцами в ПСЖ .

«Рома» - «Порту»

За «Рому»! В прошлом розыгрыше «Рома» добралась до полуфинала, сотворив чудо в противостоянии с «Барселоной»: римляне сумели отыграться после поражения 1:4 на «Камп Ноу». Это добавило «волкам» поклонников, особенно из числа тех, чьему сердцу дорог «Мадрид»: «Обидчик моего врага – мой друг». Кстати, осенью «Рома» не испортила отношений с мадридцами, дважды проиграв «Реалу» на групповой стадии. Но этого мало, чтобы обзавестись армией глоров и доброжелателей: больших звезд в составе команды Эусебио Ди Франческо нет, а риск оказаться «лузерами» велик. Всего лишь пару недель назад «Рома» проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии 1:7. Неудачников никто особо не желает поддерживать.

За «Порту»! Боюсь, противостояние «Ромы» и «Порту» по аудитории и по суммарным симпатиям к обоим участникам – аутсайдер 1/8-й финала Лиги чемпионов. Эти команды не ждут в финале, за них болеют преимущественно «свои», в то время как среднестатистический обожатель Лиги чемпионов считает их скорее статистами раунда плей-офф.

«Аякс» - «Реал»

За «Аякс»! А вот в «Аякс» легче влюбиться, особенно для людей, росших на футболе 90-х. Это в XXI веке амстердамцы ушли в тень и пробились в плей-офф ЛЧ впервые с 2005 года, а в последнее десятилетие XX века они брали Кубок УЕФА и Кубок чемпионов, дали дорогу в жизнь целой россыпи талантов. Сейчас у «Аякса» тоже очень сильное поколение, и кто знает, на что оно способно? Поддерживать молодых и ретивых в противостоянии с надоевшим гегемоном приятно, к тому же, у «Аякса», как кажется, есть шанс сотворить сенсацию и выбить победителя трех последних розыгрышей.

За «Реал»! С другой стороны, допустима и обратная философия: кому-то не нравятся любые формы тирании, в том числе футбольная, а кто-то воспримет успехи «Реала» как памятник эпохи и спустя годы будет гордиться тем, что видел великую команду, которая годами никому не отдавала европейский трон. К тому моменту победы «Мадрида» обрастут мифами и легендами. Так всегда бывает с великими событиями. На самом деле, триумфы «сливочных» последних лет пока не оценены по достоинству, должно пройти время, чтобы на них можно было взглянуть с расстояния. А представляете, если этих триумфов будет не три подряд, а четыре или пять? Если вас это заводит – тогда поддерживайте Солари и «Реал». Тем более, выиграть ЛЧ с Регилом и Лукасом Васкесом - это гораздо круче победы с Марсело и Роналду.

«Тоттенхэм» - «Боруссия» Дортмунд

За «Тоттенхэм»! Трудно отрицать шикарную работу Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», как и яркий прогресс Кейна, Алли, Эриксена и Сона под его руководством. «Шпоры» - отличная команда, которой для важности не хватает только титулов, недавно вот отметили 4000 дней без трофеев. Трудно себе вообразить, что эта серия прервется победой в Лиге чемпионов, с другой стороны, «Тоттенхэм» - такой «андердог» этого розыгрыша, чьи шансы на итоговый успех вполне реальны.

За «Боруссию»! «Шмелям» вообще легко симпатизировать. Во-первых, сам клуб у редкого любителя футбола вызывает зуд неодобрения: «Боруссия» не замечена в нечестности, а вот ее нередко «обижают» сильные мира сего. Во-вторых, дортмундцев шикарные болельщики: смотришь на эту желто-черную стену и хочется присоединиться. В-третьих, Люсьен Фавр собрал молодую и дикую команду, играющую в привлекательный футбол и лидирующую в Бундеслиге.

«Лион» - «Барселона»

За «Лион»! В этой паре встречаются команды, которые не проигрывали на групповой стадии. «Лион» попал в одну группу с «Манчестер Сити» и сумел выиграть у команды Пепа Гвардиолы на выезде, а потом выдал серию из пяти результативных ничьих. «Лион» тоже яркий и прыткий, как и «Аякс», так что расклад сил в двух парах с участием грандов Ла Лиги похож. Результативные концерты с участием «ткачей» в осенней части турнира увеличили ряды симпатизирующих, кроме того, за «Лион» будут болеть те, кто против «Барселоны». Каталонский клуб – огромная величина, у которой два полюса. Армия поклонников уравновешивается армией антагонистов.

За «Барселону»! Как мы выяснили, «Барселона» не нуждается в дополнительной поддержке, у этого клуба сильны полки собственных болельщиков, тем не менее, каталонцы всегда привлекают романтиков от футбола: и своей историей, и свободолюбием, и фирменной игрой с мячом, и волшебством Лионеля Месси. «Барселона» слишком часто оступалась, победы «Реала» в Лиге чемпионов точно не порадовали каталонцев, и в нынешнем розыгрыше они полны решимости стать лучшей командой Старого Света.

«Ливерпуль» - «Бавария»

За «Ливерпуль»! «Красные» играют в привлекательный футбол, а Юрген Клопп вызывает симпатию не только как тренер, но и как человек. К тому же, немецкий тренер и «Ливерпуль» заждались большой победы: мерсисайдцы семь лет без титулов, уже под руководством Клоппа они проигрывали в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов. У «Ливерпуля» кубковый характер и парни с реактивными ранцами в атаке, а еще этот клуб «никогда не будет один».

За «Баварию»! По правде говоря, прошлогодняя «Бавария» имени Хайнкеса сильнее притягивала к себе. Сейчас в мюнхенском клубе еще не установились внутренние отношения, и это чувствуется: команда еще не окончательно приняла Нико Ковача, возможно, какая-то передряга сплотит футболистов и тренера, но может случиться и полный разрыв. «Баварию» по инерции называют в числе фаворитов Лиги чемпионов, но со стороны кажется, что это самая слабая версия мюнхенского гранда чуть ли не за десятилетие. С другой стороны, ЛЧ иногда выигрывает самый упорный и везучий, а не самый сильный: вспомните успех «Челси» в 2012-м и победу над этой самой «Баварией» в финале.

«Атлетико» - «Ювентус»

За «Атлетико»! Несправедливо, что «Атлетико» и «Ювентус» встретятся уже в первом раунде плей-офф! Мадридцы добирались до финалов в 2014-м и 2016-м, неизменно уступая там соседям из «Реала», а в прошлом году «матрасники» выиграли свой финал, но в Лиге Европы. «Атлетико» - это банда. Злая, наглая, боевитая банда под руководством Диего Симеоне, который ничего не боится, тем более теперь, когда «Атлетико», пожалуй, официально стал топ-клубом. Мадридцы сделали Эль Чоло самым высокооплачиваемым тренером в Европе и удержали Гризманна, которого хотела «Барселона». Для подтверждения величия «Атлетико» и Симеоне не хватает только одного – победы в Лиге чемпионов.

За «Ювентус»! Бессменный итальянский чемпион тоже дважды добирался до финалов в последние годы: в 2015-м «Барселона» оказалась сильнее, в 2017-м - «Реал». Но «Ювентус» не расстраивается, а становится все сильнее и сильнее, в прошлом году «Старая Синьора» подписала Криштиану Роналду, который выиграл три предыдущих Лиги чемпионов в составе «Реала». Португалец может войти в историю как второй футболист после Зеедорфа, побеждавший в ЛЧ с тремя разными клубами, но для этого ему нужен успех с «Ювентусом» (до этого брал «ушастого» с МЮ и «Реалом»). «Юве» - это тот клуб, который стабильно движется к победе в Лиге чемпионов. Но разве того же нельзя сказать об «Атлетико»? Хочется пожелать успехов обеим этим командам, но раз уж им сразу предстоит очная схватка, пусть в ней победит сильнейший.

«Шальке» - «Манчестер Сити»

За «Шальке»! Главный андердог 1/8-й финала. Шансы «Лиона» и «Аякса» не выглядят такими мизерными. Что ж, это и есть причина для того, чтобы поболеть за «Шальке»: пусть сотворят суперсенсацию! Чем больше шкаф – тем громче падает. Но удастся ли немецкому клубу хотя бы создать интригу в противостоянии с «Манчестер Сити»?

За «Манчестер Сити»! Команда Гвардиолы – один из главных фаворитов Лиги чемпионов, в этом нет никаких сомнений, но «горожане» и в предыдущих двух сезонах играли великолепно, а потом по делу проигрывали «Монако» и «Ливерпулю». Болейте за «Манчестер Сити», если любите футбол Гвардиолы, мечтаете о победах романтиков над прагматиками и желаете, чтобы Кун Агуэро, Давид Сильва и Кевин Де Брюйне (а заодно и Александр Зинченко, экс-футболист «Уфы») обзавелись Кубком чемпионов. Кроме того, если Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити» произойдет такое редкое в последние десятилетия расширение списка победителей турнира.