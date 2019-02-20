«Атлетико» - «Ювентус»: близнецы-братья

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Манчестер Сити 10 5.8 1.3
23:00 сегодня  Атлетико М -:-  Ювентус 2.95 3 2.85
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня  Севилья -:-  Лацио 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Генгам 1.95 3.3 4.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Монпелье 1.27 5.5 12.5
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.95 3.45 3.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:1 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 7’ Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 0:0 Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.35 4.5 8.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.4 4.7 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 7.5 4.3 1.4
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 5.7 3.35 1.65
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
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Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Финал 1 X 2
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«Атлетико» - «Ювентус»: близнецы-братья

сегодня, 12:30

Диего против Массимо, Антуан против Криштиану, другой Диего против Джорджо – «Соккер.ру» рад, что жребий создал сложную пару.

На вид идеальное сочетание, как «Бавария» против «Ливерпуля». Не в том смысле, что матчи «Атлетико» и «Ювентуса» обязательно получатся красивыми – скорее нет, чем да. Ведь играть нервно, жестко, на результат умеют обе стороны. Но «Атлетико» по структуре игры – самая итальянская команда Примеры, ведь умеют защищаться.

А «Ювентус» по подходу «не знаю ничего, кроме трофеев, частых побед и больших финалов» - самый классический испанский клуб Серии А на данный момент, ведь миланские гранды растеряли былую мощь. Плюс пересадка атакующего мозга Криштиану от «Реала» к «бьянконери» изменила команду Аллегри, сделала еще более опасной для любого именно в Лиге чемпионов.

Выжидают еще дольше, хотя порой и нервничают сильнее. Хотя Недвед вот нахваливает влияние Роналду на коллектив. Павел чуть было не заявил, что без португальца у «Ювентуса» не было менталитета победителей Лиги чемпионов. Но отчасти это правда. Дополнительная прелесть пары – встречаются два вечных финалиста. По два проигранных финала объединяют соперников и снова будет проигравший.

Тактические идеи и составы команд

Если судьбу Мораты писал хороший сценарист – Альваро становится самым опасным в составе «Атлетико» для защиты «Ювентуса». Ведь в свое время выбил в «черно-белой» футболке из Лиги чемпионов родной «Реал». Еще один его клуб детства – «Атлетико», не надеется только на Морату, но в ЛЧ неожиданные герои – норма. Так что ждем подвигов от Роналду, Манджукича, Дибалы и Гризманна, а получить можем как от Сауля Ньигеса, так и  от Анхеля Корреа.

Если по именам в атаке за счет связки новых друзей Пауло и Криштиану «Ювентус» можно поставить выше, то Сауль и Родриго не обязательно уступят Матюиди, Бентанкуру и Пьяничу, хотя здесь формально бой два на три. Ведь Аллегри потерял Хедиру. У чемпиона мира аритмия и его оставили в Турине для дальнейших тестов. Большая потеря, ведь Сами один из тех, кто с «Атлетико» играл раньше.

А с «Ювентусом» не раз встречался сам Симеоне. Подписью под новым контрактом Диего показал игрокам, что мыслями с «Атлетико», а не с «Интером». Но после неудачи против «Реала» тренеру нужно реабилитироваться. У Диего были напряженные дни – на прошлой неделе стал отцом в пятый раз. Переживал за жену, а теперь все мысли должны быть о защите «Ювентуса». И о полузащите, ведь дуэль можно выиграть в центре поля.

Все будут смотреть на линии Гризманна и Роналду. Ни у кого нет сомнений, что защитные связки с Кьеллини и Годином крепкие. Но поскольку одни играют «4-4-2», а вторые – «4-3-1-2», возможны стилистические расхождения. Например, Канселу шикарно атакует, но и Сандро впереди неплох. А что если сдвоенные фланги «Атлетико» сломают в домашней игре края «Ювентуса» в защите?

Также очевидно, что только правильное разделение троек атаки и полузащиты итальянцев дарует «Атлетико» право сыграть в свой футбол, а при маленьком количестве реальных шансов выжать максимум. Все так хорошо выучили, что «матрасники» - команда с великолепной защитой, что упустили из виду, как играет их атака. Нехватка голов в Примере налицо, потому и Морату к Косте подвязали.

Есть серьезные проблемы впереди. И когда «Реал» разломал защиту «матрасников» в дерби, агрессивные и крепкие центральные хавбеки не создали целостную картинку. Будь баланс - не было бы восемь ничьих в Примере. Зато у «Атлетико» мало кадровых потерь, как и у «Ювентуса», и даже Коке готов играть. Выбор у тренеров достойный – будет сложная битва.

Ориентировочные составы

«Атлетико» (4-4-2): Облак – Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис – Корреа, Родри, Коке (Партей), Ньигес – Мората (Коста), Гризманн.

«Ювентус» (4-2-3-1): Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Бентанкур, Матюиди – Дибала – Манджукич, Роналду.

Ключевые противостояния

Оборона «Атлетико» - Роналду. У этой вражды давняя история. Криштиану лишь два раза, пока играл за «Реал», пропускал дерби против «индейцев». Не похоже, чтобы Ариас (если справа сыграет не Хуанфран, конечно же) был готов к играм против португальца. Хименес и Годин – красавцы, но не всегда в поединках с Криштиану.

Гризманн – защита «Ювентуса». Антуан уже и чемпион мира, и обладатель ЛЕ, и победитель Суперкубка УЕФА, а коварные журналисты не ставят выше, чем Месси и Роналду. Остался один шаг, самый трудный, для путешествия кучерявого француза за «Золотым мячом» - надо выиграть ЛЧ. Сегодня для француза один из финалов, к которым давно привык.

Коке (Партей), Сауль и Родри – хавбеки гостей. У Аллегри сократился выбор в центре поля, но вряд ли поменяет количество центральных хавбеков для гостевого матча, то есть будет формально 2 на 3. Но Коке или Сауль, даже если один из них будет ближе к краю поля – универсалы. С «Реалом» хавбеки «матрасников» были выбиты из игры, а сегодня хотят взять реванш в большой игре.  

Филипе Луис – Канселу. Пожалуй, португалец – самый интересный новичок на олимпе латералей. Жоао прекрасен, когда здоровье позволяет, в составе «Ювентуса» мало кто лучше. Но в жизни Филипе Луиса было столько сложных дуэлей, что не сосчитать. Дуэль может запомниться, если у «Ювентуса» будут частые высокие атаки, тем более, для Канселу «Атлетико» - знакомый враг.

Симеоне – Аллегри. Диего теперь самый высокооплачиваемый тренер мира после ухода Липпи из сборной Китая. А Аллегри - один из самых ценных и тоже с огромным окладом. Но интересуют двух господ с четверкой проигранных финалов ЛЧ не миллионы евро, а драгоценный блестящий кубок. Дуэль будет сложной, зато увлекательной. Очень жаль, что выиграть может лишь один – оба достойные специалисты на своих местах.

Интересные факты перед матчем

«Ювентус» и «Атлетико» семь раз в истории встречались между собой. Пять матчей родом из шестидесятых – дедушка Лиги Европы по имени Кубок Ярмарок свел их вместе. Оба раза дальше шли итальянцы, но во втором случае понадобилась переигровка – обменялись победами 3:1;

в новые времена пересеклись в группе Лиги чемпионов осенью после выхода «Атлетико» в первый финал ЛЧ. Команда Симеоне обыграла туринцев дома 1:0 и сыграла 0:0 в Италии. «Ювентус» занял второе место в группе, но это им наоборот помогло – в плей-офф с крутыми соперниками сыграли лучше, были в финале;

поединки «Атлетико» и «Ювентуса» порой складываются результативно, порой – с минимальным количеством или вовсе без голов. Но 17 мячей за 7 матчей – низкая результативность, а в 21 веке увидели только один гол после двух игр. После вчерашних матчей страшноватая статистика;

средний возраст основы «Атлетико» отличается от возраста футболистов «Ювентуса» на 2.5 года. Но это не значит, что итальянцы быстрее устанут или покажут более вялый футбол против более молодых испанцев; 

«Атлетико» проиграл всего 1 из 11 последних поединков ЛЧ. Но какое это было поражение! От «Боруссии» в Дортмунде со счетом 4:0. Результаты больших игр в Ла Лиге (0:0 и 3:1 с «Реалом» или 1:1 с «Барселоной») тоже не могут воодушевить. Зато «Боруссию» дома обыграли, как и «Реал» в Суперкубке УЕФА;

«Атлетико» пропустил всего 17 мячей в 24 турах в Испании, вот только у «Ювентуса» ошибок еще меньше – 15 голов в таком же количестве матчей. Встречаются гуру игры в защите, Годин и Кьеллини – большие мастера. Облак и Щесны тоже знают, что делают;

у Криштиану Роналду дикие показатели против «Атлетико» и это тема для отдельного разговора. В мире только две команды, которым забил больше мячей – «Хетафе» и «Севилья». Сегодня «Ювентус» надеется на португальского старика и его голевую злость.

Прогноз «Соккер.ру»: По игре есть проблемы и у команды Симеоне, и у коллектива Аллегри – абсолютно точно. Назло всем могут забить три и более мяча и выдать шоу?

Не откажемся от водопада голов, хотя 1:1 – более подходящий для такой пары результат. Или многие болельщики немного недооценивают «Атлетико» и переоценивают «Ювентус»?

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 819
сегодня в 13:24
Ювентус сильней! За Атлетик!
амурец
амурец
   42 / 819
сегодня в 12:35
команды схожие по стилю игры, будет довольно интересно, в любом случае кто бы не победил, победу заслуживает
Жека10
Жека10
   293 / 819
сегодня в 12:34
тут только 2 варианта.Первый это 0-0,а второй 1 забитый гол из пенальти,в те или иные ворота.
Короче прогноз на тотал 1.5 М
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