«Атлетико» - «Ювентус»: близнецы-братья

сегодня, 12:30

Диего против Массимо, Антуан против Криштиану, другой Диего против Джорджо – «Соккер.ру» рад, что жребий создал сложную пару.

На вид идеальное сочетание, как «Бавария» против «Ливерпуля». Не в том смысле, что матчи «Атлетико» и «Ювентуса» обязательно получатся красивыми – скорее нет, чем да. Ведь играть нервно, жестко, на результат умеют обе стороны. Но «Атлетико» по структуре игры – самая итальянская команда Примеры, ведь умеют защищаться.

А «Ювентус» по подходу «не знаю ничего, кроме трофеев, частых побед и больших финалов» - самый классический испанский клуб Серии А на данный момент, ведь миланские гранды растеряли былую мощь. Плюс пересадка атакующего мозга Криштиану от «Реала» к «бьянконери» изменила команду Аллегри, сделала еще более опасной для любого именно в Лиге чемпионов.

Выжидают еще дольше, хотя порой и нервничают сильнее. Хотя Недвед вот нахваливает влияние Роналду на коллектив. Павел чуть было не заявил, что без португальца у «Ювентуса» не было менталитета победителей Лиги чемпионов. Но отчасти это правда. Дополнительная прелесть пары – встречаются два вечных финалиста. По два проигранных финала объединяют соперников и снова будет проигравший.

Тактические идеи и составы команд

Если судьбу Мораты писал хороший сценарист – Альваро становится самым опасным в составе «Атлетико» для защиты «Ювентуса». Ведь в свое время выбил в «черно-белой» футболке из Лиги чемпионов родной «Реал». Еще один его клуб детства – «Атлетико», не надеется только на Морату, но в ЛЧ неожиданные герои – норма. Так что ждем подвигов от Роналду, Манджукича, Дибалы и Гризманна, а получить можем как от Сауля Ньигеса, так и от Анхеля Корреа.

Если по именам в атаке за счет связки новых друзей Пауло и Криштиану «Ювентус» можно поставить выше, то Сауль и Родриго не обязательно уступят Матюиди, Бентанкуру и Пьяничу, хотя здесь формально бой два на три. Ведь Аллегри потерял Хедиру. У чемпиона мира аритмия и его оставили в Турине для дальнейших тестов. Большая потеря, ведь Сами один из тех, кто с «Атлетико» играл раньше.

А с «Ювентусом» не раз встречался сам Симеоне. Подписью под новым контрактом Диего показал игрокам, что мыслями с «Атлетико», а не с «Интером». Но после неудачи против «Реала» тренеру нужно реабилитироваться. У Диего были напряженные дни – на прошлой неделе стал отцом в пятый раз. Переживал за жену, а теперь все мысли должны быть о защите «Ювентуса». И о полузащите, ведь дуэль можно выиграть в центре поля.

Все будут смотреть на линии Гризманна и Роналду. Ни у кого нет сомнений, что защитные связки с Кьеллини и Годином крепкие. Но поскольку одни играют «4-4-2», а вторые – «4-3-1-2», возможны стилистические расхождения. Например, Канселу шикарно атакует, но и Сандро впереди неплох. А что если сдвоенные фланги «Атлетико» сломают в домашней игре края «Ювентуса» в защите?

Также очевидно, что только правильное разделение троек атаки и полузащиты итальянцев дарует «Атлетико» право сыграть в свой футбол, а при маленьком количестве реальных шансов выжать максимум. Все так хорошо выучили, что «матрасники» - команда с великолепной защитой, что упустили из виду, как играет их атака. Нехватка голов в Примере налицо, потому и Морату к Косте подвязали.

Есть серьезные проблемы впереди. И когда «Реал» разломал защиту «матрасников» в дерби, агрессивные и крепкие центральные хавбеки не создали целостную картинку. Будь баланс - не было бы восемь ничьих в Примере. Зато у «Атлетико» мало кадровых потерь, как и у «Ювентуса», и даже Коке готов играть. Выбор у тренеров достойный – будет сложная битва.

Ориентировочные составы

«Атлетико» (4-4-2): Облак – Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис – Корреа, Родри, Коке (Партей), Ньигес – Мората (Коста), Гризманн.

«Ювентус» (4-2-3-1): Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Бентанкур, Матюиди – Дибала – Манджукич, Роналду.

Ключевые противостояния

Оборона «Атлетико» - Роналду. У этой вражды давняя история. Криштиану лишь два раза, пока играл за «Реал», пропускал дерби против «индейцев». Не похоже, чтобы Ариас (если справа сыграет не Хуанфран, конечно же) был готов к играм против португальца. Хименес и Годин – красавцы, но не всегда в поединках с Криштиану.

Гризманн – защита «Ювентуса». Антуан уже и чемпион мира, и обладатель ЛЕ , и победитель Суперкубка УЕФА , а коварные журналисты не ставят выше, чем Месси и Роналду. Остался один шаг, самый трудный, для путешествия кучерявого француза за «Золотым мячом» - надо выиграть ЛЧ . Сегодня для француза один из финалов, к которым давно привык.

Коке (Партей), Сауль и Родри – хавбеки гостей. У Аллегри сократился выбор в центре поля, но вряд ли поменяет количество центральных хавбеков для гостевого матча, то есть будет формально 2 на 3. Но Коке или Сауль, даже если один из них будет ближе к краю поля – универсалы. С «Реалом» хавбеки «матрасников» были выбиты из игры, а сегодня хотят взять реванш в большой игре.

Филипе Луис – Канселу. Пожалуй, португалец – самый интересный новичок на олимпе латералей. Жоао прекрасен, когда здоровье позволяет, в составе «Ювентуса» мало кто лучше. Но в жизни Филипе Луиса было столько сложных дуэлей, что не сосчитать. Дуэль может запомниться, если у «Ювентуса» будут частые высокие атаки, тем более, для Канселу «Атлетико» - знакомый враг.

Симеоне – Аллегри. Диего теперь самый высокооплачиваемый тренер мира после ухода Липпи из сборной Китая. А Аллегри - один из самых ценных и тоже с огромным окладом. Но интересуют двух господ с четверкой проигранных финалов ЛЧ не миллионы евро, а драгоценный блестящий кубок. Дуэль будет сложной, зато увлекательной. Очень жаль, что выиграть может лишь один – оба достойные специалисты на своих местах.

Интересные факты перед матчем

• «Ювентус» и «Атлетико» семь раз в истории встречались между собой. Пять матчей родом из шестидесятых – дедушка Лиги Европы по имени Кубок Ярмарок свел их вместе. Оба раза дальше шли итальянцы, но во втором случае понадобилась переигровка – обменялись победами 3:1;

• в новые времена пересеклись в группе Лиги чемпионов осенью после выхода «Атлетико» в первый финал ЛЧ . Команда Симеоне обыграла туринцев дома 1:0 и сыграла 0:0 в Италии. «Ювентус» занял второе место в группе, но это им наоборот помогло – в плей-офф с крутыми соперниками сыграли лучше, были в финале;

• поединки «Атлетико» и «Ювентуса» порой складываются результативно, порой – с минимальным количеством или вовсе без голов. Но 17 мячей за 7 матчей – низкая результативность, а в 21 веке увидели только один гол после двух игр. После вчерашних матчей страшноватая статистика;

• средний возраст основы «Атлетико» отличается от возраста футболистов «Ювентуса» на 2.5 года. Но это не значит, что итальянцы быстрее устанут или покажут более вялый футбол против более молодых испанцев;

• «Атлетико» проиграл всего 1 из 11 последних поединков ЛЧ . Но какое это было поражение! От «Боруссии» в Дортмунде со счетом 4:0. Результаты больших игр в Ла Лиге (0:0 и 3:1 с «Реалом» или 1:1 с «Барселоной») тоже не могут воодушевить. Зато «Боруссию» дома обыграли, как и «Реал» в Суперкубке УЕФА ;

• «Атлетико» пропустил всего 17 мячей в 24 турах в Испании, вот только у «Ювентуса» ошибок еще меньше – 15 голов в таком же количестве матчей. Встречаются гуру игры в защите, Годин и Кьеллини – большие мастера. Облак и Щесны тоже знают, что делают;

• у Криштиану Роналду дикие показатели против «Атлетико» и это тема для отдельного разговора. В мире только две команды, которым забил больше мячей – «Хетафе» и «Севилья». Сегодня «Ювентус» надеется на португальского старика и его голевую злость.

Прогноз «Соккер.ру»: По игре есть проблемы и у команды Симеоне, и у коллектива Аллегри – абсолютно точно. Назло всем могут забить три и более мяча и выдать шоу?

Не откажемся от водопада голов, хотя 1:1 – более подходящий для такой пары результат. Или многие болельщики немного недооценивают «Атлетико» и переоценивают «Ювентус»?