Регламент Первого дивизиона Албании

20 февраля 2019, 15:34

Число участников: 20

Турнир проводится в 3 этапа. На первом участники делятся на 2 группы по 10 команд и проводят между собой турнир (18 туров) по классической схеме дома-на выезде. По итогам первого этапа 5 лучших команд из каждой группы начинают очередной мини-турнир (8 туров) по схеме дома-на выезде, по итогам которого победители групп встречаются в третьем этапе: финальный матч за право участвовать в следующем сезоне в Суперлиге. Такой же мини-турнир проводят и команды, занявшие места с 6 по 10, по итогам которого участники, занявшие последние места в обоих группах вылетают в лигу ниже, а занявшие предпоследние - проводят матч между собой за право остаться в Первом дивизионе.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.