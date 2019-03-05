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Ждём, верим, надеемся увидеть снова. Величайшие камбэки Лиги чемпионов

вчера, 13:00

Чтобы совершить грандиозный камбэк в плей-офф Лиги чемпионов, сначала нужно с треском проиграть. Перед ответными матчами вспоминаем о блестящих триумфах духа на «Соккер.ру».

Разница в четыре мяча – один камбэк

Сезон-2016/2017, 1/8 финала

«Пари Сен-Жермен» - «Барселона» - 4:0

«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» - 6:1

Два года назад «Барселона» сотворила настоящее чудо. В Париже каталонцев разбили в пух и прах: Анхель Ди Мария по мадридской памяти оформил дубль, Кавани и Дракслер добавили по голу. Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще. Однако три недели спустя «Барселона» выдала спектакль и выиграла 6:1, забив три гола после 88-й минуты. Не обошлось без спорных судейских решений, господин Айтекин действительно дал повод запомнить свое имя, но, так или иначе, «Барса» вошла в историю, а испуганный ПСЖ стал жертвой. Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче.

«Барселоне» единственной удалось это в главном турнире УЕФА, а первым был португальский «Лейшоэш», который в Кубке Кубков-1961/62 прошел швейцарский клуб «Шо-де-Фон». В сезоне-1984/85 белградский «Партизан» в Кубке УЕФА похожим образом расправился с английским «Куинз Парк Рейнджерс», только сербы выиграли 4:0 после 2:6, а в следующем розыгрыше того же турнира выступил «Реал». Мадридцы сгорели в Менхенгладбахе со счетом 1:5, а дома взяли реванш у «Боруссии» со счетом 4:0. Именно с таким результатом уступил «Зенит» минскому «Динамо» в квалификации Лиги Европы прошлым летом, но дома санкт-петербуржцы выиграли 8:1 и присоединились к веселой компании.

Разница в три мяча – два камбэка

2003/2004, 1/4 финала

«Милан» – «Депортиво» - 4:1

«Депортиво» – «Милан» - 4:0

Долгое время этот подвиг «Депортиво» носил титул главного камбэка в истории Лиги чемпионов. Форвард галисийцев Вальтер Пандиани открыл счет на «Сан-Сиро», но в ответ «Депор» получил четыре мяча, в том числе парочку от Кака. Стоит напомнить, что «россонери» на тот момент были действующими победителями Лиги чемпионов и были сильнейшей командой эпохи. Однако накануне ответной игры тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета говорил о мечте – своей и своих футболистов, а также напомнил, что в футболе случаются вещи, не поддающиеся логическому объяснению. Как в воду глядел!

Уже после первого тайма испанский клуб вел 3:0 благодаря голам Пандиани, Валерона и Луке, а во втором тайме вышедший на замену Фран установил окончательный счет и вынес приговор «Милану» - вылет! Хавьер Ирурета обещал в случае выхода в следующий раунд совершить пешее паломничество в Сантьяго-де-Компостелу (75 километров от Ла-Коруньи). Этот город считается «христианской Меккой», именно там закончил свой долгий путь Святой Иаков, и там же, если верить легенде, захоронены останки апостола. Так вот, тренер сдержал свое обещание и прошел дорогой Иакова. 

2017/2018, 1/4 финала

«Барселона» – «Рома» - 4:1

«Рома» – «Барселона» - 3:0

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов величайшие камбэки были неизменными спутниками «Барселоны». Сначала каталонцы совершили чудо, пройдя ПСЖ после фиаско 0:4, а прошлой весной внезапно вылетели от «Ромы», хотя были фаворитами и домашний матч выиграли уверенно – 4:1. А в Риме с «Барсой» случилась какая-то коллизия! Мало кто ждал от «волков» той прыти, помнится, и у меня в тот вечер на главном экране поначалу играли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но вскоре приоритет сменился. Эдин Джеко вывел римлян вперед уже на шестой минуте, в начале второго тайма реализовал пенальти Де Росси, а решающий гол забил Манолас. Половина Рима сошла с ума, а зрители, успевшие подключиться к трансляции, запомнят это шоу на всю жизнь.

Разница в два мяча – восемь камбэков

1999/2000, 1/4 финала

«Челси» - «Барселона» - 3:1

«Барселона» - «Челси» - 5:1

2003/2004, 1/4 финала

«Реал» - «Монако» - 4:2

«Монако» - «Реал» - 3:1

2011/2012, 1/8 финала

«Наполи» - «Челси» - 3:1

«Челси» - «Наполи» - 4:1 (доп. вр.)

2012/13, 1/8 финала

«Милан» - «Барселона» - 2:0

«Барселона» - «Милан» - 4:0

2013/2014, 1/8 финала

«Олимпиакос» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0

«Манчестер Юнайтед» - «Олимпиакос» - 3:0

2013/2014, 1/4 финала

«Пари Сен-Жермен» - «Челси» - 3:1

«Челси» - «Пари Сен-Жермен» - 2:0

2014/2015, 1/4 финала

«Порту» - «Бавария» - 3:1

«Бавария» - «Порту» - 6:1

2015/2016, 1/4 финала

«Вольфсбург» - «Реал» - 2:0

«Реал» - «Вольфсбург» - 3:0

Обратим внимание на несколько ключевых моментов во всей истории с камбэками. Во-первых, все перевороты в противостояниях случались на своих полях. То есть команды выигрывали дома крупнее или с той же разницей, но пользовались правилом выездного гола. Не было камбэков на выезде после домашних фиаско. Во-вторых, все 11 великих и просто выдающихся камбэков случились в 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов. Полуфинальная ниша свободна! Как видим, первую значимую ремонтаду сотворила «Барселона» еще в конце прошлого века, оставив за бортом «Челси».

Зато сами лондонцы впоследствии дважды отыгрывались со счета 1:3, причем в 2012 году это был важный шаг на пути к Кубку чемпионов. «Реал» тоже выиграл турнир в сезоне-2015/2016, сделав камбэк по ходу плей-офф, и «сливочные» тоже, как и «Челси» с «Барселоной» оказывались по обе стороны счастья – и упускали удачу из рук, и вырывали путевку в следующий раунд усилием воли. А главные бедолаги – «Милан» и ПСЖ. Эти клубы по два раза становились жертвами камбэков.

От кого ждем камбэков в 1/8 Лиги чемпионов?

В два мяча или крупнее в первых матчах 1/8 финала проиграли «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». У МЮ случай уникальный, ведь манкунианцы уступили ПСЖ 0:2 на своем поле. Еще никто и никогда в Лиге чемпионов не проходил в следующий раунд после поражения в два мяча в родных стенах. «Боруссия» будет играть ответный матч на своем поле и попытается отыграть гандикап в три мяча у «Тоттенхэма», причем проиграли «шмели» 0:3, так что на выездной гол не понадеешься, как «Рома» в прошлом году. «Ювентус» уступил в Мадриде 0:2, но это еще точно не конец в его противостоянии с «Атлетико». Очевидно, именно в этой паре вероятность камбэка наиболее высока.

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
   671 / 929
сегодня в 01:03
Надеемся что камбеков не будет, ибо никто их не заслужил. :-)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Алла Пятышкина
   59 / 929
вчера в 22:47
Если бы Кавани и Ди Мария в тот вечер сумели реализовать свои выходы 1 на 1 с Тер Штегеном, то ни о каком камбэке и речи не было. А так победителей не судят.
никто не снимает вину с ПСЖ, вышли на трясущихся ножках с поджатым хвостом и дрожащими губами, но даже это не хватило бы Барсе без человечков в желтом. Таких "победителей" точно не судят, потому что "а судьи кто?!" ))))
BeHuK
BeHuK
вчера в 22:04
Это я чего-то не понял или в тексте косяк?
С разницей в две строчки написано два взаимоисключающих предложения:

"Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще."
И сразу тут же:
"Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче."
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   472 / 929
вчера в 19:05
В камбек Ювентуса сложно верится Симеоне все не проигрывал противостояние с нужной форой Возможно Ювентус победит но не пройдет хотя и тут атлеты могут встрять Боруссия Д может попробывать но 3мяча это много Камбек шмели делали с Малагой но тогда был Клопп возможно есть своя методика. У Бенитеса тоже были камбеки например финал ЛЧ с Миланом или матч Кубка Англии Челси - МЮ в 2013
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   472 / 929
вчера в 18:53
В ответном матче Барселона - ПСЖ победил Айтекин :) Вообще турков лучше не ставить на матчи Барселоны и Реала в Турции очень много поклонников этих команд и судьи не исключение Хотя у Ливерпуля их должно быть больше феерический финал все же был в Стамбуле :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   70 / 929
вчера в 16:12
Про Айтекина не забывают,как будто тот сезон Барса взяла кубок ЛЧ.У Барсы нет Переса,чтобы купить всех судей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 25процентный клоун
   70 / 929
вчера в 16:10
стыдно за барсу,как вспомню...стыд
На твоем смеющем автарке стыда не видно.Тебе почему стадно за Барсу?Мне за Реал не стыдно,Реал сильнее Пищевика Федуна
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Ruslan3132
   348 / 929
вчера в 16:10
не стыдно судейский каталонский камбэк с ПСЖ тут описывать?! Позорная страница ЛЧ.
Если бы Кавани и Ди Мария в тот вечер сумели реализовать свои выходы 1 на 1 с Тер Штегеном, то ни о каком камбэке и речи не было. А так победителей не судят.
bublikyo
bublikyo
   169 / 929
вчера в 15:59
Между прочим, а 2014-м Боруссия проиграла 3:0 Реалу на выезде, а дома сыграла 2:0 и чудом не забила больше, конечно тогда у них была намного сильнее команда, но вдруг вспомнят былое(ещё был дикий камбек с Малагой в 2013)
bublikyo
bublikyo ответил ALBA BARCELONA 21
   169 / 929
вчера в 15:54
Так он же ваш скрытый фанат и хейтер Реала, объективности от него не дождешься
bublikyo
bublikyo
   169 / 929
вчера в 15:51
После 6-го гола в ворота ПСЖ, мне было их ничуть не жалко, это же надо так бездарно сыграть на выезде и профилонить все преимущество, да, судейские ошибки были, но они бы не помогли, если бы ПСЖ имел то, что показывал Симеоне
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 929
вчера в 15:39
стыдно за барсу,как вспомню...стыд
ronaldo743
ronaldo743
   8 / 929
вчера в 15:39
ronaldo743
ronaldo743
   8 / 929
вчера в 15:38
И после этого мадриглоры смеют ещё что-то про судей говорить ?! =)

вхсо 111
вхсо 111 ответил DXTK
   36 / 929
вчера в 15:24
Аякс камбек не сможет сделать? ведь Реалу на бернабеу при случаи чего будет помогать судья. Ведь не допустит Перес три унижения подряд сливочных барашень в мадриде. Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя. В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться. Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют. МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ. PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
а кто тогда барсе насосал на камп ноу с псж? или ты считаешь, что там всё было по правилам? если так считаешь то грош цена твоему посту. и самое главное вам барсоглорам всю жизнь сосать, а трёх сподряд кубков ЛЧ не будет))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   192 / 929
вчера в 15:23
Жду но не надеюсь!
вхсо 111
вхсо 111 ответил ATG
   36 / 929
вчера в 15:12
Даааа матч с ПСЖ на всю жизнь запомню ! Очень крутая игра. С Ромой тоже противостояние сказочное получилось. Точнее Шокирующее.. И не нойте про судью . Реал судьи таскали два-три года подряд к чемпионству в ЛЧ . Стыдно товарищи, стыдно ! Поэтому и на игроков бабла нет, главное сумки для РЕФЕРИ приготовить
позор, отскок, как хочешь называй, всем надолго запомнился))
ATG
ATG
   548 / 929
вчера в 14:47
Даааа матч с ПСЖ на всю жизнь запомню ! Очень крутая игра. С Ромой тоже противостояние сказочное получилось. Точнее Шокирующее..

И не нойте про судью . Реал судьи таскали два-три года подряд к чемпионству в ЛЧ . Стыдно товарищи, стыдно ! Поэтому и на игроков бабла нет, главное сумки для РЕФЕРИ приготовить
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил DXTK
   59 / 929
вчера в 14:39
Аякс камбек не сможет сделать? ведь Реалу на бернабеу при случаи чего будет помогать судья. Ведь не допустит Перес три унижения подряд сливочных барашень в мадриде. Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя. В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться. Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют. МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ. PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
пхахахахах...чувак тебе нужно на диспансеризацию срочно ))) тебе точно больше 14 лет??? Знатно ты потерпел походу последние годы от Реала в ЛЧ ))) Ну это хорошо ))
NGYCR7
NGYCR7
   195 / 929
вчера в 14:39
Зачем сюда приплетать это позорный "кэмбэк" в истории футбола имени Айтекина.

А для одного трепла, который тут кричит, что Айтекину были поставлены высокие отценки от УЕФА и немецкого футбольного союза., просто напомню слова одного игрока Барселоны:

Хавьер Маскерано: «Признаю, что нарушал правила на Ди Марии».

А этот фол к сведению, по всем футбольным правилам считается фолом последней надежды, где Маскерано должен был быть удален, а в ворота Барсы назначен одинадцатиметровый!
Ruslan3132
Ruslan3132
   59 / 929
вчера в 14:38
не стыдно судейский каталонский камбэк с ПСЖ тут описывать?! Позорная страница ЛЧ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил DXTK
   70 / 929
вчера в 14:32
Аякс камбек не сможет сделать? ведь Реалу на бернабеу при случаи чего будет помогать судья. Ведь не допустит Перес три унижения подряд сливочных барашень в мадриде. Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя. В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться. Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют. МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ. PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
Ты заслуживаешь уважения всех каталонцев и нас всех на сайте.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
neomessi
neomessi
   147 / 929
вчера в 14:16
Если матрасники покажут свой футбол для Юве и 4 гола будет мало.
Gelious
Gelious ответил DXTK
   442 / 929
вчера в 13:42
Аякс камбек не сможет сделать? ведь Реалу на бернабеу при случаи чего будет помогать судья. Ведь не допустит Перес три унижения подряд сливочных барашень в мадриде. Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя. В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться. Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют. МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ. PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
А, так у вас тоже печет? Ничего страшного, все же эпоха Реал Мадрид в Европе и мире бьет по некоторым категориям людей. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от прекрасной игры прекрасной команды.
ronaldo743
ronaldo743 ответил амурец
   8 / 929
вчера в 13:41
Ну про типа камбэк Барселоны с ПСЖ упоминать даже стыдно, все же видели что барсуки вылезли в том противостоянии исключительно благодаря Айтекину
Благодаря Айтекину, по которому разобраны все эпизоды, к которому нет НИКАКИХ претензий, и которому были поставлены высокие оценки и от УЕФА, и от немецкого футбольного союза. =)
DXTK
DXTK
   270 / 929
вчера в 13:34
Аякс камбек не сможет сделать? ведь Реалу на бернабеу при случаи чего будет помогать судья. Ведь не допустит Перес три унижения подряд сливочных барашень в мадриде.

Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя.

В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться.

Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют.

МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ.

PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
вхсо 111
вхсо 111
   36 / 929
вчера в 13:18
Хе, автор зря камбэк ПСЖ Барсы приплёл сюда, там Айтикен рулил)
Ulan Kulsinbaev
Ulan Kulsinbaev
   584 / 929
вчера в 13:09
Ждем камбека от Ювентуса
амурец
амурец
   159 / 929
вчера в 13:09
с МЮ и Боруссией кажется все ясно, а вот Юве может и сделать камбэк, хотя с матрасами это очень трудно
амурец
амурец
   159 / 929
вчера в 13:06
Ну про типа камбэк Барселоны с ПСЖ упоминать даже стыдно, все же видели что барсуки вылезли в том противостоянии исключительно благодаря Айтекину
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