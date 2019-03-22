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Дзюба не забивает пять месяцев. И это не предел

вчера, 12:50
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Неймар
Неймар
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий

Герой ЧМ-2018 и любимец футбольной России забыл, как доставлять мяч в ворота. «Соккер.ру» подбадривает Дзюбу: многие форварды России через это проходили, бывало и хуже!

Артем Дзюба – 4 месяца и 25 дней

Если Дзюба не забьет Казахстану в воскресенье, то его серия без забитых мячей перевалит за отметку в пять месяцев. Понятно, что в этот период включена зимняя пауза, во время которой российские клубы не проводят официальные матчи, понятно и то, что Артем умеет оставаться полезным и без забитых мячей, однако форварды живут голами, а затяжные периоды «засухи» чреваты потерей настроения и уверенности в собственных силах. Последний свой гол Дзюба забил в ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы 25 октября прошлого года, с того момента – пусто-пусто. 15 матчей и 1256 минут Артем не праздновал взятия ворот. Это срок. И чем длиннее безголевая серия, тем больше она давит на нападающего, что бы он ни говорил.

Александр Кержаков – 8 месяцев и 19 дней

Но отчаиваться точно не стоит, например, в карьере лучшего бомбардира в истории сборной России было несколько периодов голевой засухи, один из них растянулся на восемь с половиной месяцев. В той серии Кержакова можно было увидеть даже что-то кармическое, ведь все началось после гола в ворота брата Михаила в матче против «Волги». Форвард «Зенита» огорчил кровного родственника в ноябре 2012 года, а в следующий раз Александр сумел забить в последний день июля 2013-го в ворота «Нордшелланда» в квалификации Лиги чемпионов. Серия прервалась на отметке 1527 минут – это больше суток. Существовал даже сайт, где велся точный отсчет, сколько не забивает Кержаков. Мемы и троллинг – неотъемлемые спутники таких историй, с ними нужно мириться или не обращать внимания. В 2015-2016 у Александра была еще одна серия – без забитых голов в официальных матчах, она составила 476 дней. Правда, и играл Кержаков не так уж много на этом отрезке карьере.

Дмитрий Сычев – 1 год и 10 месяцев

В карьере «Золотого мальчика» российского футбола начала века и форварда с полусотней матчей за сборную России была серия без голов, растянувшаяся почти на два года. Все началось еще в «Локомотиве», продолжилось в минском «Динамо» и нижегородской «Волге» - то есть нельзя сказать, что Сычев все время сидел в запасе и не имел шансов забить. И только в Казахстане, выступая за клуб «Окжетпес», Дмитрий сумел вспомнить почти забытое ремесло и отправил мяч в сетку чужих ворот. Только посмотрите, как отпраздновал этот долгожданный гол Сычев, его партнеры и тренеры. Как будто в финале Лиге чемпионов забил на последней секунде!

Федор Смолов – 10 месяцев и 8 дней

В начале своей карьеры Федор Смолов вообще очень редко забивал, при этом вызывался в сборную и вел гламурную жизнь. Впоследствии это не помешало форварду перезапустить карьеру в «Урале» и дважды стать лучшим снайпером РПЛ, выступая за «Краснодар», но безголевые страницы из досье не выкинешь. Так, Федор не находил пути к чужим воротам с 29 мая 2011 года по 6 апреля 2012-го. За это время Смолов принял участие в 45 матчах, провел на поле 1746 минут, играя за «Динамо» и «Анжи». И это было нормой для Федора, который к 24 годам забил 8 голов в профессиональной карьере. Прописью – восемь! За следующие годы Смолов пополнил свой голевой счет, и сейчас у нападающего «Локомотива» 95 забитых мячей в карьере. Может добраться до сотни уже в этом сезоне.

Александр Кокорин – 5 месяцев и 3 дня

Не минула чаша сия и Александра Кокорина, который еще в бытность игроком «Динамо» соорудил солидную серию без голов, хотя до стратегической отметки в 1000 минут не дотянул, как его достойные коллеги, о которых сказано выше. В ту пору капитан «Динамо» остановился на показателе 925 минут – именно столько Кокорин не забивал, от матча против «Ахмата» в ноябре 2014-го до апрельской встречи с «Ростовом».

Как там не наши?

5. Карим Бензема («Реал», 2012) – 832 минуты

4. Уэйн Руни (МЮ, 2015) и Томас Мюллер («Бавария», 2016) – 999 минут

3. Неймар («Барселона», 2016 – 2017) – 1037 минут

2. Чичарито («Байер», 2016-2017) – 1400 минут

1. Фернандо Торрес («Челси», 2011-2012) – 1537 минут

Бывают «сухие» времена и у форвардов с мировым именем. Так, у Карима Бензема частенько случаются сбои в программе доставки мяча в чужие ворота, обычно серии француза разрастаются до средних размеров, но в 2012-м он не забивал за «Реал» и сборную Франции на протяжении почти 14 часов. Уэйн Руни и Томас Мюллер с разницей в год выстроили и прервали свои безголевые серии на отметке 999 минут. Неймар в своем последнем сезоне в «Барселоне» перевалил за 1000 «сухих» минут, и хотя бразилец ассистировал партнерам, создавая голы для них, ему нравится забивать, а это не получалось, что не добавляло настроения эмоциональному форварду. Чичарито после перехода в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» зажигал, но потом его накрыл кризис перепроизводства голов, и мексиканец почти сутки не знал, как доставить мяч по назначению. Но самую впечатляющую «засуху» выдал Фернандо Торрес после своего перехода из «Ливерпуля» в «Челси». Правда, по ее завершении испанец забил несколько важнейших мячей и выиграл с «синими» Лигу чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
   107 / 998
сегодня в 08:06
откуда вообще взялось это странное, нелепое мнение, что нападающий должен забивать ?!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
   19 / 998
вчера в 19:45
Ооооо! Игоряхейтер нарисовался! Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть - Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄 Сочувствую - Реброву, Семьлихову, Максименко.
Список тех, кому ЛЧ в обозримом будущем не светит, можно продолжить. Кроме названных это Шунин, Беленов, Абаев, Годзюр и т.д. и т.п. Видимо они считают, что лучше как Ребров остаться сухим навеки, не играя в ЛЧ. Хороший подход
112910415
112910415
   107 / 998
вчера в 19:34
не придирайтесь к парню
принял схиму, аскезу, ушёл из большого сек...тьфу, голеодорства...не нам его судить
Великолепный
Великолепный ответил ОлегаТэ
   47 / 998
вчера в 17:47
Бобёр, выдыхай! Игорь из Сборной ушёл. И теперь имеем то, что имеем. Как, кстати, и в защите - без "берёз" и Игнашевича. А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
Нет пока достойной замены Акинфееву в нашей сборной!

Похоже 1/4 финала чемпионата мира так и останется лучшим достижением
последних лет нашей сборной.
spartach n1
spartach n1 ответил ОлегаТэ
   18 / 998
вчера в 17:44
Бобёр, выдыхай! Игорь из Сборной ушёл. И теперь имеем то, что имеем. Как, кстати, и в защите - без "берёз" и Игнашевича. А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
Петухееву каждый матч приходится и покруче выслушивать и ничего терпит скоморох )
Великолепный
Великолепный ответил ОлегаТэ
   47 / 998
вчера в 17:34
Бобёр, выдыхай! Игорь из Сборной ушёл. И теперь имеем то, что имеем. Как, кстати, и в защите - без "берёз" и Игнашевича. А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
Игорь из сборной ушел - теперь некому пенальти отбивать!

Гильерме вчера не выручил.
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   47 / 998
вчера в 17:33
С уходом главного скомороха петухеева,скучно стало ) А у канюшни видимо память,вот и сравнивают 43-го то с Яшиным,то с Дасаевым .
Ооооо! Игоряхейтер нарисовался!


Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть

- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄

Сочувствую - Реброву, Семьлихову, Максименко.
Николай 86
Николай 86
   166 / 998
вчера в 17:15
Сейчас доведете дзюбу своими обсуждениями - он в свои забьет
Сетка между ног
Сетка между ног ответил spartach n1
   17 / 998
вчера в 16:50
Там настоящий тоталитарный режим. В одном клубчике повторяется история всей России 90-летней давности. Хинэр выиграл борьбу за власть (а претендовали купить цска абрамович, англосаксы), за статус главного кабинета (зенит не смог). Сейчас начнутся те же тридцатые, но в футболе. Кто о дыркинфееве плохо скажет, в лучшем случае забанят, это уже началось
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил spartach n1
   280 / 998
вчера в 16:03
С уходом главного скомороха петухеева,скучно стало ) А у канюшни видимо память,вот и сравнивают 43-го то с Яшиным,то с Дасаевым .
Бобёр, выдыхай! Игорь из Сборной ушёл. И теперь имеем то, что имеем. Как, кстати, и в защите - без "берёз" и Игнашевича.
А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
spartach n1
spartach n1 ответил ОлегаТэ
   18 / 998
вчера в 15:27
Кто о чём, а вшивый о бане... =D =D =D
С уходом главного скомороха петухеева,скучно стало )
А у канюшни видимо память,вот и сравнивают 43-го то с Яшиным,то с Дасаевым .
pomor45
pomor45
   224 / 998
вчера в 15:02
Ничего так задвинул - любимец футбольной России. Любимое дерево в России - берёзы, так оба уже на пенсии. Этот дуб крепок, но не сказал бы, что так уж любим.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Miaf
   17 / 998
вчера в 14:51
До Абеля ернандеса с 8 лямами в гинерюшне дзиуде далеко
ГолдБол
ГолдБол
   959 / 998
вчера в 14:15
Да ему давно пора за журналистов играть. Он только им нравится. Они его расхваливают направо и налево. Интересно почему?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил spartach n1
   280 / 998
вчера в 14:15
С уходом акинфея дзиуда стал главным по сухарям !
Кто о чём, а вшивый о бане... =D =D =D
makkie
makkie
   14 / 998
вчера в 14:10
Дзюба завязал с футболом и Зенитом, не мешайте человеку купаться в лучах славы от ЧМ-2018 :)
spartach n1
spartach n1 ответил parallels
   18 / 998
вчера в 13:34
в целом, бесплатный дзюба, за которого не отдали ни копейки, сумел забить полсотни голов в зените, и это в 2 раза больше, чем за хряков. при том, что за зенит он сыграл вдвое меньше, чем всё за тех же хряков. из этого следует вполне очевидный вывод: позор спартаку!
Бесплатный дзюпа в пылесосе получает как в Европе топы )

spartach n1
spartach n1
   18 / 998
вчера в 13:32
С уходом акинфея дзиуда стал главным по сухарям !
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 998
вчера в 13:24
Ну вы чё народ, дайте Зюбе время разбегаться! 😂😂😂
Аксинья
Аксинья
   56 / 998
вчера в 13:24
Ну нету в Зените игрока уровня а-ля-Халк, вот и весь сказ...
Питермен
Питермен
   38 / 998
вчера в 13:20
И что, что не забивает?
Будто от этого Спартак не на 5 месте или не на последнем в ЛЕ
Гыгыггггггыыыыы
parallels
parallels ответил LOpp
   3 / 998
вчера в 13:04
и давно 34 стало полсотней?))
ты не отвлекайся, присоединяйся к своим собратьям, которые вчера кооперировались и собирались строить своими силами баню джикии-привозчику, 2 гола на совести позорника.
Miaf
Miaf
   33 / 998
вчера в 13:02
Я считаю, что Артемке надо еще зарплату повысить на пару миллионов уе, тогда точно начнет забивать, может и в раздевалках вещи перестанут пропадать.
LOpp
LOpp ответил parallels
   12 / 998
вчера в 13:01
в целом, бесплатный дзюба, за которого не отдали ни копейки, сумел забить полсотни голов в зените, и это в 2 раза больше, чем за хряков. при том, что за зенит он сыграл вдвое меньше, чем всё за тех же хряков. из этого следует вполне очевидный вывод: позор спартаку!
и давно 34 стало полсотней?))
parallels
parallels
   3 / 998
вчера в 12:59
в целом, бесплатный дзюба, за которого не отдали ни копейки, сумел забить полсотни голов в зените, и это в 2 раза больше, чем за хряков. при том, что за зенит он сыграл вдвое меньше, чем всё за тех же хряков. из этого следует вполне очевидный вывод: позор спартаку!
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