Дзюба не забивает пять месяцев. И это не предел

Герой ЧМ-2018 и любимец футбольной России забыл, как доставлять мяч в ворота. «Соккер.ру» подбадривает Дзюбу: многие форварды России через это проходили, бывало и хуже!
Артем Дзюба – 4 месяца и 25 дней
Если Дзюба не забьет Казахстану в воскресенье, то его серия без забитых мячей перевалит за отметку в пять месяцев. Понятно, что в этот период включена зимняя пауза, во время которой российские клубы не проводят официальные матчи, понятно и то, что Артем умеет оставаться полезным и без забитых мячей, однако форварды живут голами, а затяжные периоды «засухи» чреваты потерей настроения и уверенности в собственных силах. Последний свой гол Дзюба забил в ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы 25 октября прошлого года, с того момента – пусто-пусто. 15 матчей и 1256 минут Артем не праздновал взятия ворот. Это срок. И чем длиннее безголевая серия, тем больше она давит на нападающего, что бы он ни говорил.
Александр Кержаков – 8 месяцев и 19 дней
Но отчаиваться точно не стоит, например, в карьере лучшего бомбардира в истории сборной России было несколько периодов голевой засухи, один из них растянулся на восемь с половиной месяцев. В той серии Кержакова можно было увидеть даже что-то кармическое, ведь все началось после гола в ворота брата Михаила в матче против «Волги». Форвард «Зенита» огорчил кровного родственника в ноябре 2012 года, а в следующий раз Александр сумел забить в последний день июля 2013-го в ворота «Нордшелланда» в квалификации Лиги чемпионов. Серия прервалась на отметке 1527 минут – это больше суток. Существовал даже сайт, где велся точный отсчет, сколько не забивает Кержаков. Мемы и троллинг – неотъемлемые спутники таких историй, с ними нужно мириться или не обращать внимания. В 2015-2016 у Александра была еще одна серия – без забитых голов в официальных матчах, она составила 476 дней. Правда, и играл Кержаков не так уж много на этом отрезке карьере.
Дмитрий Сычев – 1 год и 10 месяцев
В карьере «Золотого мальчика» российского футбола начала века и форварда с полусотней матчей за сборную России была серия без голов, растянувшаяся почти на два года. Все началось еще в «Локомотиве», продолжилось в минском «Динамо» и нижегородской «Волге» - то есть нельзя сказать, что Сычев все время сидел в запасе и не имел шансов забить. И только в Казахстане, выступая за клуб «Окжетпес», Дмитрий сумел вспомнить почти забытое ремесло и отправил мяч в сетку чужих ворот. Только посмотрите, как отпраздновал этот долгожданный гол Сычев, его партнеры и тренеры. Как будто в финале Лиге чемпионов забил на последней секунде!
Федор Смолов – 10 месяцев и 8 дней
В начале своей карьеры Федор Смолов вообще очень редко забивал, при этом вызывался в сборную и вел гламурную жизнь. Впоследствии это не помешало форварду перезапустить карьеру в «Урале» и дважды стать лучшим снайпером РПЛ, выступая за «Краснодар», но безголевые страницы из досье не выкинешь. Так, Федор не находил пути к чужим воротам с 29 мая 2011 года по 6 апреля 2012-го. За это время Смолов принял участие в 45 матчах, провел на поле 1746 минут, играя за «Динамо» и «Анжи». И это было нормой для Федора, который к 24 годам забил 8 голов в профессиональной карьере. Прописью – восемь! За следующие годы Смолов пополнил свой голевой счет, и сейчас у нападающего «Локомотива» 95 забитых мячей в карьере. Может добраться до сотни уже в этом сезоне.
Александр Кокорин – 5 месяцев и 3 дня
Не минула чаша сия и Александра Кокорина, который еще в бытность игроком «Динамо» соорудил солидную серию без голов, хотя до стратегической отметки в 1000 минут не дотянул, как его достойные коллеги, о которых сказано выше. В ту пору капитан «Динамо» остановился на показателе 925 минут – именно столько Кокорин не забивал, от матча против «Ахмата» в ноябре 2014-го до апрельской встречи с «Ростовом».
Как там не наши?
5. Карим Бензема («Реал», 2012) – 832 минуты
4. Уэйн Руни (МЮ, 2015) и Томас Мюллер («Бавария», 2016) – 999 минут
3. Неймар («Барселона», 2016 – 2017) – 1037 минут
2. Чичарито («Байер», 2016-2017) – 1400 минут
1. Фернандо Торрес («Челси», 2011-2012) – 1537 минут
Бывают «сухие» времена и у форвардов с мировым именем. Так, у Карима Бензема частенько случаются сбои в программе доставки мяча в чужие ворота, обычно серии француза разрастаются до средних размеров, но в 2012-м он не забивал за «Реал» и сборную Франции на протяжении почти 14 часов. Уэйн Руни и Томас Мюллер с разницей в год выстроили и прервали свои безголевые серии на отметке 999 минут. Неймар в своем последнем сезоне в «Барселоне» перевалил за 1000 «сухих» минут, и хотя бразилец ассистировал партнерам, создавая голы для них, ему нравится забивать, а это не получалось, что не добавляло настроения эмоциональному форварду. Чичарито после перехода в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» зажигал, но потом его накрыл кризис перепроизводства голов, и мексиканец почти сутки не знал, как доставить мяч по назначению. Но самую впечатляющую «засуху» выдал Фернандо Торрес после своего перехода из «Ливерпуля» в «Челси». Правда, по ее завершении испанец забил несколько важнейших мячей и выиграл с «синими» Лигу чемпионов.
принял схиму, аскезу, ушёл из большого сек...тьфу, голеодорства...не нам его судить
принял схиму, аскезу, ушёл из большого сек...тьфу, голеодорства...не нам его судить
Похоже 1/4 финала чемпионата мира так и останется лучшим достижением
последних лет нашей сборной.
Похоже 1/4 финала чемпионата мира так и останется лучшим достижением
последних лет нашей сборной.
Гильерме вчера не выручил.
Гильерме вчера не выручил.
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄
Сочувствую - Реброву, Семьлихову, Максименко.
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄
Сочувствую - Реброву, Семьлихову, Максименко.
А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
А насчёт "петухеева"... Паря, сам себя в очередной раз обохрюкал - в лицо Игорю хоть раз озвучишь? поганенько, хотя привычненько...
А у канюшни видимо память,вот и сравнивают 43-го то с Яшиным,то с Дасаевым .
А у канюшни видимо память,вот и сравнивают 43-го то с Яшиным,то с Дасаевым .
Будто от этого Спартак не на 5 месте или не на последнем в ЛЕ
Гыгыггггггыыыыы
Будто от этого Спартак не на 5 месте или не на последнем в ЛЕ
Гыгыггггггыыыыы