Дзюба не забивает пять месяцев. И это не предел

вчера, 12:50

Герой ЧМ -2018 и любимец футбольной России забыл, как доставлять мяч в ворота. «Соккер.ру» подбадривает Дзюбу: многие форварды России через это проходили, бывало и хуже!

Артем Дзюба – 4 месяца и 25 дней

Если Дзюба не забьет Казахстану в воскресенье, то его серия без забитых мячей перевалит за отметку в пять месяцев. Понятно, что в этот период включена зимняя пауза, во время которой российские клубы не проводят официальные матчи, понятно и то, что Артем умеет оставаться полезным и без забитых мячей, однако форварды живут голами, а затяжные периоды «засухи» чреваты потерей настроения и уверенности в собственных силах. Последний свой гол Дзюба забил в ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы 25 октября прошлого года, с того момента – пусто-пусто. 15 матчей и 1256 минут Артем не праздновал взятия ворот. Это срок. И чем длиннее безголевая серия, тем больше она давит на нападающего, что бы он ни говорил.

Александр Кержаков – 8 месяцев и 19 дней

Но отчаиваться точно не стоит, например, в карьере лучшего бомбардира в истории сборной России было несколько периодов голевой засухи, один из них растянулся на восемь с половиной месяцев. В той серии Кержакова можно было увидеть даже что-то кармическое, ведь все началось после гола в ворота брата Михаила в матче против «Волги». Форвард «Зенита» огорчил кровного родственника в ноябре 2012 года, а в следующий раз Александр сумел забить в последний день июля 2013-го в ворота «Нордшелланда» в квалификации Лиги чемпионов. Серия прервалась на отметке 1527 минут – это больше суток. Существовал даже сайт, где велся точный отсчет, сколько не забивает Кержаков. Мемы и троллинг – неотъемлемые спутники таких историй, с ними нужно мириться или не обращать внимания. В 2015-2016 у Александра была еще одна серия – без забитых голов в официальных матчах, она составила 476 дней. Правда, и играл Кержаков не так уж много на этом отрезке карьере.

Дмитрий Сычев – 1 год и 10 месяцев

В карьере «Золотого мальчика» российского футбола начала века и форварда с полусотней матчей за сборную России была серия без голов, растянувшаяся почти на два года. Все началось еще в «Локомотиве», продолжилось в минском «Динамо» и нижегородской «Волге» - то есть нельзя сказать, что Сычев все время сидел в запасе и не имел шансов забить. И только в Казахстане, выступая за клуб «Окжетпес», Дмитрий сумел вспомнить почти забытое ремесло и отправил мяч в сетку чужих ворот. Только посмотрите, как отпраздновал этот долгожданный гол Сычев, его партнеры и тренеры. Как будто в финале Лиге чемпионов забил на последней секунде!

Федор Смолов – 10 месяцев и 8 дней

В начале своей карьеры Федор Смолов вообще очень редко забивал, при этом вызывался в сборную и вел гламурную жизнь. Впоследствии это не помешало форварду перезапустить карьеру в «Урале» и дважды стать лучшим снайпером РПЛ , выступая за «Краснодар», но безголевые страницы из досье не выкинешь. Так, Федор не находил пути к чужим воротам с 29 мая 2011 года по 6 апреля 2012-го. За это время Смолов принял участие в 45 матчах, провел на поле 1746 минут, играя за «Динамо» и «Анжи». И это было нормой для Федора, который к 24 годам забил 8 голов в профессиональной карьере. Прописью – восемь! За следующие годы Смолов пополнил свой голевой счет, и сейчас у нападающего «Локомотива» 95 забитых мячей в карьере. Может добраться до сотни уже в этом сезоне.

Александр Кокорин – 5 месяцев и 3 дня

Не минула чаша сия и Александра Кокорина, который еще в бытность игроком «Динамо» соорудил солидную серию без голов, хотя до стратегической отметки в 1000 минут не дотянул, как его достойные коллеги, о которых сказано выше. В ту пору капитан «Динамо» остановился на показателе 925 минут – именно столько Кокорин не забивал, от матча против «Ахмата» в ноябре 2014-го до апрельской встречи с «Ростовом».

Как там не наши?

5. Карим Бензема («Реал», 2012) – 832 минуты

4. Уэйн Руни ( МЮ , 2015) и Томас Мюллер («Бавария», 2016) – 999 минут

3. Неймар («Барселона», 2016 – 2017) – 1037 минут

2. Чичарито («Байер», 2016-2017) – 1400 минут

1. Фернандо Торрес («Челси», 2011-2012) – 1537 минут

Бывают «сухие» времена и у форвардов с мировым именем. Так, у Карима Бензема частенько случаются сбои в программе доставки мяча в чужие ворота, обычно серии француза разрастаются до средних размеров, но в 2012-м он не забивал за «Реал» и сборную Франции на протяжении почти 14 часов. Уэйн Руни и Томас Мюллер с разницей в год выстроили и прервали свои безголевые серии на отметке 999 минут. Неймар в своем последнем сезоне в «Барселоне» перевалил за 1000 «сухих» минут, и хотя бразилец ассистировал партнерам, создавая голы для них, ему нравится забивать, а это не получалось, что не добавляло настроения эмоциональному форварду. Чичарито после перехода в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» зажигал, но потом его накрыл кризис перепроизводства голов, и мексиканец почти сутки не знал, как доставить мяч по назначению. Но самую впечатляющую «засуху» выдал Фернандо Торрес после своего перехода из «Ливерпуля» в «Челси». Правда, по ее завершении испанец забил несколько важнейших мячей и выиграл с «синими» Лигу чемпионов.