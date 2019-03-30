Ужасно и эффективно. «Спартак» играет в «бей-беги»

Победа в большинстве не убеждает «Соккер.ру», что команда Кононова сыграла роскошно. Одна контратака не отменит полтора часа мучений.
Москвичи провели классический «спартаковский» матч
Вот такой «Спартак» от Кононова и ждали! Стеночки, яркие фланги, надежный центр, много красивых обдуманных атак с отличным завершением, высокая скорость игры, исключительная точность паса, завидный командный футбол. Столько атак, что соперник дома почти не огрызался и чудом не проиграл 1:5. Такой «Спартак» долго ждали и получили. Команда в большинстве развила целую контратаку во втором тайме - уровень.
Теперь победа все спишет! Или нет? Толще использовать иронию незаконно, поэтому карты на стол – первый абзац шутливый, у «Спартака» не было много качественных моментов. До удаления придумали один точный удар с игры, меньше, чем «Ахмат». После красной карточки москвичи дважды просто попали в створ и дважды забили. И именно это - классический «Спартак». Тот, что наблюдали в худших матчах при Якине, Аленичеве, Каррере, а теперь Кононове. Почему не проиграли? Индивидуально в отдельных эпизодах блеснули Мелкадзе, Гулиев, Глушаков и Луис Адриано.
У «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА полно похожих побед, но спорить не с чем – результат является единственным плюсом при таком качестве футбола от «красно-белых». Думаете, дело в том, что был перерыв? В конкретном случае – нет. «Спартак» проиграл всего 1 из 10 последних подобных матчей – «Ахмату» 1:2. Кононов не уникален, тренеры до него в 9 из 10 случаев получали победы после паузы на матчи сборных. Но если видели поединок, то знаете - причин короновать «красно-белых» не было.
Арбитры в РПЛ никогда не благоволят фаворитам
«Локомотив» забил два победных мяча за два тура после решений арбитров. Ошибку Вилкова признали, ошибку Еськова еще признают – простой эпизод для Егорова. А что же «Спартак»? У них другая история. Сегодня получили шестой пенальти в свою пользу – рекорд сезона. И решение по делу, поскольку защитник «Ахмата» ошибся, когда схватил соперника за футболку в неигровом эпизоде.
Также очевидно, что Семёнов заслужил вторую желтую карточку. Размашистый подкат под Мелкадзе не просто не имел никакого смысла – необходимость нарушить правила не продиктована местом фола, так еще и является чистым нарушением, опасной игрой. Вот только Лапочкин сегодня не выдержал линию судейства. Ведь подарил «красно-белым» игру в полных составах до красной Семёнова – Боккетти мог получить вторую желтую на 55-й минуте.
Можно также попробовать приписать Плиеву второе предупреждение до перерыва, но в любом случае – у Лапочкина продолжается серия из побед «Спартака» в его матчах. И Рахимов заявил, что арбитр бежал показывать Боккетти желтую, но остановился, когда понял, что она вторая. Это лишь мнение наставника «Ахмата». Напоминаем, что в РПЛ решения арбитров только правильные или очень правильные. Законы все соблюдают, а если слышали выкрики в микрофон, использовать который официально запретили – вам послышалось.
Глушаков и Комбаров заслужили пятилетние контракты
Андрей Федун предлагает фанатам не болеть за Карреру, а болеть за «Спартак»? Упустим контраргумент, что одно другому не мешает. И после игры в Грозном можно пожелать руководителям именитого клуба болеть не за Глушакова, а за «Спартак». Ведь немощность опорной зоны команды и особенно ответный гол, привезенный, в том числе, хавбеками – яркие доказательства, что Дениса эксперты ругают не случайно.
Капитан у «Спартак» не руководит игрой. Ему за тридцать, а у человека нет подходящей для команды позиции – на места Ханни, Зобнина или Фернандо (от плеймейкера до опорника) не подходит в любой из моделей игры. Можно долго упрямиться, тыкая пальцем в редкие успешные матчи Дениса. Можно вспомнить голы, но если оценивать на перспективу – игрок немолодой, и если проводить анализ по сумме двух сезонов после чемпионского, то Глушаков не футболист уровня команды из зоны ЛЧ.
Решение держать человека с таким процентом ошибок в основе сомнительно. Считали, кто «привозит» голы, антигероями стали Глушаков и Комбаров. Дмитрий сегодня вышел вместо неготового к матчу Айртона, и это решение Кононова пришлось исправлять по ходу. Уциеву подключаться к атакам Комбаров не мешал, в обороне Дмитрий, как обычно, не феерил. Но и в атаке, где у латераля есть достижения – автор множества голевых передач, показать себя не смог, ведь атаковал после перерыва и до удаления «Ахмат».
У Глушакова и Комбарова есть заслуги перед «Спартаком», никто их не отрицает. Но давно не приносят стабильную пользу. Рауль, Хави и Джеррард уходили из родных и любимых клубов, как только приходил момент дать дорогу другим, не обязательно лучшим, но молодым. Денис и Дмитрий не уходят и влияют на коллектив. И гол Глушакова на 93-й минуте при счете 1:2 в большинстве не мешает отметить, что у Дениса за матч 1 отбор и 1 перехват. Гулиев работал за двоих, как обычно трудится Зобнин. А Комбаров не создал ни одного момента, а в обороне показал тот же результат, что и капитан.
Кононов – харизматичный тренер, уничтожающий «бывших»
Тренер у «Спартака» - глыба! Рошу и Самедова выставил за дверь сам, никого из руководства не слушал. Глушаков и Комбаров в основе – личные решения, исходя из интересов наставника и команды. А еще взял 17 пунктов из 21, теряли очки только с «Зенитом» и «Краснодаром». А без сарказма - характера и влиятельности, чтобы всюду действовать самостоятельно, у Кононова явно нет. Зато замены сам выбирает и сегодня все сделал верно.
А вот когда пытается быть «крутым», то ему не верят ни болельщики «Спартака», ни сами футболисты, ни соперники. Сегодня Рахимов был живее, хотя ему в сотый раз в этом сезоне не повезло. А что Кононов? Не ведет победную игру, но получает очки. Проходили это порой в «Краснодаре», проходили в других клубах белорусского наставника. Кононов не Ганчаренко по характеру, а скорее как раз Каррера, только без обаятельности.
Фанаты без подсказок «Спартака» выберут, кого любить и принимать. Но констатируем важные факты - в Кубке России с «Уралом» и в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом» на характере тренера победы не вырвали, как и в Лиге Европы. И это плохо, ведь «Спартак» - команда эмоций, а не четкого выполнения приказов. Сегодня им помогли лишние эмоции соперника, которого Кононов сам тренировал.
Теперь у «красно-белых» остался самый легкий календарь по именам соперников из фаворитов. Есть дерби с ЦСКА (снова попробуют сыграть ни ничью, как обычно в таких случаях?), матчи в Ростове-на-Дону, Туле и Самаре, но больше соперников из топ-5 после «армейцев» не будет. Но сам Кононов пока на перекрестке между успехом и провалом.
Ведь «Спартак» в первых матчах сезона с Жиго в РПЛ был чуть круче того, что предъявили в Грозном. Отчасти виноват «Ахмат» - если бы хозяева забили второй мяч первыми, вряд ли «красно-белые», у которых до удаления нашелся один удар с игры, смог защищаться так удачно. Но москвичи успешно пересидели на своих воротах, в итоге воспользовались законным удалением, избежав красной карточки своему игроку.
Новый тренер невероятно везучий в лиге. Но если проводить параллели с везением его предшественника в чемпионском сезоне, то разница налицо. Тот «Спартак» четко знал, что делает, был лучшим по многим параметрам, а сейчас Рассказов, Комбаров, Боккетти, Мельгарехо, Ташаев или Глушаков ищут удачу, выуживая редкие эпизоды, а не играют краше соперников. Зато умение набирать очки у двух «Спартаков» общее. Команда совершенно не готова к Лиге чемпионов, но может получить прямую путевку.
Хотя не исключено, что для этого придется обыграть ЦСКА в дерби. Кононов научится доминировать против других фаворитов? Узнаем через неделю! Понятно, что многочисленные интервью с обещанием яркого атакующего футбола провоцируют шутки – ничего плохого в юморе нет. И бессмысленные нападки руководства на светлую память бывшего тренера вывели фанатов из себя. Но к «Спартаку» вернулось везение, невзирая на сумбурный футбол – вот главный итог непростого выезда в Грозный и всех матчей Кононова в РПЛ. В еврокубках и Кубке России проигрывал, в чемпионате – нет.
Не будет этой крысы Лампочкина там!
Не будет этой крысы Лампочкина там!
Так и обыгрывает
И уж не болельщику команды
Заигрывающей с судьями с начала своего существования
Заикаться о судействе
Так и обыгрывает
И уж не болельщику команды
Заигрывающей с судьями с начала своего существования
Заикаться о судействе
Ответ прост, как выеденное яйцо -- за тухлые победы СпаМа,благодаря судейским "ошибкам".
Шила в мешке не утаишь. ИМХО.
Ответ прост, как выеденное яйцо -- за тухлые победы СпаМа,благодаря судейским "ошибкам".
Шила в мешке не утаишь. ИМХО.
Хорошо если бы Вы провели линию по всем судействам этого горе арбитра за спартак! Во где кладезь фактов.
Хорошо если бы Вы провели линию по всем судействам этого горе арбитра за спартак! Во где кладезь фактов.
В детстве мы кричали СУДЬЮ НА МЫЛО!!!
В детстве мы кричали СУДЬЮ НА МЫЛО!!!