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Ужасно и эффективно. «Спартак» играет в «бей-беги»

вчера, 21:30

Победа в большинстве не убеждает «Соккер.ру», что команда Кононова сыграла роскошно. Одна контратака не отменит полтора часа мучений.

Москвичи провели классический «спартаковский» матч

Вот такой «Спартак» от Кононова и ждали! Стеночки, яркие фланги, надежный центр, много красивых обдуманных атак с отличным завершением, высокая скорость игры, исключительная точность паса, завидный командный футбол. Столько атак, что соперник дома почти не огрызался и чудом не проиграл 1:5. Такой «Спартак» долго ждали и получили. Команда в большинстве развила целую контратаку во втором тайме - уровень.

Теперь победа все спишет! Или нет? Толще использовать иронию незаконно, поэтому карты на стол – первый абзац шутливый, у «Спартака» не было много качественных моментов. До удаления придумали один точный удар с игры, меньше, чем «Ахмат». После красной карточки москвичи дважды просто попали в створ и дважды забили. И именно это - классический «Спартак». Тот, что наблюдали в худших матчах при Якине, Аленичеве, Каррере, а теперь Кононове. Почему не проиграли? Индивидуально в отдельных эпизодах блеснули Мелкадзе, Гулиев, Глушаков и Луис Адриано.

У «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА полно похожих побед, но спорить не с чем – результат является единственным плюсом при таком качестве футбола от «красно-белых». Думаете, дело в том, что был перерыв? В конкретном случае – нет. «Спартак» проиграл всего 1 из 10 последних подобных матчей – «Ахмату» 1:2. Кононов не уникален, тренеры до него в 9 из 10 случаев получали победы после паузы на матчи сборных. Но если видели поединок, то знаете - причин короновать «красно-белых» не было.

Арбитры в РПЛ никогда не благоволят фаворитам

«Локомотив» забил два победных мяча за два тура после решений арбитров. Ошибку Вилкова признали, ошибку Еськова еще признают – простой эпизод для Егорова. А что же «Спартак»? У них другая история. Сегодня получили шестой пенальти в свою пользу – рекорд сезона. И решение по делу, поскольку защитник «Ахмата» ошибся, когда схватил соперника за футболку в неигровом эпизоде.

Также очевидно, что Семёнов заслужил вторую желтую карточку. Размашистый подкат под Мелкадзе не просто не имел никакого смысла – необходимость нарушить правила не продиктована местом фола, так еще и является чистым нарушением, опасной игрой. Вот только Лапочкин сегодня не выдержал линию судейства. Ведь подарил «красно-белым» игру в полных составах до красной Семёнова – Боккетти мог получить вторую желтую на 55-й минуте.

Можно также попробовать приписать Плиеву второе предупреждение до перерыва, но в любом случае – у Лапочкина продолжается серия из побед «Спартака» в его матчах. И Рахимов заявил, что арбитр бежал показывать Боккетти желтую, но остановился, когда понял, что она вторая. Это лишь мнение наставника «Ахмата». Напоминаем, что в РПЛ решения арбитров только правильные или очень правильные. Законы все соблюдают, а если слышали выкрики в микрофон, использовать который официально запретили – вам послышалось.

Глушаков и Комбаров заслужили пятилетние контракты

Андрей Федун предлагает фанатам не болеть за Карреру, а болеть за «Спартак»? Упустим контраргумент, что одно другому не мешает. И после игры в Грозном можно пожелать руководителям именитого клуба болеть не за Глушакова, а за «Спартак». Ведь немощность опорной зоны команды и особенно ответный гол, привезенный, в том числе, хавбеками – яркие доказательства, что Дениса эксперты ругают не случайно.

Капитан у «Спартак» не руководит игрой. Ему за тридцать, а у человека нет подходящей для команды позиции – на места Ханни, Зобнина или Фернандо (от плеймейкера до опорника) не подходит в любой из моделей игры. Можно долго упрямиться, тыкая пальцем в редкие успешные матчи Дениса. Можно вспомнить голы, но если оценивать на перспективу – игрок немолодой, и если проводить анализ по сумме двух сезонов после чемпионского, то Глушаков не футболист уровня команды из зоны ЛЧ.

Решение держать человека с таким процентом ошибок в основе сомнительно. Считали, кто «привозит» голы, антигероями стали Глушаков и Комбаров. Дмитрий сегодня вышел вместо неготового к матчу Айртона, и это решение Кононова пришлось исправлять по ходу. Уциеву подключаться к атакам Комбаров не мешал, в обороне Дмитрий, как обычно, не феерил. Но и в атаке, где у латераля есть достижения – автор множества голевых передач, показать себя не смог, ведь атаковал после перерыва и до удаления «Ахмат».

У Глушакова и Комбарова есть заслуги перед «Спартаком», никто их не отрицает. Но давно не приносят стабильную пользу. Рауль, Хави и Джеррард уходили из родных и любимых клубов, как только приходил момент дать дорогу другим, не обязательно лучшим, но молодым. Денис и Дмитрий не уходят и влияют на коллектив. И гол Глушакова на 93-й минуте при счете 1:2 в большинстве не мешает отметить, что у Дениса за матч 1 отбор и 1 перехват. Гулиев работал за двоих, как обычно трудится Зобнин. А Комбаров не создал ни одного момента, а в обороне показал тот же результат, что и капитан.

Кононов – харизматичный тренер, уничтожающий «бывших»

Тренер у «Спартака» - глыба! Рошу и Самедова выставил за дверь сам, никого из руководства не слушал. Глушаков и Комбаров в основе – личные решения, исходя из интересов наставника и команды. А еще взял 17 пунктов из 21, теряли очки только с «Зенитом» и «Краснодаром». А без сарказма - характера и влиятельности, чтобы всюду действовать самостоятельно, у Кононова явно нет. Зато замены сам выбирает и сегодня все сделал верно.

А вот когда пытается быть «крутым», то ему не верят ни болельщики «Спартака», ни сами футболисты, ни соперники. Сегодня Рахимов был живее, хотя ему в сотый раз в этом сезоне не повезло. А что Кононов? Не ведет победную игру, но получает очки. Проходили это порой в «Краснодаре», проходили в других клубах белорусского наставника. Кононов не Ганчаренко по характеру, а скорее как раз Каррера, только без обаятельности.

Фанаты без подсказок «Спартака» выберут, кого любить и принимать. Но констатируем важные факты - в Кубке России с «Уралом» и в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом» на характере тренера победы не вырвали, как и в Лиге Европы. И это плохо, ведь «Спартак» - команда эмоций, а не четкого выполнения приказов. Сегодня им помогли лишние эмоции соперника, которого Кононов сам тренировал.

Теперь у «красно-белых» остался самый легкий календарь по именам соперников из фаворитов. Есть дерби с ЦСКА (снова попробуют сыграть ни ничью, как обычно в таких случаях?), матчи в Ростове-на-Дону, Туле и Самаре, но больше соперников из топ-5 после «армейцев» не будет. Но сам Кононов пока на перекрестке между успехом и провалом.

Ведь «Спартак» в первых матчах сезона с Жиго в РПЛ был чуть круче того, что предъявили в Грозном. Отчасти виноват «Ахмат» - если бы хозяева забили второй мяч первыми, вряд ли «красно-белые», у которых до удаления нашелся один удар с игры, смог защищаться так удачно. Но москвичи успешно пересидели на своих воротах, в итоге воспользовались законным удалением, избежав красной карточки своему игроку.

Новый тренер невероятно везучий в лиге. Но если проводить параллели с везением его предшественника в чемпионском сезоне, то разница налицо. Тот «Спартак» четко знал, что делает, был лучшим по многим параметрам, а сейчас Рассказов, Комбаров, Боккетти, Мельгарехо, Ташаев или Глушаков ищут удачу, выуживая редкие эпизоды, а не играют краше соперников. Зато умение набирать очки у двух «Спартаков» общее. Команда совершенно не готова к Лиге чемпионов, но может получить прямую путевку.

Хотя не исключено, что для этого придется обыграть ЦСКА в дерби. Кононов научится доминировать против других фаворитов? Узнаем через неделю! Понятно, что многочисленные интервью с обещанием яркого атакующего футбола провоцируют шутки – ничего плохого в юморе нет. И бессмысленные нападки руководства на светлую память бывшего тренера вывели фанатов из себя. Но к «Спартаку» вернулось везение, невзирая на сумбурный футбол – вот главный итог непростого выезда в Грозный и всех матчей Кононова в РПЛ. В еврокубках и Кубке России проигрывал, в чемпионате – нет.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 816
сегодня в 01:29
От души порадуюсь, когда об этот клубишко в следующем сезоне будут вытирать ноги очередные Рапиды и ПАОКи!
Не будет этой крысы Лампочкина там!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   78 / 816
сегодня в 00:26
Свиньи на на нашего Мусу гнали бей беги,а сами...😂😂😂😂
tolctoy
tolctoy
   197 / 816
сегодня в 00:18
Конебомжи совместно с автором опять 79а--сь.Как я уже писал неоднократно,у автора обида на СПАРТАК.В чём она заключается,я не знаю.Толи автор болеет за меринов,то ли просто болеет против ВЕЛИКОГО СПАРТАКА.Просьба к руководителям СОККЕРА,убрать этого неадекватного автора.С начала чемпионата СПАРТАК набрал очков больше чем кобылы,но у него одни проблемы,а у меринов всё отлично.Выводы делайте сами. То ли автор-ИДИОТ,то ли он неадекватен.
МКС
МКС ответил Дед за ЦСКА
   104 / 816
сегодня в 00:10
Почему болельщики всех клубов не любят СпаМ? Ответ прост, как выеденное яйцо -- за тухлые победы СпаМа,благодаря судейским "ошибкам". Шила в мешке не утаишь. ИМХО.
Потому, что Спартак как обыгрывал ваши тухдые клубы

Так и обыгрывает

И уж не болельщику команды

Заигрывающей с судьями с начала своего существования

Заикаться о судействе
mugik1973
mugik1973 ответил viv
   764 / 816
вчера в 23:55
А как 43табун
i0135430
i0135430
   782 / 816
вчера в 23:31
ЗАКВАКАЛО БОЛОТО
blitz
blitz ответил viv
   144 / 816
вчера в 23:24
Все верно - СРАМОТА.
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 816
вчера в 23:03
Да мясо даже в бей беги не играет, свисток решает все вопросы на поле
viv
viv
   218 / 816
вчера в 22:56
Вот после таких побед в РПЛ с душком.....7партак все время потом позорится в еврокубках...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   187 / 816
вчера в 22:55
Главное сейчас три очка, а стоны утомленных в пользу развивающихся стран).
Правдин Семён
Правдин Семён
   167 / 816
вчера в 22:53
Кононов похож на человека, который получит пинка и будет извиняться перед обидчиком.На того,кто не осмелится на собственное мнение перед руководством.Такой тренер Спартаку не подходит.Будет съеден и переварен.И болельщики первыми стали его кусать и грызут всё сильнее.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 816
вчера в 22:49
Почему болельщики всех клубов не любят СпаМ?
Ответ прост, как выеденное яйцо -- за тухлые победы СпаМа,благодаря судейским "ошибкам".
Шила в мешке не утаишь. ИМХО.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   259 / 816
вчера в 22:45
Зрители и болельщики российского футбола. Мне стыдно. Стыдно за себя. Я вынужден принимать это как должное. До какого же 62а должен докатиться наш футбол, чтобы на это кто-нибудь решающий обратил внимание. Честно говоря, если будет дисквалифицировапн весь РПЛ -не удивлюсь. Мутко жив.
oFANATo
oFANATo
   103 / 816
вчера в 22:35
ПОЗОРИЩЕ. ТУХЛАЯ ПОБЕДА ИМЕНИ ЛАПОЧКИНА
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 816
вчера в 22:15
Очередная судейская победа. Гыгыгы
yrasikos22
yrasikos22
   225 / 816
вчера в 22:02
Спартак играет в помощь судьи.
SHMEL
SHMEL
   46 / 816
вчера в 21:57
Федун не жалеет средств на судеек...
Sunny.
Sunny.
   87 / 816
вчера в 21:36
"Вот только Лапочкин сегодня не выдержал линию судейства. Ведь подарил «красно-белым» игру в полных составах до красной Семёнова – Боккетти мог получить вторую желтую на 55-й минуте."

Хорошо если бы Вы провели линию по всем судействам этого горе арбитра за спартак! Во где кладезь фактов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 816
вчера в 21:35
Даже не читая статью было ясно, что Лапочкин принесёт победу СпаМу, рекордсмену по пенальти в свою пользу ( 6 штук!!!) . Удаляет игроков соперника, жалея того же Боккетти.
В детстве мы кричали СУДЬЮ НА МЫЛО!!!
Sunny.
Sunny.
   87 / 816
вчера в 21:34
Молодец Горин! Только если ты посмотришь эпизод то Мелкадзе не задел ногу Семенова а просто нырнул.
Исмет
Исмет
   252 / 816
вчера в 21:33
в следующем туре с ослов снимем ослинную шкуру
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