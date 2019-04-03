Домашний арест отменят. Будет новый лимит

вчера, 22:00

Собрали рабочую группу, чтобы поменять правила, и «Соккер.ру» рассуждает, как перемены влияют на российский футбол?

Кто в рабочей группе, какие варианты существуют?

В полуфиналах Кубка России ни один российский футболист не сыграл так, чтобы заслужить однозначные восторги и заявить: «Вот какого мастера лимит воспитал!» И явных провалов не наблюдали, поскольку собралась осторожная четверка, пусть в паре «Локомотива» и «Ростова» получилась веселая концовка.

Такую ждем и по вопросу лимита благодаря «великолепной четверке». В рабочую группу вошли не только чиновники, которые давно не могли осовременить закон, но и Бердыев, Семак, Кононов и Карпин. Именно этим наставникам предстоит отстоять право на честную конкуренцию в клубах РПЛ . Все четверо – за отмену лимита в нынешнем виде. Но должны продавить не вариант «7+18», а «8+17».

Во-первых, редко когда все легионеры в порядке – травмы, дисквалификации. Во-вторых, семи мест для иностранцев в заявке мало. Второй вариант терпимый, хотя хуже предложения «10+15». В случае одобрения нового лимита его могут ввести или в следующем сезоне – знаем, что закон в РФС напишут за ночь, или через сезон – с лета 2020 года.

По-хорошему надо как можно быстрее сообщить окончательное решение, дав клубам время, чтобы сократить количество легионеров за год. А пока играют по старым правилам, и только умные клубы, что первыми узнают, сколько легионеров разрешат оставить – 7, 8 или 9, будут совершать трансферы с прицелом на будущее, ведь оно будет отличаться от настоящего.

Антон Миранчук – лучший футболист начала года?

А есть ли российские игроки, которых не хочется усадить на скамейку? Игроком 2018 года стал Дзюба – один из лидеров сборной на ЧМ . Ожидаемо, хотя если вспомнить последние месяцы в исполнении капитана сборной в футболке «Зенита», то увидите причины, почему с наградой форварду представители других клубов не соглашались – весной в «Арсенале» Дзюба был интереснее, чем осенью в Санкт-Петербурге.

А кому можно отдать это звание здесь и сейчас? На вопрос ответить сложно, ведь прежний лидер сбавил. На клубном уровне у Дзюбы продолжается «сухая» серия. Точно не лучший из лучших, хотя у народа самый популярный. И, если верить футбольным чиновникам, которых сейчас меняют новые менеджеры, созданы все условия, чтобы РПЛ превратилась в оазис с сильными отечественными игроками.

Лимит сделали жестким, каких реформ вам еще не хватает? А если посмотрите на статистику аналитических центров, то сейчас в топ-10 футболистов РПЛ с самыми высокими оценками в РПЛ нет ни одного уроженца России. Есть только один игрок сборной, но Фернандес не перестал быть воспитанником бразильской школы, изменив паспорт и заиграв за команду Черчесова. А после защитника по оценкам идет Сергей Петров – пока не в сборной.

В лиге, где большинство составляют местные, в топ-10 ни одного из «детей лимита» нет – замечательный итог многолетнего издевательства над здоровой конкуренцией. Кокорин под арестом, Смолов потерял форму, Дзюба без голов, у Зобнина, Ерохина и Дзагоева травмы, Акинфеев не единственный заметный в ЦСКА , а Чалов не всегда выручает. Головин и Черышев за рубежом, но не тянут на главных игроков России.

Пожалуй, остается Джикия – хотя «Спартак» не всегда играет в защите так, чтобы можно было гордиться, и братья Миранчуки. Брат Антон вышел из тени Алексея. Пожелаем автору гола со штрафного в ворота «Ростова» сохранить форму на целый год – тогда получите лучшего и стабильного. Но отрыв Антона не колоссальный, многие молодые, от Игнатьева и Сулейманова до Чалова и Миранчуков, оттесняют Глушакова, Жиркова и компанию на второй план.

После смены лимита пострадает национальная сборная?

Предположим самый жесткий вариант – тренерам разрешат ставить восемь легионеров, и Семак опцией воспользуется. Но в таком случае стабильная практика точно будет минимум у троих из каждого состава. Это 15 человек только из первой пятерки! Причем учтите, что Черчесов на матчи с Бельгией и Казахстаном позвал игроков из «Динамо», «Арсенала», «Ахмата», «Ростова», не считая зарубежных клубов.

Получается, в обойме сборной останется минимум 27 человек, а нужно 23. Причем «Спартак» не уберет с поля Селихова, Джикию, Зобнина и Гулиева при новом лимите, если заслужат места в основе. У «Локомотива» Гильерме, Игнатьев, Баринов, братья Миранчуки и Смолов останутся – еще шесть человек для сборной. Так что лимит давно надо было отменять, никак не влияет на перспективы сборной.

История уже рассудила. И на ЧМ -14, и на Евро-2016, и даже в 2018 году, когда натурализация работала лучше, чем академии «Зенита» и «Спартака». Тут как с судом Кокорина и Мамаева, или с внедрением VAR . Всем и все давно очевидно. Дремучая бюрократия не относится к тому, что народу нравится. Касается не только вопроса лимита. Например, футбольным болельщикам надоели ошибки арбитров.

И хотя президент «Урала» против VAR , сегодня все убедились, что против технологий идти глупо. Судья Еськов был в метре от эпизода, но не заметил удары локтем в голову – и даже после повтора не наказал второго участника провокационного эпизода. А Левникову повезло больше. Посмотрел повтор, увидел явный удар коленом в живот Еременко, и понял – это глупое со стороны Чорлуки, но явное нарушение правил. Оба эпизода судьи разобрали с повтором верно – круто. Вот так и новый лимит сработает – хуже не станет.

Прогресс не остановить, даже если решения затягивать?

Во всех командах не будет по восемь легионеров, и по семь одновременно будет лишь у нескольких. Зато новый лимит скорее подстегнет к молодым в заявках на скамейке, чем к старым мастерам с большими окладами. Умяров выгоднее Глушакова, если выбирать резервиста. Также у молодых российских футболистов в лиге без нынешнего лимита появится стимул уезжать за практикой и наукой за рубеж.

Плюс результаты этого сезона красноречивые. Бразилец Марио оказался по оценкам и сумме параметров в лучших матчах самым стабильным российским футболистом сезона. Это ли не упрек лимиту? Даже Чалов и Антон Миранчук пока не собирают данные, которые позволили бы зарубежным источникам поставить их выше. При этом не всегда сам Фернандес круто работает! Отчасти из-за застоя пора эту лавочку реформировать.

Ведь приятно жить в системе с бардаком, пока тебя не касается. А теперь каждый вменяемый клуб понял, что от лимита лишь проблемы. А доверять молодым россиянам после перехода на схему «7+18» или «8+17» в «Краснодаре» или ЦСКА не перестанут, ведь это дешево и патриотично. Или патриотично и дешево – как душе угодно. Отмена старого лимита – следующий шаг на пути к здравомыслию после внедрения повторов. Пока арбитры используют их, словно украли – забавно наблюдать.

Но ведь решения приняли законные! И по приведенной выше арифметике видно, что Семак, Бердыев, Карпин и Кононов не разрушат российский футбол и не подставят сборную России, если смогут продавить новый лимит как можно быстрее. При высокой конкуренции, если повезет, получите сборную России из ребят, рожденных не за океаном. Новые правила заставят местных футболистов сражаться за игровую практику, как VAR заставит арбитров пересматривать эпизоды, которые сейчас они или игнорируют, или трактуют неверно.