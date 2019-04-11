Роналду и «Аякс» сделали игру

сегодня, 10:50

«Ювентус» был фаворитом матча в Амстердаме, но «Аякс» снова показал зубы. «Соккер.ру» - о дерзкой игре голландского лидера.

«Аякс» даже после прохода «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов не воспринимался экспертами, болельщиками и зрителями как серьезный соперник для «Ювентуса». Все еще статус выскочки, все еще статус дерзкого молодого коллектива, который способен выдать нечто эмоциональное, но не на постоянной основе, а вспышками – как это обычно и работает. Поэтому ожидалось доминирование «Ювентуса». Не только из-за неверия в «Аякс», но и из-за фактора Криштиану Роналду, которого «Реал» как раз был лишен.

А насколько восстановление португальца было важно для «Ювентуса» именно к этой игре, говорит хотя бы его хет-трик в ворота «Атлетико» (3:0), который и позволил лидеру Серии А продолжить путь в Лиге чемпионов. Надо сказать, что ожидания Роналду оправдал и в этой игре, пусть и не сполна. «Аяксу», который организованной обороной не славится, удалось удивительным образом восполнить потерю шустрого Мазрауи, который является основным правым защитником и должен был действовать против Роналду.

Но он отбывает дисквалификацию, поэтому пришлось выставить на фланг Йоэла Вельтмана, чья игра на данной позиции зачастую вызывает вопросы. Амстердамцы понимали, что в одиночку он не справится с Криштиану и Алексом Сандро, поэтому была организована прекрасная подстраховка. На протяжении значительных отрезков матча Роналду оказывался отрезанным от коллектива, хотя «Ювентус» в своих комбинациях регулярно искал именно португальца, подключая его разнообразными передачами.

Эта ставка сработала в конце первого тайма, когда «Аякс» все-таки в силу неопытности на миг потерял концентрацию. Роналду этого мгновения оказалось достаточно, чтобы сыграть с соотечественником Жоау Канселу и замкнуть его передачу в ворота. Весь тайм «Аякс» был острее, один только Хаким Зийех мог несколько раз забивать, но прицел у него явно сбился. Пропущенный мяч при такой игре напомнил о матче с «Реалом» в Амстердаме, где у хозяев тоже было много моментов, но они в итоге проиграли.

На обидный мяч «в раздевалку» «Аякс» на этот раз ответил не менее досадным для «Ювентуса» голом «из раздевалки». Причем амстердамцы не раскисли, а даже повысили уровень концентрации, снова принявшись подавлять «Ювентус» и нагнетать прессинг, создавать напряжение и остроту. Роналду и Марио Манджукич оказались отрезанными уже окончательно. «Аякс» снова удивил – на этот раз не только эмоциональными яркими наскоками, но и отменным уровнем организации игры.

А ведь Массимилиано Аллегри, в целом соглашаясь с результативной ничьей на выезде, надеялся на ошибки увлеченного «Аякса» в оборонительных построениях. Именно поэтому он выпускал Дугласа Косту и Пауло Дибалу с высочайшим контратакующим потенциалом. Кстати, такой ход едва не сработал – Коста в конце игры удрал-таки в контратаку, но угодил в штангу. Аллегри почти идеально провернул план.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (6) – 7 (1)

Статистика весьма красноречивая. «Аякс» в напряженном матче Лиги чемпионов показал почти внутриголландскую статистику по ударам. Словно соперники играли в разных поединках: «Аякс» - в открытом, а «Ювентус» - в закрытом. У «Аякса» один только Зийех нанес столько же ударов, сколько весь «Ювентус» за игру.

Владение мячом (точность передач): 60,8% (85%) – 39,2% (76%)

Конечно, можно было предположить, что «Аякс» будет чуть больше владеть мячом, учитывая, что его больше не устраивал счет 1:1, однако превосходство по этому показателю тоже оказалось слишком внушительным. Прагматичный «Ювентус» был лишен мяча. И сложно сказать, сознательно это туринцы сделали – отдали его, или амстердамцы силой отобрали контроль. Точность передач тоже весьма высокая, учитывая активный контрпрессинг. «Ювентусу» как раз точности не хватило при переходах в атаку.

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»):

«Аякс» обладает прекрасными качествами, они держат мяч даже когда нет свободного пространства. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне, хотя и должны были действовать грамотнее, когда выигрывали мяч в полузащите. Гол «Аякса» сразу после перерыва нас несколько шокировал, но в оставшееся время играли уже лучше. Де Йонг - ключевая фигура для «Аякса». Мы старались его контролировать с помощью Бентанкура, но Френки понял это, передвинулся глубже, игрокам было с ним непросто. Он здорово сыграл. В очередной раз Роналду показал, что находится на ином уровне, его движение и понимание момента уникальны.

Эрик тен Хаг (главный тренер «Аякса»):

Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат. В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с «Реалом». Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить. «Ювентус» умеет очень быстро убегать в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на «Ювентус» и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало.

Конечно, этот результат не меняет в целом расклад в паре, поскольку «Ювентус» по-прежнему воспринимается как явный фаворит. Туринцы играли слабее «Аякса» в этом матче, но добились более чем приемлемого результата для первого выездного матча в двухраундовом противостоянии. Амстердамцам потребуется повторение подвига, совершенного в Мадриде. По заказу такие матчи выдавать очень тяжело. К тому же «Ювентус» в прошлом раунде сам показал, насколько мощно умеет переворачивать ситуацию в домашнем матче. Случиться в Турине может что угодно, но «Аякс» уже гарантировал, что запомнится нынешней своей кампанией в Лиге чемпионов надолго многим любителям чистого яркого футбола.