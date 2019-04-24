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На финише «Краснодар» убивают их минусы

24 апреля 2019, 22:00

«Соккер.ру» в день классических побед конкурентов «быков» говорит о традиционных осечках команды Мусаева.

У «горожан» все в порядке с волей и характером

«Ахмат», будь «быки» безвольными, победил бы сегодня, ведь Сафонов выручил команду в первом тайме. А когда счет уже был 1:1 – потащил сумасшедший мяч из девятки, впечатлив Рахимова. Нельзя заявлять, что «Краснодар» не умеет отыгрываться. Скорее наоборот – слишком часто ставят себя в подобные ситуации. 

Фанаты тех, кто болеет против «Зенита», после феерии в Краснодаре упрекали «горожан» в отсутствии характерных поединков, словно забыли о волевых победах. Мол, тактика раскисает, поскольку не хватает тестостерона. И это несправедливая претензия, ведь многие запомнили решающие голы «Валенсии» и Дзюбы, но забывают, как на замену ходил тот же Сулейманов.

У Шапи спасительный гол «Оренбургу» в первом круге, мяч в ворота «Локомотива» - на 93-й минуте. Также был переломный удар против «Стандарда». Позже в плей-офф ЛЕ голы «Байеру» и «Валенсии», и их тоже прекрасно помним. С другой стороны, разве характер и везение одного человека компенсируют ошибки и недоработки остальных?

«Крылья Советов» обыграли после гола на 91-й минуте от Классона, с «Динамо» отыгрались в конце, но где были по ходу матчей? Открыто атакующая команда призвана быстрее решать все проблемы, а Сулейманов (или другой молодой игрок), если выходит со скамейки, должен разве что организовывать разгром, а не переживать, как бы не проиграть или снова не свести все к ничьей с середняком.

А вот когда в пример ставят голы, которые «Краснодар» забил в концовке матчей – а их много, только в РПЛ целых 12 штук, то забывают дополнить статистикой по мячам соперником за тот же отрезок – всего 4 гола, в том числе мяч Дзюбы. У «быков» нет никакого синдрома последних минут, они не всегда уступают в конце. Просто «Валенсия» и «Зенит» свои шансы использовали, а другие соперники чаще не могут этого сделать.

Как тот же «Ахмат» сегодня – давили, а выдавили только красную для Мартыновича, хотя показали приличный футбол после перерыва.

У «быков» частенько слабые первые таймы

Соперники, поскольку «Краснодар» не менял подход (атака, контроль, давление), придумали, как их остановить. Все без исключения используют персональный прессинг. И у многих на старте матчей, пока свежие, он работает. Вспомните давление «Зенита» на Сафонова – сумасшедший старт, который позже сменился более спокойной работой гостей, а в итоге все свелось к тому, что «Краснодар» держал мяч, а Дзюба ждал голы.

Этой проблеме не первый сезон, а если оцените показатели в РПЛ, то увидите – у «Краснодара» всего 2 гола из 44 (лучший результат РПЛ до матча «Зенита» с «Динамо») в первые 15 минут. Для сравнения, у петербуржцев сразу 8 мячей, которые упрощали им жизнь в итоге. «Быки» долго вкатываются, в результате забивают четверть голов с 16 по перерыв, почти треть в последние 15 минут, а 42 % - с 46 по 80.

Вот только с пропущенными ситуация другая – в дебютах допустили 5 ошибок, а в первых таймах пропустили 10 мячей из 22, почти половину. «Быки» создают себе проблемы, поскольку не могут спланировать игру так, чтобы преимущество во владении сразу приносило плоды. Причем обратите внимание – «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» в дебютах встреч владели мячом больше, чем «Краснодар».

Уже не совпадение, а паттерн поведения соперников. В итоге 1 ничья и 2 поражения. А сегодня пропустили на второй минуте – еще одна мировая, минус два пункта.

У «Краснодара» заметные проблемы в защите

Не открытие Америки, но важно понять, почему так происходит? И как исправить? Если какие-то эксперты говорят, что Шалимов пытался играть сбалансировано, а Мусаев все испортил, то не верьте им. Все ровно наоборот – молодой наставник добавил баланса, рассудительности и против богатых клубов в Лиге Европы (бюджеты «Байера» и «Валенсии» больше, чем у «Краснодара») «быки» держались аккуратнее. Мечтали не пропустить.

Но в РПЛ действуют смело и немного наивно. Причем такой подход и раньше не работал. Так что попытка списать ошибки защиты на уход Гранквиста не подтверждается. Например, с капитаном на поле по воротам «быков» били даже чаще, чем сейчас. И пропускали в прошлом году по 1 голу за тур в среднем, а сейчас улучшили показатели и по количеству допущенных выстрелов, и по голам за игру, пусть и немножко.

Вот только если у вашей команды ошибок в защите больше, чем у «Спартака» - бьют по воротам Сафонова и его коллег-конкурентов чуточку чаще, то оборону назвать идеальной невозможно. И дело точно не во флангах, ведь Петров хорош – а в сборной его нет лишь потому, что Игнатьев почему-то Черчесову как резервист Фернандеса нравится больше. Стоцкий, Рамирес и Скопинцев слева тоже показывали нормальный футбол, хотя и атакующий.

Но того требовал тренер, а оборона лежала на плечах Мартыновича, Спаича и опорных хавбеков. Каборе не всегда был на поле и не каждый раз играл на максимуме – сегодня в Грозном сыграл ужасно и чудом не был удален. Газинский занялся организацией игры и отдавал голевые передачи. Но если искать одного человека, который допускает персональные ошибки слишком часто, чтобы считать его подходящим для железной основы команды из ЛЧ, то это Спаич.

Селекционеры клуба не станут врать, что не ищут центрального защитника. А еще лучше двух, ведь Мартынович тоже не без греха – глупой красной избавил себя от матча с ЦСКА.

Проблема краснодарцев - не прыгнули выше головы

На данный момент борьба за 2-3 места – их предел. Например, «быки» забили больше мячей, чем создали качественных моментов – по метким ударам вторые после «Зенита», но лишь немножко оторвались от «Локомотива», который не славится атакующей игрой, и от «Спартака», который не хвастается стабильностью. «Краснодар» пропустил меньше мячей, чем мог бы, будь соперники расторопнее, получая крутые моменты – сэйвы Сафонова и компании помним.

Получается, что нельзя заявлять о большой несправедливости по отношению к «Краснодару» в ряде решающих матчей. Они дважды не обыграли «Оренбург» - сами виноваты, уступали «Локомотиву» - пусть после скандального пенальти, но на победу не наиграли. Сами допустили стандарт «Зенита» в добавленное время, а при своих стандартах действуют беззубо – забили всего 3 мяча, только «Анжи» еще хуже в этом компоненте.

«Краснодар» проиграл два матча конкуренту «Зениту» – надо было обмениваться победами, и сыграл на 4 ничьи больше – это восемь потерянных очков. Разница в таблице сейчас солидная – 9 пунктов после 24 туров, но это как раз те самые мировые (две с «Оренбургом») и два поражения от лидера. Фактически в этом сезоне «быков» отбросила от вершины корпорация «Газпром» - ее клубы отобрали 10 пунктов у Мусаева. Но через год, если учесть характер просчетов и купить центрального защитника высокого уровня (а лучше двух), все может сложиться иначе.

Зато «Краснодар» показал, что по качеству футбола может быть наравне с «Зенитом», и даже в плохом для себя матче – на выходных у «быков» их традиционная игра не пошла, а многие футболисты выпали из игры, в отличие от игроков Семака, претендовать на ничью 2:2 в сумасшедшем поединке и благодаря голкиперу. Даже допускающий ошибки «Краснодар» уже достаточно хорош, чтобы стать вторым, если обыграет ЦСКА. Отличная заявка на будущий сезон. Хотя о том, как соперники перенимают друг у друга методы борьбы против «быков», тренерском штабу нужно задуматься.

Ведь впереди шесть туров, «армейцы» уже выше – а очный матч на выходных, так что эмоциональным матчем против «Зенита» сезон не завершился. За Лигу чемпионов еще нужно повоевать, ведь впереди выезды в Москву к «армейцам», в Ростов-на-Дону и в Тулу не обещают легкие победы. У стиля «Краснодара» много преимуществ, но есть один минус – пока ты недостаточно хорош, чтобы сносить всех еще до перерыва, получая преимущество и не допуская малейших ошибок в защите, то скорее будешь как прошлогодний «Ливерпуль», чем как нынешний.

Клопп за 38 туров в прошлый раз набрал 75 пунктов и финишировал на четвертой строчке. От МЮ Моуриньо отстали на шесть пунктов, от «Тоттенхэма» - на два. Пропускали чаще, чем «шпоры» или манкунианские клубы, забили больше, но отрыв от чемпиона «Манчестер Сити» составил 25 пунктов. А сейчас идут нос к носу, набрали 88 очков и проиграли всего один раз за сезон. В чем разница, если забивают реже? В обороне – Ван Дейк и Алиссон обеспечили 20 пропущенных мячей вместо 37 на аналогичном отрезке. Другими словами, «Ливерпуль» сохранил атакующий стиль, но подскочил с четвертого места выше благодаря наведению порядка в защите.

«Краснодар» ждет тот же путь, и им намного проще, чем «Локомотиву» - старый состав и нет гарантий, что Миранчуков не завербуют конкуренты. Легче, чем «Зениту» - почти десяток ветеранов, нет такой школы, как у «быков», зато есть много неподходящих для ЛЧ футболистов на балансе. О ЦСКА или «Спартака» можно не начинать – первые не настолько опытные, чтобы сразу рвануть к титулу весной 2020, хотя и попытаются по старой клубной памяти, а «красно-белые» пока пятое место не сохранили. И состав их требует качественного усиления, и тренер не подошел, как Мусаев.

Никаких гарантий нет, но в РПЛ пять претендентов на титул. И ни один не выносит другого стабильно и показательно. Тем российский чемпионат и прекрасен, а атакующий «Краснодар» - одно из его украшений. Но о собственном «золоте» тоже надо думать, ведь остался один шаг – удачнее играть конкурентами и реже собрать ничьи с середняками. Сегодня не справились и волевую победу не заслужили. Но если появятся защитники с первым пасом и зацементируют опорную зону – две явные тактические слабости, то в будущем будут лучше, чем сейчас.

А пока надо настраиваться на сложнейшую концовку, ведь четвертая строчка «быков» не устраивает. Против ЦСКА в воскресенье будет бой за Лигу чемпионов. Один из нескольких, ведь похоже, что война за путевки продолжится до последнего тура, и даже «Спартак» из борьбы не выпал.

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sn_spb
sn_spb ответил scikuni
   295 / 929
вчера в 13:11
немытые все про пассажира оздоева переживают, надо было наверное как петрова тогда удалить, чтобы наверняка? у краснодара заметил вообще по весне кого только не удаляли уже, будто команда костоломов, никогда такого не было, видимо в этом сезоне как никогда они могли помешать обойти их пришлось кадровым вопросом решить все
А ты считаешь, что за такой фол не дается желтая карточка?
Аксинья
Аксинья ответил scikuni
   32 / 929
вчера в 11:56
тактический ход лишить себя серебра золота, кубка россии, и других наград и занять скромное 4ое?
Что Краснодар стабильно и делает...А если по чесноку то в Краснодаре еще не было хорошего тренера или хозяина и такие устраивали...
lotsman
lotsman ответил scikuni
   470 / 929
вчера в 11:32
немытые все про пассажира оздоева переживают, надо было наверное как петрова тогда удалить, чтобы наверняка? у краснодара заметил вообще по весне кого только не удаляли уже, будто команда костоломов, никогда такого не было, видимо в этом сезоне как никогда они могли помешать обойти их пришлось кадровым вопросом решить все
Тебе надо научиться по русски мыслить и излагать свои мысли, чтобы можно было разобраться в твоём бреде и дать ответ.
scikuni
scikuni ответил Аксинья
вчера в 10:50
А может это тактический ход - зачем позорится в ЛЧ когда можно достойно выступить в ЛЕ...Лучше синица в руке чем утка под кроватью...
тактический ход лишить себя серебра золота, кубка россии, и других наград и занять скромное 4ое?
scikuni
scikuni ответил lotsman
вчера в 10:50
"У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей.........", например - не показанная, заслуженная, жёлтая Перейре, с последующим удалением. А он, после этого, забил второй гол за Краснодар.
немытые все про пассажира оздоева переживают, надо было наверное как петрова тогда удалить, чтобы наверняка? у краснодара заметил вообще по весне кого только не удаляли уже, будто команда костоломов, никогда такого не было, видимо в этом сезоне как никогда они могли помешать обойти их пришлось кадровым вопросом решить все
scikuni
scikuni
вчера в 10:45
результат и лч будет тогда когда Сергей Николаевич, всеми почитаемый и всеми на божницу посаженный уйдет из клуба и в клубе будут настоящие профи работать, а не бывшие хирурги аки Хашига, который ни одну сделку по трансферам цз зимой не смог закрыть, имея 1 очко от зенита.
lotsman
lotsman ответил Prowe 1
   470 / 929
вчера в 10:35
мда.. что за бред.. У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей, удаление Каборе прямой красной + пенальти, не назначение пенальти с Динамо и там же желтая Каборе, это самые явные(которые признали судьи) и яркие, были и другие.. это сильно влияет на расположение в турнирной таблице и психологический настрой команды, когда одни выиграют за счет ошибок судей, а другим наоборот - не дают выигрывать эти ошибки. Локо - два матча подряд на левых пенальтях выиграл, краснодар 2 матча на левых пенальтях не выиграл.Сейчас локо разогнался и выигрывает по делу, но уверенность и очки он получил в матчах со "спорными решениями судей", а сейчас об этом никто и не вспомнит, аналогичная ситуация и с Зенитом. В первой половине сезона Краснодар показывал отличный футбол, после перерыва и вылетов из кубков и травмами(+ скандал с Игнатьевым) и короткой скамейкой Краснодар поплыл. Зенит только недавно начал показывать что-то похожее на футбол, но при этом очки он набирал постоянно, это класс игроков и административного ресурса(судейские ошибки не в пользу зенита это редкость). "По качеству футбола может быть наравне с Зенитом", все тренера признавали, что краснодар демонстрирует лучший футбол, по первой части чемпионата безоговорочно.. а тут зенит топ рфпл по качеству и Мусаев не угадил(Хотя по мнению аналитиков был топ врпл в первой половине сезона), явно восхваляют какой зенит хороший и с тренером угадал.. про судей не написали. "Выезд в Москву к армейцам", хотя играют дома.. хорошо описывает всю статью - за командой не слежу, но сейчас я вам все про нее расскажу
"У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей.........", например - не показанная, заслуженная, жёлтая Перейре, с последующим удалением. А он, после этого, забил второй гол за Краснодар.
Аксинья
Аксинья
   32 / 929
вчера в 10:07
А может это тактический ход - зачем позорится в ЛЧ когда можно достойно выступить в ЛЕ...Лучше синица в руке чем утка под кроватью...
Prowe 1
Prowe 1
вчера в 10:01
мда.. что за бред..
У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей, удаление Каборе прямой красной + пенальти, не назначение пенальти с Динамо и там же желтая Каборе, это самые явные(которые признали судьи) и яркие, были и другие.. это сильно влияет на расположение в турнирной таблице и психологический настрой команды, когда одни выиграют за счет ошибок судей, а другим наоборот - не дают выигрывать эти ошибки. Локо - два матча подряд на левых пенальтях выиграл, краснодар 2 матча на левых пенальтях не выиграл.Сейчас локо разогнался и выигрывает по делу, но уверенность и очки он получил в матчах со "спорными решениями судей", а сейчас об этом никто и не вспомнит, аналогичная ситуация и с Зенитом. В первой половине сезона Краснодар показывал отличный футбол, после перерыва и вылетов из кубков и травмами(+ скандал с Игнатьевым) и короткой скамейкой Краснодар поплыл. Зенит только недавно начал показывать что-то похожее на футбол, но при этом очки он набирал постоянно, это класс игроков и административного ресурса(судейские ошибки не в пользу зенита это редкость).
"По качеству футбола может быть наравне с Зенитом", все тренера признавали, что краснодар демонстрирует лучший футбол, по первой части чемпионата безоговорочно.. а тут зенит топ рфпл по качеству и Мусаев не угадил(Хотя по мнению аналитиков был топ врпл в первой половине сезона), явно восхваляют какой зенит хороший и с тренером угадал.. про судей не написали.
"Выезд в Москву к армейцам", хотя играют дома.. хорошо описывает всю статью - за командой не слежу, но сейчас я вам все про нее расскажу
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   205 / 929
вчера в 09:50
Если смотреть на показываемый нам футбол, то Краснодар должен быть если не на первом месте, то на втором
Но очки дают за победы, а не красивый футбол
PITER_1
PITER_1
   214 / 929
вчера в 09:26
жадность галицкого его убивает, который год ЛЧ место морковным сливают
GKN
GKN
   345 / 929
вчера в 07:55
Удачи Краснодару в еврокубках осенью!
Zlatan35
Zlatan35 ответил Scuderia Ferrari
   14 / 929
24 апреля в 23:39
Просто многие, которые говорят о "футболе Краснодара", "великом Краснодаре", на самом деле удачи им не желают. То же самое 3-4 года назад было с Ростовом. Их всё устраивает: кабинетные чемпионы подло берут трофеи, и есть на кого указать, мол, страдает хорошая команда, честно проигрывает, топят в кабинетах. И я не хочу обвинить фанов ни одной команды в таких лицемерных стенаниях, такие везде найдутся.
почему не желают) я от всей души желаю удачи Краснодару
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 929
24 апреля в 22:11
Если по делу, то Краснодар уже сейчас очень хорошая команда, но для титула им чего-то не хватает. Состав не самый лучший даже в истории клуба.

Ну а станут ли быки настоящей топ-командой, зависит только от них самих.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 929
24 апреля в 22:07
Просто многие, которые говорят о "футболе Краснодара", "великом Краснодаре", на самом деле удачи им не желают. То же самое 3-4 года назад было с Ростовом. Их всё устраивает: кабинетные чемпионы подло берут трофеи, и есть на кого указать, мол, страдает хорошая команда, честно проигрывает, топят в кабинетах.
И я не хочу обвинить фанов ни одной команды в таких лицемерных стенаниях, такие везде найдутся.
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