На финише «Краснодар» убивают их минусы

24 апреля 2019, 22:00

«Соккер.ру» в день классических побед конкурентов «быков» говорит о традиционных осечках команды Мусаева.

У «горожан» все в порядке с волей и характером

«Ахмат», будь «быки» безвольными, победил бы сегодня, ведь Сафонов выручил команду в первом тайме. А когда счет уже был 1:1 – потащил сумасшедший мяч из девятки, впечатлив Рахимова. Нельзя заявлять, что «Краснодар» не умеет отыгрываться. Скорее наоборот – слишком часто ставят себя в подобные ситуации.

Фанаты тех, кто болеет против «Зенита», после феерии в Краснодаре упрекали «горожан» в отсутствии характерных поединков, словно забыли о волевых победах. Мол, тактика раскисает, поскольку не хватает тестостерона. И это несправедливая претензия, ведь многие запомнили решающие голы «Валенсии» и Дзюбы, но забывают, как на замену ходил тот же Сулейманов.

У Шапи спасительный гол «Оренбургу» в первом круге, мяч в ворота «Локомотива» - на 93-й минуте. Также был переломный удар против «Стандарда». Позже в плей-офф ЛЕ голы «Байеру» и «Валенсии», и их тоже прекрасно помним. С другой стороны, разве характер и везение одного человека компенсируют ошибки и недоработки остальных?

«Крылья Советов» обыграли после гола на 91-й минуте от Классона, с «Динамо» отыгрались в конце, но где были по ходу матчей? Открыто атакующая команда призвана быстрее решать все проблемы, а Сулейманов (или другой молодой игрок), если выходит со скамейки, должен разве что организовывать разгром, а не переживать, как бы не проиграть или снова не свести все к ничьей с середняком.

А вот когда в пример ставят голы, которые «Краснодар» забил в концовке матчей – а их много, только в РПЛ целых 12 штук, то забывают дополнить статистикой по мячам соперником за тот же отрезок – всего 4 гола, в том числе мяч Дзюбы. У «быков» нет никакого синдрома последних минут, они не всегда уступают в конце. Просто «Валенсия» и «Зенит» свои шансы использовали, а другие соперники чаще не могут этого сделать.

Как тот же «Ахмат» сегодня – давили, а выдавили только красную для Мартыновича, хотя показали приличный футбол после перерыва.

У «быков» частенько слабые первые таймы

Соперники, поскольку «Краснодар» не менял подход (атака, контроль, давление), придумали, как их остановить. Все без исключения используют персональный прессинг. И у многих на старте матчей, пока свежие, он работает. Вспомните давление «Зенита» на Сафонова – сумасшедший старт, который позже сменился более спокойной работой гостей, а в итоге все свелось к тому, что «Краснодар» держал мяч, а Дзюба ждал голы.

Этой проблеме не первый сезон, а если оцените показатели в РПЛ , то увидите – у «Краснодара» всего 2 гола из 44 (лучший результат РПЛ до матча «Зенита» с «Динамо») в первые 15 минут. Для сравнения, у петербуржцев сразу 8 мячей, которые упрощали им жизнь в итоге. «Быки» долго вкатываются, в результате забивают четверть голов с 16 по перерыв, почти треть в последние 15 минут, а 42 % - с 46 по 80.

Вот только с пропущенными ситуация другая – в дебютах допустили 5 ошибок, а в первых таймах пропустили 10 мячей из 22, почти половину. «Быки» создают себе проблемы, поскольку не могут спланировать игру так, чтобы преимущество во владении сразу приносило плоды. Причем обратите внимание – «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» в дебютах встреч владели мячом больше, чем «Краснодар».

Уже не совпадение, а паттерн поведения соперников. В итоге 1 ничья и 2 поражения. А сегодня пропустили на второй минуте – еще одна мировая, минус два пункта.

У «Краснодара» заметные проблемы в защите

Не открытие Америки, но важно понять, почему так происходит? И как исправить? Если какие-то эксперты говорят, что Шалимов пытался играть сбалансировано, а Мусаев все испортил, то не верьте им. Все ровно наоборот – молодой наставник добавил баланса, рассудительности и против богатых клубов в Лиге Европы (бюджеты «Байера» и «Валенсии» больше, чем у «Краснодара») «быки» держались аккуратнее. Мечтали не пропустить.

Но в РПЛ действуют смело и немного наивно. Причем такой подход и раньше не работал. Так что попытка списать ошибки защиты на уход Гранквиста не подтверждается. Например, с капитаном на поле по воротам «быков» били даже чаще, чем сейчас. И пропускали в прошлом году по 1 голу за тур в среднем, а сейчас улучшили показатели и по количеству допущенных выстрелов, и по голам за игру, пусть и немножко.

Вот только если у вашей команды ошибок в защите больше, чем у «Спартака» - бьют по воротам Сафонова и его коллег-конкурентов чуточку чаще, то оборону назвать идеальной невозможно. И дело точно не во флангах, ведь Петров хорош – а в сборной его нет лишь потому, что Игнатьев почему-то Черчесову как резервист Фернандеса нравится больше. Стоцкий, Рамирес и Скопинцев слева тоже показывали нормальный футбол, хотя и атакующий.

Но того требовал тренер, а оборона лежала на плечах Мартыновича, Спаича и опорных хавбеков. Каборе не всегда был на поле и не каждый раз играл на максимуме – сегодня в Грозном сыграл ужасно и чудом не был удален. Газинский занялся организацией игры и отдавал голевые передачи. Но если искать одного человека, который допускает персональные ошибки слишком часто, чтобы считать его подходящим для железной основы команды из ЛЧ , то это Спаич.

Селекционеры клуба не станут врать, что не ищут центрального защитника. А еще лучше двух, ведь Мартынович тоже не без греха – глупой красной избавил себя от матча с ЦСКА .

Проблема краснодарцев - не прыгнули выше головы

На данный момент борьба за 2-3 места – их предел. Например, «быки» забили больше мячей, чем создали качественных моментов – по метким ударам вторые после «Зенита», но лишь немножко оторвались от «Локомотива», который не славится атакующей игрой, и от «Спартака», который не хвастается стабильностью. «Краснодар» пропустил меньше мячей, чем мог бы, будь соперники расторопнее, получая крутые моменты – сэйвы Сафонова и компании помним.

Получается, что нельзя заявлять о большой несправедливости по отношению к «Краснодару» в ряде решающих матчей. Они дважды не обыграли «Оренбург» - сами виноваты, уступали «Локомотиву» - пусть после скандального пенальти, но на победу не наиграли. Сами допустили стандарт «Зенита» в добавленное время, а при своих стандартах действуют беззубо – забили всего 3 мяча, только «Анжи» еще хуже в этом компоненте.

«Краснодар» проиграл два матча конкуренту «Зениту» – надо было обмениваться победами, и сыграл на 4 ничьи больше – это восемь потерянных очков. Разница в таблице сейчас солидная – 9 пунктов после 24 туров, но это как раз те самые мировые (две с «Оренбургом») и два поражения от лидера. Фактически в этом сезоне «быков» отбросила от вершины корпорация «Газпром» - ее клубы отобрали 10 пунктов у Мусаева. Но через год, если учесть характер просчетов и купить центрального защитника высокого уровня (а лучше двух), все может сложиться иначе.

Зато «Краснодар» показал, что по качеству футбола может быть наравне с «Зенитом», и даже в плохом для себя матче – на выходных у «быков» их традиционная игра не пошла, а многие футболисты выпали из игры, в отличие от игроков Семака, претендовать на ничью 2:2 в сумасшедшем поединке и благодаря голкиперу. Даже допускающий ошибки «Краснодар» уже достаточно хорош, чтобы стать вторым, если обыграет ЦСКА . Отличная заявка на будущий сезон. Хотя о том, как соперники перенимают друг у друга методы борьбы против «быков», тренерском штабу нужно задуматься.

Ведь впереди шесть туров, «армейцы» уже выше – а очный матч на выходных, так что эмоциональным матчем против «Зенита» сезон не завершился. За Лигу чемпионов еще нужно повоевать, ведь впереди выезды в Москву к «армейцам», в Ростов-на-Дону и в Тулу не обещают легкие победы. У стиля «Краснодара» много преимуществ, но есть один минус – пока ты недостаточно хорош, чтобы сносить всех еще до перерыва, получая преимущество и не допуская малейших ошибок в защите, то скорее будешь как прошлогодний «Ливерпуль», чем как нынешний.

Клопп за 38 туров в прошлый раз набрал 75 пунктов и финишировал на четвертой строчке. От МЮ Моуриньо отстали на шесть пунктов, от «Тоттенхэма» - на два. Пропускали чаще, чем «шпоры» или манкунианские клубы, забили больше, но отрыв от чемпиона «Манчестер Сити» составил 25 пунктов. А сейчас идут нос к носу, набрали 88 очков и проиграли всего один раз за сезон. В чем разница, если забивают реже? В обороне – Ван Дейк и Алиссон обеспечили 20 пропущенных мячей вместо 37 на аналогичном отрезке. Другими словами, «Ливерпуль» сохранил атакующий стиль, но подскочил с четвертого места выше благодаря наведению порядка в защите.

«Краснодар» ждет тот же путь, и им намного проще, чем «Локомотиву» - старый состав и нет гарантий, что Миранчуков не завербуют конкуренты. Легче, чем «Зениту» - почти десяток ветеранов, нет такой школы, как у «быков», зато есть много неподходящих для ЛЧ футболистов на балансе. О ЦСКА или «Спартака» можно не начинать – первые не настолько опытные, чтобы сразу рвануть к титулу весной 2020, хотя и попытаются по старой клубной памяти, а «красно-белые» пока пятое место не сохранили. И состав их требует качественного усиления, и тренер не подошел, как Мусаев.

Никаких гарантий нет, но в РПЛ пять претендентов на титул. И ни один не выносит другого стабильно и показательно. Тем российский чемпионат и прекрасен, а атакующий «Краснодар» - одно из его украшений. Но о собственном «золоте» тоже надо думать, ведь остался один шаг – удачнее играть конкурентами и реже собрать ничьи с середняками. Сегодня не справились и волевую победу не заслужили. Но если появятся защитники с первым пасом и зацементируют опорную зону – две явные тактические слабости, то в будущем будут лучше, чем сейчас.