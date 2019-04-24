На финише «Краснодар» убивают их минусы

«Соккер.ру» в день классических побед конкурентов «быков» говорит о традиционных осечках команды Мусаева.
У «горожан» все в порядке с волей и характером
«Ахмат», будь «быки» безвольными, победил бы сегодня, ведь Сафонов выручил команду в первом тайме. А когда счет уже был 1:1 – потащил сумасшедший мяч из девятки, впечатлив Рахимова. Нельзя заявлять, что «Краснодар» не умеет отыгрываться. Скорее наоборот – слишком часто ставят себя в подобные ситуации.
Фанаты тех, кто болеет против «Зенита», после феерии в Краснодаре упрекали «горожан» в отсутствии характерных поединков, словно забыли о волевых победах. Мол, тактика раскисает, поскольку не хватает тестостерона. И это несправедливая претензия, ведь многие запомнили решающие голы «Валенсии» и Дзюбы, но забывают, как на замену ходил тот же Сулейманов.
У Шапи спасительный гол «Оренбургу» в первом круге, мяч в ворота «Локомотива» - на 93-й минуте. Также был переломный удар против «Стандарда». Позже в плей-офф ЛЕ голы «Байеру» и «Валенсии», и их тоже прекрасно помним. С другой стороны, разве характер и везение одного человека компенсируют ошибки и недоработки остальных?
«Крылья Советов» обыграли после гола на 91-й минуте от Классона, с «Динамо» отыгрались в конце, но где были по ходу матчей? Открыто атакующая команда призвана быстрее решать все проблемы, а Сулейманов (или другой молодой игрок), если выходит со скамейки, должен разве что организовывать разгром, а не переживать, как бы не проиграть или снова не свести все к ничьей с середняком.
А вот когда в пример ставят голы, которые «Краснодар» забил в концовке матчей – а их много, только в РПЛ целых 12 штук, то забывают дополнить статистикой по мячам соперником за тот же отрезок – всего 4 гола, в том числе мяч Дзюбы. У «быков» нет никакого синдрома последних минут, они не всегда уступают в конце. Просто «Валенсия» и «Зенит» свои шансы использовали, а другие соперники чаще не могут этого сделать.
Как тот же «Ахмат» сегодня – давили, а выдавили только красную для Мартыновича, хотя показали приличный футбол после перерыва.
У «быков» частенько слабые первые таймы
Соперники, поскольку «Краснодар» не менял подход (атака, контроль, давление), придумали, как их остановить. Все без исключения используют персональный прессинг. И у многих на старте матчей, пока свежие, он работает. Вспомните давление «Зенита» на Сафонова – сумасшедший старт, который позже сменился более спокойной работой гостей, а в итоге все свелось к тому, что «Краснодар» держал мяч, а Дзюба ждал голы.
Этой проблеме не первый сезон, а если оцените показатели в РПЛ, то увидите – у «Краснодара» всего 2 гола из 44 (лучший результат РПЛ до матча «Зенита» с «Динамо») в первые 15 минут. Для сравнения, у петербуржцев сразу 8 мячей, которые упрощали им жизнь в итоге. «Быки» долго вкатываются, в результате забивают четверть голов с 16 по перерыв, почти треть в последние 15 минут, а 42 % - с 46 по 80.
Вот только с пропущенными ситуация другая – в дебютах допустили 5 ошибок, а в первых таймах пропустили 10 мячей из 22, почти половину. «Быки» создают себе проблемы, поскольку не могут спланировать игру так, чтобы преимущество во владении сразу приносило плоды. Причем обратите внимание – «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» в дебютах встреч владели мячом больше, чем «Краснодар».
Уже не совпадение, а паттерн поведения соперников. В итоге 1 ничья и 2 поражения. А сегодня пропустили на второй минуте – еще одна мировая, минус два пункта.
У «Краснодара» заметные проблемы в защите
Не открытие Америки, но важно понять, почему так происходит? И как исправить? Если какие-то эксперты говорят, что Шалимов пытался играть сбалансировано, а Мусаев все испортил, то не верьте им. Все ровно наоборот – молодой наставник добавил баланса, рассудительности и против богатых клубов в Лиге Европы (бюджеты «Байера» и «Валенсии» больше, чем у «Краснодара») «быки» держались аккуратнее. Мечтали не пропустить.
Но в РПЛ действуют смело и немного наивно. Причем такой подход и раньше не работал. Так что попытка списать ошибки защиты на уход Гранквиста не подтверждается. Например, с капитаном на поле по воротам «быков» били даже чаще, чем сейчас. И пропускали в прошлом году по 1 голу за тур в среднем, а сейчас улучшили показатели и по количеству допущенных выстрелов, и по голам за игру, пусть и немножко.
Вот только если у вашей команды ошибок в защите больше, чем у «Спартака» - бьют по воротам Сафонова и его коллег-конкурентов чуточку чаще, то оборону назвать идеальной невозможно. И дело точно не во флангах, ведь Петров хорош – а в сборной его нет лишь потому, что Игнатьев почему-то Черчесову как резервист Фернандеса нравится больше. Стоцкий, Рамирес и Скопинцев слева тоже показывали нормальный футбол, хотя и атакующий.
Но того требовал тренер, а оборона лежала на плечах Мартыновича, Спаича и опорных хавбеков. Каборе не всегда был на поле и не каждый раз играл на максимуме – сегодня в Грозном сыграл ужасно и чудом не был удален. Газинский занялся организацией игры и отдавал голевые передачи. Но если искать одного человека, который допускает персональные ошибки слишком часто, чтобы считать его подходящим для железной основы команды из ЛЧ, то это Спаич.
Селекционеры клуба не станут врать, что не ищут центрального защитника. А еще лучше двух, ведь Мартынович тоже не без греха – глупой красной избавил себя от матча с ЦСКА.
Проблема краснодарцев - не прыгнули выше головы
На данный момент борьба за 2-3 места – их предел. Например, «быки» забили больше мячей, чем создали качественных моментов – по метким ударам вторые после «Зенита», но лишь немножко оторвались от «Локомотива», который не славится атакующей игрой, и от «Спартака», который не хвастается стабильностью. «Краснодар» пропустил меньше мячей, чем мог бы, будь соперники расторопнее, получая крутые моменты – сэйвы Сафонова и компании помним.
Получается, что нельзя заявлять о большой несправедливости по отношению к «Краснодару» в ряде решающих матчей. Они дважды не обыграли «Оренбург» - сами виноваты, уступали «Локомотиву» - пусть после скандального пенальти, но на победу не наиграли. Сами допустили стандарт «Зенита» в добавленное время, а при своих стандартах действуют беззубо – забили всего 3 мяча, только «Анжи» еще хуже в этом компоненте.
«Краснодар» проиграл два матча конкуренту «Зениту» – надо было обмениваться победами, и сыграл на 4 ничьи больше – это восемь потерянных очков. Разница в таблице сейчас солидная – 9 пунктов после 24 туров, но это как раз те самые мировые (две с «Оренбургом») и два поражения от лидера. Фактически в этом сезоне «быков» отбросила от вершины корпорация «Газпром» - ее клубы отобрали 10 пунктов у Мусаева. Но через год, если учесть характер просчетов и купить центрального защитника высокого уровня (а лучше двух), все может сложиться иначе.
Зато «Краснодар» показал, что по качеству футбола может быть наравне с «Зенитом», и даже в плохом для себя матче – на выходных у «быков» их традиционная игра не пошла, а многие футболисты выпали из игры, в отличие от игроков Семака, претендовать на ничью 2:2 в сумасшедшем поединке и благодаря голкиперу. Даже допускающий ошибки «Краснодар» уже достаточно хорош, чтобы стать вторым, если обыграет ЦСКА. Отличная заявка на будущий сезон. Хотя о том, как соперники перенимают друг у друга методы борьбы против «быков», тренерском штабу нужно задуматься.
Ведь впереди шесть туров, «армейцы» уже выше – а очный матч на выходных, так что эмоциональным матчем против «Зенита» сезон не завершился. За Лигу чемпионов еще нужно повоевать, ведь впереди выезды в Москву к «армейцам», в Ростов-на-Дону и в Тулу не обещают легкие победы. У стиля «Краснодара» много преимуществ, но есть один минус – пока ты недостаточно хорош, чтобы сносить всех еще до перерыва, получая преимущество и не допуская малейших ошибок в защите, то скорее будешь как прошлогодний «Ливерпуль», чем как нынешний.
Клопп за 38 туров в прошлый раз набрал 75 пунктов и финишировал на четвертой строчке. От МЮ Моуриньо отстали на шесть пунктов, от «Тоттенхэма» - на два. Пропускали чаще, чем «шпоры» или манкунианские клубы, забили больше, но отрыв от чемпиона «Манчестер Сити» составил 25 пунктов. А сейчас идут нос к носу, набрали 88 очков и проиграли всего один раз за сезон. В чем разница, если забивают реже? В обороне – Ван Дейк и Алиссон обеспечили 20 пропущенных мячей вместо 37 на аналогичном отрезке. Другими словами, «Ливерпуль» сохранил атакующий стиль, но подскочил с четвертого места выше благодаря наведению порядка в защите.
«Краснодар» ждет тот же путь, и им намного проще, чем «Локомотиву» - старый состав и нет гарантий, что Миранчуков не завербуют конкуренты. Легче, чем «Зениту» - почти десяток ветеранов, нет такой школы, как у «быков», зато есть много неподходящих для ЛЧ футболистов на балансе. О ЦСКА или «Спартака» можно не начинать – первые не настолько опытные, чтобы сразу рвануть к титулу весной 2020, хотя и попытаются по старой клубной памяти, а «красно-белые» пока пятое место не сохранили. И состав их требует качественного усиления, и тренер не подошел, как Мусаев.
Никаких гарантий нет, но в РПЛ пять претендентов на титул. И ни один не выносит другого стабильно и показательно. Тем российский чемпионат и прекрасен, а атакующий «Краснодар» - одно из его украшений. Но о собственном «золоте» тоже надо думать, ведь остался один шаг – удачнее играть конкурентами и реже собрать ничьи с середняками. Сегодня не справились и волевую победу не заслужили. Но если появятся защитники с первым пасом и зацементируют опорную зону – две явные тактические слабости, то в будущем будут лучше, чем сейчас.
А пока надо настраиваться на сложнейшую концовку, ведь четвертая строчка «быков» не устраивает. Против ЦСКА в воскресенье будет бой за Лигу чемпионов. Один из нескольких, ведь похоже, что война за путевки продолжится до последнего тура, и даже «Спартак» из борьбы не выпал.
У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей, удаление Каборе прямой красной + пенальти, не назначение пенальти с Динамо и там же желтая Каборе, это самые явные(которые признали судьи) и яркие, были и другие.. это сильно влияет на расположение в турнирной таблице и психологический настрой команды, когда одни выиграют за счет ошибок судей, а другим наоборот - не дают выигрывать эти ошибки. Локо - два матча подряд на левых пенальтях выиграл, краснодар 2 матча на левых пенальтях не выиграл.Сейчас локо разогнался и выигрывает по делу, но уверенность и очки он получил в матчах со "спорными решениями судей", а сейчас об этом никто и не вспомнит, аналогичная ситуация и с Зенитом. В первой половине сезона Краснодар показывал отличный футбол, после перерыва и вылетов из кубков и травмами(+ скандал с Игнатьевым) и короткой скамейкой Краснодар поплыл. Зенит только недавно начал показывать что-то похожее на футбол, но при этом очки он набирал постоянно, это класс игроков и административного ресурса(судейские ошибки не в пользу зенита это редкость).
"По качеству футбола может быть наравне с Зенитом", все тренера признавали, что краснодар демонстрирует лучший футбол, по первой части чемпионата безоговорочно.. а тут зенит топ рфпл по качеству и Мусаев не угадил(Хотя по мнению аналитиков был топ врпл в первой половине сезона), явно восхваляют какой зенит хороший и с тренером угадал.. про судей не написали.
"Выезд в Москву к армейцам", хотя играют дома.. хорошо описывает всю статью - за командой не слежу, но сейчас я вам все про нее расскажу
У Краснодара сильный спад, это сложно не заметить, и этот спад сопровождается результативными ошибками судей, удаление Каборе прямой красной + пенальти, не назначение пенальти с Динамо и там же желтая Каборе, это самые явные(которые признали судьи) и яркие, были и другие.. это сильно влияет на расположение в турнирной таблице и психологический настрой команды, когда одни выиграют за счет ошибок судей, а другим наоборот - не дают выигрывать эти ошибки. Локо - два матча подряд на левых пенальтях выиграл, краснодар 2 матча на левых пенальтях не выиграл.Сейчас локо разогнался и выигрывает по делу, но уверенность и очки он получил в матчах со "спорными решениями судей", а сейчас об этом никто и не вспомнит, аналогичная ситуация и с Зенитом. В первой половине сезона Краснодар показывал отличный футбол, после перерыва и вылетов из кубков и травмами(+ скандал с Игнатьевым) и короткой скамейкой Краснодар поплыл. Зенит только недавно начал показывать что-то похожее на футбол, но при этом очки он набирал постоянно, это класс игроков и административного ресурса(судейские ошибки не в пользу зенита это редкость).
"По качеству футбола может быть наравне с Зенитом", все тренера признавали, что краснодар демонстрирует лучший футбол, по первой части чемпионата безоговорочно.. а тут зенит топ рфпл по качеству и Мусаев не угадил(Хотя по мнению аналитиков был топ врпл в первой половине сезона), явно восхваляют какой зенит хороший и с тренером угадал.. про судей не написали.
"Выезд в Москву к армейцам", хотя играют дома.. хорошо описывает всю статью - за командой не слежу, но сейчас я вам все про нее расскажу
Но очки дают за победы, а не красивый футбол
Но очки дают за победы, а не красивый футбол
Ну а станут ли быки настоящей топ-командой, зависит только от них самих.
Ну а станут ли быки настоящей топ-командой, зависит только от них самих.
И я не хочу обвинить фанов ни одной команды в таких лицемерных стенаниях, такие везде найдутся.
И я не хочу обвинить фанов ни одной команды в таких лицемерных стенаниях, такие везде найдутся.