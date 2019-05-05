«Дерби» VS «Лидс» И снова Лэмпард против Бьелсы кто кого перетянет в этот раз?

вчера, 22:22

В плей-офф чемпионшипа за повышение в классе сыграют в двух матчевой игре «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелсы против «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Поговаривают Бьелса использовал грязные приемы, послав перед игрой с «Дерби» своих шпионов, и это было не в первый раз. В августе и в январе были замечены чужаки, и вы знаете подобного со стороны «павлинов» не было давно со времен Дона Реви и его «грязного Лидса». Сам аргентинец решил недавно заплатить штраф из собственного кармана, по скольку по его инициативе был заслан так сказать казачок и наблюдатель в стан врага.

Бьелса собирает Досье на Соперников.

Как было сказано в фильме «Проклятый Юнайтед» на тренировке, в разговоре Клафа и Тейлора накануне игры «Дерби Каунти» с «Лидс Юнайтед» в кубке Англии - «Реви обязательно соберет досье на нашу команду». Ведь «Дерби Каунти» многих удивил, когда выбил «Манчестер Юнайтед» в кубке Лиги с Жозе Моуриньо, и к персоне Фрэнка Лэмпарада, который только впервые самостоятельно тренирует клуб на большом уровне, пусть и в чемпионшипе привлек многих внимание. Так что Бьелса аж целых два раза подглядывал за работой Лэмпарда. Как это было.....?

Говорят утром Фрэнк Лэмпард вывел свою команду на тренировку перед игрой. На следующий день им предстояло сыграть матч с лидером на тот момент, «Лидсом Юнайтедом». И тут заметили шпиона. Вдруг из-за забора тренировочного центра «Мур Фарм» показался чей-то силуэт. Со слов персонала «Дерби», неизвестный был одет во все черное, также у него был бинокль, через который чужак наблюдал за тренировкой, а еще был при нем обнаружен запасной комплект одежды и пласкогубцы. Руководство «Дерби» связалось с лигой, известив Футбольную ассоциацию Англии о шпионе, а также вызвали полицию.

В «Дерби» сказали прямо, это человек работающий на «Лидс». Главный тренер «йоркширцев», Марсело Бьелса это подтвердил - «Базу соперника навестил мой человек, но об этом в структуре „Лидса“ никто не знал. Неважно, были ли мои действия законными или нет, правильными или ошибочными, но руководство „Дерби“ и их главный тренер Фрэнк Лэмпард посчитали, что я жулничию и мухлюю, и нарушил правило честной игры. Вчера я связался с Фрэнком, и он сказал в открытую, что об этом думает, у меня же на это свое мнение. Я же практически так поступал всегда, еще со времен работы со сборной Аргентиной,. Многие этого не понимают, но кто-то соглашается со моими методами». Например главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, с которым когда-то пересекался тренер, поддерживает позицию Бьелсы - «В этом нет ничего дурного, чтобы пытаться найти информацию, и узнать немного больше о соперниках», также эту позицию поддержал главный тренер «молотков» Мануэль Пеллегрини - «Он считает это нормальным способом работы, я уважаю его мнение».

Обе игры «Лидс» против «Дерби» выиграл, в первом круге - 4:1, во втором также - 2:0. Понятно, что Фрэнк проиграл по всем статьям более именитому тренеру, вернее не только он, но и его игроки, но обида после раскрывшейся тайны шпионажа, все же имеет место быть. Хотя это не обида, а прямое доказательство «честности», такой победы, которых два раза добивались подопечные «Бьелсы».

Лэмпард после матча, когда его подопечные проиграли во второй раз. - «Мы изучали соперника порядка 15 часов, когда готовились к игре с „Лидсом“, именно так поступают нормальные специалисты, при подготовке к матчу. Недавно мне были симпатичны методы работы Бьелсы, но то как он поступил по отношению к нам, вызывает бурю не самых положительных эмоций. Я бы предпочел больше не тренировать вовсе, чем посылать шпиона следить за соперником на их же базе. То, что сделал Бьелса, это просто за гранью. Он перешагнул границу дозволенного, нет, он ее просто перепрыгнул. Понятно, что он вроде не нарушал каких-то правил, но с этим надо что-то делать. Я не пытаюсь найти оправданий проигрышу команде, но нужна честность в футболе.„

Например Стюарт Пирс высказался по этому поводу - “ У нас такого никогда не было, чтобы тренер в открытую заявлял о своих действиях, против соперников, по этому нужно наказать „Лидс“, и отдать три очка „Дерби Каунти“, именно так нужно поступать в подобных ситуациях, чтобы следующему тренеру приехавшему в английский чемпионат даже в чемпионшип повадно не было».

Честность, которую кто-то мог расценить в игре с Астон Виллой", когда мол Бьелса приказал подарить мячик сопернику, отдав им ответный гол, это скрытая под «маской благородности», поступок, который таит в себе грязные и закулисные интриги за стадионом. Как мы видим 50-лет прошло со времен «грязного Лидса Реви», но методики работы их тренеров не поменялись. И задаемся вопросом, «А нужен ли такой „Лидс Юнайтед“ в АПЛ и Бьелса»? Хотя в начале аргентинец высказывался так - «В Англии в футболе больше честности и уважения. Во многом из-за фанатов.» Бьелса великолепный специалист, но на деле его слова расходятся с его действиями.

Ведь родоначальники футбола сами говорят борются за честность игры в своей лиге, мол для этого и была создана АПЛ , чтобы забыть те грязные дни, когда футбол превратился в бойню на поле, а на трибунах были массовые вспышки беспорядков. Ведь кто-то из историков футбола Англии на прямую заявили, что ту грубость, которую показывал «Лидс» в 60-70-х годах передались и болельщикам не только местным, но и по всему туманному Альбиону, хотя грязь и закулисные интриги «Лидс» перенял у итальянского футбола, который всегда был подлым.

Хотя если посмотреть на то, как сегодня проходит борьба в элите за титул между МС и «Ливерпулем», когда для победы все средства хороши, и кто кого обгонит на финише, то такой клуб , как «Лидс» обязательно пригодился бы. Кстати если «Лидс» вернется в АПЛ , то главным соперником наверно станет «Ливерпуль» вот что об этом думает Эль Локо - «Знаете, очень часто перед сном я представляю, как мы играем против „Ливерпуля“ Юргена Клоппа. И в этих мечтах мы всегда побеждаем». Но опять все поступки совершает тренер, по этому клуб выглядит в глаза общественности, так как им управляет человек, который занимает главный пост сегодня, но его методика работает, многие болелы «Лидса» в каких-то моментах даже поддерживают, ведь это им может помочь наконец вернуться в АПЛ , на прямую не получилось, зайдем по другому.

Последние матчи соперников.

"Лидс Юнайтед"потерял надежду выйти на прямую в Премьер-лигу, так как концовку чемпионата они провалили набрали всего 7 пунктов: неожиданными оказались поражения от одного из клубов нижней части турнирной таблицы «Уиган Атлетика» - 1:2, проигрыш «Брентфорду» - 0:2, ничья с «Астон Виллой» - 1:1, где Бьелса заставил отдать мяч сопернику, когда его команда забивала по правилам игры, но не «фэйр-плея». В последнем туре, и во все проиграли главному аутсайдеру лиги «Ипсвичу» - 2:3. Конечно кто-то скажет, что они уже потеряли шанс попасть на прямую, и это игра ничего не решала, так как уже готовятся к играм в плейофф, но нужно делать выводы Бьелса снова теряет ключ игры своей команды, как у него уже бывало по ходу сезона, это может сказаться на итоговом не выходе из чемпионшипа.

«Дерби Каунти» в последних турах набрал приличный старт не проиграв в последних пяти матчах, в итоге это им позволило занять последнее 6-е место, которое дает им право побороться за выход в Элиту. В последнем 46 туре «бараны» выиграли - 3:1 у «Вест Бромвича», который также метит обратно в АПЛ , по этому показателю опередили «Мидлсбро», но все же перенесенная игра с «Суонси Сити,» где была добыта ничья позволило набрать 74 пункта, против 73 у «боро», и гарантировало стыковые матчи, которые подопечные Фрэнка Лэмпарда заслужили. Так что у Лэмпарада уже с первого раза может получиться поднять клуб в элиту, на данном этапе он пошел по стопам своего дяди Харри Реднаппа. Но не будем нахваливать, в прошлом сезоне «Дерби» и при Гарри Роуэтте попадал в зону плей-офф, также заняв 6-ое место, но проиграли стыки «Фулхэму», который оказался в итоге в элите.

Какие могут быть расклады перед игрой. Интересно даже, а шпионажа очередного не будет перед игрой со стороны Марсело Бьелсы? Надеюсь Фрэнк Лэмпард подготовит хорошо своих парней против своих обидчиков по сезону, и сделает это правильно, не будут думать о сопернике, который из подтишка подглядывает? Потому что в некоторых случаях, это тоже психологические игры между тренерами и игроками. Первый Матч состоится 11 мая, ответный пройдет 15 числа, вначале «Дерби» примет «Лидс», на своем поле «Прайд Парк», затем пожалует в гости на «Эланд Роуд». Так, что перед двух матчевым противостоянием необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход этой дуэли. Подопечные Фрэнка Лэмпарда занял 6 место в турнирной таблице, их соперники команда Марсело Белсы остановились на 3 строчке. Команды последний раз встречались между собой в январе текущего года на «Элланд Роуд», «Лидс Юнайтед» в той игре одержал уверенную победу - 2:0.

В текущем сезоне команда «Дерби Каунти» после 46 туров, в своем активе имеет: 20 побед, 14 раз сыграли вничью и проиграли 12 поединков. Команда «Лидс Юнайтед» за те же 46 матчей: выиграли 25 раз, 8 матчей завершили вничью и потерпели 13 поражений. «Бараны» в среднем забивают 1,5 гола в одной игре - 69 за целый сезон, пропускают чуть более 1.2 - 53 мяча. «Лидс Юнайтед» забивает также в среднем 1.6 мяча - 73 гола за целый сезон, пропускает по одному - 50 голов. Еще важные критерии перед игрой: «Дерби Каунти» не проигрывает на своем поле в шести матчах подряд. Ни один из последних шести матчей команды «Лидс Юнайтед» не закончился вничью, то есть победа или поражение. В последних пяти очных матчах между соперниками «Лидс Юнайтед» забивает команде «Дерби Каунти» в первом тайме, в последних пяти играх между ними «павлины» забивает первыми. «Дерби Каунти» забивает команде «Лидс Юнайтед» в пяти домашних играх кряду. Так что скорей всего в двух играх точно будет победитель и проигравший, возможно кто первым забьет тот и победит. Пока Лидс является фаворитом, так как два раза по ходу сезона побеждали, но у «Дерби» есть желание взять реванш, и они подходят в хорошем расположении, нежели соперник, который забуксовал в концовки пути.