Сказка, в которой мы живем. Моура сломил героический «Аякс»

вчера, 01:00

В «Тоттенхэм» после первого тайма не верила половина собственного состава, но нашелся герой. На «Соккер.ру» - о футбольном подвиге!

После вчерашнего шоу в Ливерпуле все догадываются, о чем говорил Почеттино до матча в Амстердаме и как Маурисио встретил своих подопечных в перерыве. Просил верить в себя, показать лучший футбол, доказать мастерство, отточенное годами и сохраненное, невзирая на пережитые неудачи. Аргентинец сделал для клуба многое, имел право просить футболистов быть собой, но не позволить «Аяксу» оставаться непобежденным.

Понятно, в каком моральном состоянии был «Тоттенхэм», когда горел 0:3 по сумме трех таймов, но ведь у них нашелся герой! А вот «Аякс» провалился в итоге… Но у Тен Хага до игры была не менее сложная задача – слишком уверенно голландцы сыграли в гостях, слишком очевидно де Лигту, де Йонгу и компании, что после «Реала» и «Ювентуса» английский клуб не является самым сильным соперником в плей-офф. И результаты «шпор» против «Ливерпуля» - два поражения подряд, убеждали голландцев, что впереди может ждать более сложный соперник.

Молодые ребята переоценили себя. Их сейчас и безумно жаль – какие же красавцы футбольные, цвет европейского футбола, и поругать приходится. Но финал надо было заслужить, и поэтому в бой пошли знакомые «старики» - «Аякс» выбрал классический основной состав, где полно молодежи, разбавленной парочкой «стариков», вроде Блинда, Шене и Тадича. А у «Тоттенхэма» мог сыграть Сон. И это уже была зацепка, ведь когда на поле нет Кейна – нужен смелый человек, а южный корец именно такой, ведь против «Манчестер Сити» спас именно он.

Но сегодня этого атакующего игрока закрыли, а раскрылась другая звезда. Гвардиоле ведь проиграли, просто с нужным для себя счетом, а сегодня пошли дальше – нужно было забить трижды за тайм и «шпоры», как видите, справились. Только показательный камбэк – с тремя забитыми мячами в ворота Онаны, который столько не пропускал даже от «Реала» в домашней игре, могли поставить крест на шансах «Аякса» вписать себя в историю.

И обыкновенное заслуженное выстраданное чудо случилось! Теперь молодые подопечные тен Хага к победе в Кубке Голландии могут добавить разве что успех в чемпионате, требл им не светит. А «Тоттенхэму» остался один шаг – переиграть Клоппа, которого и обыгрывали, и уступали ему в АПЛ … А пока огромное спасибо «Аяксу», огромная благодарность «шпорам», что не оправдали худшие ожидания скептиков. В этой ЛЧ сюжет и интриги закручены еще круче, чем в финальном сезоне «Игры престолов».

Цифровое измерение поединка

5 футболистов с хет-триками в полуфиналах ЛЧ . Теперь их пятеро. К Роналду, Левандовски, Дель Пьеро и Оличу присоединился Лукас Моура. Парень, которому не нашлось места в ПСЖ , и который не всегда в основе «Тоттенхэма», сегодня сыграл ключевую роль. У многих легенд нет трех голов на такой стадии, а у этой пятерки – есть.

11 лет ждали поклонники АПЛ английский финал. Всего второй раз в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов тоже увидим битву двух клубов из Альбиона. В прошлый раз в «Лужниках» МЮ переиграл «Челси» в серии пенальти, а теперь «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поделят кубок в Мадриде – городе многократных финалистов и победителя последних лет.

7 ударов хватило «шпорам» для прохода в финал. Точных, конечно же, ведь по количеству попыток они превзошли «Аякс» значительно – 16 против 24, в полтора раза. Но если вспомнить, какие моменты не реализовали подопечные Тен Хага, то становится очевидной параллель с «Барселоной» - «Аяксу» хватало одного гола. Или забить, или не пропускать. Но Моура имел 5 ударов за игру и 3 пришлись в створ. Все реализовал! К слову, в Лондоне у «шпор» был один точный удар за весь матч! Прибавили, ничего не скажешь.

У «Тоттенхэма» есть шансы на победу в финале?

Бедный «Аякс»… Как корабль назовешь? У древних греков была фантазия – у них жуткие, но интересные мифы. Например, вы знаете, кто такой Аякс? На самом деле его звали в преданиях Эант Теламонид, он же - Аякс Великий. Двоюродный братец Ахилла, которого Геракл завернул в свою львиную шкуру, и поэтому тело будущего героя было неуязвимым. Все, кроме подмышки.

Как и Ахилл, героический Аякс воевал за Трою. После гибели родственника очень хотел получить его оружие, но хитрый Одиссей при поддержке коварной богини выиграл тот спор. В результате Аякс сначала немножко сошел с ума – порубил стадо баранов, приняв их за вождей врагов, а потом «совершил роскомнадзор», использовав собственный меч.

Вот такая трагичная история со слегка романтичным завершением – превратился в цветок, похожий на гиацинт. А позже в новой жизни выбрал тело льва. Молодая команда тен Хага точно герои сезона, у них есть свой дедушка Геракл – Овермарс сделал все, чтобы из ненавистного босса ван дер Сар снова стал любимым для фанатов «Аякса»…

Но ведь их история героичного сражения за Трою и побед над опасными врагами завершилась именно так, как у Аякса – героя, в честь которого они были названы. Только харакири сделали мечом по валирийской стали – бразилец Моура стал тем, кто похоронил ожидаемый многими финал «Ливерпуля» и «Аякса» и породил другой, тоже заслуженный обеими командами.

Кубок чемпионов достанется или Юргену Клоппу, или Маурисио Почеттино, и уже после полуфиналов можем уверенно заявить – оба заслужили, как и их великолепные атакующие, бесстрашные и дикие команды. Победы, голы, камбэки, шикарные индивидуальные подвиги – в Мадриде сыграют однозначные герои Лиги чемпионов, и это прекрасно. И понятно, что у «шпор» против «Ливерпуля» шансов больше, чем было бы против «Барселоны».

Сказочный сезон продолжается еще одним невероятным матчем, который тоже запомнят, как и битву «Тоттенхэма» против «Манчестер Сити», например. Жаль, что кубок всего один – тот случай, когда на трофей уже наработали оба финалиста, а дополнительно – бедный «Аякс», чьи игроки заснут в лучшем случае послезавтра и в слезах. Но в футболе, как в древнегреческих мифах – будет победитель и побежденный.

Впрочем, войны бывают разными. «Ливерпуль» вчера обыграл «Барселону» как команда, как живой организм, лишившийся Салаха и Фирмино на один важный вечер. «Тоттенхэм» же скорее был горой, которую на плечах в финал занес Лукас Моура. И теперь где-то в других измерениях улыбается дух Йохана Кройфа. Два его любимых и родных клуба проиграли за два дня, но футбол-то победил! Футбол тотальный, искренний, дикий, настоящий. Тот, который невозможно не любить.