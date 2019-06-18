Двое из ларца. Какой Миранчук круче?

Алексей или Антон? Антон или Алексей? «Соккер.ру» помогает выбрать более успешного брата прямо сейчас.
Братьям Миранчукам уже по 23 года, они стали чемпионами России с «Локомотивом», выигрывали Кубки России, а недавно впервые вышли в стартовом составе сборной России. Алексей и Антон похожи и не только внешне – тут все ясно, но и по манере игры, хотя Антон – правша, а Алексей – левша, но при этом они не зеркальное отражение друг друга, а отдельные футболисты, которых очень любопытно сравнить, ведь у них практически идентичные исходные данные.
Алексей vs Антон
Клубная карьера. Антон созрел позже брата, поэтому здесь перевес будет для Алексея, который дебютировал в РПЛ на четыре года раньше. У него за плечами уже пять полноценных сезонов в профессиональном футболе, в то время как Антон провел только три кампании, причем одну из них в Эстонии за «Левадию».
|
#####
|
Алексей
|
Антон
|
Дебют в РПЛ
|
20 апреля 2013
|
9 апреля 2017
|
Полноценные сезоны (больше 20 матчей)
|
5
|
3
|
Сезоны в «Локомотиве»
|
5
|
2
|
Количество матчей за всего
|
191
|
119
|
Количество голов всего
|
25
|
37
|
Количество «ассистов» всего
|
31
|
14
|
Количество матчей за «Локо»
|
191
|
83
|
Количество голов за «Локо»
|
25
|
21
|
Количество «ассистов» за «Локо»
|
31
|
12
У Алексея уже под 200 матчей в профессиональной карьере, брат значительно отстает, а если говорить только о «Локомотиве», то отставание Антона составляет больше сотни поединков – 83 против 191. Но при этом обратите внимание, насколько более результативно действует Антон, который блеснул талантами голеадора еще в Эстонии, где забил 15 мячей за сезон.
Исключим из задачки эстонские голы и оставим только голевые подвиги в составе «Локо». Что ж, получается Антон забивает за железнодорожников в два раза чаще брата: у Алексея 0.13 гола за игру в футболке «Локомотива», у Антона – 0.25. Алексей лучше себя проявляет в качестве ассистента, на его счету уже 31 результативная передача на партнеров по московскому клубу, но это абсолютная цифра, а если соотнести количество «ассистов» с числом матчей, то разрыв получится не таким уж большим – 0.16 против 0.14 в пользу Алексея, чья карьера продолжительнее, но не сказать, чтобы гораздо ярче, чем у брата.
Трансферная стоимость. Весьма кстати «Трансфермаркт» опубликовал обновленный рейтинг стоимостей футболистов. Так вот, в нем Антон обошел Алексея – 16 миллионов против 15-ти. Это случилось впервые, до этого Алексей оценивался выше, но последний сезон помог Антону обойти брата, пусть и всего лишь на один виртуальный миллион.
Карьера в сборной. Матч против Сан-Марино навсегда запомнится братьям Миранчукам и не только разгромом футбольных карликов в Саранске, но и тем, что они впервые вместе вышли в стартовом составе сборной России. А так Алексей, естественно, начал играть за национальную команду раньше, Антон и здесь вынужден догонять.
|
#####
|
Алексей
|
Антон
|
Дебют в за сборную
|
7 июня 2015
|
7 октября 2017
|
Количество матчей
|
23 (9В 6Н 8П)
|
10 (3В 2Н 5П)
|
Количество голов
|
4
|
0
У Алексея двукратный перевес в международном опыте, но если говорить о матчах турнирного значения, то он принял участие только в шести таких встречах, в то время как его брат – в трех.
Сезон 2018/19. До этого сравнивали общие достижения Миранчуков, а теперь проверим их текущее состояние, изучив статистику последнего сезона. Смотрите сами.
|
Сезон 2018/19
|
Алексей
|
Антон
|
Матчи
|
44
|
39
|
Минуты
|
3838
|
2863
|
Голы
|
5 (гол за 768 минут)
|
16 (гол за 179 минут)
|
«Ассисты»
|
8
|
2
|
Желтые карточки (красные)
|
3 (0)
|
5 (0)
|
Удары*
|
1.6
|
2
|
Пасов за игру*
|
45.1
|
35.3
|
Точность передач
|
77.7%
|
78.6%
|
Дриблинг*
|
1.9
|
1
|
Ключевые пасы*
|
2.6
|
1.6
|
Фолы на нем*
|
1.8
|
1.4
|
Потери мяча
|
5.2
|
4
|
Фолы
|
1.1
|
1.3
|
Защитные навыки (отборы, перехваты, борьба)**
|
3.5
|
2.3
*указаны средние значения из расчета «действие за 90 минут».
**сумма указанных параметров.
Действительно, у Антона феноменальное превосходство по результативным действиям – 16 голов против 5, и это при условии, что он сыграл на 1000 минут меньше брата! С другой стороны, обратите внимание на то, что Алексей лучше проявляет себя как ассистент – у него больше результативных передач и обостряющих пасов в последнюю четверть поля. При этом Алексей больше участвует в оборонительных действиях и чаще пасует, а вот бьет по воротам больше Антон.
Все это наталкивает на вывод о том, что Миранчуки хоть и являются близнецами и очень похожими по оснащению футболистами, но в «Локомотиве» выполняют разные функции, поэтому прекрасная результативность Антона не делает его автоматически сильнее брата. Конечно, для Антона сезон 2018/19 получился более ярким, чем для Алексея, но обратите внимание на количество полезной работы в исполнении брата-ассистента.
А еще, вне всяких сомнений, роли братьев распределены именно таким образом из-за того, что они играют вместе: Алексей лучше проявляет себя в качестве распасовщика, Антон любит оказываться на острие атак и завершать. Но я думаю, по отдельности на длительной дистанции они могут перестроиться и поменяться шкурами, если от них это будет требоваться.
И, к слову, это еще один любопытный вопрос: а не выгоднее для карьер Миранчуков будет разделиться и поиграть самостоятельно, в разных командах? Можно считать, что брат дополняет брата на поле, но есть и другое мнение: Алексей и Антон ограничивают широкополосное развитие друг друга, становятся более узкими специалистами. А все же, кто из них круче?
Не зря в Левадию заезжал.
После стал лучше играть.(ИМХО)
Не зря в Левадию заезжал.
После стал лучше играть.(ИМХО)