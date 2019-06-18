Двое из ларца. Какой Миранчук круче?

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Алексей или Антон? Антон или Алексей? «Соккер.ру» помогает выбрать более успешного брата прямо сейчас.

Братьям Миранчукам уже по 23 года, они стали чемпионами России с «Локомотивом», выигрывали Кубки России, а недавно впервые вышли в стартовом составе сборной России. Алексей и Антон похожи и не только внешне – тут все ясно, но и по манере игры, хотя Антон – правша, а Алексей – левша, но при этом они не зеркальное отражение друг друга, а отдельные футболисты, которых очень любопытно сравнить, ведь у них практически идентичные исходные данные.

Алексей vs Антон

Клубная карьера. Антон созрел позже брата, поэтому здесь перевес будет для Алексея, который дебютировал в РПЛ на четыре года раньше. У него за плечами уже пять полноценных сезонов в профессиональном футболе, в то время как Антон провел только три кампании, причем одну из них в Эстонии за «Левадию».

##### Алексей Антон Дебют в РПЛ 20 апреля 2013 9 апреля 2017 Полноценные сезоны (больше 20 матчей) 5 3 Сезоны в «Локомотиве» 5 2 Количество матчей за всего 191 119 Количество голов всего 25 37 Количество «ассистов» всего 31 14 Количество матчей за «Локо» 191 83 Количество голов за «Локо» 25 21 Количество «ассистов» за «Локо» 31 12

У Алексея уже под 200 матчей в профессиональной карьере, брат значительно отстает, а если говорить только о «Локомотиве», то отставание Антона составляет больше сотни поединков – 83 против 191. Но при этом обратите внимание, насколько более результативно действует Антон, который блеснул талантами голеадора еще в Эстонии, где забил 15 мячей за сезон.

Исключим из задачки эстонские голы и оставим только голевые подвиги в составе «Локо». Что ж, получается Антон забивает за железнодорожников в два раза чаще брата: у Алексея 0.13 гола за игру в футболке «Локомотива», у Антона – 0.25. Алексей лучше себя проявляет в качестве ассистента, на его счету уже 31 результативная передача на партнеров по московскому клубу, но это абсолютная цифра, а если соотнести количество «ассистов» с числом матчей, то разрыв получится не таким уж большим – 0.16 против 0.14 в пользу Алексея, чья карьера продолжительнее, но не сказать, чтобы гораздо ярче, чем у брата.

Трансферная стоимость. Весьма кстати «Трансфермаркт» опубликовал обновленный рейтинг стоимостей футболистов. Так вот, в нем Антон обошел Алексея – 16 миллионов против 15-ти. Это случилось впервые, до этого Алексей оценивался выше, но последний сезон помог Антону обойти брата, пусть и всего лишь на один виртуальный миллион.

Карьера в сборной. Матч против Сан-Марино навсегда запомнится братьям Миранчукам и не только разгромом футбольных карликов в Саранске, но и тем, что они впервые вместе вышли в стартовом составе сборной России. А так Алексей, естественно, начал играть за национальную команду раньше, Антон и здесь вынужден догонять.

##### Алексей Антон Дебют в за сборную 7 июня 2015 7 октября 2017 Количество матчей 23 (9В 6Н 8П) 10 (3В 2Н 5П) Количество голов 4 0

У Алексея двукратный перевес в международном опыте, но если говорить о матчах турнирного значения, то он принял участие только в шести таких встречах, в то время как его брат – в трех.

Сезон 2018/19. До этого сравнивали общие достижения Миранчуков, а теперь проверим их текущее состояние, изучив статистику последнего сезона. Смотрите сами.

Сезон 2018/19 Алексей Антон Матчи 44 39 Минуты 3838 2863 Голы 5 (гол за 768 минут) 16 (гол за 179 минут) «Ассисты» 8 2 Желтые карточки (красные) 3 (0) 5 (0) Удары* 1.6 2 Пасов за игру* 45.1 35.3 Точность передач 77.7% 78.6% Дриблинг* 1.9 1 Ключевые пасы* 2.6 1.6 Фолы на нем* 1.8 1.4 Потери мяча 5.2 4 Фолы 1.1 1.3 Защитные навыки (отборы, перехваты, борьба)** 3.5 2.3

*указаны средние значения из расчета «действие за 90 минут».

**сумма указанных параметров.

Действительно, у Антона феноменальное превосходство по результативным действиям – 16 голов против 5, и это при условии, что он сыграл на 1000 минут меньше брата! С другой стороны, обратите внимание на то, что Алексей лучше проявляет себя как ассистент – у него больше результативных передач и обостряющих пасов в последнюю четверть поля. При этом Алексей больше участвует в оборонительных действиях и чаще пасует, а вот бьет по воротам больше Антон.

Все это наталкивает на вывод о том, что Миранчуки хоть и являются близнецами и очень похожими по оснащению футболистами, но в «Локомотиве» выполняют разные функции, поэтому прекрасная результативность Антона не делает его автоматически сильнее брата. Конечно, для Антона сезон 2018/19 получился более ярким, чем для Алексея, но обратите внимание на количество полезной работы в исполнении брата-ассистента.

А еще, вне всяких сомнений, роли братьев распределены именно таким образом из-за того, что они играют вместе: Алексей лучше проявляет себя в качестве распасовщика, Антон любит оказываться на острие атак и завершать. Но я думаю, по отдельности на длительной дистанции они могут перестроиться и поменяться шкурами, если от них это будет требоваться.

И, к слову, это еще один любопытный вопрос: а не выгоднее для карьер Миранчуков будет разделиться и поиграть самостоятельно, в разных командах? Можно считать, что брат дополняет брата на поле, но есть и другое мнение: Алексей и Антон ограничивают широкополосное развитие друг друга, становятся более узкими специалистами. А все же, кто из них круче?