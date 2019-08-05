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Саркастичный расизм. Реакция на Малкома в Санкт-Петербурге

вчера, 16:45

В британских СМИ обвиняют фанатов «Зенита» в расизме, клуб отнекивается, но ложку дегтя в бочку меда подложили. «Соккер.ру» не понимает, зачем отрицать очевидное. 

Вспоминая «Селекцию 12»

«Зенит» провернул большой трансфер, болельщики клуба в большинстве своем рады приезду Малкома, от которого ждут красивых голов и яркой игры, но кто-то решил помянуть старое. Прежде чем начать этот разговор, нужно вернуться на несколько лет назад и напомнить о таком чудесном манифесте, как «Селекция-12». Полный текст по-прежнему доступен на объединенном сайте фанатов «Зенита» «Ландскрона», особенно нашумевшим стал пункт о «Зените» и чернокожих игроках:

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе „Зенита“ – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению „Зенит“ в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои. Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом „Атлетика“ из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?  Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за „Зенит“ выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же „Зениту“ чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию. Позвольте нам быть такими, какие мы есть».

Нужно сказать, что за 7 лет, прошедшие с публикации этого не бесспорного документа, «Зенит» неоднократно нарушал его принципы, причем не только в вопросе приобретения темнокожих игроков. На берегах Невы уже играли Халк, Бруну Алвеш, Витсель, Барриос, у которых в родословной есть африканские предки, поэтому приезд Малкома — это никакая не точка отсчета для радикально настроенных фанатов.

Попиралась «Селекция-12» и по другим пунктам: например, нежелательно было приглашение футболистов из клубов, считающихся принципиальными соперниками («Спартак», «Динамо» и ЦСКА). Но Данни чуть ли не десять лет выступал за «Зенит» с вытатуированной динамовской литерой «Д» на предплечье, а воспитанник «Спартака» Дзюба — один из лидеров команды прямо сейчас. Призывали фанаты ввести и потолок зарплат в «Зените». Почти получилось, ага.  

Саркастичные расисты

После матча с «Краснодаром» «Зениту» пришлось реагировать на обвинения западных СМИ. Например, вот так:

А еще словами генерального директора Александра Медведева: «Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит».

Мы все знаем, как британские СМИ остро реагируют на любые происшествия с фанатами в России, как они могут разжечь из маленькой искорки огромное пламя и представить все в выгодном свете. Это так. Но информация, на основании которой «The Sun» состряпал свою статью, не была фальшивой.

Конечно, нужно очень постараться, чтобы назвать это «шокирующим расистским баннером», но по ходу матча верхушку буквы «Ж» «Виража» действительно накрыла тряпка с текстом: «Спасибо руководству за верность традициям». Чувствительные британцы посчитали это саркастичным проявлением расизма, мол, фанаты «поблагодарили» руководство клуба за Дугласа и Малкома, которые никак не вписываются в обозначенные принципы селекции.

Во-первых, глупо отрицать, что в «The Sun» правильно прочли смысл, заложенный в это послание между строк. Во-вторых, в качестве добавки можно привести еще одно завуалированное несогласие с трансфером Малкома. На подписание бразильца «Зенитом» «твиттер» «Ландскроны» (почти 30 тысяч подписчиков) отреагировал таким постом:

Филип, который «сам прилип», это, конечно же, Малком, чье полное имя Малком Филипе Силва де Оливейра. Не очень похоже на теплую встречу. В комментариях, кстати, огонь! Причем хочу подчеркнуть, что большинство не согласны с такой позицией «Ландскроны». И на «Газпром Арене» подавляющее большинство болельщиков, естественно, приветствовали Малкома, но для проявлений расизма и не обязательно иметь полный стадион расистов.

«Зенит» сам разберется

Но если не включать болезненную толерантность, то данная ситуация, на мой взгляд, не выходит за рамки взаимоотношений «клуб — фанаты». Да, часть болельщиков выразила свое недовольство, но в Британии, наверное, еще не встречали таких культурных расистов, которые намеками и сарказмом напоминают о своих принципах.

«Зенит» должен провести работу с недовольными, клубу, дорожащему своей репутацией, стоит задуматься о связи с болельщиками, на чьем сайте до сих пор красуется тот самый манифест, однако жесткое табуирование конкретно таких ироничных выражений частного мнения фанатов — это тоже дискриминация, которая ничем не лучше, чем самые гадкие проявления расизма.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
   195 / 865
сегодня в 07:48
И только фантики зенита орут, что в Питере нет расизма, да вся страна знает Питер только с этой стороны, да и самые большие группировки скинов именно в городе на Неве. Позорники.
DEIVID
DEIVID
   195 / 865
сегодня в 07:45
А создайте клуб только из своих воспитанников, раз у вас такая идеология. Слабо да? Конечно слабо, сразу в полупрофи очутитесь со своими бездарями. Или только из российских игроков команду составьте, хотя опять же, выше пердива не подниметесь.
Project Pandora
Project Pandora ответил Leningrad 84
   387 / 865
вчера в 23:58
Автор, на удивление, корректен и в основном прав... Не х... искать расизм там, где его нет.
А знаменитый лозунг "В наших цветах нет чёрного" конечно не из этой оперы?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leningrad 84
   5 / 865
вчера в 23:45
Согласен, теперь вам все перетекло, мы своих продали, терпите, юмора будет много, без хамства
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил 25процентный клоун
   46 / 865
вчера в 23:43
Издеваешься? Клономерзость весь соккер изгадила, и через шутку тема зулусов в Спартаке. Так что не смеши
Достали вы уже со своей толерантностью и псевдо-расизмом.
Троллинг с вашими "зулусами" никакого отношения к реальному расизму не имеет.
Нет чтобы о футболе!
Сплошная хр...нь на Соккере...
А ты еще и подзуживаешь.
dbr123
dbr123
вчера в 23:42
расизм начинается там где раса исчезает..просто что бы выжить надо сопротивляться...иначе будет как в ЮАР..
FCTB
FCTB ответил Морро
   653 / 865
вчера в 22:29
Вечно западу мерещатся страшилки про Россию. "Спасибо руководству за верность традициям" это про деньги на ветер.
А запад всегда будет раздувать новости про Россию. Мне кажется если написали баннер с текстов "Добро пожаловать" они и тут нашли, что-то плохое
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leningrad 84
   5 / 865
вчера в 21:08
Издеваешься?
Клономерзость весь соккер изгадила, и через шутку тема зулусов в Спартаке. Так что не смеши
Морро
Морро
   410 / 865
вчера в 20:31
Вечно западу мерещатся страшилки про Россию. "Спасибо руководству за верность традициям" это про деньги на ветер.
Лакшери
Лакшери ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   64 / 865
вчера в 20:07
Ага , из-за горстки псевдоболел - рассистов побежали продавать )))) очень смешно . Шли бы они на*** со своими баннерами . Малком- топ , лучший игрок РПЛ . 99,9% болельщиков Зенита рады этому преобретению + 99,9% спартачей бомбят , а это значит мы на верном .
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   1 / 865
вчера в 19:36
Так это какбэ...ответка)...
Я не против, мы Зулусов не обежали никогда, пусть вальнут Саксов, Янки и гейропейцев, ну и Зенит до кучи ))
Сп62
Сп62
   117 / 865
вчера в 19:29
Радикалы, рассисты и другие неадекваты существуют в каждом клубе. Обидно, что эта кучка старается занять лидирующие позиции. В Спартаке гонения на ветеранов, в Зените этот дурацкий манифест. Но большинству любителей до лампочки откуда тот же Кангва или Слай. Главное их игра. И, если завтра Малком будет показывать игру лидера, все, кроме больных, будут приветствовать его успех. Красота футбола зависит от его исполнителей. Лично я за Кариоку.
Footbolista
Footbolista ответил NGYRZ
   2 / 865
вчера в 19:26
У них в жилах течет голубой газ...
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   2 / 865
вчера в 19:24
Так это какбэ...ответка)...
Морозовский
Морозовский
   7 / 865
вчера в 19:24
"Зенит" - ложка дёгтя в нашем Чемпионате.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   115 / 865
вчера в 19:13
Как говорится ложка дегтя портит бочку меда. Так и пара-тройка тупоумных фанатов-расистов могут ну очень все испортить
Морозовский
Морозовский
   7 / 865
вчера в 19:12
    Faustello
    Faustello ответил 25процентный клоун
       1 / 865
    вчера в 19:10
    Пора чистку провести на стадионе и на соккере, адекватных питерцев 10ток а аккаунтов расистких сотни
    Шутки шутками а в ЮАР идёт расизм полным ходом в отношении белых, оттуда люди пачками текают ))
    NGYRZ
    NGYRZ ответил МКС
       36 / 865
    вчера в 19:01
    Ну в принципе согласен с автором Но Когда со Спартаковской трибуны звучат расистские лозунги Их ведь кричит то же не весь стадион Однако свое ФИ журналюги высказывают о ВСЕХ болельщиках
    Одно дело, когда неконтролируемая толпа фанатов кричат расистские лозунги, а другое, когда клуб в определенной степени поддерживает их позицию.

    Ведь клубы Спартак, Цска, и все остальные подписывают чернокожих, и к ним никаких претензий..., но в Зените же мнят из себя высшую расу.
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 865
    вчера в 18:58
      NGYRZ
      NGYRZ
         36 / 865
      вчера в 18:54
      Мне лично начихать...., что там думают болельщики Зенита.

      Уверен, среди них большинство вообще до лампочки, придет чернокожий в их клуб или нет, а кучке фанатов, это принципиально, но как говорится, в семье не без урода.

      Но когда сам клуб, намеренно не подписывает чернокожих игроков, в чьих жилах течет африканская кровь, вот это уже наталкивает на определенные мысли.
      112910415
      112910415
         65 / 865
      вчера в 18:49
      если честно, ничего особо страшного не произошло
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         46 / 865
      вчера в 18:47
      Автор, на удивление, корректен и в основном прав...
      Не х... искать расизм там, где его нет.
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил 25процентный клоун
         46 / 865
      вчера в 18:43
      Пора чистку провести на стадионе и на соккере, адекватных питерцев 10ток а аккаунтов расистких сотни
      Сотни?
      Ну хоть несколько (единиц) назови...
      Решил поиграть в толерантность вместе с британскими недоумками?
      denmig
      denmig
         455 / 865
      вчера в 18:32
      Я не очень понимаю, как бразилец! древний потомок португальского рода! вдруг стал негром!??? У некоторых питерцев явно проблемы со знанием о расах!
      JackNorz
      JackNorz
         295 / 865
      вчера в 18:29
      Про традиции надо было вспоминать лет 7-10 назад. Сейчас это выглядит смешно. Просто глупые оправдания
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         68 / 865
      вчера в 18:27
      предлогаю на соккер.ру бан давать за употребление слова "Зулус", ведь за псевдо оскорбление и физрасправу дают, а тут повод какой - рассизм
      Bom Bom
      Bom Bom
         820 / 865
      вчера в 18:23
      О каких традициях и идентичности может идти речь применительно к денежному мешку Газпрома?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Крутой камерунец
         5 / 865
      вчера в 18:21
      Фелипе Педро, знатный рукоблуд
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         5 / 865
      вчера в 18:20
      Пора чистку провести на стадионе и на соккере, адекватных питерцев 10ток а аккаунтов расистких сотни
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