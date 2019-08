Саркастичный расизм. Реакция на Малкома в Санкт-Петербурге

В британских СМИ обвиняют фанатов «Зенита» в расизме, клуб отнекивается, но ложку дегтя в бочку меда подложили. «Соккер.ру» не понимает, зачем отрицать очевидное.

Вспоминая «Селекцию 12»

«Зенит» провернул большой трансфер, болельщики клуба в большинстве своем рады приезду Малкома, от которого ждут красивых голов и яркой игры, но кто-то решил помянуть старое. Прежде чем начать этот разговор, нужно вернуться на несколько лет назад и напомнить о таком чудесном манифесте, как «Селекция-12». Полный текст по-прежнему доступен на объединенном сайте фанатов «Зенита» «Ландскрона», особенно нашумевшим стал пункт о «Зените» и чернокожих игроках:

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе „Зенита“ – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению „Зенит“ в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои. Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом „Атлетика“ из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме? Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за „Зенит“ выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же „Зениту“ чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию. Позвольте нам быть такими, какие мы есть».

Нужно сказать, что за 7 лет, прошедшие с публикации этого не бесспорного документа, «Зенит» неоднократно нарушал его принципы, причем не только в вопросе приобретения темнокожих игроков. На берегах Невы уже играли Халк, Бруну Алвеш, Витсель, Барриос, у которых в родословной есть африканские предки, поэтому приезд Малкома — это никакая не точка отсчета для радикально настроенных фанатов.

Попиралась «Селекция-12» и по другим пунктам: например, нежелательно было приглашение футболистов из клубов, считающихся принципиальными соперниками («Спартак», «Динамо» и ЦСКА ). Но Данни чуть ли не десять лет выступал за «Зенит» с вытатуированной динамовской литерой «Д» на предплечье, а воспитанник «Спартака» Дзюба — один из лидеров команды прямо сейчас. Призывали фанаты ввести и потолок зарплат в «Зените». Почти получилось, ага.

Саркастичные расисты

После матча с «Краснодаром» «Зениту» пришлось реагировать на обвинения западных СМИ . Например, вот так:

