Саркастичный расизм. Реакция на Малкома в Санкт-Петербурге

В британских СМИ обвиняют фанатов «Зенита» в расизме, клуб отнекивается, но ложку дегтя в бочку меда подложили. «Соккер.ру» не понимает, зачем отрицать очевидное.
Вспоминая «Селекцию 12»
«Зенит» провернул большой трансфер, болельщики клуба в большинстве своем рады приезду Малкома, от которого ждут красивых голов и яркой игры, но кто-то решил помянуть старое. Прежде чем начать этот разговор, нужно вернуться на несколько лет назад и напомнить о таком чудесном манифесте, как «Селекция-12». Полный текст по-прежнему доступен на объединенном сайте фанатов «Зенита» «Ландскрона», особенно нашумевшим стал пункт о «Зените» и чернокожих игроках:
«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе „Зенита“ – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению „Зенит“ в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои. Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом „Атлетика“ из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме? Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за „Зенит“ выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же „Зениту“ чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию. Позвольте нам быть такими, какие мы есть».
Нужно сказать, что за 7 лет, прошедшие с публикации этого не бесспорного документа, «Зенит» неоднократно нарушал его принципы, причем не только в вопросе приобретения темнокожих игроков. На берегах Невы уже играли Халк, Бруну Алвеш, Витсель, Барриос, у которых в родословной есть африканские предки, поэтому приезд Малкома — это никакая не точка отсчета для радикально настроенных фанатов.
Попиралась «Селекция-12» и по другим пунктам: например, нежелательно было приглашение футболистов из клубов, считающихся принципиальными соперниками («Спартак», «Динамо» и ЦСКА). Но Данни чуть ли не десять лет выступал за «Зенит» с вытатуированной динамовской литерой «Д» на предплечье, а воспитанник «Спартака» Дзюба — один из лидеров команды прямо сейчас. Призывали фанаты ввести и потолок зарплат в «Зените». Почти получилось, ага.
Саркастичные расисты
После матча с «Краснодаром» «Зениту» пришлось реагировать на обвинения западных СМИ. Например, вот так:
54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019
А еще словами генерального директора Александра Медведева: «Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит».
Мы все знаем, как британские СМИ остро реагируют на любые происшествия с фанатами в России, как они могут разжечь из маленькой искорки огромное пламя и представить все в выгодном свете. Это так. Но информация, на основании которой «The Sun» состряпал свою статью, не была фальшивой.
Zenit fans display shocking racist banner at new black player Malcom https://t.co/d4dwDLoqH0 pic.twitter.com/hzphiiZblU— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 4, 2019
Конечно, нужно очень постараться, чтобы назвать это «шокирующим расистским баннером», но по ходу матча верхушку буквы «Ж» «Виража» действительно накрыла тряпка с текстом: «Спасибо руководству за верность традициям». Чувствительные британцы посчитали это саркастичным проявлением расизма, мол, фанаты «поблагодарили» руководство клуба за Дугласа и Малкома, которые никак не вписываются в обозначенные принципы селекции.
Во-первых, глупо отрицать, что в «The Sun» правильно прочли смысл, заложенный в это послание между строк. Во-вторых, в качестве добавки можно привести еще одно завуалированное несогласие с трансфером Малкома. На подписание бразильца «Зенитом» «твиттер» «Ландскроны» (почти 30 тысяч подписчиков) отреагировал таким постом:
Официально:— Ландскрона (@landscrona) August 2, 2019
В Зените Дзюба, в Зените Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип.
Филип, который «сам прилип», это, конечно же, Малком, чье полное имя Малком Филипе Силва де Оливейра. Не очень похоже на теплую встречу. В комментариях, кстати, огонь! Причем хочу подчеркнуть, что большинство не согласны с такой позицией «Ландскроны». И на «Газпром Арене» подавляющее большинство болельщиков, естественно, приветствовали Малкома, но для проявлений расизма и не обязательно иметь полный стадион расистов.
«Зенит» сам разберется
Но если не включать болезненную толерантность, то данная ситуация, на мой взгляд, не выходит за рамки взаимоотношений «клуб — фанаты». Да, часть болельщиков выразила свое недовольство, но в Британии, наверное, еще не встречали таких культурных расистов, которые намеками и сарказмом напоминают о своих принципах.
«Зенит» должен провести работу с недовольными, клубу, дорожащему своей репутацией, стоит задуматься о связи с болельщиками, на чьем сайте до сих пор красуется тот самый манифест, однако жесткое табуирование конкретно таких ироничных выражений частного мнения фанатов — это тоже дискриминация, которая ничем не лучше, чем самые гадкие проявления расизма.
Троллинг с вашими "зулусами" никакого отношения к реальному расизму не имеет.
Нет чтобы о футболе!
Сплошная хр...нь на Соккере...
А ты еще и подзуживаешь.
Троллинг с вашими "зулусами" никакого отношения к реальному расизму не имеет.
Нет чтобы о футболе!
Сплошная хр...нь на Соккере...
А ты еще и подзуживаешь.
Клономерзость весь соккер изгадила, и через шутку тема зулусов в Спартаке. Так что не смеши
Клономерзость весь соккер изгадила, и через шутку тема зулусов в Спартаке. Так что не смеши
Ведь клубы Спартак, Цска, и все остальные подписывают чернокожих, и к ним никаких претензий..., но в Зените же мнят из себя высшую расу.
Ведь клубы Спартак, Цска, и все остальные подписывают чернокожих, и к ним никаких претензий..., но в Зените же мнят из себя высшую расу.
Уверен, среди них большинство вообще до лампочки, придет чернокожий в их клуб или нет, а кучке фанатов, это принципиально, но как говорится, в семье не без урода.
Но когда сам клуб, намеренно не подписывает чернокожих игроков, в чьих жилах течет африканская кровь, вот это уже наталкивает на определенные мысли.
Уверен, среди них большинство вообще до лампочки, придет чернокожий в их клуб или нет, а кучке фанатов, это принципиально, но как говорится, в семье не без урода.
Но когда сам клуб, намеренно не подписывает чернокожих игроков, в чьих жилах течет африканская кровь, вот это уже наталкивает на определенные мысли.
Не х... искать расизм там, где его нет.
Не х... искать расизм там, где его нет.
Ну хоть несколько (единиц) назови...
Решил поиграть в толерантность вместе с британскими недоумками?
Ну хоть несколько (единиц) назови...
Решил поиграть в толерантность вместе с британскими недоумками?