«Спартак» - «Динамо». Двойное поражение с удалением

вчера, 21:45

«Соккер.ру» ищет ответы после дерби, на которое повлияла красная карточка после грубейшей игры. Во что же сыграли команды?

Какую дисквалификацию получит Понсе? По самой красной карточке вопросов нет. Но что сотворил форвард? Эсекьель отведенное время провел так, словно перед глазами была пелена, ничего не понимал и не осознавал.

Когда форвард не включает голову, то не смотрит на положение голкипера, не оценивает высоту навеса, лишь подпрыгивает и прямой ногой имитирует борьбу за мяч.

Из такой позиции нельзя забить, даже если носком бутсы зацепить круглого. Аргентинцу очень повезло, что не нанес Шунину сложнейшую травму. Или что Антон не пошел на мяч иначе – могло прилететь и в голову, и в пах.

Ужасный эпизод! На ровном месте чуть человека не покалечил. Согласно статье 94 пункту 3, если прямая красная после грубой игры и нет травмы, то это до трех матчей дисквалификации. Предположу, что Понсе накажут по максимуму.

Кто успешнее провел первый тайм до удаления? На игру сильнее повлияла ее важность, чем красная. Не каждое дерби сковывает, но сегодня команды огорчили подходом. У Кононова была паника в глазах, Хохлов был заведенным и злым – понимал, что по-прежнему не хватает завершающей фазы в игре.

Сегодня тоже была проблема с прицельными выстрелами. Но если суммировать первый тайм до удаления Понсе, то получите 5:9 по ударам в пользу «Динамо», а владение 38 на 62 %. У «Спартака» были попытки обыгрывать один в один, но в целом вторым номером работала команда, которая чаще играет первым.

В большинстве команде Хохлова играть сложнее? Судя по тому, как работали против «Рубина», когда Данченко и Микелтадзе сумели задать темп, а московский клуб умудрился пропустить единственный мяч на 93-й минуте, то «Динамо» наоборот сложнее работать, если соперник получает причину прикрыть тылы.

«Бело-голубые» вроде бы получили физический перевес – «Спартак» и в полном составе ходил пешком, а в меньшинстве уставал быстрее. Но Хохлов выбрал довольно примитивную стратегию. До перерыва сильно давили на Ещенко – количеством, без качества. Потом разрывали опорную зону, где Зобнин и Гулиев не справлялись с разрушением.

В итоге снова собрали неприличное количество ударов, снова довольно чисто работали с мячом – брак намного ниже, чем у «Спартака». В очередной раз сняли почти весь верх за исключением одного эпизода, и по единоборствам все здорово – 27 отборов. Но где голы и где темп? Шимански, Панченко, Шейдаеву и Жоаозиньо не хватило элегантности у чужих ворот.

Без Фернандо у «Спартака» некому руководить игрой? Стыдно для «красно-белых», но по пасам в этой игре счет 299 против 614, словно «динамовцы» играли с дремучим аутсайдером. Даже если сделать поправку на красную карточку, то ничего не меняется, ведь после удаления «Спартак» наоборот встрепенулся.

Но если старина Ещенко оказывается самым пасующим, а у Гулиева второй показатель и всего 37 пасов, то дела плохи. Как говорили до матча, Фернандо с огромным перевесом побеждал по количеству передач за игру. Сегодня, если изучить персональную статистику, то хочется пригласить Тиля на поле – последнего паса нет вообще.

Как можно оценить дебюты Шюррле и Н’Жие? Ужасный момент для дебюта. Немец вступил в игру, когда у «Спартака» не было никакой игры, а команда осталась в меньшинстве. Шюррле – игрок высокого уровня, поэтому смог четыре раза нанести удары в сторону ворот Шунина.

Парадокс в том, что это треть от общего командного количества – все настолько плохо у «Спартака». Джано, Ташаев, Бакаев, Мирзов и Понсе словно и не выходили. У «Динамо» тоже некого похвалить за меткость, поскольку у Панченко 12 ударов, но только два в створ. Н’Жие игру не перевернул, отметился лишь предупреждением.

Чего не хватило «бело-голубым» для победы? У «Динамо» не могла не проскочить мыслишка, что сосед в идеальном состоянии для поражения. Словно искусственно созданный момент для победы – когда у «Спартака» перестановки в составе, в подвешенном состоянии тренер, новички не успели сыграться.

Но у команды Хохлова свои проблемы. Ударная активность без нацеленности, сбивчивость подхода – «Динамо» слишком часто переключается из одного стиля на другой, то давит на Ещенко, то бросают, то пытается пройти через центр, то ставят на дальние удары, то отказываются от них и ждут удачного углового.

Поскольку «Спартак» красная карточка отрезвила, то против закрытого соперника «Динамо» было вдвойне тяжелее. Не было места для разрезающих передач, на флангах стало тяжелее, ведь выросла плотность, а боязнь повторить матч с «Рубином» сковала, а не позволила получать удовольствие от дерби.

Пока эта причина актуальная, нельзя ее не повторять. «Динамо» не «прорвало», если формулировать просто. Видно, что вот-вот родится игра, которая позволит забить хотя бы один мяч после 25 ударов, но пока не тот вечер. Зато по точным ударам счет 3:5, точно не уступили «Спартаку».

«Красно-белые» отскочили с помощью сэйвов Максименко? При счете 0:1 вряд ли получилось бы изменить результат. У «Динамо» были редкие хорошие удары, однако молодой голкипер «Спартака» выручал команду пока еще Кононова. Александр не весь матч работал, но ведь спас.

А рык Симбы в рык Муфасы для «Спартака» мог превратить любой удачный удар «Динамо» издали – Панченко пристреливался, как обычно, любой стандарт и любая контратака, поскольку на домашней арене хозяевам матча было стыдно сдаваться и время от времени шли вперед, рисковали.

У фанатов «Динамо» могут быть вопросы к своей команде – был идеальный момент, чтобы победить в дерби, что тут скорее непонятно, во что играл «Спартак»? После удаления традиционный всплеск адреналина позволил создать видимость равенства, но только снисхождение команды Хохлова и вялость соперника позволили «красно-белым» не уступить.

Сегодня не ничья, а двойное поражение в дерби? Такой «Спартак» пройдет «Тун», только если швейцарская команда окажется не готовой к реальной борьбе и заметно уступит в классе. Но если сыграют, как сегодня и вчера – вылетят, как «Арсенал», что подкосит шансы РПЛ на три путевки в ЛЧ в будущем.

С «Динамо» все проще в плане анализа – впереди два сложнейших матча против «Зенита» и «Локомотива», а после этого можно уже работать на победы и делать выводы о шансах финишировать высоко. Время есть, давление на Хохлова присутствует, но тут не сравнить с положением Кононова.

У «бело-голубых» не получилось правильно подготовиться к поединку – иначе светила победа минимум в один мяч, однако нулевая ничья не худший результат. А вот сама игра «Спартака» - приговор Кононову. Можно рассказать, как старались в меньшинстве, можно приписать себе в качестве победы пассивность гостей после перерыва.

Но если говорить прямо, то «Спартак» мог по делу получить четыре поражения в четырех матчах РПЛ . В дерби страх проиграть пересилил влияние благородного риска – в ущерб зрелищности поединка, а «Динамо» не хватило напора, резкости и свежести в большинстве.

Пожалуй, это обоюдное поражение соседей. Хохлов не получил три очка, хотя мог, а Кононов провалил еще один матч – «Спартак» за счет воли включился, но ни один ход наставника не озадачил соперника. Плюс «красно-белым» сильно повезло, что когда Жиго руками схватил Грулева, Безбородов почему-то не назначил пенальти.

Вы не поверите, но правилами запрещено явно обнимать соперника в штрафной площади. Но арбитры милостивые к «Спартаку», что отчасти и позволило вползти в сезон без серии поражений. Самуэль еще и забить мог в концовке, но фортуна решила, что хватит и одного подарка хозяевам – ничьей без голов.