Невынужденные замены

вчера, 12:30

«Барселона» лихо покупает. Но как быть с продажами? «Соккер.ру» считает, что каталонцам следует избавиться от ряда сильных или потенциально сильных игроков.

«Барселона» хочет провести перестройку в команде, но используя при этом максимально мягкий вариант. Мы говорим обычно о перестройке, когда старая формация полностью изжила себя, потом махом происходит замена ключевых компонентов и новая уже команда пробует притереться, наладить игру и встать на путь регулярных побед. Такое, например, происходит сейчас с «Баварией», которую покинули Франк Рибери и Арьен Роббен.

Но «Барселона», понимая, что этот момент близится, хочет провернуть перестройку, не слезая со старых рельсов, дозаправиться, так сказать, в полете. Это весьма непростая задача, требующая точной настройки элементов, ведь существует немало рисков и шансов ошибиться при таком подходе. Очевидно, что ключевыми новыми элементами, встраиваемыми в старую работающую систему, станут Френки де Йонг и Антуан Гризманн. Но невозможно только заполнять пространство в команде, ни от кого не избавляясь.

Причем речь должна идти не о скамеечниках, поскольку ни де Йонг, ни Гризманн не приходили на роль запасных. Так что «Барселоне» из работающего вроде как механизма нужно выкидывать, по сути, годные детали, чтобы заменить их более перспективными. К тому же не стоит забывать о всяческих фэйр-плей, о не безграничности зарплатного бюджета – для его оптимизации также следует думать не только о покупке.

Слишком накладно было бы приобретать новые дорогие детали механизма, не продав при этом прежние – они ведь тоже прилично так стоят. Первые намеки на то, кем конкретно готова пожертвовать «Барселона», появились одновременно со слухами о стремлении каталонцев вернуть Неймара.

Понимая, что купить за чистые деньги бразильца не получится, что ПСЖ будет либо принципиально упираться, либо захочет иметь какую-то адекватную замену, испанские СМИ предположили, что «Барселона» предложит французским коллегам не только деньги, но в придачу трех футболистов – Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.

Надо отметить, что все три детали – весьма дорогие и могут играть весомую роль в любом клубе. А многим кажется, что и в самой «Барселоне» - тогда возникает недоумение по поводу стремления от них избавиться. Но «Барселона» достаточно привередлива и специфична по своей игре – даже звездные футболисты могут в какой-то момент оказаться на выходе.

Коутиньо именно в «Барселоне» возложенных надежд не оправдывает. К нему предъявляются максимально высокие требования, от него ждали повторения и даже улучшения той игры, которую показывал в «Барселоне» когда-то Неймар. И порой Коутиньо выдавал прекрасные фрагменты. Но эпизодами такой клуб, как «Барселона», доволен быть не может – нужен стабильный выход на новый уровень. И его у Коутиньо нет.

Стоит подчеркнуть, что нет именно в «Барселоне». В сборной Филиппе остается самим собой. Он эффективен, он лидер. В «Барселоне» Коутиньо мгновенно теряется. Именно этот бразилец – самый удачный актив для продажи. Это все еще футболист топ-класса, за которого можно выручить большие деньги, но с которым не хочется возиться для интеграции – проще начать интегрировать Гризманна для той самой плавной перестройки.

Поэтому на Коутиньо был установлен приличный ценник – 120 миллионов евро. Поэтому же в «Барселоне» не хотят говорить об аренде. Это слишком дорогой футболист, чтобы отдавать его в пользование другим топ-клубам без возможности получить сейчас же большие деньги, избавиться от зарплатной нагрузки и без возможности пользоваться его услугами, если уж он продолжит принадлежать каталонцам.

Так что либо продажа за большие деньги, либо сохранение в «Барселоне», но без гарантии игры в основном составе – место игрока ротации. Интерес к Коутиньо был, но слишком эфемерный. В ПСЖ и в Италии задумывались о приобретении Филиппе, но до предложений дело не дошло. В «Манчестер Юнайтед» и сам бразилец не пошел бы, о чем рассказал его агент:

«Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб, в котором играют и мои клиенты. Я отношусь к этому клубу с уважением. Но переход Коутиньо в МЮ практически невозможен. Для Филиппе было бы очень нелегко играть за любого из соперников «Ливерпуля». Он остался в сердце Коутиньо. Очевидно, что, если бы он вернулся в АПЛ , это был бы «Ливерпуль», но на данный момент я считаю, что осуществить этот переход будет трудно, и всё будет зависеть от них.

Но и «Ливерпуль», который имеет прекрасный состав, выигравший Лигу чемпионов только что, не испытывает нужды в покупке игрока за 120 миллионов евро. Даже такого, который именно в «Ливерпуле» показывал свой лучший футбол. Об этом рассказал сам Юрген Клопп:

Фил Коутиньо, безусловно, способен помочь любой команде мира. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, я считаю его потрясающим футболистом, и всё в таком духе, но его трансфер был бы очень, очень и очень дорогой покупкой, но такие траты в этом году мы делать не станем. Это просто невозможно. Как я уже сказал, его присутствие улучшит любую команду, включая нашу, но я очень надеюсь на то, что он поймает удачу в «Барселоне».

Примерно то же самое прозвучало от Унаи Эмери, когда его спросили о возможном переходе Коутиньо в «Арсенал». Слишком дорогое удовольствие. И Филиппе так рискует оказаться не потенциально одним из лучших, техничных и острых игроков мира, на что претендовал, а грустным обитателем скамейки запасных в «Барселоне», довольствующимся выходами на замену.

Пришло время искать новый клуб и Ивану Ракитичу, который в отличие от Коутиньо попадает в разряд заменяемых деталей не столько из-за недостаточно раскрытия, сколько из-за возраста. Ему уже четко обозначили, что придется побороться за место в составе. Сам 31-летний хорват прекрасно понимает, что его ждет в следующем сезоне. Поэтому заявил, что открыт для предложений. И можно ждать, что в ближайшее время Ракитич куда-то махнет. Причем не обязательно в топовый клуб – в тот, который предложит ему гарантии игрового времени. В «Барселоне» он станет тем же футболистом замены.

Что же касается Усмана Дембеле и его перспектив, то именно их туманность заставляет «Барселону» попытаться продать его. 22-летний француз, возможно, и согласился бы пока с ролью запасного, с ролью джокера, однако саму «Барселону» это вряд ли устраивает, потому что от Дембеле требовалось совершить рывок, выйти на тот уровень, который ему прочили. Просто игрока замены за такие деньги и с таким боем покупать «Барселона» не планировала. Эта деталь также подлежит замене. Возиться с доведением до максимально возможной мощности каталонцы не хотят – проще продать за хорошие деньги, пока молодой и не забылись разговоры о его перспективах.