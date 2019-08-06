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Невынужденные замены

вчера, 12:30

«Барселона» лихо покупает. Но как быть с продажами? «Соккер.ру» считает, что каталонцам следует избавиться от ряда сильных или потенциально сильных игроков.

«Барселона» хочет провести перестройку в команде, но используя при этом максимально мягкий вариант. Мы говорим обычно о перестройке, когда старая формация полностью изжила себя, потом махом происходит замена ключевых компонентов и новая уже команда пробует притереться, наладить игру и встать на путь регулярных побед. Такое, например, происходит сейчас с «Баварией», которую покинули Франк Рибери и Арьен Роббен. 

Но «Барселона», понимая, что этот момент близится, хочет провернуть перестройку, не слезая со старых рельсов, дозаправиться, так сказать, в полете. Это весьма непростая задача, требующая точной настройки элементов, ведь существует немало рисков и шансов ошибиться при таком подходе. Очевидно, что ключевыми новыми элементами, встраиваемыми в старую работающую систему, станут Френки де Йонг и Антуан Гризманн. Но невозможно только заполнять пространство в команде, ни от кого не избавляясь. 

Причем речь должна идти не о скамеечниках, поскольку ни де Йонг, ни Гризманн не приходили на роль запасных. Так что «Барселоне» из работающего вроде как механизма нужно выкидывать, по сути, годные детали, чтобы заменить их более перспективными. К тому же не стоит забывать о всяческих фэйр-плей, о не безграничности зарплатного бюджета – для его оптимизации также следует думать не только о покупке. 

Слишком накладно было бы приобретать новые дорогие детали механизма, не продав при этом прежние – они ведь тоже прилично так стоят. Первые намеки на то, кем конкретно готова пожертвовать «Барселона», появились одновременно со слухами о стремлении каталонцев вернуть Неймара. 

Понимая, что купить за чистые деньги бразильца не получится, что ПСЖ будет либо принципиально упираться, либо захочет иметь какую-то адекватную замену, испанские СМИ предположили, что «Барселона» предложит французским коллегам не только деньги, но в придачу трех футболистов – Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. 

Надо отметить, что все три детали – весьма дорогие и могут играть весомую роль в любом клубе. А многим кажется, что и в самой «Барселоне» - тогда возникает недоумение по поводу стремления от них избавиться. Но «Барселона» достаточно привередлива и специфична по своей игре – даже звездные футболисты могут в какой-то момент оказаться на выходе. 

Коутиньо именно в «Барселоне» возложенных надежд не оправдывает. К нему предъявляются максимально высокие требования, от него ждали повторения и даже улучшения той игры, которую показывал в «Барселоне» когда-то Неймар. И порой Коутиньо выдавал прекрасные фрагменты. Но эпизодами такой клуб, как «Барселона», доволен быть не может – нужен стабильный выход на новый уровень. И его у Коутиньо нет. 

Стоит подчеркнуть, что нет именно в «Барселоне». В сборной Филиппе остается самим собой. Он эффективен, он лидер. В «Барселоне» Коутиньо мгновенно теряется. Именно этот бразилец – самый удачный актив для продажи. Это все еще футболист топ-класса, за которого можно выручить большие деньги, но с которым не хочется возиться для интеграции – проще начать интегрировать Гризманна для той самой плавной перестройки. 

Поэтому на Коутиньо был установлен приличный ценник – 120 миллионов евро. Поэтому же в «Барселоне» не хотят говорить об аренде. Это слишком дорогой футболист, чтобы отдавать его в пользование другим топ-клубам без возможности получить сейчас же большие деньги, избавиться от зарплатной нагрузки и без возможности пользоваться его услугами, если уж он продолжит принадлежать каталонцам. 

Так что либо продажа за большие деньги, либо сохранение в «Барселоне», но без гарантии игры в основном составе – место игрока ротации. Интерес к Коутиньо был, но слишком эфемерный. В ПСЖ и в Италии задумывались о приобретении Филиппе, но до предложений дело не дошло. В «Манчестер Юнайтед» и сам бразилец не пошел бы, о чем рассказал его агент:

«Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб, в котором играют и мои клиенты. Я отношусь к этому клубу с уважением. Но переход Коутиньо в МЮ практически невозможен. Для Филиппе было бы очень нелегко играть за любого из соперников «Ливерпуля». Он остался в сердце Коутиньо. Очевидно, что, если бы он вернулся в АПЛ, это был бы «Ливерпуль», но на данный момент я считаю, что осуществить этот переход будет трудно, и всё будет зависеть от них.

Но и «Ливерпуль», который имеет прекрасный состав, выигравший Лигу чемпионов только что, не испытывает нужды в покупке игрока за 120 миллионов евро. Даже такого, который именно в «Ливерпуле» показывал свой лучший футбол. Об этом рассказал сам Юрген Клопп:

Фил Коутиньо, безусловно, способен помочь любой команде мира. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, я считаю его потрясающим футболистом, и всё в таком духе, но его трансфер был бы очень, очень и очень дорогой покупкой, но такие траты в этом году мы делать не станем. Это просто невозможно. Как я уже сказал, его присутствие улучшит любую команду, включая нашу, но я очень надеюсь на то, что он поймает удачу в «Барселоне».

Примерно то же самое прозвучало от Унаи Эмери, когда его спросили о возможном переходе Коутиньо в «Арсенал». Слишком дорогое удовольствие. И Филиппе так рискует оказаться не потенциально одним из лучших, техничных и острых игроков мира, на что претендовал, а грустным обитателем скамейки запасных в «Барселоне», довольствующимся выходами на замену. 

Пришло время искать новый клуб и Ивану Ракитичу, который в отличие от Коутиньо попадает в разряд заменяемых деталей не столько из-за недостаточно раскрытия, сколько из-за возраста. Ему уже четко обозначили, что придется побороться за место в составе. Сам 31-летний хорват прекрасно понимает, что его ждет в следующем сезоне. Поэтому заявил, что открыт для предложений. И можно ждать, что в ближайшее время Ракитич куда-то махнет. Причем не обязательно в топовый клуб – в тот, который предложит ему гарантии игрового времени. В «Барселоне» он станет тем же футболистом замены. 

Что же касается Усмана Дембеле и его перспектив, то именно их туманность заставляет «Барселону» попытаться продать его. 22-летний француз, возможно, и согласился бы пока с ролью запасного, с ролью джокера, однако саму «Барселону» это вряд ли устраивает, потому что от Дембеле требовалось совершить рывок, выйти на тот уровень, который ему прочили. Просто игрока замены за такие деньги и с таким боем покупать «Барселона» не планировала. Эта деталь также подлежит замене. Возиться с доведением до максимально возможной мощности каталонцы не хотят – проще продать за хорошие деньги, пока молодой и не забылись разговоры о его перспективах.

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Bom Bom
Bom Bom ответил Князь Всея Турина
   659 / 867
вчера в 14:05
Кто же их купит за такие деньги,кроме самой Барсы. Это же надо иметь йоперный талант, что бы за такие шальные деньги продать посредственный товар.
Тут даже де Лаурентис не вывезет
parallels
parallels
   9 / 867
вчера в 13:14
если что - котолонцы на своём сайте прямо написали: 40 + 5 бонусами. а то будут потом визжать годами, как про халка с витселем, что за сотку купили. позор спартаку!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   253 / 867
вчера в 12:54
Кто же их купит за такие деньги,кроме самой Барсы. Это же надо иметь йоперный талант, что бы за такие шальные деньги продать посредственный товар.
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