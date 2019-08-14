Больше не чемпионы. «Реал» бесится с жиру

вчера, 15:30

«Мадрид» потерял статус короля футбольной Европы, а «Соккер.ру» интересно, что значат странные решения клуба.

Дедушка и отец дерутся за власть

Снова и вновь, причем это «холодная война», что хуже, поскольку так сложнее накладывать ответственность за «военные преступления». Перес и Зидан не могут определить, кто из них ключевой альфа-самец на данном этапе жизни «Реала»? Конечно же, Флорентино может заблокировать любое решение Зинедина, более того – убедить отказаться от отдельных ходов, вроде покупки Погба. Но сам-то чем занимается? Флорентино запланировал часть трансферов, которые могут быть бесполезными для Зидана. Уверены, что Йович, Милитао, Такефуса или Родриго подписаны по просьбе главного тренера? Или что Менди именно тот, кого Перес видел слева в обороне вместо Марсело? Даже отправка сына Зидана в другой клуб не обязательно решение тренера. Когда кубки чемпионов сыпались в музей, они были в отличных отношениях. А как сейчас, если Погба не приедет, но вся ответственность в итоге ляжет за Зинедина, а не на Флорентино?

В клубе огорчили ветеранов

Модрич после заявления о желании завершить карьеру в «Реале» узнал, что Перес предложил его в обмен на Неймара с доплатой? Не исключено, ведь Флорентино из вредности мог принять участие в торгах с ПСЖ . С Бэйлом – отдельная история, но возьмите Рамоса. Летом сообщали, что он продлит контракт, у капитана проблемы с финансами, а Перес не спешит – выжидает. Прошлый сезон прошел под девизом «резервисты бегают к тренерам с претензиями». Сообщали о разговорах с Лопетеги и Солари – люди, которым не доверяли при Зинедине, просились на поле. Теперь француз вернулся, перестройка нужна, а недовольство могут высказывать ветераны – Марсело, Рамос, Навас, Модрич, Бэйл и другие. Но есть один человек, который всегда будет в фаворе у француза.

Остаются без голевой машины

Учится ли наставник Зидан на своих ошибках? Вера в Карима привела к потере голевой активности после ухода Роналду без Зинедина. Бензема – отличный форвард. Без шуток отличный, ведь мало кто в этой профессии с таким уровнем понимания футбола и результативностью настолько бесхребетный, когда говорим о здоровом эгоизме голеадора. Карим пожертвовал собой во имя Роналду, но теперь нет человека, который возьмет на себя задачу забивать столько, как Криштиану. Азар из другого теста и будет адаптироваться, а Йович якобы не убедил Зидана и может уйти в аренду. Покупать за 60 млн евро молодого форварда ради того, чтобы отдать его в аренду? Глупость несусветная, как и вера, что Бензема забьет рекордное количество мячей в почти 32 года. Или что Йович, если не вписывается в схемы Зидана, не окажется заложником ситуации. Иско вон тоже ждет с моря погоды, но разве ему кто-то что-то гарантировал? Травма Асенсио ситуацию меняет слабо, «Реал» на сборах не наиграл внятную основу, а старт Примеры уже в пятницу.

Спорная ставка на голкипера

В защите – беда, и если вратарь – половина команды, то у Зидана проблемы. У Тибо непростой характер, что в «Реале» знали всегда. Не заиграл шикарно с первой попытки, к нему нехорошо относятся некоторые фанаты – и это еще мягкая формулировка. Но поскольку Пересу неловко признавать, что сделал ошибку, то Куртуа будет основным голкипером. И хорошо еще для «Реала», что Кейлор Навас уперся и не уехал, хотя его планировали продать. В результате упрямства костариканца у Зидана хотя бы будет выбор. Своего сына и Лунина раскидал по другим клубам – в принципе, логично, если верить в Куртуа. Но вера в Тибо - чувство рациональное, поскольку у него плохое взаимопонимание с защитой, где Рамос и Варан не впечатляют, а Каземиро или не в форме, или вне состава.

Ситуация с Гаретом Бэйлом

В «Реале» допускать такой бардак – себя не уважать. Валлийцу не нашли новый клуб, что является виной Переса. Сам он решил «переждать» сложный период, поскольку считает, что Зидан скоро уйдет – посреди сезона провалится, и тогда вингер снова будет нужен на поле правее центра. Эгоистичная позиция, ведь в Китай за деньгами не ушел, тренироваться усердно не хочет – если вправду в гольф играл во время сборов. Зинедин открыто заявлял, что Гарет ему не нужен – и снова не самое умное решение, такие вопросы надо решать тет-а-тет и прощаться красиво. «Реал» возвращается в темные времена, когда трофеев в Европе не было, а «денежным мешком» обзывали не МС или ПСЖ , а «Реал». Если бы Перес был в идеальной форме, то вопрос Бэйла закрыли бы давно. Или продажей куда угодно, или выгодной арендой. Тридцатилетний валлиец будет получать зарплату просто так, а уйдет или бесплатно после разрыва соглашения, или за копейки.

«Реал» показательно нарывается

Суперкомпьютер высчитал, что у «Мадрида» есть шансы на победу в Лиге чемпионов. Но проблема в том, что нет настоящих групп турнира, поэтому они были составлены случайным образом с учетом виртуальных результатов квалификации. При определенном стечении обстоятельств команда Рамоса, Модрича, Крооса, Азара и Бензема безусловно может взять кубок чемпионов еще раз. Но скорее провалятся в Ла Лиге, где «Барселона» снова может стать королем футбольной Испании, Зидан не обыграет Вальверде в «Эль Класико» ярко и показательно, а на закуску будет ранний вылет из плей-офф ЛЧ от нового «Аякса».

Нельзя так откровенно выпячивать неготовность к спокойному транзиту между поколениями и не поплатиться. Тут как с Гонконгом и Китаем. Вторые отменили закон, который обеспечивал первым автономность 22 года, а потом с помощью жесткого подавления молодежных протестов мечтают закрыть вопрос. В войне поколений обе стороны теряют, но ретрограды в конце уступают. «Партия» в лице Зидана и Переса плохо понимает, как старый «Реал» сделать новым, не урезав права, а молодежи не будет в основе, чтобы все перевернуть протестом. В Мадриде когда-то потратили двенадцать лет, чтобы понять - деньгами не перекрыть футбольные ошибки и разногласия. Сейчас все указывает на сложнейший для «Реала» сезон, а успех, если будет, случился вопреки тому, что делают.

Ради побед в ЛЧ команда стала понятной тактически, чуть примитивной – рациональный футбол, опыт и класс, волевые качества, часто не отвлекались на Примеру. Сейчас же скорее притворяются, что все под контролем. Могут сорваться трансферы - Ван де Бек, Погба и Неймар (хотя последний и не нужен, пожалуй), могут не заиграть Менди, Милитао и Йович, а ставка на Азара не поможет собрать трофеи. «Реал» - вечный фаворит, но один из самых проблемных, ведь не только «Атлетико» понимает, что эту команду можно и нужно обыгрывать. Сборы показали, что Зидан плохо понимает, чего команде не хватает, а дефицит есть – прессинга, свежести физической и идейной, умения вселить страх в соперников.

Спарринги не означают, что «Реал» будет плох в официальных матчах, но команда «семерки» Азара легко может оказаться недостаточно хорошей для трофеев. И тогда излишне, но традиционно требовательные фанаты спросят, четко ли понимал Перес, куда и зачем вложил 300 млн евро еще до подписания Неймара или Погба? Потратили рекордные деньги в истории клуба, а результат может разочаровать.