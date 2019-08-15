Неймар и атмосфера ненависти

вчера, 10:00

На будущем Неймара в ПСЖ поставлен крест. Но нового будущего пока бразильцу не придумали. «Соккер.ру» - о главной интриге лета.

Глядя на то, как развивается ситуация вокруг Неймара в ПСЖ , хочется сказать «от любви до ненависти один шаг», но одергиваешь себя, поскольку любви-то особой и не было. Практически все время, что Неймар является игроком ПСЖ , парижские фанаты не питали к нему каких-то особых возвышенных чувств, не говоря уже о других любителях футбола во Франции. На то целая масса причин, о которых мы говорили ранее. И теперь, когда Неймар всячески демонстрирует, что не хочет оставаться в Париже, оскорбленные болельщики ПСЖ ответили ему во всеуслышание.

Сначала результаты опросов, сделанных французскими СМИ , показывали, что к Неймару в целом отношение негативное. Потом оно проявилось на матче первого тура чемпионата Франции с «Нимом». Болельщиков не смутило даже то, что Неймар вообще не был заявлен на игру. Они сделали ему серию дистанционных посланий, среди которых было множество нецензурных. А на баннере написали призыв уходить скорее. Ответила парижским поклонникам сестра Неймара. В весьма экспрессивной форме:

Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения! Вы ещё будете хотеть, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки.

Руководство ПСЖ никак не отреагировало на это, поскольку явно поддерживает морально позицию своих болельщиков – Неймар действительно хочет уйти, он действительно не слишком уважительно относится к парижскому клубу. Поэтому Леонардо и компания не хотят его видеть у себя. Тут даже любопытно то, чем объяснили отсутствие Неймара в матче с «Нимом» в Париже.

Главный тренер Томас Тухель сослался на то, что Неймар еще по физическим показателям после травмы не готов играть. А вот тот же Леонардо был по традиции более прямолинеен. Он заявил, что причина отсутствия Неймара – в переговорах, которые идут о его продаже. Правда, спортивный директор не сказал главного – с кем они ведутся. Но уже понятно, что список претендентов предельно узок.

Отпали автоматически английские клубы, в Италии прекратилось шевеление. По сути, речь идет о противостоянии «Реала» и «Барселоны» в играх разума – в переговорах с ПСЖ . Сам Неймар занял выжидательную позицию и надеется, что именно «Барселона» сможет дожать парижское руководство и договориться о сделке. Переход в «Реал» сулит ему немало проблем – обструкцию после всего этого устроят еще и фанаты каталонской команды.

Очевидно, в том числе и этого хотят в ПСЖ , когда неохотно ведут переговоры с «Барселоной», но рассчитывают на активность «Реала». В Мадриде это понимают, осознают, что они сами – не единственное заинтересованное лицо. Поэтому держат паузу и одновременно руку на пульсе событий, чтобы переговоры ПСЖ с «Барселоной» не оказались слишком успешными, а время шло, как и необходимость парижан расстаться с Неймаром уже как-нибудь.

«Реал» в этой игре может прогадать, если все же ПСЖ и «Барселона» договорятся. Каталонцы тоже понимают все риски и перспективы. Поэтому пробуют шантажировать парижан. Поэтому через день появляются сообщения в СМИ о том, что «Барса» вышла из переговоров, перемежаются такие разговоры новостями о том, что «Барселона» вот-вот купит Неймара. Настоящие качели. Хотя определенные тенденции сквозь эту информационную пелену проявляются.

Например, ПСЖ и «Барселона» находят точки соприкосновения в потенциальном обмене Неймара на Филиппе Коутиньо. Это снизит затраты испанского клуба на возвращение блудного сына, а заодно избавит его от другого бразильца, который не пришелся ко двору. Хотя возникает вопрос, где уместить на поле Суареса, Месси, Неймара и Гризманна – как бы это не стало новой проблемой. Но то уже другое дело.

ПСЖ же с одной стороны избавится от уже ненавистного Неймара, а с другой – получит очень хорошего футболиста, которому просто не очень повезло с раскрытием в «Барселоне». Потенциально он может оказаться даже эффективнее Неймара. И если верить испанским СМИ , агент Коутиньо сам заинтересован в таком обмене и активно его продвигает. Это кажется оптимальным вариантом.

Но между ПСЖ и «Барселоной» довольно сильна напряженность. Если бы ее не было, сделка была бы уже закрыта. А пока клубы друг друга покалывают – в Париже ждут действий «Реала», предпочитая отправить Неймара туда назло «Барселоне», даже если вариант сделки окажется чуть менее выгодным с чисто финансовой и спортивной точки зрения.

Тот случай, когда и дело принципа может проявиться. Сам же Неймар, который обычно страдает эмоционально и со слезами по любому поводу, на этот раз держится не просто спокойно, а даже жизнерадостно. Слова фанатов ПСЖ его вряд ли задели. Более того, руководство клуба отстранило его от работы с командой. Правда, не в качестве какого-то наказания или воспитательных мер, а чтобы ограничить от взаимодействия с другими футболистами, которые еще в публичном пространстве заявляют, что хотели бы сохранить Неймара.