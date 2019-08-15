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Неймар и атмосфера ненависти

вчера, 10:00

На будущем Неймара в ПСЖ поставлен крест. Но нового будущего пока бразильцу не придумали. «Соккер.ру» - о главной интриге лета.

Глядя на то, как развивается ситуация вокруг Неймара в ПСЖ, хочется сказать «от любви до ненависти один шаг», но одергиваешь себя, поскольку любви-то особой и не было. Практически все время, что Неймар является игроком ПСЖ, парижские фанаты не питали к нему каких-то особых возвышенных чувств, не говоря уже о других любителях футбола во Франции. На то целая масса причин, о которых мы говорили ранее. И теперь, когда Неймар всячески демонстрирует, что не хочет оставаться в Париже, оскорбленные болельщики ПСЖ ответили ему во всеуслышание. 

Сначала результаты опросов, сделанных французскими СМИ, показывали, что к Неймару в целом отношение негативное. Потом оно проявилось на матче первого тура чемпионата Франции с «Нимом». Болельщиков не смутило даже то, что Неймар вообще не был заявлен на игру. Они сделали ему серию дистанционных посланий, среди которых было множество нецензурных. А на баннере написали призыв уходить скорее. Ответила парижским поклонникам сестра Неймара. В весьма экспрессивной форме:

Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения! Вы ещё будете хотеть, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки.

Руководство ПСЖ никак не отреагировало на это, поскольку явно поддерживает морально позицию своих болельщиков – Неймар действительно хочет уйти, он действительно не слишком уважительно относится к парижскому клубу. Поэтому Леонардо и компания не хотят его видеть у себя. Тут даже любопытно то, чем объяснили отсутствие Неймара в матче с «Нимом» в Париже. 

Главный тренер Томас Тухель сослался на то, что Неймар еще по физическим показателям после травмы не готов играть. А вот тот же Леонардо был по традиции более прямолинеен. Он заявил, что причина отсутствия Неймара – в переговорах, которые идут о его продаже. Правда, спортивный директор не сказал главного – с кем они ведутся. Но уже понятно, что список претендентов предельно узок. 

Отпали автоматически английские клубы, в Италии прекратилось шевеление. По сути, речь идет о противостоянии «Реала» и «Барселоны» в играх разума – в переговорах с ПСЖ. Сам Неймар занял выжидательную позицию и надеется, что именно «Барселона» сможет дожать парижское руководство и договориться о сделке. Переход в «Реал» сулит ему немало проблем – обструкцию после всего этого устроят еще и фанаты каталонской команды. 

Очевидно, в том числе и этого хотят в ПСЖ, когда неохотно ведут переговоры с «Барселоной», но рассчитывают на активность «Реала». В Мадриде это понимают, осознают, что они сами – не единственное заинтересованное лицо. Поэтому держат паузу и одновременно руку на пульсе событий, чтобы переговоры ПСЖ с «Барселоной» не оказались слишком успешными, а время шло, как и необходимость парижан расстаться с Неймаром уже как-нибудь. 

«Реал» в этой игре может прогадать, если все же ПСЖ и «Барселона» договорятся. Каталонцы тоже понимают все риски и перспективы. Поэтому пробуют шантажировать парижан. Поэтому через день появляются сообщения в СМИ о том, что «Барса» вышла из переговоров, перемежаются такие разговоры новостями о том, что «Барселона» вот-вот купит Неймара. Настоящие качели. Хотя определенные тенденции сквозь эту информационную пелену проявляются. 

Например, ПСЖ и «Барселона» находят точки соприкосновения в потенциальном обмене Неймара на Филиппе Коутиньо. Это снизит затраты испанского клуба на возвращение блудного сына, а заодно избавит его от другого бразильца, который не пришелся ко двору. Хотя возникает вопрос, где уместить на поле Суареса, Месси, Неймара и Гризманна – как бы это не стало новой проблемой. Но то уже другое дело. 

ПСЖ же с одной стороны избавится от уже ненавистного Неймара, а с другой – получит очень хорошего футболиста, которому просто не очень повезло с раскрытием в «Барселоне». Потенциально он может оказаться даже эффективнее Неймара. И если верить испанским СМИ, агент Коутиньо сам заинтересован в таком обмене и активно его продвигает. Это кажется оптимальным вариантом. 

Но между ПСЖ и «Барселоной» довольно сильна напряженность. Если бы ее не было, сделка была бы уже закрыта. А пока клубы друг друга покалывают – в Париже ждут действий «Реала», предпочитая отправить Неймара туда назло «Барселоне», даже если вариант сделки окажется чуть менее выгодным с чисто финансовой и спортивной точки зрения. 

Тот случай, когда и дело принципа может проявиться. Сам же Неймар, который обычно страдает эмоционально и со слезами по любому поводу, на этот раз держится не просто спокойно, а даже жизнерадостно. Слова фанатов ПСЖ его вряд ли задели. Более того, руководство клуба отстранило его от работы с командой. Правда, не в качестве какого-то наказания или воспитательных мер, а чтобы ограничить от взаимодействия с другими футболистами, которые еще в публичном пространстве заявляют, что хотели бы сохранить Неймара. 

К тому же индивидуальные тренировки минимизируют риск получения травмы – этого меньше всего в разгар сложных переговоров хотелось бы ПСЖ. Впрочем, даже индивидуальная программа тренировок сейчас для Неймара не главное. Он отдыхает спокойно себе в Португалии и ждет, чем закончится битва характеров в треугольнике ПСЖ – «Реал» - «Барселона».

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил Ruslan3132
   96 / 945
вчера в 17:48
Я знаю двух глориков они его никогда не забудут 😂😂
AMaaa_777
AMaaa_777
   96 / 945
вчера в 17:48
Азара хватает, Неймарчика место в Барселонке))) 😂😂
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   441 / 945
вчера в 14:59
Он не нужен Реалу. Слева есть Азар, ставка на него сделана.
Пока не продали Бэйла и Хамеса, денег нет.
Он не нужен Барсе, это сумасшествие иметь такой набор нападающих... Кто будет на замене?
Alex12357
Alex12357 ответил neukomm
   540 / 945
вчера в 14:39
Напомните мне, пожалуйста, почему Неймар считается топ-игроком, что его ставят в один ряд с Роналду и Месси?
А вы посмотрите его игру и статистику ,может тогда поймёте,а не поймёте -тогда беда.
Ruslan3132
Ruslan3132
   141 / 945
вчера в 12:20
Неймар - игрок, про которого забудут на следующий день после окончания карьеры, если не раньше )) кроме его родственников и персофанчиков.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alex12357
   142 / 945
вчера в 12:19
Вы знаете ,очень доволен за Неймара ,то что он ввязался в шейховскую авантюру-сыграла молодость и неопытность,Французским болельщикам не нужны звёздные футболисты ,атмосфера не та,во-первых судейство не готово,во -вторых хамское поведение болельщиков во время матчей ,складывается впечатление что на трибунах сидят-ДРОМЕДАРЫ-/пещерные люди никогда не видевшие футбола /в-третьих уровень самих футболистов очень низкого качества ,с такими играть -СКУЧНО!!!
Особенно Мбаппе игрок "низкого" уровня, который моложе и лучше бразильского симулянта
neukomm
neukomm
   317 / 945
вчера в 11:55
Напомните мне, пожалуйста, почему Неймар считается топ-игроком, что его ставят в один ряд с Роналду и Месси?
Alex12357
Alex12357
   540 / 945
вчера в 11:24
Вы знаете ,очень доволен за Неймара ,то что он ввязался в шейховскую авантюру-сыграла молодость и неопытность,Французским болельщикам не нужны звёздные футболисты ,атмосфера не та,во-первых судейство не готово,во -вторых хамское поведение болельщиков во время матчей ,складывается впечатление что на трибунах сидят-ДРОМЕДАРЫ-/пещерные люди никогда не видевшие футбола /в-третьих уровень самих футболистов очень низкого качества ,с такими играть -СКУЧНО!!!
AMaaa_777
AMaaa_777
   96 / 945
вчера в 10:54
Барсе может и не продадут, а Реал может взять назло, хотя может что-то и выйдет с этого)))
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил d_fincher
   96 / 945
вчера в 10:53
😂😂
Gelious
Gelious
   221 / 945
вчера в 10:47
1) Неймар надеется, что барселона его получит? Это с чего такой вывод? Если смотреть на его юношеские интервью, то он мечтает о Мадриде. Если смотреть на его последние действия в карьере, он мечтает о деньгах. На котолонию он наплевал уже. Что это за выдавание желаемого за действительное? 2) С чего вообще взяли настолько уверенно, что Мадрид участвует в переговорах? И нету даже предположения, что это ПСЖ имитирует, чтобы Барселону развести на бабло? Марса сообщала (главный инсайдер по Мадриду), что это Париж пытается инициировать переговоры с Реалом. Тренер у Реала мечтает о иных игроках. Позиция Неймара у Реала УЖЕ занята. Факты что-то говорят за иное положение дел
112910415
112910415
   71 / 945
вчера в 10:31
марсиане не претендуют ? отличный был бы вариант !
d_fincher
d_fincher
   48 / 945
вчера в 09:57
Неймар - Ольга Бузова мирового футбола. И так же надоел уже.
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