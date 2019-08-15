Несмотря на победу. 5 претензий к тренеру Кононову

вчера, 23:00

Они касаются не его предпочтений в одежде и не манеры тихо говорить. Сегодня строго о футболе, ведь за индивидуальным мастерством Шюррле не спрячешь всех проблем.

«Спартак» выдал ужасный первый тайм против «Туна», по ходу которого со знаком «плюс» можно отметить только двух игроков: Александра Максименко, который спасал, и Андре Шюррле, все время пытавшегося что-то придумать в атаке. К перерыву немец так измотался от твердолобости и эгоизма партнеров, что захотел поскорее оказаться в раздевалке и съесть любимый авокадо в качестве успокоительного.

После перерыва «Спартак» забил два мяча и выиграл, Шюррле поучаствовал в обоих, но даже победа и выход в следующий раунд Лиги Европы не убеждает. Осмысленность и сыгранность — по-прежнему редкие гости в игре «Спартака», пусть даже «красно-белые» выиграли трижды подряд. Некоторые прорехи и огрехи оказались компенсированы свежими эмоциями новичков и их индивидуальными качествами. Но разве в этом заключается тренерская работа?

Претензия №1. Отсутствие организованного выхода из обороны

Упор на слово «организованный», потому что каждая команда во время каждого матча так или иначе выполняет все футбольные элементы, вопрос в качестве. Я не понимаю, почему «Спартак», планирующий играть в комбинационный футбол с контролем мяча, практически никогда не пытается выходить из обороны через пас. С той или иной регулярностью это делают все команды в РПЛ , это делает скромный «Тун», но в «Спартаке» все просто: Максименко бьет вперед в надежде, что кто-нибудь зацепится за лонгболл.

Возможно, причина в том, что игра ногами не является сильной стороной Максименко, но тогда это ситуация «хвост машет собакой», ведь в подавляющем большинстве случаев такой примитивный выход из обороны приводит к потерям. Во-первых, Александр не является снайпером, не всегда посылает мяч туда, куда задумал, во-вторых, «баскетболистов» в передней линии нет. Вот кто должен на постоянной основе цепляться за верховые мячи? На этом «Спартак» совершает очень много потерь — а все это потенциальные атаки. Команда не может быть сильной без выхода из обороны через пас.

Претензия №2. Постоянные провалы в опорной зоне

Еще одна хроническая болезнь «Спартака»: полузащитники из опорной зоны неубедительно действуют при обороне собственных ворот, перед штрафной площадью «Спартака» в каждом матче возникают гектары свободного пространства, а соперники с пугающей регулярностью выигрывают подбор. И для Кононова не может служить оправданием тот факт, что Цорн пока не привез ему опорного полузащитника, потому что Фернандо, который играл в первых матчах сезона, Зобнин и Гулиев — квалифицированные игроки, которые не могут допускать систематические ошибки «по собственной инициативе». Взаимодействие в линиях и между линиями — это забота тренерского штаба, но эта недоработка переходит из матча в матч.

Претензия №3. Отсутствие фланговых связок

Недовольство фланговой игрой сопровождает всю работу Кононова в «Спартаке». Ломовицкий получил достаточно шансов, но от него не дождались результативных действий, как и от Ташаева, Мельгарехо забраковали, Мирзов пока вообще не выглядит футболистом, который может принести «Спартаку» пользу. Есть надежда на Бакаева, который на прошлой неделе забил четыре мяча, но у него за спиной Андрей «50%, а иногда и больше брака» Ещенко, хотя на позиции правого защитника все ждали Рассказова. Слева в обороне стабильно выходит Айртон, но бразилец часто ходит в атаку сам по себе, да и постоянным партнером по флангу тренерский штаб его не наградил. Связка с Мирзовым смотрится особенно феерично, ведь оба футболиста нацелены на дриблинг, а не на взаимодействие на этапе продвижения мяча в атаку. В итоге, сильной фланговой игры у «Спартака» Кононова нет как класса, и это еще одна непростительная недоработка.

Претензия №4. Нет организованного прессинга

И это шокирует, возможно, даже больше всего остального. А как же необходимость отнимать мячи в первой фазе после потери? Как же высокий и яркий прессинг как неотъемлемая часть атакующей стратегии? Нет, «Спартаку» это не интересно, соперников в лучшем случае начинают встречать в районе центральной линии, плассируясь к своим воротам. Вы заметили, как легко противники «Спартака», даже «деревенский» «Тун» контролируют мяч? Да потому что нет внятного организованного сопротивления.

Как в очередной раз не порадоваться появлению в «Спартаке» Андре Шюррле, который, похоже, еще и тренером по прессингу теперь выступает. Видели, как немец гнал своих партнеров в высокий прессинг на чужой половине поля, возглавляя эти рейды? И как Шюррле каждый раз удивлялся, когда запыхавшийся оборачивался, видел партнеров вдалеке и понимал, что рвал жилы в одиночку. Ничего, Андре, не все сразу, у тебя все получится!

Претензия №5. Неготовые игроки на поле

И эта претензия переходит из матча в матч, каждый раз Олег Кононов умудряется выпустить на поле «пассажира». Исключение составил разве что матч в Грозном. Сегодня совсем отдельно от команды выступил Мирзов, до этого были Джано, Ташаев, Ломовицкий, Мелкадзе. В «Спартаке» слабые футболисты? Вроде бы нет. Они плохо готовы функционально? Новички — возможно, но на них никто и не заставляет делать ставку здесь и сейчас, а «старички» начали подготовку к сезону два месяца назад, и если у них проблемы с готовностью, то виноват только тренерский штаб, не сумевший вывести кондиции на должный уровень. В любом случае, странно со стороны Кононова было устраивать проводы Мельгарехо и доверяться Мирзову, который половину лета поддерживал форму в одиночку где-то в Кабардино-Балкарии. А теперь и списанный со счетов Лоренцо выходит поиграть, но какая у парагвайца мотивация после поспешных слов тренера о расставании? Получается, и его неготовность, пусть ментальная, тоже вина тренера.