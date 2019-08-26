10-ка Лучших капитанов в АПЛ.

вчера, 17:58

Сегодня я хочу поговорить о такой должности на поле как капитан, тот человек, который несет ответственность за команду, представляет ее лицо на поле, тот человек, который ведет команду за собой, тот на кого возглавляют надежду, и доверяют священную повязку на рукаве. Да возможно среди них не все лучшие капитаны в истории АПЛ , но я решил все же выбрать этих, и не только из одного и того же клуба, а из разных, как из фаворитов, так из команд из середины таблицы. Ведь капитаны не только помнят за большие и громкие победы, но и за верность клубу, и какие-то личные качества футболиста. Давайте выделим 10-ку таких игроков.

ТОП 10 Лучших Капитанов в АПЛ .

10. Джулиан Дикс (Вест Хэм) - он пришел в команду в 88 году, когда ей руководил Джон Лайлл, хоть он был игроком оборонительного плана, но очень здорово мог начинать атаки выдавая, как короткие так и длинные передачи, также обладал отличным ударом, исполнял стандарты и подключался к атакам. Но вскоре в 89-ом году команду ждало понижение. Клуб несколько лет провел не в высшей лиге, пропустив даже старт первого сезона в АПЛ . Его назначили капитаном на сезон 1992/1993, это как раз совпало с возвращением молотобойцев в элиту в 93 году. Правда после этого он решил попробовать свои силы в «Ливерпуле», но вскоре вернулся. Следующий раз ему капитанскую повязку отдали в 96 году, когда командой в АПЛ руководил Харри Реднапп, но всего на один сезон. Своей самоотдачей на поле и игрой, он олицетворял сам клуб. Он входит в символическую команду всех времен «молотобойцев». Когда он вернулся в команду в роли помощника тренера Славена Билича, они заняли седьмую строчку и пробились в еврокубке, потому что когда в системе такая фигура, то валять дурака никто не станет.

9. Лукас Радебе (Лидс Юнайтед) - футболист, который в АПЛ получил прозвище «вождь», был настоящим оплотом обороны, в защите всегда был порядок. После того как Дэвид О'Лири в 98-году был назначен тренером клуба, капитанская повязка досталась южноафриканцу, его назначение ни у кого не вызывало сомнения. Он один из тех футболистов культовой команды нулевых, которая будет показывать классный и зрелищный футбол, они пошумят в чемпионате и в еврокубках.

8. Мэтт Ле Тиссье (Саутгемптон) - он был лидером на поле, его голы, его игра помогала клубу долгие годы держаться в элите. Символ клуба. За свою игру и верность к команде от болельщиков получил прозвище «LE GOD», что означает «Бог». Он действительно обладал божественными навыками распоряжаться мячом, классно забивал, выдавал пасы. Первый футболист клуба, который выиграл три подряд звания игрока сезона в команде, стал первым полузащитником забившим 100 голов в чемпионате. При этом не стоит забывать, что он был игроком клуба, который боролся за выживание и полузащитником, который атаковал обычно из глубины.

7. Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед) - помимо того, что он лучший бомбардир «сорок» в истории, он также лучший бомбардир в АПЛ . Алан пришел в клуб, который обожал еще в детстве, уже после своего чемпионства с «Блэкберном» в 95-ом, хоть и не выиграл ничего для «Ньюкасла», но оставался верен команде. За большие клубы он не играл, но его бомбардирские качества были сразу ведны он становился по несколько раз лучшим бомбардиром чемпионата, самыми эффектными стали сезон 1994/1995, когда он забил 34 мяча, и 1995/19996, когда он забил 31 гол в 38-матчевом сезоне, его футбольные способности высоко оцениваются. В роли капитана он вел команду за собой.

6. Уэс Морган (Лестер Сити) - еще до того, как клуб оказался в АПЛ , он был назначен капитаном команды, и вместе с ними проделал большой путь, поднявшись из нижнего дивизиона до чемпионства в АПЛ по окончанию сезона 2015/2016. Именно его надежная игра в обороне стала залогом успеха «Лис» в чемпионском сезоне, футболист провел на поле все 38 матчей.

5. Стивен Джеррард (Ливерпуль) - капитан, легенда и символ в истории клуба. Всю свою карьеру посвятил только одной команде, и я думаю он ни разу не пожалел, хоть и не выиграл титула АПЛ , но иногда был очень близок к этому. Свое слово, как капитан все же оставил в команде, когда вместе с клубом в сезоне 2001 выиграл 5 трофеев, знаменитый финал в стамбуле против «Милана», когда «красные» горели после первого тайма 0:3, его первый мяч перевернул ход той игры, выигранный тем самым кубок чемпионов ЛЧ 2005, и отличный финал кубка Англии против "Вест Хэма в 2006.

4. Патрик Виейра (Арсенал) - француз был назначен капитаном в команде на смену ушедшему на пенсию Тони Адамсу, который до этого блестяще справлялся долгие годы с этой должностью. Виейра был удостоен чести представлять, как капитан непобедимую команду Арсена Венгера в 2004 году, да и вообще его лучшие годы игровой карьеры связаны с этим клубом. Лучшее приобретение «пушкарей» на ровне с его соотечественником Тьерри Анри.

3. Джон Терри (Челси) - именно его годы капитанства совпали с лучшими сезонами «синих». Вместе с ними выиграл все, как футболист от титула в АПЛ до победы в ЛЧ . Прекрасно забивает голы, лучше всего у него выходило делать это головой, и это не смотря на то, что он защитник, но в моей рубрике он не первый игрок обороны, который четко руководил этой линией, и забивал голы. Сегодня Джон помощник тренера в «Астон Вилле», с которой в прошлом сезоне поднялся из чемпионшипа.

2. Эрик Кантона (Манчестер Юнайтед) - понятно, что в истории «Манчестер Юнайтед» было много капитанов (Кин, Брюс, Невилл, Видич, Робсон и тд), но я решил остановить свой взор на французе. Когда команде нужен был такой лидер, им оказывался Кантона, именно он та фигура, которая помогла клубу наконец выиграть свой главный трофеев Титул высшего дивизиона в 93 году, это произошло впервые за четверть века, и он тот кто помог Фергюсону начать штамповать их в чемпионате. Его капитанство совпало с его последнем сезоном за команду в период 96/97. Он провел прекрасные годы в стане «красных дьяволов», демонстрируя уровень своей великолепной игры на туманном альбионе. Да, наверное все знают этого прекрасного игрока, который был признан экспертами туманного альбиона, как лучший иностранный игрок первого десятилетия АПЛ . Да, он слишком рано закончил свою карьеру, именно в составе «Ман Юнайтед» в возрасте 31 года. У него был немного вспыльчивый характер, его кунг-фу против болельщика «Пэласа» наверно помнят и знают все, но его поклонникам это не мешало, особенно в годы его игры в составе «дьяволов». Думаю таких игроков, как Эрик, и не хватает сегодня «манкунианцам». В команде номер Кантона был седьмым

1. Венсан Компани (Манчестер Сити) - прошлый сезон для бельгийца стал последним в стане «Ман Сити». Именно он, как капитан часто забивал важные и нужные голы, который в итоге давали клубу поднять титул над головой. Выиграв все в Англии, единственное, что ему не удалось сделать, это добиться успеха и на европейской арене, но лучшим достижением с бельгийцев в эпоху шейхов это полуфинал Лиги Чемпионов. В отличие от других игроков последних лет, Компани всегда выделяется стабильным классом игры в обороне, при этом мог помочь и в полузащите. На протяжении пяти лет признавался одним из надежных игроков не только АПЛ , но и среди всех ТОП европейских чемпионатов. Сегодня футболист вернулся в родной «Андерлехт», где выполняет роль играющего тренера, кто знает может, когда станет более успешным уже как тренер он возглавит однажды «горожан». Хотя имея столько бабла, как сегодня «Сити» всегда будет рассчитывать только на лучших и дорогих.