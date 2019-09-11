Мастер в тени. Повезло меньше, чем Пирло и Хави

вчера, 10:00

«Соккер.ру» рад возвращению на вершину прекрасного футболиста без личных наград и всеобщего обожания.

Пока не пошел в историю игры

Пирло, Хави и Иньеста остались без «Золотых мячей», однако все трое – чемпионы мира, а это билет в историю футбола. Испанцы также двукратные чемпионы Европы, все вместе – победители Лиги чемпионов. Де Брюйне повезло куда меньше. Кевину сейчас двадцать восемь лет, уже не мальчик, но продолжает разминаться со списками на большие награды, как личные, так и клубные.

В прошлом году, хотя Бельгия стала призером чемпионата мира, а в АПЛ у диспетчера «Манчестер Сити» было 16 голевых передач (у Азара всего 4 ассиста, меньше, чем у бельгийских форвардов Бентеке и Лукаку), Эден собрал 119 очков в опросе на «Золотой мяч», а Де Брюйне шел сразу за ним, но со скромным показателем в 29, на девяносто меньше.

Неймару за странный ЧМ -18 и французские каникулы выдали 19 баллов. Никто не заявляет, что Де Брюйне - лучший игрок мира, или что Гризманн, Мбаппе, Месси, Салах, или Варан с Азаром не заслуживали быть выше. Но Кевин пока невезучий. Даже не Иньеста или Пирло своей поры, ведь двух Андреев всегда выделяли и обзывали гениями. Де Брюйне остается человеком, которому не хватает или трофея со сборной, или победы в ЛЧ , чтобы выйти в первый ряд…

Человек современной позиции

Опорные диспетчеры – не новость, Жоржиньо тут мало чем отличается от Пирло, только у него вместо Гаттузо есть в «Челси» Канте. Игра с двойным пивотом – «4-2-3-1», где оба в «двойке» являются разрушителями с диспетчерскими функциями – тоже не новость. Кроос или Модрич поочередно в связке с Каземиро – примеры того, как соединяют роли и размывают амплуа в 21 веке.

У «Манчестер Сити» в опорной зоне давно не классические разрушители, как в центре – не «бокс ту бокс». Родри взяли на место Фернандиньо, поскольку испанец может играть как Бускетс, чье влияние на организацию игры «Барселоны» и связывание обороны с Месси велико. И будет ключевым для команды, пока хватит сил. Но каталонцы уже нашли для наследничка де Йонга, чтобы передать бразды правления со временем.

Но в состав Гвардиолы голландцец, хотя Френки настойчиво звали, не пошел. Возможно, именно потому, что Хосеп планировал окопать его слишком глубоко? Ведь у тренера уже есть два изначальных вингера – оба в молодости играли по флангам и довольно высоко, которые стали диспетчерами. В центре играет Давид Силва с огромным количеством умных голевых передач и Де Брюйне – парень, умеющий собирать ассисты, если не мешают травмы.

Вообще, отсутствие у Кевина нужных кондиций, чтобы провести оба матча против «Тоттенхэма» идеально, можно назвать одной из причин неудачи «Манчестер Сити» в ЛЧ весной. Бельгиец во втором бою отдал три голевые передачи, но победителем остался Льоренте, хотя по летней редакции правил футбола его гол уже нельзя было засчитывать. А Де Брюйне, как в полуфинале с Францией годом ранее, остался на задворках великий истории…

Что не мешает Де Брюйне, который год был одним из законодателей мод под чутким руководством Гвардиолы. Если у Хосепа крайние защитники в фазе атаки – как Лам или теперь Зинченко, становятся хавбеками, то Де Брюйне играет всюду – на двух флангах, по правой стороне опорной зоны, перед штрафной. Современный диспетчер, как он есть, который всегда найдет путь для мяча к чужим воротам.

Один из главных игроков мира

Можете не соглашаться, но Де Брюйне – великий футболист. Сейчас достаточно феноменальных игроков, чтобы Кевин не был в десятке претендентов 2019 года на самые престижные награды – нет причин именно его выделять, раз «Манчестер Сити» не вышел в финал ЛЧ и не обыграл там «Ливерпуль», однако старт сезона напоминает, что бельгиец входит в список «лучших из лучших».

Из напористого игрока фланга, который по примеру Салаха и Лукаку не закрепился в «Челси», превратился в свободного художника – прошла эволюция в «Манчестер Сити» Пеллегрини и особенно Гвардиолы. Хавбек идеально видит слабые зоны в защите соперника и создает моменты, сочетая тонкость с напористостью и ударностью классических хавбеков – Швайнштайгера или Лэмпарда, ведь с силой выстрела у Кевина тоже полный порядок.

Сыграв всего 19 матчей в АПЛ в прошлом сезоне, не мог быть главным героем турнира – хотя бы бельгийским, тягаясь с Азаром, который покорил Англию на прощание. Однако сейчас один бельгиец может заменить второго на посту героя АПЛ с высоченными оценками. У Де Брюйне есть плохая привычка - часть матчей проводить не так ярко, как остальные, но сейчас уже 1 гол и 5 ассистов в 4 играх АПЛ , а на десерт – хет-трик пасами и гол шотландцам за сборную.

Повезло Черчесову с фаворитом группы – бельгийцы расчищают России путь к чистому второму месту и прямой путевке на Евро-2020, где Де Брюйне нужно сыграть на пределе. Кевин чудо как хорош, но пора собрать волю в кулак, консолидировать вокруг себя «Манчестер Сити» и выдать такой сезон, чтобы появился реальный шанс сыграть в финале Лиги чемпионов. И Де Брюйне сам по себе заслужил, и боссы «горожан» с главным тренером давно ждут.

Ждут и верят в бельгийца, ведь что объединяет Пирло, Хави, Иньесту или Модрича на пике формы? Это парни, в которых не сомневаешься. Есть категория великих игроков, которые обладают феноменальным пониманием игры, вшитым в кору мозга. Кевин Де Брюйне, хотя окружен умными ребятами, которые думают очень быстро – Стерлинг, Давид и Бернарду соображают, отдает голевые передачи с легкостью легенд. Естественность порой выделяет по-настоящему талантливых людей.

Претендент на рекорд легенды АПЛ

По хитрым глазам видно – у бельгийца непростой характер, он не пупсик из разряда тихого скромного Иньесты или Канте, который принял приглашение фаната на свадьбу дочери. Согласитесь, когда зовете лично незнакомого чемпиона мира разделить отеческую радость, то не думаете, что согласится. Де Брюйне на чужую свадьбу не пойдет, у него очень острый язык, Гвардиола держится с бельгийцем на расстоянии – не так часто лично общаются.

При этом Гвардиола, который дома в ванной перед зеркалом смотрит в свои карие глаза и думает: «Черт, а ведь я лучший менеджер в футболе», может услышать от Кевина стоящую шутку: «Пеп, ты дер****ый тренер, только побеждаешь». Поскольку Де Брюйне думает о футболе на одной скорости с Хосепом, то у сборной Бельгии и «Манчестер Сити» есть серьезный козырь. Кевин – один из лучших диспетчеров в футболе. Ему не нужны модные прически, эпатажные поступки, рекламные кампании или экзальтированная публика.

Кевину нужен мяч, а дальше знает, что делать. Если робкий пока в атаке Родри заберет часть черновой работы, то прирожденный футболист Де Брюйне сможет замахнуться с таким стартом на рекорд Анри – 20 ассистов, который держится с 2003 года. Но только если Де Брюйне примерит на себя одну из магических мантий Пирло, Иньесты и Хави. Этим ребятам, изначально в разной мере недооцененным, в какой-то момент начала улыбаться удача и в клубах, и в сборных.

Де Брюйне заслужил, чтобы ему повезло в одном из ближайших сезонов, ведь не первый год держится во втором эшелоне футбольных звезд, а играет феноменально. Футбол в 2019 году прекрасен, ведь количество невероятных игроков позволяет оставлять на втором плане таких мастеров, как Кевин. Гвардиоле явно нужен вожак в команде гениальных актеров второго плана, и Де Брюйне подходит не хуже, чем напарники по «Манчестер Сити».