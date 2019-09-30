Мамаев в «Ростове». Реабилитация у доктора Карпина

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«Ростов» оказался настойчивее «Динамо» и опередил «бело-голубых» в борьбе за душу и сердце свободного агента Мамаева. «Соккер.ру» - о новичке «желто-синих».

Обычно бывшие заключенные сталкиваются с трудностями при поисках работы, но эта тенденция не коснулась Кокорина и Мамаева, которые искупили долг перед обществом, почти год проведя в заключении. Александр сразу же вернулся в «Зенит», который ни секунды не сомневался в том, что продолжит сотрудничество с форвардом, а Павел, хоть и попрощался с «Краснодаром», который как раз побоялся нанести ущерб своей репутации, без работы оставался недолго. И двух недель не прошло после выхода из тюрьмы, как полузащитник обрел новый дом неподалеку от предыдущего: продолжит играть на юге.

Почему Мамаев выбрал «Ростов»?

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» заинтересованности в услугах Мамаева не выразили, «Краснодар» не стал брать слово назад и попрощался с Павлом после его освобождения, так что интересных вариантов в РПЛ осталось не так уж много. Как вы понимаете, Мамаев мог рассматривать предложения только из России, ведь он освободился условно-досрочно, так что выезд за границу ему пока закрыт. Рамзан Кадыров объявил, что исправившемуся Мамаеву будут рады в «Ахмате», но реальными претендентами стали «Динамо» и «Ростов». Между ними-то и развернулся спор за хавбека.

Изначально «бело-голубые» были на пару шагов впереди: во-первых, Роман Орещук первым дозвонился до Павла Мамаева. Во-вторых, «Динамо» предложило больше денег. В-третьих, футболист хотел жить в Москве. Когда Валерий Карпин связался с Мамаевым, он услышал корректный отказ. Но все, что произошло дальше, можно назвать одним словом - «Динамо». «Бело-голубые» проиграли «Сочи» в РПЛ и вылетели из Кубка России от «Луча». После возвращения команды из Владивостока было не до Мамаева, так как команда ходила по ковру вокруг председателя совета директоров Соловьева. Орещук отложил встречу с Павлом на день, и эти «сутки на размышление» оказались критическими.

Задумавшись о том, что происходит в «Динамо», несмотря на все плюсы предложения от «бело-голубых», Мамаев склонился к более интересному в спортивном смысле проекту - «Ростову». В донском клубе ему подтвердили, что предложение в силе, в пятницу Павел одним рейсом с молодежкой «Динамо» прибыл в Ростов-на-Дону, а в субботу уже был представлен в качестве футболиста «Ростова» во время матча с теми же динамовцами. Какая ирония! Особенно с учетом того, что новая команда Мамаева победила команду, в которую он чудом не перешел, со счетом 3:0. Весомое подтверждение правильности выбора.

Все довольны?

Официальные лица ростовского клуба, похоже, в восторге, что сумели подписать Мамаева. У Карпина и Арутюнянца хорошие ожидания от сотрудничества с Павлом. В «Ростове» уже доказали, что могут реанимировать карьеры и вытаскивать на свет сильнейшие качества футболистов. Тут главное, чтобы был хороший материал в распоряжении, а Мамаев действительно выглядит перспективным «пациентом».

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»:

Если бы не верил в Мамаева, не подписывали бы с ним контракт. Квалифицированный игрок — ну все про него всё знают, игрок уровня сборной. То, что было — думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого. Сейчас говорить, конечно, можно все что угодно, и все будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что это тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова»:

Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более, когда речь идет о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом. Риск при подписании Мамаева? Павел — профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его. История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила — мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной.

Что очень важно, Мамаева приняли тепло не только в клубе и команде. Фанаты «Ростова» поприветствовали новичка именным зарядом. Думаю, Павел оценил такой прием, для человека, который на протяжении целого года был лишен свободы, очень важно одобрение людей. Он еще ничего не сделал, но уже получил порцию позитива. Это должно стать дополнительным стимулом для спортсмена, чтобы набрать форму, оправдать доверие клуба и порадовать болельщиков, которые тоже готовы забыть все плохое.

«Ростов» бодро шагает по сезону, но на дистанции команде приходится трудновато из-за ограниченности боевой обоймы. Например, в проигранном матче «Тамбову» спасать «Ростов» вышли Данила Ведерников и Александр Долгов. «Желто-синим» необходимо качественно усиление состава, и Мамаев в эту стратегию вписывается, тем более у него есть российский паспорт. Павел может сыграть на любой позиции в средней линии, кроме позиции Норманна, да и в атакующей тройке он не раз выходил в «Краснодаре». Может быть, и Карпин сделает из Мамаева плеймейкера и припрячет его ближе к левому флангу. Даже жаль, что официальный дебют Павла за «Ростов» случится только через полгода. Зато есть время набрать форму и влиться в команду.