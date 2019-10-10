Все дороги ведут в Рим. Новые надежды сборной

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Через восемь месяцев родится футбольное Евро-2020. По дороге «Соккер.ру» оценивает перспективных кандидатов в заявку сборной России.

Матч-открытие Евро-2020 состоится 12 июня в Риме, осталось восемь месяцев. Немного времени для внесения правок в состав сборной России, но заявка на турнир пока не собрана. А поскольку Черчесов вызывает новичков, то не только реагирует на травмы, но и пытается найти нового Дзюбу. Ну, или Черышева.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Облякова, к сожалению, может подвести универсальность – парадокс. А у Дмитрия, учитывая нестабильность Зобнина, даже когда Роман здоров, и травму Газинского – Юрий вернется, но еще нужно набрать форму и наладить голевые передачи с агрессивным отбором, выше шансы зацепиться в основе сборной. Задача проще, чем попасть в «Ливерпуль».

Баринов учился у сильного хавбека – Игоря Денисова, а потом вытеснил ветерана из основы. Не выполняет чисто разрушительные функции, ведь травмы Миранчуков подтолкнули Сёмина к идее. «Локомотив» поставил в опорную зону Мурильо, что помогло найти в игре баланс. Баринов теперь играет чуть выше рядом с Крыховяком, и у них получается.

Дмитрий уже забивал в ЛЧ . Хорошо двигается и сильнее многих в сборной подходит под описание футболиста из клуба топ-5. Чем не местный Хендерсон? Баринова правильно готовят, сам прогрессирует. Не обязательно Газинский и Зобнин, если успеют оправиться к лету, отдадут ему место в сборной, но у хавбека есть ряд плюсов, которые Черчесову пригодятся.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Вратарь-тренер из вратарской страны применил натурализацию в поисках голкипера. Стражи ворот закончились? В 12 турах по 6 «сухарей» в РПЛ собрали Беленов, Лунев и Акинфеев. Джанаев и Дюпин идут следом. Из пятерки на сборную наиграли вратари «Уфы» и «Сочи», но в заявке Черчесова только Лунев, который не основной, но о нем спрашивают капитана Дзюбу, а тот неумело отвечает.

А главный вопрос прост: есть ли накануне Евро-2020 уверенность в голкипере сборной? Гильерме сам может ответить – нет. Маринато играет невнимательно. В недавнем матче за «Локомотив» допустил две грубейшие ошибки – бросил играть без свистка и едва не подарил мяч сопернику. Во втором случае спасли правила, но просчеты были и раньше. Маринато уже не изменится, ему скоро 34.

Сафонов много пропускает в «Краснодаре», но разве легко собрать коллекцию персональных ляпов? Матвей невероятно молодой и может расти, а у Гильерме все тараканы прирученные. Лунев на спаде, Джанаев – в порядке, но его вряд ли сделают первым номером. Сафонова и Максименко отдали молодежке, но давно пора выбрать одного из двух и проверить в первой команде. Пора подумать о будущем, ведь Гильерме не Алиссон.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

В центре защиты сборной представители 12-й (Джикия) и 14-й (Семенов) команд РПЛ . И хорошо, что Чистякова впервые вызвали. А поскольку помним историю попадания Кутепова в основу на ЧМ -18 – всякое случается, травмы порой сильно влияют, то не рекомендуем Чистякову расслабляться. Дмитрий показывает хороший футбол рядом с викингом Сигурдссоном.

Но даже когда Рагнар пропустил матч против ЦСКА , то «Ростов» не посыпался. Удары по воротам Бабурина были, Чистяков обнял Чалова и привез пенальти, но обвинить Дмитрия или его коллегу из Швеции в плохой игре не получается. «Ростов» рубился по счету, что подразумевало низкую линию. А вот когда можно поднять ее выше, то Чистяков смотрится не хуже, чем тот же Семенов.

Если вдруг на тренировках окажется, что Дмитрий идеально дополняет Джикию – в центре важна гармония, то появятся перспективы в сборной России. Нет сейчас двух идеальных защитников, сам Георгий из «Спартака» далек от оптимальных кондиций. Так что Черчесову нужно хорошенько подумать, кто из его подопечных успешнее сыграет против схемы «4-3-3»? Вряд ли Чистякова сразу бросят в бой, но он получил шанс заявить о себе.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Еще один дебютант. Вот умел бы Бакаев играть на оборону, как Самедов, или прессинговать высоко по правому полуфлангу, как Ионов, или хотя бы был земляком главного тренера, то Черчесов с радостью поставил бы Зелимхана в основу сборной России и доверял ему всегда. Но и так надо учесть три важных детали, работающих на Бакаева. Первая – Антон Миранчук не смотрится в сборной круто.

Вторая – как и Алексей, его брат пропускает матчи с Шотландией и Кипром из-за травмы. Третья деталь – Ионов, хотя прекрасен без мяча, с ним не всегда уместен в связке Дзюба. Порой старенький по футбольным меркам Жирков появляется на левом краю поля в атаке и показывает, что может активнее отработать у чужих ворот, чем Алексей из «Ростова». Не сказать, что тройка Жирков – Дзюба – Ионов является идеальной.

В теории можно представить Бакаева в основе сборной России в одном из ближайших матчей. Но важно, чтобы «Спартак» пришел в себя – Зелимхан выделяется, но увидим его класс, когда и Тиль, и Шюррле разбегаются. Важно, чтобы Фернандес был в ударе, ведь два слишком атакующих парня на правом фланге – перебор, Россия не настолько монолитная, чтобы явно рисковать. Но Бакаев интересен, а раз Жемалетдинов с травмой – наступает его время.

Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Пока Шапи не стал выносливым и цепким, позиционно в защите не совсем идеален, то Черчесов может спокойно его игнорировать, действуя по принципу: «Я здесь тренер». Учтите стиль «Краснодара» и двужильность Петрова - у Сулейманова в клубе мало стимулов к черновой работе. Но в истории российской сборной были случаи, когда футболист играл не совсем идеально, но ярко, толпа просила пригласить его в сборную, и наставник соглашался.

Например, так в команду попал Самедов еще до Черчесова. Сулейманову мало лет, подходит для работы на молодежную команду, но если сравнить лицом к лицу Шапи и Алексея Ионова, то увидите, что 19-летний парень по многим параметрам равен 30-летнему. Аргументы в пользу игрока «Краснодара» понятные – хотя хуже в подыгрыше (2 ассиста против 5 у Алексея), зато нацелен на ворота – 4 гола только в РПЛ , а сыграл на 400 минут меньше, чем Ионов за «Ростов».

Конечно, отсутствие выносливости – минус, как и неопытность, но мы говорим о надеждах. Парень точно играет в пас, почти равен Ионову по показателям отбора – и это с учетом, что без мяча «Краснодар» куда меньше времени, чем «Ростов». В целом набирает ход, тогда как Алексей скорее держится на привычном довольно высоком уровне. Понятно, почему Ионов в сборной, но Сулейманов – очевидная надежда. Игроки его формата как раз для крупных турниров. Голы из ничего как Пушкин на Евро и ЧМ – «наше все».

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Форвардов много не бывает! Александр подходит на роль Дзюбы буквально, поскольку играет на острие. Но особенности Соболева позволяют назвать его нападающим скорее стиля «50 % Сердара, 50 % Артема», нежели классическим тараном. Капитан сборной обещал не подкалывать Соболева на тему МЮ – понятно, что это только слухи, дать время на адаптацию.

Но если у Александра получится, то станет интереснее. Если забьет гол за сборную в ближайших матчах, выйдя на замену, то повысит свои шансы. А продолжит удачно играть за «Крылья Советов» и грамотно выберет новый клуб (место найдется в «Спартаке», например, где будет новый тренер и старые задачи финишировать выше гор), то о 22-летнем форварде узнают на международном уровне.

Впрочем, путь в заявку на Евро-2020 будет сложным. Во-первых, уже есть Комличенко – тоже крепкий, тоже результативный. Во-вторых, Смолова не забывайте, Черчесов отдельных игроков не бросает. Если Федор проведет в целом удачный сезон за «Локомотив», то будет в заявке. Есть минимум три крутых форварда – Соболев, Комличенко и Чалов, а место в заявке всего одно, ведь Дзюба и Смолов опытные, Черчесову их игра подходит.

Сборной России нужны новые герои?

Срок годности старых не истек, с лета 2018 года прошло не так много времени. Но теперь другие задачи и обновление состава неизбежно. А вот формула «4 из 12» не должна звучать – в играх с Шотландией, Кипром, Бельгией и Казахстаном нужно набрать четыре пункта для прямой путевки на Евро-2020 из 12. Важно сохранить мотивацию, а она есть у новичков.

Претендентов на заявку невероятно много, а свободных позиций почти нет, если посчитать всех тех, кому Черчесов не перестал доверять после ЧМ -18. Миранчуки, Смолов, Газинский и Зобнин вылетели из-за травм, а это сразу пять позиций из всего 20, ведь остальные три – голкиперы. Давно нужно расширять заявки хотя бы до 25 человек!

Бакаев, Чистяков и Баринов должны ближайшие восемь месяцев посвятить или футболу, или анализу собственной игры на зимних каникулах, чтобы к концу весны убедить Черчесова, чтобы он полюбил их футбол настолько, что жить без него на Евро-2020 не может. Причем раз даже братья Миранчуки в сборной как Марио не прописались – борьба продолжается.

Плохо, что в списке нет молодого выдающегося левого защитника или латераля по аналогии с Фернандесом. Такого нет в составах традиционных фаворитов – у всех, кроме ЦСКА , слева частенько иностранцы. Значит, надежды в этом случае – вечно молодые Жирков и Кудряшов.

Зато на других позициях, кроме двух – Дзюба и Фернандес могут считаться безвылазно основными, есть предостаточно вариантов и конкуренция. Здорово, ведь ряд тренеров убеждали Россию, что футболистов для первой команды нет, а у Черчесова легко соберется три-четыре десятка кандидатов.