Команда в желтом - часть вторая «Саутгемптон» Лоури Макменами сезон 1983/1984

сегодня, 13:53

И так, как мы уже знаем «Саутгемптон» вернулся в высший дивизион в 1978 году, и Лоури Макменами продолжает руководить командой, за это время как мы знаем побывали еще в одном кубке Лиги в финале 79-го года, но не смогли одолеть «лесников». Находясь в элите клуб начинает занимать высокие места, 8 -е в сезоне 1979/1980, 6-е в сезоне 1980/1981, 7-е в сезоне 1981/1982 это позволяет клубу квалифицироваться и играть постоянно в еврокубках, тогда команде играли такие игроки как Алан Болл, Кевин Киган, который уже на закате своей карьеры в 82 году становится лучшим бомбардиром первого дивизиона забив 26 голов, доигрывает Мик Ченнон, вернувшийся после небольшого приключения в « Ман Сити». В тот момент клуб легко переживает смену поколений, потому что активно работает школьная академия клуба, которая в 80-х годах станет одной из лучших в Англии, а имена игроков вы прекрасно знаете, это позволяет клубу долго играть в элите. А сегодня мы поговорим о втором успешном сезоне команды в желтом в их истории.

Главные исполнители.

На воротах стояли голкиперы: Питер Шилтон, который до этого поиграл в «Ноттингем Форесте» , на тот момент «лесники» стали одним из лидеров чемпионатов, после успехов их в то время его карьера пошла на спад, из-за скандалов связанных с употреблением алкоголя и вождением в нетрезвом виде, а также изменами, да и в составе сборной на время потерял место, и именно благодаря переходу в стан «святых» в 1982 его карьера снова возродилась. Вторым голкипером являлся воспитанник клубной академии Аллистар Сперринг. В обороне действовали: африканец, но выходец из клубной академии Рэубен Агбула, его карьера началась в клубе с 1980 года; Кен Армстронг перешел в начале сезон из шотландского «Килмарнока», в итоге это стал его единственный сезон за команду; Стив Бекер еще один представитель клубной академии, за команду выступал с 1979 года, и провел в стане почти 9 лет; Мик Миллс опытный центральный защитник, больше известен своими выступлениями за «Ипсвич Таун» времен сэра Бобби Робсона, в составе клуба становился два раза вице-чемпионом лиги, обладателем кубка Англии и кубка Уефа, а в 1982 году перебрался в команду Лоури Макменами, где также был в статусе основного игрока команды.

Марк Уитлок игрок также является воспитанником академии, его карьера началась в 1979 году, а полноценный дебют состоялся в 81-ом матчем против «Вулверхэмптона», тогда "святые одержали победу, он также мог играть и в полузащите, особенно когда в клубе в обороне играли Кен Армстронг, Марк Райт, и Кевин Бонд выступая до 1986 года; Марк Райт появился в команде в 1982 году перейдя из «Оксфорда Юнайтеда» и вскоре стал основным игроком обороны, также в последствии он будет играть за «Ливерпуль»; также в обороне играл и югославский защитник Иван Голак, перешедший в стан клуба из «Партизана» в 1979 году, выполнял роль основного правого защитника, первый иностранный игрок в составе клуба, однако эту кампанию начал в аренде в «Манчестер Сити», но затем вернулся, чтобы помочь клубу. О нем хорошо отзывается Лоури Макменами, вспоминая этого игрока всегда говорил в первую очередь выделяя его профессиональные качества, которые помогли ему легко адаптироваться в клубе, и стать одним из любимых игроков на «The Dell», сам футболист тоже всегда говорит, что эта была первая любовь от начала до конца с клубом и болельщиками, которые его всегда тепло встречали.

В полузащите: здесь играл Дэвид Армстронг в 1981 году перешел из «Мидлсбро», отыграв 6 лет он был всегда в роли основного игрока, Эмонн Коллинс ирландец, но его молодые годы прошли в академиях англии, где вначале побывал в «Блэкпуле», но затем перешел в академию «Саутгемптона», а поле стал играть за первую команду, но его карьера в клубе не была успешной играл в основном в кубках на ранниях стадиях, и очень редко, когда попадал в основу. Ник Холмс это единственный футболист, который остался из команды со времен победной игры в кубке Англии 1976 года, он является вторым игроком сыгравшим больше всех матчей после Терри Пейна и Мик Ченнона за команду. Стив Уилльямс, он тоже начинал в академии и дебютировал в апреле 1976 года, однако в том сезоне, когда клуб праздновал успех в кубке Англии над МЮ , был игроком резерва и запаса, в 1977 году был признан игроком года клуба, и с тех времен выступал в основе являясь одним из лидеров и игроков, кто тогда помог клубу пробиться обратно в элиту. Дэнни Уоллес футболист из клубной академии с 1980 года заигран за основу и на протяжении 9 лет защищал цвета команды, после вместе с ним в конце 80-х в «соттоне» появятся его младшие братья Рей и Род Уоллесы, в этом сезоне о котором пойдет речь гол ворота «Ливерпуля» будет признан голом сезона в чемпионате, это позволит им победить.

В атаке действовали: Иан Бэирд также один из игроков клубной академии, но по середине сезона отправился играть в валлийский «Кардифф»; Мартин Фоил еще один представитель футбольной академии, как и Бэирд нашел свою игру уже после в других клубах, здесь не часто играл хоть и начал свою карьеру в 1980 году, однако большую часть данного сезон футболист провел в клубе помогая во внутренних кубках; Иан Юрьефф также представитель школьной академии, когда началась его карьера за клуб он не часто попадал играя за резерв в большей степени, так как в команде в начале 80-х выступали Кевин Киган, Мик Ченнон и Дэвид Арсмтронг, однако играя в резерве футболист забил 16 голов, но Лоури Макменами не видел игрока в составе первой команды, однако его полноценный дебют футболиста состоялся в текущем сезоне в матче с «Ковентри Сити» в ноябре 1983 года, матч закончился безголевой ничьей, в следующий раз он появился на поле в матче с «Лестером Сити», также игра закончилась ничьей - 2:2; Стив Моран - как и все выходец из академии клуба, один из лучших бомбардиров команды в 80-х годах, в текущем сезоне он стал самым забивающим игроком забив 21 гол в лиге и еще 3 на кубках, это позволило клубу взлететь так высоко. Стив Пуккетт - опять представитель академии, его карьера началась в основе еще в 1978 году, но в больше степени игрок появлялся чаще в команде, чем первые трое; Франк Уортингтон - в клубе появился в начале сезон перейдя из «Сандерленда», провел всего один сезон, но тогда футболист был уже ветераном футбола, а его лучшие годы прошли в составе «Хаддерсфилда» и «Лестера»; Алан Кертис - футболист перешел в сезоне из «Суонси Сити», коем воспитанником он и является, также помог клубу подняться вверх, сегодня он почетный президент валлийского клуба, а также когда «лебеди» играли в АПЛ выполнял роль временного тренера клуба, хотя в свое время поиграл и за «Кардифф», другой известный валлийский клуб выступавший также в системе английского футбола. Перед сезоном команду покинули защитник Крис Николл и Малкольм Уолдрон, который в свое время выиграл кубок Англии 76 года.

Перепетии сезона.

И так начнем с того, что «Ливерпуль» начал свой новый сезон под руководством Джо Фегана, который сменил Боба Пейсли на посту клуба, и практически у них ничего не изменилось. Также борьбу в том сезоне навязал «Ноттингем Форест» Брайна Клафа, «Манчестер Юнайтед» Рона Аткинсона, в матче за супер кубок его подопечные одолели «Ливерпуль» - 0:2. Но давайте все по порядку, и так стартует сезон и подопечные Лоури Макменами пожаловали на «сити граунд» домашнюю арену «Форест», в первом туре в равной борьбе «святые» таки сломили сопротивление соперника выиграв - 1:0 (благодаря голу Дэнни Уоллеса). «Ливерпуль» неожиданно для себя скатал ничью - 1:1 с «Вулверхэмптоном», МЮ не особо получил сопротивление от КПР -1:3, тогда «обручи» заняли 5 последнее место позволявшее играть в европе на будущий год. Второй тур не принес победы «святым» была нулевая ничья с КПР , дальше последовала минимальная победа над «Арсеналом» - 1:0 (забил Иан Бэирд), «Ливерпуль» одержал победы над «Норвичем» и «Форест», в свою очередь игроки Клафа немного на старте увязли проиграв два матча, но зато одолели во втором туре МЮ . В четвертом туре "Саутгемптон встречался с «Ливерпулем» и состоялась ничья -1:1, (на гол Миллса ответил Раш), в конце сентября подопечные Джо Фегана проигрывают «красным дьяволам» и «Сандерленду» минимально - 0:1. Игроки Лоури Макменами до 7 тура вырываются в лидеры чемпионата обыграв по ходу «Манчестер Юнайтед» - 3:0, и «Сандерлен» - 2:0.

В октябре и ноябре месяце «Ливерпуль» постепенно выходит на самый вверх и до игры с «Ковентри Сити» в декабре, в которой распахнут калитку проиграв - 0:4 одерживает 6 побед и три раза скатают в ничью. В тоже время «Саутгемптон» будет тереть очки и проигрывать свои матчи в гостях «Лутон Тауну» - 1:3, «Норвичу» - 0:1 , «Лестеру Сити» - 1:2 и дома аутсайдеру того сезона «Ноттс Каунти» - 0:2, «Манчестер Юнайд» после взбучки от «святых» в гостях будут одерживать победы и еще раз оступятся лишь в ноябрьской игре против «Астон Виллы». А вот «Ноттингем» будут чередовать свои лучшие матчи и победы с нелепыми проигрышами, однако все равно будут в числе фаворитов в том сезоне.

И так зимний период игроки «святых» проведут таким образом в декабре выиграют три игры, и сыграв в результативную ничью с «Арсеналом» - 2:2, но вот в январе клуб последовательно проиграет дома «Ноттингем Форесту» - 0:1 и в результативной перестрелке на «Олд Трафорде» - 2:3 парням большого Рона. Соперники в лице «Ливерпуля» проведут 8 матчей победами среди над «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», и ничья с МЮ . Ребята Лоури Макменами возьмут реванши у «Норвича» и «Лутон Тауна» два раза по - 2:1, также одержат победу над «Эвертоном» - 3:1 дома, которую перенесли на апрель. МЮ по прежнему идет лидером преследует то обгоняя то на ровне, но под конец чемпионата они финишируют в итоге четвертыми, а «Ноттингем Форест» Брайана Клафа победив МЮ дома - 0:2 в итоге придут третьими в чемпионской гонке.

Обыграть Ливерпуль, но прийти на финиш в итоге вторым.

И вот наступает март месяц игра очень важная дома на «The Dell» «Саутгемптона» принимает «Ливерпуль» матч очень важен ведь есть возможно прервать беспроигрышную серию игроков Джо Фегана, так и получилось (дубль Денни Уоллеса), в последствии его гол будет признан лучшим в сезоне, смогут одержать такую важную победу - 2:0. Это позволит на мгновении почти сравняться с ними, однако после этого отдав все силы в этой игре они уступят - 0:4 «Куинз Парк Рейнджерсу», а затем и в ответной игре в гостях «Эвертону» - 0:1, это сегодня «ириски» при необходимости могут слить сопернику игры в борьбе тех с «Ливерпулем», однако тогда команда Говарда Кендала подарила своим соперникам победу в том сезоне сдержав подопечных Макменами. Даже не смотря на крупные победы в конце сезона - 8:2 над «Ковентри Сити» и - 5:0 против «Тоттенхэма» в этой гонке «Саутгемптон» финиширует лишь вторым, конечно обидное серебро, но оно самое дорогое в их истории. Да отстали на три очка от финиширующего первым «Ливерпулем», Феган продолжил традицию Пейсли, но все же обогнали «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

В кубке Англии дойдут до полуфинала проиграв в нем «Эвертону», уступив в итоге в старейшему турнире будущему обладателю трофея, в том сезоне могли еще раз наведоваться на «Уэмбли», но не повезло.