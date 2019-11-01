Удар по лимиту? Скорее щекотка

Министерство спорта предлагает снять легионерский статус со спортсменов из стран Евразийского экономического союза. «Соккер.ру» отвечает на возникшие вопросы.
Что за инициатива?
Согласно проекту Министерства спорта РФ, спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в российских внутренних чемпионатах. Речь не только о футболе, но также о хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло и хоккее на траве. Во всех этих соревнованиях в том или ином виде действует лимит на иностранных спортсменов. Если проект Министерства спорта будет одобрен, то футболисты из стран ЕАЭС будут приравнены к россиянам.
Что такое Евразийский экономический союз?
Это правильный и своевременный вопрос. Мы тут больше по футболу, поэтому за помощью обращаемся к всезнающей «Википедии». Вот что она говорит:
Евразийский экономический союз (сокращенно ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Выделим вот эту фразу: «В ЕАЭС обеспечивается свобода движения рабочей силы». Лимиты на легионеров во всероссийских соревнованиях ограничивают свободу движения рабочей силы, ведь спортсмены — это те же профессиональные кадры, следовательно, тот же лимит в РПЛ вступает в противоречие с обязательствами друг перед другом стран-участниц Евразийского экономического союза. Кстати…
Кто входит в ЕАЭС?
Пора выяснить, о ком конкретно мы говорим. Как вы уже догадались, Россия входит в этот союз, также государствами-членами являются Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Следовательно, предлагается перестать считать спортсменов из этих стран легионерами.
Какова формула лимита на легионеров в РПЛ сейчас?
Дальше все примеры — футбольные. В РПЛ сейчас не допускается использование больше шести легионеров на поле одновременно. Эту формулу лимита часто называют «6+5», но в действительности теоретически можно играть даже с одним россиянином на поле, если четырех других, например, удалили. А вот иностранцев больше шести не может быть ни при каких обстоятельствах. С недавних пор белорусские футболисты не попадают под лимит, так что конкретно для них новая инициатива ничего не поменяет.
Каким будет лимит в сезоне 2020/21?
Со следующего сезона лимит на легионеров в РПЛ будет ограничивать число иностранцев в заявках команд, а не на поле. Известна даже схема - «8+17», то клуб сможет включить в заявку максимум 8 легионеров и 17, скажем так, нелегионеров. На данный момент под это понятие подпадают россияне и белорусы, но если будет утвержден обсуждаемый проект, то представители Казахстана, Армении и Киргизии тоже станут «своими парнями».
Футболисты из ЕАС в РПЛ прямо сейчас. Кто они и где играют?
Беларусь (5, уже не считаются легионерами): Александр Мартыненко («Краснодар»), Михаил Сиваков и Андрей Климович (оба - «Оренбург»), Денис Поляков («Урал»), Максим Володько («Арсенал»).
Казахстан (2): Бактиор Зайнутдинов («Ростов»), Акмаль Бахтияров («Сочи»).
Армения (2): Вараздат Ароян («Урал»), Александр Карапетян («Сочи»).
Киргизия (0).
На данный момент футболисты из государств-членов Евразийского экономического союза даже полноценную команду не могут составить — всего 9 человек, причем пятеро из них уже не считаются легионерами. Белорусов уже год как вывели из-под лимита, но, как видим, у соседей по-прежнему очень скромное представительство в РПЛ.
Вряд ли на порядок возрастет число казахов, армян и киргизов, если отменить лимит для них, хотя лучшие футболисты этих стран, безусловно, обрадуются возможности конкурировать с россиянами на равных и иметь преимущество перед иностранцами из дальнего зарубежья в РПЛ.
Правда, есть еще и такое опасение: благодаря этому послаблению, в российский чемпионат ринется толпа третьесортных африканцев и балканцев, которые будут получать гражданство стран-членов ЕАЭС. Что ж, об этом действительно стоит задуматься. Сомнению инициативу подверг депутат Государственной Думы Игорь Лебедев:
Это непростой вопрос. Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно. Да, это касается в основном футбола. Вы знаете хоть одного киргиза в баскетболе? Я не знаю. Мы в свое время сняли ограничения для граждан этих стран для работы в России по их гражданским паспортам. Но теперь посмотрите, что творится на дорогах! Давайте введем качественные критерии для баскетболистов из Америки и не будем считать их легионерами? Или хоккеистов из США, Канады? Мы делаем это только для стран, с которыми граничим? Если это политический шаг, так и скажите: «Ребята, это политическое решение, нам плевать на ваш спорт». Но с точки зрения спорта, я считаю, это неправильное решение.
Что мы думаем по этому поводу?
Такое топорное и однобокое искусственное ограничение, как в нашем футболе — это зло. Лимит действует уже почти полтора десятилетия, но мы не видим его системных плодов, по-прежнему пробиваются самородки, кого-то воспитывают тренеры-энтузиасты, кого-то выводят на хороший уровень клубы, но серьезного профита от лимита нет. Зато есть его темная сторона: страшно представить, сколько молодых футболистов завязали с футболом, утонув в деньгах после подписания первого профессионального контракта. Лимит убивает мотивацию для развития молодых игроков на этапе перехода из юношеского футбола во взрослый.
При этом нельзя клеймить позором любой лимит, напротив, в умелых руках он может стать эффективным инструментом для повышения уровня соревнования, если делить участников не по тому, какие у них паспорта, а по неким качественным параметрам — матчам за национальную сборную, статистике в предыдущих клубах и так далее. Все это не ново и придумано до нас в сильных чемпионатах.
Если же говорить о футболистах из ЕАЭС, то снятие с них статуса легионеров точно не изменит российский футбол, потому что в Армении, Казахстане и Киргизии в принципе не так много футболистов, которые могут усилить клубы РПЛ. А в то, что к нам сквозь кордоны и непогоду будут рваться африканцы с армянскими и белорусскими паспортами, я мало верю. Сильным такие ухищрения не нужны, а слабые даром не нужны.
серьезно?
серьезно?