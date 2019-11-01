Удар по лимиту? Скорее щекотка

сегодня, 19:00

Министерство спорта предлагает снять легионерский статус со спортсменов из стран Евразийского экономического союза. «Соккер.ру» отвечает на возникшие вопросы.

Что за инициатива?

Согласно проекту Министерства спорта РФ , спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в российских внутренних чемпионатах. Речь не только о футболе, но также о хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло и хоккее на траве. Во всех этих соревнованиях в том или ином виде действует лимит на иностранных спортсменов. Если проект Министерства спорта будет одобрен, то футболисты из стран ЕАЭС будут приравнены к россиянам.

Что такое Евразийский экономический союз?

Это правильный и своевременный вопрос. Мы тут больше по футболу, поэтому за помощью обращаемся к всезнающей «Википедии». Вот что она говорит:

Евразийский экономический союз (сокращенно ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Выделим вот эту фразу: «В ЕАЭС обеспечивается свобода движения рабочей силы». Лимиты на легионеров во всероссийских соревнованиях ограничивают свободу движения рабочей силы, ведь спортсмены — это те же профессиональные кадры, следовательно, тот же лимит в РПЛ вступает в противоречие с обязательствами друг перед другом стран-участниц Евразийского экономического союза. Кстати…

Кто входит в ЕАЭС?

Пора выяснить, о ком конкретно мы говорим. Как вы уже догадались, Россия входит в этот союз, также государствами-членами являются Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Следовательно, предлагается перестать считать спортсменов из этих стран легионерами.

Какова формула лимита на легионеров в РПЛ сейчас?

Дальше все примеры — футбольные. В РПЛ сейчас не допускается использование больше шести легионеров на поле одновременно. Эту формулу лимита часто называют «6+5», но в действительности теоретически можно играть даже с одним россиянином на поле, если четырех других, например, удалили. А вот иностранцев больше шести не может быть ни при каких обстоятельствах. С недавних пор белорусские футболисты не попадают под лимит, так что конкретно для них новая инициатива ничего не поменяет.

Каким будет лимит в сезоне 2020/21?

Со следующего сезона лимит на легионеров в РПЛ будет ограничивать число иностранцев в заявках команд, а не на поле. Известна даже схема - «8+17», то клуб сможет включить в заявку максимум 8 легионеров и 17, скажем так, нелегионеров. На данный момент под это понятие подпадают россияне и белорусы, но если будет утвержден обсуждаемый проект, то представители Казахстана, Армении и Киргизии тоже станут «своими парнями».

Футболисты из ЕАС в РПЛ прямо сейчас. Кто они и где играют?

Беларусь (5, уже не считаются легионерами): Александр Мартыненко («Краснодар»), Михаил Сиваков и Андрей Климович (оба - «Оренбург»), Денис Поляков («Урал»), Максим Володько («Арсенал»).

Казахстан (2): Бактиор Зайнутдинов («Ростов»), Акмаль Бахтияров («Сочи»).

Армения (2): Вараздат Ароян («Урал»), Александр Карапетян («Сочи»).

Киргизия (0).

На данный момент футболисты из государств-членов Евразийского экономического союза даже полноценную команду не могут составить — всего 9 человек, причем пятеро из них уже не считаются легионерами. Белорусов уже год как вывели из-под лимита, но, как видим, у соседей по-прежнему очень скромное представительство в РПЛ .

Вряд ли на порядок возрастет число казахов, армян и киргизов, если отменить лимит для них, хотя лучшие футболисты этих стран, безусловно, обрадуются возможности конкурировать с россиянами на равных и иметь преимущество перед иностранцами из дальнего зарубежья в РПЛ .

Правда, есть еще и такое опасение: благодаря этому послаблению, в российский чемпионат ринется толпа третьесортных африканцев и балканцев, которые будут получать гражданство стран-членов ЕАЭС. Что ж, об этом действительно стоит задуматься. Сомнению инициативу подверг депутат Государственной Думы Игорь Лебедев:

Это непростой вопрос. Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно. Да, это касается в основном футбола. Вы знаете хоть одного киргиза в баскетболе? Я не знаю. Мы в свое время сняли ограничения для граждан этих стран для работы в России по их гражданским паспортам. Но теперь посмотрите, что творится на дорогах! Давайте введем качественные критерии для баскетболистов из Америки и не будем считать их легионерами? Или хоккеистов из США , Канады? Мы делаем это только для стран, с которыми граничим? Если это политический шаг, так и скажите: «Ребята, это политическое решение, нам плевать на ваш спорт». Но с точки зрения спорта, я считаю, это неправильное решение.

Что мы думаем по этому поводу?

Такое топорное и однобокое искусственное ограничение, как в нашем футболе — это зло. Лимит действует уже почти полтора десятилетия, но мы не видим его системных плодов, по-прежнему пробиваются самородки, кого-то воспитывают тренеры-энтузиасты, кого-то выводят на хороший уровень клубы, но серьезного профита от лимита нет. Зато есть его темная сторона: страшно представить, сколько молодых футболистов завязали с футболом, утонув в деньгах после подписания первого профессионального контракта. Лимит убивает мотивацию для развития молодых игроков на этапе перехода из юношеского футбола во взрослый.

При этом нельзя клеймить позором любой лимит, напротив, в умелых руках он может стать эффективным инструментом для повышения уровня соревнования, если делить участников не по тому, какие у них паспорта, а по неким качественным параметрам — матчам за национальную сборную, статистике в предыдущих клубах и так далее. Все это не ново и придумано до нас в сильных чемпионатах.