«Динамит» для нашей сборной

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о команде, с которой сборная России точно сыграет на Евро-2020.

Вот и первый соперник нашей сборной определился. Ещё до жеребьёвки. Благодаря тем, кто придумал формулу будущего чемпионата, стало известно, что сборная России непременно сыграет с командой Дании. Это выяснилось после того, как датчане пробились в финальную стадию.

Дания так Дания. Соперник, не терпящий недооценки к себе. На «датском динамите» многие подрывались. Тем более датчане, пропустившие предыдущий чемпионат Европы, на этот раз отобрались хоть и со скрипом, со второго места, но без поражений. В группе D была отчаянная схватка трёх сборных - Швейцарии, Дании и Республики Ирландии. Третьими лишними пока оказались островитяне.

Ещё одно прозвище сборной Дании («банда Ольсена») перестало быть актуальным после смены главного тренера. Мортен Ольсен, руководивший национальной командой 15 лет, сдал вахту норвежскому специалисту Аге Хареиде. Он первым делом вывел команду, которую с какого-то перепуга часто называют скандинавской, (Дания расположена не на Скандинавском, а на Ютландском полуострове) на чемпионат мира. Где датчане не были с 2010 года. На российских полях ютландцы выступили очень достойно. Вышли из группы вслед за французами, опередив команды Перу и Австралии. Перуанцев «красно-белые» обыграли, а с будущими чемпионами мира и «соккеруз» сыграли вничью. В 1/8 финала сборная Дании играла с хорватами. Могла выиграть, но дело дошло до пенальти, а там преуспела команда Хорватии, которая и досталась в соперники нашей сборной. Датчане покинули чемпионат мира непобеждёнными.

Потом, после того как сборная России тоже уступила хорватам в послематчевой лотерее, было много разговоров, - «уж лучше б нам досталась сборная Дании». Желания иногда имеют свойство материализоваться. Вот и попались нашей команде датчане. Посмотрим, удобнее ли, чем хорваты. В качестве соперника.

Аге Хареиде остался тренером «динамита» и не стал проводить каких-то радикальных действий. В них не было необходимости. Сборная Дании пережила смену поколений, в ней сформировался хороший игровой ансамбль. То, что датчане прошли непростой отборочный турнир без поражений, говорит о серьёзности ютландской команды. Которая далеко не подарок. И характер у неё имеется. Например, в стартовой встрече нынешней кампании датчане проигрывали швейцарцам в гостях 0:3. Этот счёт возник на 76-й минуте после гола швейцарца Брёля Эмболо. Казалось, что всё. Три гола не отыгрываются, тем более в столь короткий временной отрезок. Но на 84-й минуте защитник Маттиас «Занка» Йоргенсен отыграл один гол и подарил гостям маленький шансик. Через четыре минуты Кристиан Гюткьер забил ещё один мяч. И шансик превратился в шансище, который использовал правый защитник Хенрик Дальсгард - 3:3 на пятой добавленной минуте. Но потом «красно-белые» не смогли обыграть дома ирландцев. В итоге «датский динамит» выиграл у прямых конкурентов только один матч - дома у швейцарцев благодаря голу Юссуфа Поульсена. Очень некстати была ничья в Тбилиси со сборной Грузии - потеря двух очков поставила команду Хареиде на грань вылета. Но хорошо то, что хорошо кончается. Сборная Дании не удержала победу в Дублине, но ничья 1:1 стала пропуском на Евро. Датчане не будут чужими на празднике футбола.

Тренеру Аге Хареиде 66 лет. В молодости он был неплохим защитником, поиграл в «Манчестер Сити». Тренерская же карьера, которая длится 34 года, распределилась между тремя странами - родной Норвегией и близкими ей Швецией и Данией. Хареиде выигрывал чемпионаты всех трёх королевств, тренировал (без особого успеха) сборную своей родины, а в 2016 году сменил в сборной Дании вечного Мортена Ольсена.

В сборной Дании есть одна звезда высокого уровня - полузащитник Кристиан Эриксен, которого всё время пытаются выдернуть из «Тоттенхэма» то «Реал», то «Манчестер Юнайтед», то «Бавария». И хотя Эриксену уже надоела белая футболка с голенастым петухом, высока вероятность того, что на частично домашнем Евро он будет футболистом «Спэрз». Капитанскую повязку носит вратарь Каспер Шмейхель, достойный сын своего великого отца. Помимо Каспера околозвёздных статус имеют два центральных защитника - Симон Кьяер, ныне играющий за «Аталанту» и футболист «Челси» Андреас Кристенсен, а также нападающий Каспер Дольберг, перешедший прошлым летом из «Аякса» в «Ниццу».

Остальные игроки датской сборной - добротные, опытные футболисты. Правый защитник «Валенсии» Даниэль Васс, игрок середины поля дортмундской «Боруссии» этнический англичанин Томас Дилейни, опытнейший опорник Лассе Шёне, сменивший «Аякс» на «Дженоа». В большого мастера обещает вырасти защитник «Лиона» Йоахим Андерсен из «Лиона». Прошёл школу мюнхенской «Баварии» центральный полузащитник Пьер-Эмиль Хёйберг.

И хотя у Датского королевства не было колоний ни в Африке, ни в Вест-Индии, в команде присутствуют несколько темнокожих футболистов. Которые вызываются не ради экзотики или борьбы с расизмом, а выполняют важную работу. В центре обороны может залатать дыру Занка, он же Маттиас Йоргенсен. Тот самый, что помог датчанам спастись после 0:3 со швейцарцами. Сын мигранта из Гамбии и датчанки Занка перенёс пару операций на «крестах», наложивших отпечаток на карьере. Он был близок к уходу из футбола, но смог восстановиться. После двух сезонов Йоргенсен перебрался в «Фенербахче», где играет весьма недурно. Высокий и худой обладатель шапки кудрявых волос Юссуф Поульсен из немецкого «РБ Лейпциг» отказался играть за сборную Танзании и теперь выступает за датчан. Иногда забивает важные мячи. Несмотря на свой рост (193 сантиметра) Юссуф чрезвычайно быстр и пластичен. Причём он может одинаково полезно сыграть как на фланге, так и в центре нападения. Предки Мартина Брейтуэйта перебрались в Данию из вест-индской страны Гайаны, - отсюда английская фамилия и соответствующая внешность. Брейтуэйт тоже обладает большим диапазоном действий, да и забивать умеет. Это он отличился в понедельник в Дублине. Перестал попадать в команду участник чемпионата мира Пионе Систо. Во многом из-за проблем своего клуба - «Сельты». Выходец из Южного Судана Систо чем-то напоминает Квинси Промеса. Быстр, техничен и умён. Сам футболист рассчитывает преодолеть затянувшуюся полосу неудач и вернуться под красно-белый флаг своей второй родины.

Пока что сборная Дании не выглядит столь грозной силой как ещё один потенциальный соперник россиян - бельгийская команда. Но «датский динамит» - отнюдь не подарок. Обыграть эту мастеровитую команду будет очень непросто. Особенно в Копенгагене.