«Лион» Гарсия: амбициозные, заведенные и проблемные

вчера, 19:27

Французы считают, что сильнее «Зенита»? «Соккер.ру» пытается найти ключи к команде .

Нехорошо так говорить, если российскому клубу нужна только победа, а сомневается даже Боярский, но «Лион» не в порядке. Они оставили во Франции вечно недовольные трибуны, разочарованные тем, что новый тренер Руди Гарсия проиграл «Марселю», тренировал «Марсель» и назвал «Лион» чужим именем, оговорившись.

Уже не важно, каким был первый матч «ткачей» с «Зенитом» - Сильвиньо сменил тренер, который всегда четко знает, чего хочет от своих команд. Коллективы Руди страдают от его тренерской деспотичности. Семак вот с удивлением отметил, что «Лион» начал играть в два опорных хавбека. Хотя это не единственная перемена и примечательная черта.

Фланговая особенность «Лиона»

Гарсия остался без Ауара и Депая – двух самых ценных игроков команды, однако не откажется от традиционной для себя и современного футбола фишки. «Лион» попробует создавать большинство на флангах. Играли в последних мачтах «4-2-3-1», видим двух ярко выраженных крайних, и оба могут смело идти вперед, как Роналду и Марсело много-много лет тому назад в «Реале».

Один из центральных хавбеков «ткачей» тоже смещается на полуфланг, а поскольку обоих причислил к разрушителям – смогут резко перехватывать мяч, так что справа и слева у «Зенита» могут возникнуть проблемы. В дуэте Сантоса и Дриусси порой выпадает Себа, а Караваев и Кузяев - несыгранные (с Шатовым новый правый латераль тоже не спелся).

Оба фланга уязвимые, Семаку важно отряжать Барриоса или Оздоева на подстраховку, но учтите – если «Лион» поставит высокую игру, то страховать фланги станут Иванович и Ракицкий. И что бывает, когда не быстрые ветераны вынуждены покидать насиженные позиции – спросите у вратарей «Зенита». ЛЧ – не РПЛ , хорошая статистика команды Семака по пропущенным в чемпионате в Европе значения не имеет.

Важность первого гола встречи

Стратегическая задача, завязанная на тактике. «Лион», будучи командой, что выходит из кризиса, против «Дижона» в домашней игре не сумел забить – сыграли 0:0. Поехали в Лиссабон – пропустили на четвертой минуте, и хотя сравняли счет - проиграли. Португальцы смотрелись намного хуже, но заставили «Лион» тратить силы, вот на концовку французов не хватило.

«Метцу» забили первыми, с «Тулузой» отыгрывались, но там за дело взялся лично Депай – сегодня голландца на поле не будет. Против «Бенфики» в ответном матче быстро открыли счет – выиграли 3:1, против «Марселя» Пайет в первом тайме обеспечил своей команде победу над «Лионом» двумя голами. Вывод понятен – соединяется неготовность «ткачей» перестраиваться с отказом изменять своему стилю.

Гарсия не любит, когда его стартовый план на игру сразу рушится. Если не ломать их подход, то «Лион» станет легче – смогут намного больше владеть мячом, чем «Зенит», точнее играть в пас в Санкт-Петербурге. Но если им забить первыми – начинают открываться, рисковать, потом паникуют, заставив Лопеша много работать. Против таких команд, как «Лион», быстрый гол не работает, только если ты – «Тулуза», а напротив – Депай. Но Мемфис сегодня не сыграет.

Переход на три центральных бека

Зная, что Семак всегда играет «4-4-2» и вряд ли рискнет менять схему – против «Лейпцига» не получилось, Азмуна или Дзюбу без форс-мажора из стартового состава никто не выбросит, Руди Гарсия может в Санкт-Петербурге отработать примерно так, как против Лейпцига, когда в гостях нанес фавориту группы поражение – 0:2.

Являясь адептом контроля мяч и атакующего футбола, сейчас тренер частенько отходит от принципов и играет на результат. Руди сразу не стал любимчиком фанатов «Лиона» - раньше тренировал вражеский «Марсель», но за счет опыта подстраивается под соперников. Например, «ткачи» низко отбирают мяч, хотя довольно смело отходят от своих ворот. Жаль лишь, что Семак редко удачно читает соперников.

Хорошо, если «Лион» сыграет «4-2-3-1» - так «Зениту» будет нормально, и плохо, если поставят «3-5-2». Широкий фронт команды с высокой линией защиты может помешать хозяевам показать лучшие качества «4-4-2». Например, против ЦСКА чемпион провел далеко не выдающийся поединок, даже если забыть о судействе. А вот если «Лион» сыграет три в линию, то точно нужен Кузяев. Дзюба будет уходить на фланг, Далер – помогать в центре, гибридная схема «4-5-1» поможет.

Планомерная атака вместо выжидания

«Зенит» бывает нескольких видов. Иногда дома команда бежит так, что ни один из соперников в календаре этого года не должен заикаться о победе. А порой не стесняются даже, как Ракицкий - поцелуя от Оздоева в бритую голову, а проявляют странную апатию и медлительность. Иной раз «Зенит» становится крайне тоскливой командой, хотя декларируют тот же атакующий рок-н-ролл, что и тренер Руди Гарсия.

Но Семак сам по себе спокойнее намного, от него не ждут резких движений, а часто те нужны по ходу матчей ЛЧ . Например, в последней игре «Лиона» - против «Ниццы», команда Виейры заставила Лопеша вступать в игру семь раз, тогда как его коллега встретил мяч лишь четыре раза, но при этом пропустил дважды. «Лион» рациональнее, чем хочется. «Зениту» важно помнить о тылах и том, насколько Дембеле, Траоре и Рейн-Аделаид могут бежать быстрее, чем Иванович и Ракицкий.

А еще важно продуктивно атаковать. Караваев должен стать важным в ключевой игре, что у него получается не всегда. Дзюбе и Азмуну нужно показать высокий КПД – реализовать все, что можно и нельзя. Сегодня решающий матч, и поскольку «Зенит» тактически – константа, крайне редко и зачастую неудачно меняют облик, то надо сыграть так, чтобы сработал изначальный план. Сразу надо правильно выбрать темп, нужно построить игру с выходом на ворота «Лиона», тем более, их оборона – так себе.

Есть опасения, что если «Зенит» позволит «ткачам» владеть мячом так, как это сделал «Лейпциг» в Санкт-Петербурге, то российский чемпион не получит нужный результат. Выйти из-под давления «Лиона» без пропущенных мячей сложно, а команда Семака не всегда может выжать из себя два-три мяча. В Казани играли лучше, чем хозяева, а забили по правилам один раз. Соперник тоже отличился после офсайда, но «Лион» - не «Рубин», французская команда куда сильнее и опытнее.

«Зениту», раз Семаку для реального продолжения борьбы за второе место нужна только победа, важно вспомнить все те случаи, когда в похожих условиях команда не выполняла задачу на игру, и выступить идеально. Нет сомнений, что под крышей своего дома провести красивый поединок могут. А поскольку «Лион» объективно не нашел себя и никакие победные серии им не под силу, особенно вне дома - в гостях французы в сезоне выиграли всего трижды, каждый раз неожиданно, то жаловаться Семаку и его подопечным не на что.

Фактически за неделю у «Зенита» в меню два «Спартака». Команды, которая поменяли тренеров, в своих лигах идут ниже уровня амбиций – «Лион» на девятой строчке в Лиге 1. Команды, чьи тренеры свято верят в собственный стиль – Гарсия любит атаковать, как и Тедеско, но у немца еще и фишка с тремя защитниками есть. И «красно-белые», и «ткачи» способны сыграть достаточно быстро. Тут прямая отсылка к «Лейпцигу», что «Зенит» должно настораживать. Чемпиону РПЛ повезло, в его группе нет фаворитов ЛЧ , но команда Дзюбы и Семака сама не всегда хороша в матчах с подобными соперниками.

У «Лиона» поражения, потери, удаления, разрывы между линиями – хорошо бы Дриусси включить режим Дибалы и сыграть со смещениями на полуфланг, пока Дзюба будет колдовать слева, а Сердар – в штрафной. И одновременно «Лион» - команда, которую сегодня устроит ничья, а «Зениту» нужна только победа. В этом сложность поединка, не только в смелости Руди Гарсия как тренера или в объективных переменах в игре «ткачей» по ходу нестандартного, сложного, но «медового месяца» команды и тренера.

«Лион» поменял тренера, теперь опаснее, чем был в первой игре, а вот «Зенит» привычный, и задача у него конкретная – одержать победу, чтобы по личным встречам опережать французов при равенстве очков.