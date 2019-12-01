«Динамо» оживает, а «Локомотив» уперся в потолок

вчера, 19:30

Два четвертых места в ЛЧ не мешают Сёмину воевать за второе место в РПЛ , но «Соккер.ру» обращает внимание на один важный нюанс.

После провала в Лиге чемпионов «Локомотив» сыграл в дерби против «Динамо». Казалось бы, удобный соперник – в 11 матчах подряд, с 2013 года, «железнодорожники» соседям не проигрывали.

Но теперь случилась долгожданная победа «Динамо». Кирилл Новиков подошел команде. Играет желваками, подсказывает, реагирует, и одновременно занялся тактикой. После ставки на результат смогли выдать качественные комбинации.

Пока у «Динамо» есть та же беда, что у «Спартака» Тедеско – реализация сегодня хромала, Коченков спасал, а «Локомотив» мог получить куда больше мячей в свои ворота во втором тайме. Но теперь совсем другое пальто – появился командный дух, пошли очки.

А вот «Локомотив» странно играет против тех, кто в день встречи чувствует свою силу. Например, ЦСКА хватило одного мяча для победы над «железнодорожниками». Затем «Ростов» выиграл в гостях 1:2, а вот «Атлетико» подключил класс, обыграл москвичей в два мяча.

Также «Локомотив» дважды обидно уступил «Ювентусу». После одного из матчей команда Семина умерла физически против «Спартака», чем соперник пользовался, как и «Динамо» после перерыва. Юсупов с коллегами сделали 15 перехватов и 29 отборов – в два раза больше, чем вице-чемпион. Ответный матч против «Байера» - новый пример слабостей «Локомотива».

Семин в сезоне из сложных живых соперников обыграл только двух – Боша и Семака. Но кто помнит ход матча в Леверкузене, не заявил бы о безусловном преимуществе «Локомотива». Скорее чуточку повезло, как в случае с ничьей против «Краснодара» - Крыховяк вовремя забил, поэтому гол «быков» не стал для «железнодорожников» смертельным. Если бы не Гжегож, то даже середнякам, не говоря о «горожанах», могли уступать чаще.

Чего не хватает «Локомотиву»? Свежести движений и идей. Ведь массы, опыта и класса достаточно для непростых, но побед над соперниками уровня «Тамбова», «Крыльев Советов», «Сочи» или «Арсенала». Но если напротив даже молодые ЦСКА и «Спартак», опытный «Ювентус» или ожившее «Динамо» - Семин и его команда уступают, причем даже если стараются. А все потому, что ошибок в обороне слишком много.

Часто справедливо говорят о минусах защитников «Зенита» – старые, медленные, но Хеведесу и Чорлуке тоже много лет. Гильерме проводит плохой сезон. Игнатьев и Рыбус не удивляют. Баринов и Крыховяк хотели бы сильнее включаться в атаке. Мариу потеряли, Мурильо – нормальный новичок, но не футболист с идеальным первым пасом. Добавьте, что Миранчуков не поддерживает стабильный форвард – Смолов и Эдер не тащат, и соберете целую картинку.

Тяжело оставаться много лет на вершине в стиле «Челси» Конте – когда у команды для своего чемпионата скорее средние цифры, чем выдающиеся, но был один уникальный сезон на предельной концентрации. «Локомотив» выдал чемпионский забег, потом не скатился низко – но и не сделал шаг вперед. Не защитил титул, а скорее благодаря ошибкам «Краснодара» стали вторыми, не третьими.

Плюс команда у Семина немолодая – по среднему возрасту состав «Локомотива» на пороге того, чтобы его можно было назвать старым. И молодежь не вся такая по таланту, как уже не юные Миранчуки. За тенденциями в тактике опытный Семин точно следит, но не может мыслить, как голодный к титулам юный наставник. В результате получаете крепкую команду, которая зачастую уступает прямым конкурентам.

Или тем, кто просто на ходу, как сейчас «Динамо». Так почему «Локомотив» обыграл «Зенит» дважды? Именно этот соперник ровно такой же – в Суперкубке России петербуржцы умудрились позволить Алексею Миранчуку переломить ход матча, а потом в чемпионате «Локомотив» повел в один мяч, а чемпионы – как часто сама команда Семина в таких случаях, не отыгрались. «Зенит» и «Локомотив» похожи, потому москвичам и было проще.

А вот против таких коллективов, как «Ростов» старта сезона, или сейчас «Динамо» - Новиков заговорил на понятном футболистам языке, сразу становится сложно. Та же история, когда приходится играть против топовых соперников в Лиге чемпионов – с «Ювентусом» старались, но поскольку скорее предлагают характер и хрестоматийность, чем умение провести весь матч без ошибок, то поражения приходят и приходят.

Последнее место в группе Лиги чемпионов дважды подряд – приговор уровню в Европе. «Локомотив» не тянет на плей-офф, независимо от состава группы, ведь в прошлом году соперники были не такими породистыми. Победы над середняками в РПЛ – дань характеру Семина, включениям Крыховяка, таланту Миранчуков и селекционеров. У «Локомотива» нормальный состав, но слишком часто повторяются, чтобы уступать реже, или перейти на новый уровень.

В этом сезоне у «железнодорожников» ничьи против «Рубина», «Краснодара» (дважды) и «Уфы» - соперников, которые в моменты встречи с одним из лидеров были готовы навязать борьбу и сыграть со счетом 1:1. Но обратите внимание, что «Локомотив» из 24 матчей ЛЧ и РПЛ в этом сезоне не пропускал только в четырех, раз на шесть поединков. Двадцать матчей с пропущенными мячами – есть проблемы с основным вратарем и резкостью центральных защитников.

Также показательными стали поединки против ЦСКА , «Ростова», «Атлетико», «Ювентуса», «Спартака», «Байера», а теперь вот «Динамо». Юрий Павлович прекрасно понимал, насколько его подопечные устали в Лиге чемпионов, сделал некоторые изменения в основе на дерби, и результат видите – у «Динамо», хотя команда выбирается из собственной функциональной ямы, получилось усложнить жизнь фавориту московского матча.

«Локомотив» застрял в зоне комфорта. С одной стороны, могут обыграть «Зенит», «Тамбов» или «Ахмат». С другой – почти всегда пропускают, рискуют схватить ничью или поражение. За весь сезон команда Семина проиграла в два мяча лишь дважды – «Атлетико» и «Байеру», в три – один раз, «Спартаку». При этом еще в пяти случаях Крыховяк не спас, Алексей Миранчук со штрафного или пенальти не забил решающий мяч – уступали в один мяч.

Многие в РПЛ согласятся достойно проигрывать «Ювентусу», без позора – «Атлетико» и «Байеру», и даже привычку «Локомотива» не сливать середнякам РПЛ другие фавориты чемпионата легко удочерят. У Семина крепкая команда с характером. Но сил не хватает. Нет изюма, повторяются и работают сугубо рационально, поэтому народ неохотно идет – средняя посещаемость участника ЛЧ в Москве ниже, чем у «Урала» в Екатеринбурге.

Свежим болельщикам нужны свежие идеи, а пока фиксируем, что «Локомотив» не переиграл ни одного неудобного соперника за сезон. Возможно, сделали шаг назад, ведь даже с удобным «Динамо» - командой, которой шесть лет не уступали, во втором тайме формальный фаворит творил такое, что только всепрощение футболистов Новикова избавило от разгрома со счетом 4:1.

Опытный болельщик всегда видит вектор, по которому движется команда. «Динамо» набирает – пока много трудятся, сторожат результаты и не реализовали моменты, но это движение вверх. А вот «Локомотив» не скатывается лишь по причине параллельных ошибок соперников и из-за Крыховяка и Алексея Миранчука. Два футболиста держат вектор команды параллельно земле, но горизонтальная линия - не символ жизни.