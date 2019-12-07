Сюрприз! 150 миллионов на новогодние подарки

вчера, 12:30

Получили рождественский презент – возможность усилить молодую команду Лэмпарда зимой. «Соккер.ру» расскажет о трансферных планах «Челси».

Что случилось?

В Спортивном арбитражном суде Лозанны сделали новогодний подарок лондонцам – сократили срок трансферного бана от ФИФА . Большой успех юристов «Челси» и неожиданная удача для Лэмпарда. Тренер получит деньги на своих новичков, в Англии даже разузнали сумму.

Сто пятьдесят миллионов фунтов в пересчете на рубли - больше 12.5 миллиардов. Теперь лондонский клуб российского владельца за зимнее трансферное окно может потратить целый годовой бюджет «Спартака», даже больше.

Для английского футбола сумма не рекордная, но зимой 150 миллионов фунтов получает редкий тренер. Впрочем, лето ведь пропустили, селекционные задачи остались. Только Ковачича по условиям арендного соглашения удалось выманить из «Реала», а Пулишич приехал, ведь переход был оплачен заранее, задним числом.

За Кристиана отвалили сразу 64 млн евро, но вряд ли можно считать американского новичка готовой заменой Азару. «Челси» сделал два больших трансфера в эпоху Сарри – взяли Кепу и Жоржиньо, но вспомните, как до этого грубо ошибались – Мората, Бакайоко, Дринкуотер, Жиру и Дзаппакоста не стали частью основы Лэмпарда, хотя пришли два сезона тому назад.

О ком мечтают?

Новая североирландская жена вряд ли позволяет Лэмпарду играть в Терри, поэтому все мечты Фрэнка связаны строго с новыми футбольными знакомствами. 177 миллионов евро хватит, чтобы молодой тренер, который уже доказал наличие таланта стартовым отрезком в АПЛ , изменил «Челси» к лучшему.

Поскольку лондонцы давно присматривались к новичкам, то кандидатов в «аристократы» знают, их можно разделить на две категории. Первая – ставки мечты, футболисты, которые вряд ли доберутся в Лондон уже этой зимой. Вторая – новички, которых можно подписать сразу, поскольку и трансферный бюджет позволит, и потребность в усилении состава есть.

К первому списку можно отнести Санчо – Джейдон выбирает из нескольких вариантов, а «Боруссия» Д заломит невероятную цену за англичанина. А также левого защитника сборной Англии и «Лестера» - Бена Чилуэлла. Молодой парень хорошо себя чувствует в составе «лис», которые подписали длительный контракт с Роджерсом, поэтому вряд ли начнут раздавать важных игроков зимой.

Зато у Лэмпарда есть вершины, которые покорить реальнее. Вингер Вилфрид Заха может из «Кристал Пэлас» перебраться в соседский «Челси» - даже переезжать не нужно. А форвард Мусса Дембеле не останется в «Лионе», если получит щедрое предложение из АПЛ . Вот только если Заха может повоевать за место в основе «аристократов», то удачная игра Абрахама вряд ли пустит «ткача» Дембеле в состав. Но раз Жиру хочет уйти, отсидев одно место на скамейке – нужна замена.

Где слабые места?

Чалова в списке пока нет, но у «Челси» даже без новичков достаточно интересный состав, чтобы с молодым тренером Лэмпардом выступать пока успешнее, чем «Арсенал» и МЮ . И в этом случае опасность заключается как раз в том, что без денег могли получить молодую, дерзкую, яркую, смелую и делающую ставку на талант команду, а миллионы фунтов их не заземлят, а приземлят.

Если «Челси» зимой по давней привычке нахватает футболистов в произвольном порядке, то Лэмпард может не справиться с внедрением новичков. Вспомните, у него Пулишич до конца октября и игры против «Бернли» ждал голов – выстрелил хет-триком, и тот подвиг помог в будущем. А молодежь «Челси» поверила в себя как раз потому, что летом не затащили в состав много ветеранов.

Абрахам, Пулишич, Маунт и Томори получают стабильную игровую практику, учатся на своих ошибках и добавляют в актив сильные матчи. Их поддерживают опытные Виллиан, Канте, Аспиликуэта и Жоржиньо – команда спелась. Но есть одно обстоятельство, которое может заставить Лэмпарда вправду просить у Абрамовича большие деньги и делать заметные покупки в начале 2020 года. И речь о недовольстве отдельных игроков.

Давид Луис ушел загодя – понял, что Фрэнк поставит в центре защиты не его. Но Батшуайи, Жиру, Педро, Баркли или Алонсо рассчитывали на большее количество игрового времени. А у того же Виллиана могут быть свои планы на будущее – бразильца связывали с уходом из «Челси» в последние годы достаточно часто. В таких условиях интерес к вингерам, вроде Санчо или Заха, может быть полностью оправданным и не развалит команду.

Также логично, если тренерскому штабу Лэмпарда чем-то не нравится игра Эмерсона и Алонсо слева, интересоваться Чилуэллом, одним из самых крутых игроков АПЛ на своей позиции, еще и молодым – Бену всего двадцать два года. В нынешнем «Челси» человек такого возраста без пяти минут ветеран. Если тот же Натан Аке – несостоявшийся Гуллит, воспитанник лондонцев, в 24 года вернется в Лондон из «Борнмута», то Лэмпард лишь продолжит гнуть свою линию.

Очевидно, что нужен вингер на будущее – как минимум один. Можно понять желание усилить левый фланг защиты, хотя также можно подумать о центральной зоне – Рюдигер мается с травмами, в стартовой обойме всего три человека, и их мало. Также Лэмпарду логично подумать о позиции центрального форварда, поскольку ему известны планы бельгийца Батшуайи и француза Жиру – не исключено, что Бэтмен и Робин хотят сменить футбольную вселенную.

Пусть 177 миллионов евро кажутся большой суммой для зимы, но если речь о том, что часть денег оставят для будущего подписания Санчо – сумма сразу не покажется невероятно большой. Азар отправился в «Реал», на пост заступили очень юные ребята, и хотя у них получается – Лэмпард не может верить в стабильность парней возраста Абрахама. У «Челси» будут спады, и чтобы один из них не стал фатальным – зимой нужно позаботиться о точечном усилении. Тем более что снятие бана означает еще и сговорчивость самих лондонцев с теми, кто хочет уйти немедленно.

Прошлым летом придерживали футболистов, хотя отпустили Азара, Луиса и Бакайоко. А сейчас могут делать то, что любят – покупать, покупать и еще раз покупать контракты перспективных мастеров. В этот раз «Челси» не нужно гнаться за теми, кто уже сформирован и будет мешать развитию молодежи. Раз у Лэмпарда получилось найти общий язык с воспитанниками клуба, то нужно продолжать. Команда в первой четверке в АПЛ и претендует на плей-офф Лиги чемпионов – нужна помощь «Аякса» в игре против «Валенсии», но аутсайдера группы «Лилль» лондонцы обыграть могут.

«Челси» уже симпатичен, но если найдут зимой новичков, которые сразу впишутся – станет еще более серьезным участником борьбы за третье место. Лэмпард не обещал выигрывать постоянно – о чем сам недавно напомнил, но побеждает чаще, чем многие предполагали.