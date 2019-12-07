Финалы года. Важнейшие матчи – на десерт

вчера, 15:00

«Соккер.ру» призывает всех посмотреть выпускные экзамены «быков», ведь ЦСКА и «Хетафе» помогут понять команду Мусаева.

«Краснодару» вредит положительное к нему отношение? Поверили в девиз «и так сойдет»? «Горожане» не просто хотят, а уже привыкли, чтобы их всегда понимали, жалели, заступались. Еще хвалили, восхищались и поддерживали. А если критиковали – любя.

Подход не работает – народными любимчиками года точно не стали. Опыт показывает, что в РПЛ ценят силу, смелость и результат. А что же имеем в сухом остатке? «Краснодар» чаще показывал слабость в решающий момент. Сам себя выбил из плей-офф ЛЕ – «Валенсии» проиграли глупо, Классон организовал гол испанцев.

Против «Локомотива» весной победу москвичам отдал судья Вилков – грубейшая ошибка, левый пенальти ценой в десятки миллионов евро, ведь «быки» пролетели мимо группы Лиги чемпионов, набрав поровну очков с москвичами. Но это снова заступническая позиция, ведь не учитывает наполнение поединка.

Счет того матча лишь 1:0 в пользу Семина, но «Краснодар» играл так же ужасно, как в Санкт-Петербурге в новом сезоне, где Сантос и Лунев организовали гол в свои ворота, и «быки» едва не завоевали случайную победу над «Зенитом», которая сейчас открыла бы путь к реальной борьбе за первое место.

Но дверь сами захлопнули – пропустили в ответ. Также дома уступали Дзюбе 2:3 весной, снова чемпионский экзамен не сдали. Команда Мусаева в новом чемпионате проиграла ЦСКА в гостях, не обыграла «Динамо» и «Ростов», «Локомотив» и «Тамбов». Также не забывайте горькую историю звездной болезни в ЛЧ . Прошли «Порту» и подумали, что «Олимпиакос» – не соперник?

Недооценка точно была, к матчу не подготовились, иначе не объяснить 4:0 в Греции. «Краснодар» пропускает столько за один матч крайне редко. Провал в ЛЧ напомнил о погроме от «Спартака» 1:4 в 2017 году, но потом был Базель – «горожане» показали, что на собственных жестких ошибках не учатся, скушали пять мячей за вечер.

Впрочем, без сэйвов Сафонова и в других матчах пропускали бы куда чаще. Зато пока сохраняют шансы на проход в плей-офф ЛЕ . Нужно переигрывать «Хетафе» в гостях после домашнего поражения в октябре. Но резюме года включает скорее решающие поражения, чем эпохальные победы. Вспомните хотя бы Кубок России – еще одно пятно на репутации команды.

Жаловались на «Ростов», когда вылетели от Карпина в прошлом сезоне Кубка – оставалось пройти «Локомотив» и обыграть в финале «Урал». А теперь, когда календарь сложился идеально для их стороны сетки, «быки» умудрились проиграть «Нижнему Новгороду». На «Баварию» и «Тоттенхэм» в ЛЧ не отвлекались, но вылетели быстро.

Раньше клубу Галицкого предлагали маленькие шажки – рекомендовали не смотреть в таблицы, а выигрывать каждый ближайший матч. И такая стратегия не сработала. Теперь же есть только один путь – разозлиться. Ведь если в последнем туре года не обыграют ЦСКА , а согласятся на ничью или новое поражение от москвичей, то распишутся в собственной вялости.

«Горожане» слишком часто идут на компромиссы. За 18 туров собрали семь ничьих, всего на одну меньше, чем за весь прошлый сезон. Команда Мусаева по делу не обыграла «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и только со «Спартаком» справились. Слабый результат против прямых конкурентов – пускай с «Ростовом» и отыгрались, взяли милостыню от гостей, которые вели 2:0 к 92-й минуте.

Но это случайность, как автогол Сантоса. Подачек команд Семака и Карпина может не хватить для чистого второго места. И уж точно «Краснодар» не играет как главный претендент на чемпионство. Можно заладить старую песню – Газинский только вернулся, Классон и Кабелья – в лазарете, а стиль по-прежнему атакующий. Вот только повреждения в футболе – норма, а факт, что «Краснодар» вторую команду спонсора «Зенита» в пяти матчах в РПЛ ни разу не обыграл – дурной знак.

Сейчас «Оренбург» – тренерский коллектив, и Федотов трижды собрал ничьи с «быками». И глупо кричать, что у «Краснодара» не хватает кадров или класса для побед над «Тамбовом» или «Оренбургом». Речь о команде, которая любит ничейные эпидемии – как-то было 13 штук за сезон, и не умеет стабильно выносить прямых конкурентов. Только «Спартак» дважды переиграли, но после серии из восьми матчей без успехов.

Если сегодня «Краснодар» в заключительной домашней игре сезона не порадует публику деловитой победой над ЦСКА – грош цена таким спортсменам. Тут не только реванш за выездное поражение нужен, но и доказательство, что «быки» способны погнаться за «Зенитом» весной. Пусть безуспешно, но с прямой путевкой в ЛЧ . Три очка при хорошей игре воодушевят на выездную победу над «Хетафе», а любой другой результат подскажет, что «Краснодар» перехваливали.

Да, «горожане» держат мяч и точнее всех, кроме «Зенита», играют в пас. Но смысл футбола не только в процессе, а и в результате. Это плохие чиновники больше интересуются процессом: чем дольше и масштабнее пилишь – тем больше щепок полетит. А предпринимательский подход скорее заключается не только в получении удовольствия от процесса, но и в конечном результате. Осталось два матча в этом году, чтобы «Краснодар» поднял себе настроение, получив максимальную прибыль от результатов.

Наличие всего двух поражений в РПЛ – от «Ахмата» и ЦСКА , не может служить доказательством, что «горожане» сделали в 2019 году большой шаг вперед, ведь рядом – семь ничьих. Стабильности мало, если учитывать трансферы и опыт – в составе четыре воспитанника, но рядом семь футболистов старше тридцати. «Горожане» были вправе ожидать от себя большего.

Тем более часть их осечек – крайне глупые, вроде влета «Нижнему Новгороду» в Кубке России. Коллективу Мусаева остро нужен трофей для спортивной мотивации футболистов и будущих отказов от предложений других клубов, а они потеряли шанс зайти в финал турнира, хотя достаточно было переиграть «Нижний Новгород», «Шинник», «Урал» и победителя пары «Химки» – «Торпедо». В этом списке четыре клуба из ФНЛ !

Стоит ли напоминать, что даже у усопшего клуба «Тосно» есть Кубок России в коллекции? «Краснодар» становится командой, которая постоянно упускает доступные шансы. Например, играть в финалах Кубка России. Например, зайти в полуфинал ЛЕ – могли пройти «Вильярреал» вместо «Валенсии», и сражаться против «Арсенала». Настраивались на группу ЛЧ – вылетели от клуба, который сейчас собрал 4 поражения и 1 ничью.

За весь 2019 год у «Краснодара» одна победа в десяти официальных матчах с командами, которые теперь в первой пятерке РПЛ . Редкий успех – домашний против молодого ЦСКА , когда выиграли 2:0. Посмотрим, как будет сегодня, но если Мусаев не обыграет и «армейцев», и «Хетафе», у Галицкого появится повод задуматься, тянет ли молодой наставник на роль человека, который заставит «горожан» быть упрямыми и бескомпромиссными на поле.

Не будь у «Краснодара» денег, фанатов или игры – никто слова плохого не сказал бы, можно плыть по течению, как многие. Но есть крепкий состав, продуктивная школа – Сафонов и Сулейманов выиграли премию лучшим молодым игрокам года. И при этом уступают в решающий момент! «Ростову» и «Нижнему Новгороду» – в Кубке. «Валенсии» – в Лиге Европы. «Локомотиву», «Зениту» и «Ростову» – в чемпионате. «Олимпиакосу» – в ЛЧ . За год из сложнейших соперников в решающий момент переиграли только «Порту» и «Базель», ведь «Байер» прошли за счет гола на выезде.

Маловато успехов в важных и определяющих волевые качества коллектива финалах, а впереди сразу два подряд. Мусаеву нельзя отпускать «Зенит» на 11 пунктов. И не стоит вылетать из ЛЕ , ведь греки и швейцарцы показали, что «Краснодару» нужен европейский опыт на будущее в ЛЧ . Зато будущее точно есть. Не мытьем, так катаньем «горожане» станут кандидатами в чемпионы. Но какой смысл тянуть и терять время, рискуя зажечь в раздевалке конфликты и недовольство, как новогоднюю елку?