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«Ливерпуль»: сплошной позитив и суровые испытания

вчера, 15:00

Выход в плей-офф Лиги чемпионов, новые контракты Клоппа и Милнера, Минамино спешит на помощь. «Соккер.ру» даже немного завидует «красным»!

«Ливерпуль» вступил в тяжелейшую стадию сезона, когда за 34 дня (с 30 ноября по 2 января) нужно будет сыграть 11 матчей. Четыре матча из этой серии «красные» уже провели, в них после непростой домашней победы над «Брайтоном» (2:1) уверенно разобрались с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0) и «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (2:0).

Сегодня у мерсисайдцев игра с худшей командой сезона в АПЛ - «Уотфордом», но самое захватывающее начнется в середине будущей недели, когда за сутки «красным» придется провести две встречи: на 17 декабря намечена игра Кубка Лиги в Бирмингеме против «Астон Виллы», а уже 18-го «Ливерпуль» играет в полуфинале Клубного чемпионата мира в Катаре против победителя пары «Монтеррей» - «Аль-Садд» (они встречаются сегодня).

Случай беспрецедентный, понятно, что Юргену Клоппу придется выставить разные составы на эти матчи, другого решения здесь нет. Но после такого стресса «свежих ног» в команде практически не останется, а ведь на Клубном чемпионате мира жизнь не заканчивается, и по возвращении из Катара «Ливерпуль» ждет традиционное рождественское веселье в АПЛ, стартующее в «Боксинг Дэй».

Хватку в погоне за долгожданным «золотом» ослаблять никак нельзя. Хватит ли «Ливерпулю» запала, сил и позитива? Наверное, болельщики «красных» сейчас даже не задумываются об этом, они просто наслаждаются той реальностью, в которой живут прямо сейчас. У «Ливерпуля» сейчас такая длинная и безупречно белая полоса, что кажется, будто ничего плохого в принципе произойти не должно. Веру в это поддерживают конкретные события.

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Как и в прошлом году, «Ливерпуль» затянул решение вопроса о попадании в весеннюю стадию Лиги чемпионов до последнего тура группового этапа. Год назад «красные», оказавшись прижатыми к стенке, вырвали победу у «Наполи» на «Энфилде» в нервном матче с сэйвами Алиссона и открыли себе путь к Кубку чемпионов. На этот раз вышли из группы в компании «Наполи», отцепив от дальнейшего участия в турнире яркий «Зальцбург», который и был переигран в заключительном туре. Юрген Клопп со свойственной ему самоиронией заметил:

Я участвовал во многих важных матчах, нередко проигрывал в них, но теперь дела идут получше.

Клопп — снова лучший тренер АПЛ, «Ливерпуль» - команда года

Юрген, конечно, преуменьшает, используя кокетливую формулировку «теперь дела идут получше». Прямо сейчас дела у Клоппа и его команды идут просто идеально. Вчера стало известно, что немецкий тренер признан лучшим тренером ноября в АПЛ, это третий такой приз для Юргена с начала сезона (в октябре отметили Фрэнка Лэмпарда), что является повторением рекорда АПЛ. До Клоппа только Хосепу Гвардиоле удавалось стать «Тренером месяца» трижды за четыре розыгрыша награды. В календарном году это уже четвертая победа для Клоппа.

Между тем, согласно статистике, «Ливерпуль» - абсолютно лучшая команда 2019 года в мировом футболе. «Красные» выиграли Лигу чемпионов, доказав свое превосходство над лучшими командами Европы титулом, а в национальном чемпионате мерсисайдцы одержали 24 победы в последних 25 матчах при одной ничьей. Такой формой, естественно, никто похвастаться не может. Впрочем, в 2019 году «Ливерпуль» может выиграть еще только один турнир — Клубный чемпионат мира, так что очень важно сохранить эту форму и настрой на 2020 год, чья весна снова расставит всех по своим местам.

Новые контракты Юргена Клоппа и Джеймса Милнера

Мало позитива в жизни болельщиков «Ливерпуля»? Клуб не скупится на новые порции! Вчера было объявлено о продлении контрактов с Джеймсом Милнером и Юргеном Клоппом, причем тренер связал себя с «Ливерпулем» до 2024 года. В «красных» пабах Ливерпуля вчера наливали по пинте бесплатно в честь этого события. Юрген Клопп идеально вписался в мерсисайдский клуб, «Энфилд» его обожает, так что за немецкого специалиста и «Ливерпуль» можно только порадоваться: они и вправду нашли друг друга. По стилю, по духу, по менталитету это идеальный тандем. Клопп подтверждает:

Я еще осенью 2015 года знал, что мы идеально подходим друг другу, а за время, проведенное здесь, неоднократно в этом убеждался. Я бы ни за что не подписал соглашение до 2024 года, если бы не был уверен в клубе и нашем взаимодополняющем сотрудничестве со всех сторон. Особенно подчеркну вклад нашего спортивного директора Майкла Эдвардса, во многом благодаря его работе мы находимся на таком уровне. В футболе ты ничего не добьешься без сторонников, а в «Ливерпуле» я ими окружен. Мне настолько хорошо здесь, что я даже не могу подумать об уходе.

У «Ливерпуля» точно будет зимний новичок

Юрген Клопп рассчитывает (и небезосновательно), что его долгосрочный контракт с «Ливерпулем» поможет в переговорах с потенциальными новичками. Не секрет, что многие футболисты идут не «в клуб», а «к тренеру», поэтому для тех, кто рассчитывает совершенствовать себя под руководством Клоппа, важно знать, насколько долго сам Клопп намерен оставаться в «Ливерпуле». Логика простая.

Глобально это поможет «красным» будущим летом, но и ближайший трансфер стал во многом возможным из-за Клоппа, который присмотрел в составе соперника по Лиге чемпионов идеального полузащитника. Речь о Такуми Минамино из «Зальцбурга». Майкл Эдвардс выяснил, что у японца в контракте прописана смешная сумма отступных — 8 миллионов евро.

«Зальцбург» на уровне спортивного директора подтвердил факт переговоров с «Ливерпулем», так что 1 января ждем Такуми в «Ливерпуле». Ныне работающий на «Ред Булл» Ральф Рангник уверен, что Минамино идеально подойдет под стиль Клоппа и отметил, что у Юргена в команде уже четыре его бывших игрока: Матип, Кейта, Мане и Фирмино (Ральф объединил выходцев из системы «Ред Булл» с футболистами, которых воспитал на тренерской работе). «Он даже не поблагодарил меня за них!», - пошутил Рангник.  

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   76 / 987
сегодня в 12:40
Лучший тренер мира в лучшей команде прямо сейчас. Пусть это длится подольше.
DVL
DVL
   579 / 987
сегодня в 10:59
В жизни я ненавижу клопов, но этим Клоппом я восхищаюсь)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   156 / 987
вчера в 23:07
рано еще дифирамбы красным петь! Сейчас важно выходить на каждую игру с уважением к сопернику и играть только на победу! Минамино хорошее приобретение , должен идеально влиться в игру красных. Еще бы таких "подходящих" пару-тройку в каждую линию для ротации. И главное без травм! Здоровья и еще раз здоровья!
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил Migelito
   194 / 987
вчера в 20:35
Да это точно, спад будет. Но Норвич нам сегодня подфартил. Потом будет очная встреча Сити и Лестера, где сити 100% заберет очки у Роджерса. И разница между 1м и 2м местами будет больше 10 очков. Во 2м круге выезды к Сити и Шпорам только серьезные, остальные игры все на Энфилде. И если слить ЛЧ в 1/4, то шансов много будет.
Triem
Triem ответил DXTK
   252 / 987
вчера в 19:54
Успех Клоппа в Ливере это Судьи + ВАР !!! Наполи, а особенно Анчелотти в ЛЧ доказали, что без 12 игрока со свистком, Ливер это середняк, а Клопп физрук.
Желчевыводящее давно перестал принимать?
Антон Гусев
Антон Гусев ответил DXTK
   646 / 987
вчера в 17:52
Успех Клоппа в Ливере это Судьи + ВАР !!! Наполи, а особенно Анчелотти в ЛЧ доказали, что без 12 игрока со свистком, Ливер это середняк, а Клопп физрук.
Ты рот не разевай, завистник. Следи лучше за своим середняком, брлтающимся то на 10, то на 14 месте. Мне так смешно каждый раз когда такие добики, как ты грешат на беспристрастный ВАР - на машину, у которой нет и быть не может никаких предпочтений. Это лишь искусственный интеллект. И тебе бы не помешало добавить пару десятков пунктов к этому показателю в своей голове, чтоб хотябы начать здраво мыслить и писать адекватные комментарии .
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил ДельБоске
   80 / 987
вчера в 16:58
Если ближайший месяц Ливер не потеряет много очков, АПЛ заберут. Клоппу нет смысла дергаться с команды, они подходят друг другу 100%.
Единственное, что может помешать Ливерпулю выиграть АПЛ - это конец света) У Ливерпуля нет конкурентов в АПЛ, в этом сезоне. Да и выводы по итогам прошлого сезона Клопп 100% сделал правильные.
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   549 / 987
вчера в 16:39
Да ничего сейчас не решено по поводу чемпионство,три месяца надо продержаться тогда уже можно считать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
   8 / 987
вчера в 16:22
Ждем Минамино,не помешал бы еше центральный зашитник
Hoyar
Hoyar ответил Migelito
   174 / 987
вчера в 16:21
Да уж, главное минимальными потерями пройти этот участок - это уже будет подвиг, остались 2 цз по сути.
dzvinka
dzvinka
   44 / 987
вчера в 16:18
ну япошку можно взять, неплохой, и в плане мерчандайза идеально.
ДельБоске
ДельБоске
   188 / 987
вчера в 16:09
Если ближайший месяц Ливер не потеряет много очков, АПЛ заберут. Клоппу нет смысла дергаться с команды, они подходят друг другу 100%.
DXTK
DXTK
   270 / 987
вчера в 16:04
Успех Клоппа в Ливере это Судьи + ВАР !!! Наполи, а особенно Анчелотти в ЛЧ доказали, что без 12 игрока со свистком, Ливер это середняк, а Клопп физрук.
Migelito
Migelito
   360 / 987
вчера в 15:23
Пока все хорошо. Но спад в конце декабря-январе неизбежен. Важно пройти этот участок с минимальными потерями очков и без травм. Трудно будет всем
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