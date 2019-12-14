«Ливерпуль»: сплошной позитив и суровые испытания

вчера, 15:00

Выход в плей-офф Лиги чемпионов, новые контракты Клоппа и Милнера, Минамино спешит на помощь. «Соккер.ру» даже немного завидует «красным»!

«Ливерпуль» вступил в тяжелейшую стадию сезона, когда за 34 дня (с 30 ноября по 2 января) нужно будет сыграть 11 матчей. Четыре матча из этой серии «красные» уже провели, в них после непростой домашней победы над «Брайтоном» (2:1) уверенно разобрались с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0) и «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (2:0).

Сегодня у мерсисайдцев игра с худшей командой сезона в АПЛ - «Уотфордом», но самое захватывающее начнется в середине будущей недели, когда за сутки «красным» придется провести две встречи: на 17 декабря намечена игра Кубка Лиги в Бирмингеме против «Астон Виллы», а уже 18-го «Ливерпуль» играет в полуфинале Клубного чемпионата мира в Катаре против победителя пары «Монтеррей» - «Аль-Садд» (они встречаются сегодня).

Случай беспрецедентный, понятно, что Юргену Клоппу придется выставить разные составы на эти матчи, другого решения здесь нет. Но после такого стресса «свежих ног» в команде практически не останется, а ведь на Клубном чемпионате мира жизнь не заканчивается, и по возвращении из Катара «Ливерпуль» ждет традиционное рождественское веселье в АПЛ , стартующее в «Боксинг Дэй».

Хватку в погоне за долгожданным «золотом» ослаблять никак нельзя. Хватит ли «Ливерпулю» запала, сил и позитива? Наверное, болельщики «красных» сейчас даже не задумываются об этом, они просто наслаждаются той реальностью, в которой живут прямо сейчас. У «Ливерпуля» сейчас такая длинная и безупречно белая полоса, что кажется, будто ничего плохого в принципе произойти не должно. Веру в это поддерживают конкретные события.

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Как и в прошлом году, «Ливерпуль» затянул решение вопроса о попадании в весеннюю стадию Лиги чемпионов до последнего тура группового этапа. Год назад «красные», оказавшись прижатыми к стенке, вырвали победу у «Наполи» на «Энфилде» в нервном матче с сэйвами Алиссона и открыли себе путь к Кубку чемпионов. На этот раз вышли из группы в компании «Наполи», отцепив от дальнейшего участия в турнире яркий «Зальцбург», который и был переигран в заключительном туре. Юрген Клопп со свойственной ему самоиронией заметил:

Я участвовал во многих важных матчах, нередко проигрывал в них, но теперь дела идут получше.

Клопп — снова лучший тренер АПЛ , «Ливерпуль» - команда года

Юрген, конечно, преуменьшает, используя кокетливую формулировку «теперь дела идут получше». Прямо сейчас дела у Клоппа и его команды идут просто идеально. Вчера стало известно, что немецкий тренер признан лучшим тренером ноября в АПЛ , это третий такой приз для Юргена с начала сезона (в октябре отметили Фрэнка Лэмпарда), что является повторением рекорда АПЛ . До Клоппа только Хосепу Гвардиоле удавалось стать «Тренером месяца» трижды за четыре розыгрыша награды. В календарном году это уже четвертая победа для Клоппа.

Между тем, согласно статистике, «Ливерпуль» - абсолютно лучшая команда 2019 года в мировом футболе. «Красные» выиграли Лигу чемпионов, доказав свое превосходство над лучшими командами Европы титулом, а в национальном чемпионате мерсисайдцы одержали 24 победы в последних 25 матчах при одной ничьей. Такой формой, естественно, никто похвастаться не может. Впрочем, в 2019 году «Ливерпуль» может выиграть еще только один турнир — Клубный чемпионат мира, так что очень важно сохранить эту форму и настрой на 2020 год, чья весна снова расставит всех по своим местам.

Новые контракты Юргена Клоппа и Джеймса Милнера

Мало позитива в жизни болельщиков «Ливерпуля»? Клуб не скупится на новые порции! Вчера было объявлено о продлении контрактов с Джеймсом Милнером и Юргеном Клоппом, причем тренер связал себя с «Ливерпулем» до 2024 года. В «красных» пабах Ливерпуля вчера наливали по пинте бесплатно в честь этого события. Юрген Клопп идеально вписался в мерсисайдский клуб, «Энфилд» его обожает, так что за немецкого специалиста и «Ливерпуль» можно только порадоваться: они и вправду нашли друг друга. По стилю, по духу, по менталитету это идеальный тандем. Клопп подтверждает:

Я еще осенью 2015 года знал, что мы идеально подходим друг другу, а за время, проведенное здесь, неоднократно в этом убеждался. Я бы ни за что не подписал соглашение до 2024 года, если бы не был уверен в клубе и нашем взаимодополняющем сотрудничестве со всех сторон. Особенно подчеркну вклад нашего спортивного директора Майкла Эдвардса, во многом благодаря его работе мы находимся на таком уровне. В футболе ты ничего не добьешься без сторонников, а в «Ливерпуле» я ими окружен. Мне настолько хорошо здесь, что я даже не могу подумать об уходе.

У «Ливерпуля» точно будет зимний новичок

Юрген Клопп рассчитывает (и небезосновательно), что его долгосрочный контракт с «Ливерпулем» поможет в переговорах с потенциальными новичками. Не секрет, что многие футболисты идут не «в клуб», а «к тренеру», поэтому для тех, кто рассчитывает совершенствовать себя под руководством Клоппа, важно знать, насколько долго сам Клопп намерен оставаться в «Ливерпуле». Логика простая.

Глобально это поможет «красным» будущим летом, но и ближайший трансфер стал во многом возможным из-за Клоппа, который присмотрел в составе соперника по Лиге чемпионов идеального полузащитника. Речь о Такуми Минамино из «Зальцбурга». Майкл Эдвардс выяснил, что у японца в контракте прописана смешная сумма отступных — 8 миллионов евро.

«Зальцбург» на уровне спортивного директора подтвердил факт переговоров с «Ливерпулем», так что 1 января ждем Такуми в «Ливерпуле». Ныне работающий на «Ред Булл» Ральф Рангник уверен, что Минамино идеально подойдет под стиль Клоппа и отметил, что у Юргена в команде уже четыре его бывших игрока: Матип, Кейта, Мане и Фирмино (Ральф объединил выходцев из системы «Ред Булл» с футболистами, которых воспитал на тренерской работе). «Он даже не поблагодарил меня за них!», - пошутил Рангник.