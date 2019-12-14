Вспомнить всех. Победители клубного чемпионата мира

вчера, 22:43

«Соккер.ру» назовет без запинки имена всех клубов, выигрывавших чемпионат мира. А вы?

Впервые клубный чемпионат мира состоялся в Бразилии в 2000 году и был признан ФИФА правопреемником Межконтинентального кубка. Впрочем, Межконтинентальный кубок не сразу прекратил свое существование, а клубному чемпионату мира потребовалось время, чтобы закрепиться в мировом футбольном календаре. На регулярной основе такие турниры стали проводиться с 2005 года, когда свой шанс стать чемпионом мира среди клубов получил «Ливерпуль», который будет представлять Европу на чемпионате, который уже идет в Катаре. Той возможностью «красные» распорядиться не сумели, да и вообще три первых КЧМ остались за клубами из Бразилии. Впрочем, давайте обо всех триумфаторах по порядку.

2000 год - «Коринтианс»

Экспериментальный розыгрыш клубного чемпионата мира прошел в Бразилии, а состав участников формировался по странным принципам. Например, здесь был победитель Межконтинентального кубка 1998 года «Реал», хотя уже шел 2000-й, и МЮ , выигравший Лигу чемпионов. Та же история с Азией.

Бразилию, так получилось, представляли два клуба: победитель Кубка Либертадорес 1998 года «Васку да Гама» (в 1999-м лучшим клубом Южной Америки стал «Палмейрас», лишенный права участия в КЧМ по неизвестным причинам), а также чемпион страны «Коринтианс». Все как-то несерьезно.

В итоге в финале на «Маракане» сыграли две бразильские команды, после нулей в основное и дополнительное время в серии пенальти сильнее оказался «Коринтианс» - 4:3. Ворота победителей защищал Дида, а за проигравших сыграли Жуниньо Пернамбукано и Ромарио. На поле были сплошь бразильцы, кроме колумбийца Фредди Ринкона, который в середине 90-х даже в «Реале» сезончик провел.

2005 год - «Сан-Паулу»

С «пилотного выпуска» клубного чемпионата мира прошло 5 лет, к моменту полноценного запуска нормализовали регламент и определились с местом проведения на четыре года: КЧМ прописались в Японии. Теперь только сильнейшие клубы своих конфедераций, среди которых, конечно же, выделялись представители Южной Америки и Европы. Они, как и в большинстве случаев, сошлись в решающей схватке за мировую корону, и «Сан-Паулу» оказался сильнее «Ливерпуля» благодаря голу Минейро в середине первого тайма. «Красные», у которых на поле были все основные игроки, уступили Рожерио Сени и его команде.

2006 год - «Интернасьонал»

Год спустя другой европейский клуб - «Барселона», уступила бразильской команде в финале с аналогичным счетом 0:1. Между прочим, в составе «колорадос» играли два будущих футболиста московского «Спартака» - Алекс Мескини и Луис Адриано. Их команда оказалась сильнее «Барсы» с Пуйолем, Хави, Иньестой и Роналдиньо.

2007 год - «Милан»

«Милан» стал первым европейским клубом, которому покорился клубный чемпионат мира. С трудом обыграв японскую «Ураву» в полуфинале, в решающем матче «россонери» расправились с «Бокой Хуниорс» - 4:2. Дважды отличился Филиппо Индзаги, по голу добавили Неста и Кака, а Каха Каладзе не доиграл до финального свистка из-за красной карточки. Бразильский вратарь Дида стал двукратным победителем клубного чемпионата, выиграв с двумя разными командами из разных частей света.

2008 год - «Манчестер Юнайтед»

Не обошлось без удаления защитника в составе победителей и год спустя. На этот раз досрочно закончил игру Неманья Видич, увидевший перед собой красный свет в начале второго тайма. Это не помешало МЮ добыть победу в меньшинстве в матче с колумбийским « ЛДУ Кито»: Уэйн Руни забил единственный гол на 73-й минуте.

2009 год - «Барселона»

«Барселона» воспользовалась своим вторым шансом и официально стала сильнейшей командой на планете при Хосепе Гвардиоле. Правда, в финале потребовалось играть овертайм с «Эстудиантес» во главе с капитаном Хуаном Вероном, да и в дополнительное время «Барса» перевела игру только на 89-й минуте, когда забил Педро. Решающий мяч на счету Лео Месси.

2010 год - «Интер»

Рафаэль Бенитес проиграл в финале КЧМ -2005 с «Ливерпулем», зато пять лет спустя стал победителем этого турнира у руля «Интера». На этот раз южноамериканский клуб не добрался до финала: сильнейшая команда Африки «Мазембе» выбила «Интернасьонал» в полуфинале. В финале другой «Интер» прикончил «Мазембе» со счетом 3:0, причем все было кончено уже к 17-й минуте, до которой успели отметиться голами Горан Пандев и Самуэль Это`О.

2011 год - «Барселона»

«Барселона» стала первой командой, которой удалось выиграть клубный чемпионат мира больше одного раза. На этот раз все прошло, как по маслу: победа 4:0 в полуфинале над «Аль-Саддом» и аналогичный разгром «Сантоса» с Неймаром в финале.

2012 год - «Коринтианс»

Год спустя «Коринтиансу» хватило двух побед со счетом 1:0 с двумя победными голами Хосе Паоло Герреро, чтобы выиграть трофей. В полуфинале пал «Аль-Ахли», а в финале - «Челси», которым руководил регулярный участник таких матчей Рафаэль Бенитес. Испанский специалист выводил в финалы КЧМ три разные команды («Ливерпуль», «Интер» и «Челси»), но выиграл лишь однажды.

2013 год - «Бавария»

После успеха «Коринтианса» в 2012-м клубными чемпионами мира становились только команды из Европы. «Бавария» выиграла у клуба «Раджа Касабланка» из Марокко, участвовавшего в турнире на правах чемпиона страны-хозяйки. «Раджа» оказалась крепким орешком, выкинув по пути к финалу из розыгрыша «Окленд Сити» (чемпионы Океании), мексиканский «Монтеррей» (лучшая команда Северной Америки) и «Атлетико Минейро» (обладатель Кубка Либертадорес). Однако «Бавария» была беспощадна — 2:0, а Хосеп Гвардиола в третий раз стал тренером чемпионов мира вдобавок к двум успехам с «Барселоной».

2014 год - «Реал»

Карло Анчелотти тоже неоднократно побеждал на первенстве планеты среди клубов, причем с разными клубами: через 7 лет после успеха с «Миланом» выиграл и с «Реалом». Голы Рамоса и Бэйла в финале помогли обыграть «Сан-Лоренсо», за который болеет сам Папа Римский Франциск.

2015 год - «Барселона»

«Барселона» возглавила список победителей клубных чемпионатов мира после успеха в 2015 году, это третий успех каталонцев в истории. Просто, как детский мат в три хода: разгром «Гуанчжоу Эвергранд» в полуфинале 3:0, победа с тем же счетом над «Ривер Плейтом», за который играли будущие зенитовцы Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси, а Эммануэль Маммана провел всю игру на скамейке.

2016 год - «Реал»

Первая из двух побед «Реала» на КЧМ под руководством Зинедина Зидана запомнилась веселым финалом против «Касимы Антлерс». Японцы в начале второго тайма повели 2:1, основное время закончилось вничью, и только два гола Роналду в овертайме склонили викторию на сторону «сливочных». Всего в том матче Криштиану забил три мяча.

2017 год - «Реал»

Год спустя снова все решил гол Роналду, на этот раз он оказался единственным в финале, соперником по которому был бразильский «Гремио» с талантливым Эвертоном, еще не спившимся Луаном и поигравшим одно время за «Спартак» Лукасом Барриосом в нападении.

2018 год - «Реал»

Стечение обстоятельств привело к тому, что Сантьяго Солари выиграл клубный чемпионат мира в качестве тренера. На прошлогоднем турнире «Реал» без проблем разобрался с «Касимой Антлерс» в полуфинале (3:1 и хет-трик Бэйла) и «Аль-Айном» в финале (4:1), хотя все, конечно же, ждали схватку с «Ривер Плейтом», тем более в этом клубе начинал карьеру тогдашний тренер «Реала» Солари.

2019 год - ?

Признавайтесь, будете следить за перипетиями клубного чемпионата мира хотя бы с полуфинальной стадии? Ждете схватку «Ливерпуля» и «Фламенго» в финале?