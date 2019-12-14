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У опасной черты. Грозит ли «Спартаку» «очистка пердивом»?

вчера, 17:30

Положение в турнирной таблице, недавний опыт «Динамо» и нестройность клубных процессов подтолкнули «Соккер.ру» к любопытному исследованию. 

Футбол может быть не только щедрым, но и коварным. Одной рукой он делает чемпионом вечного замухрыжку «Лестер», а другой отправляет в трясину «Динамо», клуб со славной историей, никогда до этого момента не вылетавший из класса сильнейших. Оба эти выходящие из ряда вон события произошли в сезоне 2015/16, а сейчас «Лестер» снова рвется к вершине АПЛ, а о судьбе «Спартака» беспокоится Ольга Смородская, долгое время проработавшая в российском футболе:

«Спартак» - главное разочарование первой части сезона. Еще чуть-чуть и они провалятся в ФНЛ к «Спартаку-2». Совсем немного осталось. В гений Тедеско не верю и никогда не верила. 

Так ли «немного» осталось «Спартаку»?

После 19-ти туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. До зоны стыковых матчей за право выступать в Премьер-Лиге всего лишь 3 очка, до 15-й строчки, с которой отправляются в ФНЛ напрямую, немногим больше — 4 очка. Давайте абстрагируемся на время от якобы скрытых в составе «красно-белых» возможностей, пессимистично отнесемся к витающему в воздухе обещанию Тедеско (или требованию к Тедеско?) сколотить боеспособную команду за зимнюю паузу, посмотрим в турнирную таблицу и зададимся вопросом: грозит ли этой команде понижение в классе? Ответ будет однозначным: да, грозит, как грозит и соседу «Тамбову», набравшему на одно очко меньше. 

Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, тем более есть плачевный опыт «Динамо», в котором тоже до последнего не верили, что вылет возможен. Лучше уж спартаковским боссам осознавать опасность испытания пердивом и относиться к ней гиперсерьезно, а в конце сезона после финиша на безопасном и почетном седьмом месте от души посмеяться над своими суеверными страхами. Это не шутки, лучше так, чем беззаботно улыбаться на право и налево («Мы - „Спартак“, мы не можем вылететь!»), проваливаясь в болото сначала по колено, потом по пояс… когда дойдет до шеи, кричать «Помогите!» будет поздно. Пока ничего трагичного не произошло, но «Спартак» танцует на зыбкой почве. 

Предупреждение от «Динамо»

У «Спартака» перед глазами пример «Динамо», которое вылетало из РПЛ три с половиной года назад. Этот пример не просто показывает, что вылететь может любой, но и разжевывает несколько важных вещей. Во-первых, в футболе спасение утопающих — дело рук самих утопающих. «Динамо» в последнем туре сезона 2015/16 проиграло «Зениту», но «бело-голубые» закончили бы сезон в зоне стыковых матчей, если бы не мотивированный с турнирной точки зрения «Спартак» так безвольно не проиграл «Уфе». 

Если «Спартак» будет шатать до последних туров сезона, и он где-то окажется в уязвимом положении, то на помощь надеяться не придется. Более того, обязательно найдутся «доброжелатели», которые подтолкнут «Спартак» со скалы, как это случилось в 1976-м, когда в последнем туре результаты сразу пяти матчей сложились именно в такой пасьянс, который предсказал, что «красно-белые» проведут год в первой лиге. «Спартак» и сейчас кого-то бесит, кого-то раздражает, кому-то застрял костью в горле, так что на лояльность рассчитывать точно не приходится. Да и с чего бы вдруг, если сами недавно проявили такое безучастие к судьбе «Динамо»?

Что говорят цифры?

Напомню, у «Спартака» 10 место и 22 очка. «+3» от зоны стыковых матчей и «+4» от зоны прямого вылета. У «Динамо» в кампании 2015/16 было 11 место и 21 очко. «+4» от зоны стыков, «+6» от последних двух мест, предполагающих прямой вылет. То есть положение «бело-голубых» на аналогичной отсечке сезона было даже несколько лучше, чем у «Спартака» сейчас. Это еще одно подтверждение всей серьезности турнирного положения, в котором находятся 10-кратные чемпионы России. 

Календарь способствует?

Как же обойтись без оценки весеннего календаря в таком деликатном вопросе? Конечно, за зиму во многих командах могут произойти метаморфозы, но это входит в «стоимость билета». Начинать «Спартаку» гостевым матчем против «Динамо», а накануне второго весеннего тура придется обойтись без отдыха, ведь в середине недели кубковое дерби с ЦСКА. При этом следующий соперник по чемпионату тоже мощный - «Краснодар». 

Запросто можно остаться с нулем очков после двух весенних туров, а вслед за «Динамо» и «Краснодаром» выезды в Оренбург и Тулу, где «красно-белые» проиграли в прошлом сезоне, после чего на «Открытие Арену» наведается «Уфа», уже обыгравшая москвичей в рамках нынешнего чемпионата. Да и вообще родные стены перестали помогать «Спартаку», об этом напоминают 5 поражений в 10 матчах на своем стадионе при всего трех победах. После «Уфы» предстоит еще один матч с ЦСКА, уже в рамках РПЛ.

Как по мне, шесть первых весенних туров выглядят весьма сурово и не сулят «Спартаку» легких очков, да и дальше не лучше: матч с «Тамбовом», которому уже проигрывали, потом «Локомотив». В последних трех турах предстоят встречи с «Сочи», «Ахматом» и «Рубином». Вопрос в том, в каком настроении, состоянии и с каким очковым багажом доберутся «красно-белые» до этих матчей. В футболе нередко хорошее липнет к хорошему, а плохое — к плохому. 

Главный враг «Спартака» - он сам 

И никогда, слышите — никогда! — не забывайте об этом. «Спартак» под чутким надзором достопочтенного Леонида Федуна не раз и не два стрелял себе в ногу, так почему он не может выстрелить себе в голову? Шансы велики. Положение и без того серьезное, но ведь не удивит, если в высшей точке напряжения у Леонида Арнольдовича перегорят предохранители, и он усугубит положение. 

Помните, как в сезоне 2013/14 «Спартак» плохо стартовал по весне, и Карпин был отправлен в отставку с удостоверением сбитого летчика? Команда шла в тройке, до первого места 4 очка. На тренерский мостик взошел Гунько, чтобы припарковать «Спартак» шестым, в 14-ти баллах от чемпиона. 

Если у Тедеско возникнут проблемы в первых весенних турах (календарь может этому поспособствовать, да и так иностранец Доменико может получить палки в колеса), то Федун может заново освоить знакомые грабли и назначить главным тренером, например, Пилипчука, которого сейчас активно сватают в «Спартак-2». Только на этот раз такая ошибка закончится не завоеванием почетного шестого места, а кое-чем более страшным.

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Все комментарии
Старый Фриц
Старый Фриц
сегодня в 11:47
Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку-там на дне лежал Спартак!
Старый Фриц
Старый Фриц
сегодня в 11:43
Спартак надо отправить в пфл
Persenchik
Persenchik
сегодня в 11:31
Все там будут рано или чуть попозже. Да да. Обладатели кубка УЕФА тоже не застрахованы. Всё клубы высшей лиги слабы. Слабый футбол в стране. 😉
Tostao
Tostao
   149 / 987
сегодня в 10:49
"Спартак" конечно же не вылетит в первую лигу по многим обстоятельствам, как бы этого многим не хотелось.
Сравнивать предполагаемый вылет с вылетом "Динамо" напрямую не совсем правильно. Во-первых: уровень тренеров. Более слабого тренера, чем Кобелев в ПЛ не было и надеюсь не будет никогда. Заступники этого корифея футбола скажут:"А как же бронза в 200... году?" А никак! Даже такой физрук не смог ничего испортить в той команде с "волшебным треугольником".
И во-вторых: состав. Тут даже сравнивать не с чем.
Уверен, что клуб поднимется в таблице значительно выше.
ziborock
ziborock ответил КАМЮ
   16 / 987
сегодня в 10:41
Пожелаем СпаМу удачи на этом нелёгком пути. Если старожилы команды(Вилков, Москалёв, Безбородов) не будут мешать, верю, что всё у них сложится как надо и они наконец-то достигнут своей цели - выйдут в ФНЛ
И вам того же!)))
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 987
сегодня в 08:59
01.03 Динамо - Спартак
08.03 Краснодар - Спартак
22.03 Арсенал - Спартак
Если Тедеско весной попросят на выход, начнется агония...
-Хостинский-
-Хостинский- ответил 25процентный клоун
   218 / 987
сегодня в 08:15
Бред, Сергей Николаевич прожил много лет в Краснодаре, постоянно вкладывает в этот город много денег, очень много, он мог купить любую команду в любом чемпионате, но решил основать свой клуб с нуля, построил огромную академию, лучший как минимум в России стадион, и он видит футбол именно в Краснодаре
КАМЮ
КАМЮ
   169 / 987
сегодня в 07:51
Пожелаем СпаМу удачи на этом нелёгком пути.
Если старожилы команды(Вилков, Москалёв, Безбородов) не будут мешать, верю, что всё у них сложится как надо и они наконец-то достигнут своей цели - выйдут в ФНЛ
scikuni
scikuni ответил -Хостинский-
сегодня в 04:25
В отличии от Федуна, Галицкий обожает футбол, и пока он жив Краснодар будет только развиваться. За 10 лет с образования клуба уже есть две бронзы, есть выступления постоянные в Европе, скорее всего и в этом году будут медали
все равно без борьбы за титул и трофеев, клубу не с чего будет зарабатывать, хотя тут и пишут что потухнет, но как раз именно что единственный частник в стране, это не лукойл на нем братве царя не погреть ручки, бет-контора сегодня есть, а завтра на багамах или где они там зареганы, а футбола в этой стране и не было никогда, куефы, евро08 и даже франция с сеулом в ссср это скорее аномалия.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   404 / 987
сегодня в 03:01
да никто не будет увольнять Тедеско, только если реально Спартак опустится в зону вылета и задержится там на пару туров) Всё что сейчас происходит (падение Спартака), всё на "багаже" Кононова. Его планомерная работа по деградации и развалу клуба даёт плоды) Ещё селекционеры постарались, поменяли почти всю атакующую группу игроков. Мирзов, Гулиев - это вообще не уровень РПЛ, в лучшем случае команд второй половины.
zenitovets61
zenitovets61
   319 / 987
сегодня в 00:57
В пердивчик,в пердивчик!Там баварский мечтатель будет мастерство шлифовать...
Nikola45
Nikola45
   52 / 987
вчера в 22:51
Не в этом так в следующем ))
Тарасят просто затягивает в ПЕРДИВ ))
Правдин Семён
Правдин Семён
   76 / 987
вчера в 22:21
Не вылетит Спартак. Нечего и гадать. Тут в статье логика такая:Тамбов обыграл Спартак 1 раз-значит,сложный соперник. И Уфа -тоже. Тогда и Зенит проиграет Уфе снова, а Мансити-Вэстхэму. И т.д. Милан ещё не в серии В-10 место, как никак?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил -Хостинский-
   6 / 987
вчера в 20:56
Это очень ошибочное мнение, на грани веры во что-то не определенное, временное.
Галицкий видит деньги в футболе, видит азарт в футболе, видит себя в футболе, но не футбол в Краснодаре
-Хостинский-
-Хостинский- ответил SpaM-SARW
   218 / 987
вчера в 20:53
Мы получили от Хетафи все по справедливости, даже спорить бессмысленно, в этом году мы выдали максимум из того состава и обилия травм у основы
-Хостинский-
-Хостинский- ответил 25процентный клоун
   218 / 987
вчера в 20:51
В отличии от Федуна, Галицкий обожает футбол, и пока он жив Краснодар будет только развиваться. За 10 лет с образования клуба уже есть две бронзы, есть выступления постоянные в Европе, скорее всего и в этом году будут медали
oFANATo
oFANATo
   20 / 987
вчера в 20:42
Занимательная будет концовка чемпионата. Интрига, окажется ли спартак в пердиве?
tuman960
tuman960
   82 / 987
вчера в 20:34
пора,пора пердив зовёт Спартак!!!Хватит оскорблять РПЛ своим присутствием!!!!!!!
leopit
leopit
   182 / 987
вчера в 20:22
Это был бы праздник для всей России!
andrefino13
andrefino13 ответил 25процентный клоун
   245 / 987
вчера в 20:16
Ты знаешь, статью не читал, то, что внизу тоже, но мысли те же, зачем грязь, когда чемпионат закончился, ждёшь снег, Новый год...
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 987
вчера в 20:15
Иногда чтобы высоко взлететь надо пробить дно, и это нормально.
Но это при условии, что ты реально существуешь, а не выдуман вчера в казино
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 987
вчера в 20:11
А ведь этот материал многое говорит о человеке.
В предновогоднее настроение, когда на каждом шагу возвращаешься в детство и мозг всячески противится всему ответственному и серьезному, когда паришь над асфальтом и ждешь белого сокровища..... и вот такое д. набрать на клаве...
Для кого???
Ответ в низу, они здесь,, хоть и не все
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kts
   6 / 987
вчера в 20:07
+++
А так же дураков, дкбилов, лошадей, бомжей
25процентный клоун
25процентный клоун ответил -Хостинский-
   6 / 987
вчера в 20:06
Саартак может отправится в пердив, ведь это футбольный клуб а не игрушка.
А вот быки как свеча затухнут, скоро, и без пердива, просто, как клуб Москва.
Хотя у них есть академия, но скорее всего и ее похерят, ничего сложного в этом нет.
Нет я не желаю этого симпатичной команде, хоть и безнадежной, но Спартак никогда не пропадет, никогда, с ним люди
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил -Хостинский-
   513 / 987
вчера в 20:03
Думал быки не кони и не бомжи. Ошибся поделом вам с Хетафе
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 987
вчера в 20:02
Спартак при Цорне это уже пердивно, а ведь Кононова ругали, нет, Цорн=мягкость и безволие.
Но статья ни а чем, хотя и понятно уже что Тедеско не фокусник
Сп62
Сп62 ответил Ros S
   67 / 987
вчера в 19:47
Кстати, после вылета Спартака в 1976г. и его возвращения через год с потрясающим трумфом, количество активных болельщиков по всему Союзу выросло до невероятного масштаба.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил alex spartakovih
   53 / 987
вчера в 19:46
я например не слышал такого!да и по игре цска никто туда не причислял!
Лично Вы , согласен, но есть и другие, частые посетители армейских веток, поливающих грязь на ЦСКА, многие у меня в игное, не хочу рыться.
Армейская душа
Армейская душа
   59 / 987
вчера в 19:23
А где местные "свидетели величия Цорна и Тыдески"?
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Дед за ЦСКА
   552 / 987
вчера в 19:22
Некоторые болельщики СпаМа уже второй год как предрекали ЦСКА в ФНЛ. Оказалось всё с точностью наоборот. Не плюй в колодец.)))
я например не слышал такого!да и по игре цска никто туда не причислял!
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