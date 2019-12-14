У опасной черты. Грозит ли «Спартаку» «очистка пердивом»?

вчера, 17:30

Положение в турнирной таблице, недавний опыт «Динамо» и нестройность клубных процессов подтолкнули «Соккер.ру» к любопытному исследованию.

Футбол может быть не только щедрым, но и коварным. Одной рукой он делает чемпионом вечного замухрыжку «Лестер», а другой отправляет в трясину «Динамо», клуб со славной историей, никогда до этого момента не вылетавший из класса сильнейших. Оба эти выходящие из ряда вон события произошли в сезоне 2015/16, а сейчас «Лестер» снова рвется к вершине АПЛ , а о судьбе «Спартака» беспокоится Ольга Смородская, долгое время проработавшая в российском футболе:

«Спартак» - главное разочарование первой части сезона. Еще чуть-чуть и они провалятся в ФНЛ к «Спартаку-2». Совсем немного осталось. В гений Тедеско не верю и никогда не верила.

Так ли «немного» осталось «Спартаку»?

После 19-ти туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ . До зоны стыковых матчей за право выступать в Премьер-Лиге всего лишь 3 очка, до 15-й строчки, с которой отправляются в ФНЛ напрямую, немногим больше — 4 очка. Давайте абстрагируемся на время от якобы скрытых в составе «красно-белых» возможностей, пессимистично отнесемся к витающему в воздухе обещанию Тедеско (или требованию к Тедеско?) сколотить боеспособную команду за зимнюю паузу, посмотрим в турнирную таблицу и зададимся вопросом: грозит ли этой команде понижение в классе? Ответ будет однозначным: да, грозит, как грозит и соседу «Тамбову», набравшему на одно очко меньше.

Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, тем более есть плачевный опыт «Динамо», в котором тоже до последнего не верили, что вылет возможен. Лучше уж спартаковским боссам осознавать опасность испытания пердивом и относиться к ней гиперсерьезно, а в конце сезона после финиша на безопасном и почетном седьмом месте от души посмеяться над своими суеверными страхами. Это не шутки, лучше так, чем беззаботно улыбаться на право и налево («Мы - „Спартак“, мы не можем вылететь!»), проваливаясь в болото сначала по колено, потом по пояс… когда дойдет до шеи, кричать «Помогите!» будет поздно. Пока ничего трагичного не произошло, но «Спартак» танцует на зыбкой почве.

Предупреждение от «Динамо»

У «Спартака» перед глазами пример «Динамо», которое вылетало из РПЛ три с половиной года назад. Этот пример не просто показывает, что вылететь может любой, но и разжевывает несколько важных вещей. Во-первых, в футболе спасение утопающих — дело рук самих утопающих. «Динамо» в последнем туре сезона 2015/16 проиграло «Зениту», но «бело-голубые» закончили бы сезон в зоне стыковых матчей, если бы не мотивированный с турнирной точки зрения «Спартак» так безвольно не проиграл «Уфе».

Если «Спартак» будет шатать до последних туров сезона, и он где-то окажется в уязвимом положении, то на помощь надеяться не придется. Более того, обязательно найдутся «доброжелатели», которые подтолкнут «Спартак» со скалы, как это случилось в 1976-м, когда в последнем туре результаты сразу пяти матчей сложились именно в такой пасьянс, который предсказал, что «красно-белые» проведут год в первой лиге. «Спартак» и сейчас кого-то бесит, кого-то раздражает, кому-то застрял костью в горле, так что на лояльность рассчитывать точно не приходится. Да и с чего бы вдруг, если сами недавно проявили такое безучастие к судьбе «Динамо»?

Что говорят цифры?

Напомню, у «Спартака» 10 место и 22 очка. «+3» от зоны стыковых матчей и «+4» от зоны прямого вылета. У «Динамо» в кампании 2015/16 было 11 место и 21 очко. «+4» от зоны стыков, «+6» от последних двух мест, предполагающих прямой вылет. То есть положение «бело-голубых» на аналогичной отсечке сезона было даже несколько лучше, чем у «Спартака» сейчас. Это еще одно подтверждение всей серьезности турнирного положения, в котором находятся 10-кратные чемпионы России.

Календарь способствует?

Как же обойтись без оценки весеннего календаря в таком деликатном вопросе? Конечно, за зиму во многих командах могут произойти метаморфозы, но это входит в «стоимость билета». Начинать «Спартаку» гостевым матчем против «Динамо», а накануне второго весеннего тура придется обойтись без отдыха, ведь в середине недели кубковое дерби с ЦСКА . При этом следующий соперник по чемпионату тоже мощный - «Краснодар».

Запросто можно остаться с нулем очков после двух весенних туров, а вслед за «Динамо» и «Краснодаром» выезды в Оренбург и Тулу, где «красно-белые» проиграли в прошлом сезоне, после чего на «Открытие Арену» наведается «Уфа», уже обыгравшая москвичей в рамках нынешнего чемпионата. Да и вообще родные стены перестали помогать «Спартаку», об этом напоминают 5 поражений в 10 матчах на своем стадионе при всего трех победах. После «Уфы» предстоит еще один матч с ЦСКА , уже в рамках РПЛ .

Как по мне, шесть первых весенних туров выглядят весьма сурово и не сулят «Спартаку» легких очков, да и дальше не лучше: матч с «Тамбовом», которому уже проигрывали, потом «Локомотив». В последних трех турах предстоят встречи с «Сочи», «Ахматом» и «Рубином». Вопрос в том, в каком настроении, состоянии и с каким очковым багажом доберутся «красно-белые» до этих матчей. В футболе нередко хорошее липнет к хорошему, а плохое — к плохому.

Главный враг «Спартака» - он сам

И никогда, слышите — никогда! — не забывайте об этом. «Спартак» под чутким надзором достопочтенного Леонида Федуна не раз и не два стрелял себе в ногу, так почему он не может выстрелить себе в голову? Шансы велики. Положение и без того серьезное, но ведь не удивит, если в высшей точке напряжения у Леонида Арнольдовича перегорят предохранители, и он усугубит положение.

Помните, как в сезоне 2013/14 «Спартак» плохо стартовал по весне, и Карпин был отправлен в отставку с удостоверением сбитого летчика? Команда шла в тройке, до первого места 4 очка. На тренерский мостик взошел Гунько, чтобы припарковать «Спартак» шестым, в 14-ти баллах от чемпиона.

Если у Тедеско возникнут проблемы в первых весенних турах (календарь может этому поспособствовать, да и так иностранец Доменико может получить палки в колеса), то Федун может заново освоить знакомые грабли и назначить главным тренером, например, Пилипчука, которого сейчас активно сватают в «Спартак-2». Только на этот раз такая ошибка закончится не завоеванием почетного шестого места, а кое-чем более страшным.