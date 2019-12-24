10 японцев в Европе, за которыми глаз да глаз

24 декабря 2019, 12:30

Под впечатлением от трансфера Минамино в «Ливерпуль» «Соккер.ру» рассказывает о японцах, которые заслуживают самого пристального внимания.

Выбираем из японцев, которые уже выступают в Европе, возрастной ценз — до 25 лет.

Такуми Минамино («Ливерпуль»; 24 года)

Переход в «Ливерпуль» - начало нового большого этапа в карьере Минамино. Такуми просто обречен стать самым обсуждаемым японским футболистом в мире, каким раньше был Синдзи Кагава, тоже выступавший под руководством Юргена Клоппа. В Японии считают большим плюсом успешный опыт сотрудничества немецкого тренера с Кагавой и рассчитывают, что Клопп поспособствует прогрессу Минамино. Ну а мы с нетерпением ждем дебюта Такуми за «красных» и желаем первому японцу в истории «Ливерпуля» успехов на «Энфилде». Тебя ждут великие дела, самурай!

Соя Накадзима («Порту»; 25 лет)

По мнению «Трансфермаркта», Накадзима — самый дорогой из японских игроков прямо сейчас: полузащитник «Порту» оценивается в 25 миллионов евро. У этого футболиста интересная история, ведь он раскрылся в чемпионате Португалии в составе «Портимоненси», а в начале этого года за 35 млн евро был куплен катарским клубом «Аль-Духаиль», но всего через несколько месяцев вернулся в Португалию за втрое меньшую сумму. С «ушами» остались шейхи, а «Порту» заполучил парня, который мечтает завоевать Европу.

Такефуса Кубо («Мальорка», принадлежит «Реалу»; 18 лет)

Если Накадзиме пора выстреливать, ведь он достиг футбольной зрелости, то Кубо — пока малыш, но зато какой многообещающий! Такефуса был в академии «Барселоны», а этим летом присоединился к «Реалу», где рассчитывает заиграть в будущем, а пока выполняет предложенный «Королевским клубом» план развития. Сейчас Кубо на правах аренды выступает за «Мальорку» и выглядит для своих 18 лет весьма солидно, да и рассуждает здраво. Например, сказал, что болельщики «Барселоны» имеют право его освистывать, и делать трагедию из этого он не собирается.

Такехиро Томиясу («Болонья»; 21 год)

Высокий правый защитник «Болоньи», кажется, далеко пойдет своими широкими шагами. Летом 2018-го Томиясу переехал из Японии в Европу, выбрал правильный клуб в качестве трамплина — бельгийский «Сент-Трюйден». После сезона в Бельгии Такехиро подорожал в 10 раз: «Болонья» заплатила за защитника 9 миллионов евро и ничуть не жалеет, ведь Томиясу играет в стартовом составе, уже отдал две результативные передачи за итальянский клуб. Легкость, с которой японец осваивается в новых чемпионатах, впечатляет. Думаю, о нем мы еще не раз услышим.

Дайчи Камада («Айнтрахт Франкфурт»; 23 года)

Этого японца «Айнтрахт» купил 2.5 года назад, но с ходу заиграть в Бундеслиге у Дайчи не получилось, зато в прошлом сезоне в «Сент-Трюйдене» рядом с соотечественником Томиясу атакующий хавбек показывал блестящий футбол: забил 16 голов, отдал 9 результативных передач. Потенциал у Камады завидный, хотя нынешний сезон в «Айнтрахте» снова складывается не лучшим образом, но ведь и всю команду лихорадит. Мастерство у парня есть, характер тоже, осталось найти подходящую команду и своего тренера.

Ритсу Доан ( ПСВ ; 21 год)

Летом этого японца сватали в российские клубы «Спартак» и ЦСКА , но не для того Доан ехал на запад, чтобы возвращаться на восток. ПСВ — не первая команда Ритсу в Нидерландах, сначала он заявил о себе в «Гронингене», а этим летом за 7.5 млн евро перебрался в ПСВ , где и конкуренция выше, и спрос больше, и внимание со стороны клубов из топ-5 чемпионатов привлечь легче.

Масая Окугава («Зальцбург»; 23 года)

Да не иссякнет запас талантливых японцев в «Зальцбурге»! Минамино завоевал шанс проявить себя на высочайшем уровне в «Ливерпуле», но с уходом Такуми больше игрового времени будет получать его соотечественник Окугава, который в 20 матчах нынешнего сезона забил 7 голов и сделал 6 «ассистов». Масая тяготеет к левому флангу атаки, но вообще он тоже универсал, способный действовать и справа, и в центре. Окугава присоединился к «Зальцбургу» летом 2019 года, а до этого уже играл в Австрии и второй немецкой Бундеслиге, так что в европейском футболе он точно не новичок.

Юма Сузуки («Сент-Трюйден»; 23 года)

Бельгийский клуб «Сент-Трюйден», который уже упоминался выше, зарекомендовал себя в качестве лагеря подготовки японцев в Европе. Сейчас в составе этой бельгийской команды четыре представителя страны восходящего солнца. Обратим внимание на Юму Сузуки, нападающего, который летом приехал из «Касимы Антлерс». Старт довольно удачный: в 15 матчах за «Сент-Трюйден» Сузуки забил уже 5 голов.

Коки Анзай («Портимоненси»; 24 года)

Еще один клуб, который активно работает напрямую с японским рынком — португальский «Портимоненси», а уж после продажи Накадзимы за 35 млн евро «черно-белые» бросят удвоенные силы на изучение дальневосточных талантов, раз это пока не вполне освоенная целина. Сейчас в составе «Портимоненси» выделяется Коки Анзай, фланговый игрок, способный действовать и в защите, и в средней линии.

Юкинари Сугувара (« АЗ Алкмар»; 19 лет)

Неутомимый правый защитник Сугувара проводит нынешний сезон в АЗ на правах аренды из «Нагои Грампус», и голландский клуб наверняка активирует опцию выкупа контракта, ведь Сугувара пришелся ко двору: он выходит на разных позициях, принял участие в 23 матчах, забил 3 гола и сделал «ассист», хотя выходил в основном в защитной линии — справа и в центре. И ведь Юкинари только 19, а японцы обычно созревают позже.