«Лестер» vs «Ливерпуль». Вторые не станут первыми

26 декабря 2019, 19:00

Но могут притормозить лидера! «Соккер.ру» - о матче первой и второй команд АПЛ , в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Лестер».

5 фактов о предстоящей схватке

1. У «Ливерпуля» не такой уж большой исторический перевес над «Лестером», как можно было подумать: в 112 матчах «красные» одержали 48 побед и 39 раз проиграли, а еще 25 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 176:144 в пользу «Ливерпуля».

2. «Ливерпуль» 18 раз становился чемпионом Англии, но свой последний титул «красные» выиграли 30 лет назад, в то время как «Лестер» побеждал в АПЛ в сезоне 2015/16. Это единственное чемпионство «лис».

3. В пяти последних матчах в рамках АПЛ между этими командами «Ливерпуль» одержал четыре победы в один мяч (трижды 2:1, один раз 3:2), еще одна встреча завершилась вничью. На протяжении семи матчей в паре «Лестер» - «Ливерпуль» выигрывает ставка «обе забьют».

4. В матче первого круга «Ливерпуль» одержал на «Энфилде» непростую победу над «Лестером» со счетом 2:1. Садио Мане открыл счет после разрезающей передачи Джеймса Милнера в концовке первого тайма, на 80-й минуте Джеймс Мэдиссон уравнял шансы, а вырвать победу «Ливерпулю» удалось только на 5-й минуте добавленного ко второму тайму времени: Милнер реализовал пенальти, назначенный за нарушение правила на Мане. Джеймс и Садио — главные творцы той победы.

5. В матче на «Энфилде» преимущество «Ливерпуля» над «Лестером» по ударам выглядело неприлично — 18:2. При этом «Лестер» забил свой гол после единственного попадания в створ (у «красных» - 8), а команда Клоппа вырвала три очка в последней атаке.

5 реплик о «Лестере»

1. В предыдущем туре АПЛ «Лестер» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) и прервал свою беспроигрышную серию, растянувшуюся на 9 матчей Премьер-Лиги и на 11 встреч во всех турнирах.

2. У «Лестера» 39 очков после 18-ти туров чемпионата. «Лисы» идут с небольшим опережением своего графика из чемпионского сезона: в кампании 2015/16 они набрали 38 очков в 18-ти матчах. Правда, тогда было первое место в турнирной таблице, а сейчас только второе, да еще и с солидным отставанием от лидера.

3. Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс является предшественником Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля». Специалист из Северной Ирландии руководил мерсисайдцами больше трех лет (с июня 2012-го по октябрь 2015-го), в 166 матчах он одержал 85 побед (51%), 39 раз сыграл вничью и потерпел 42 поражения.

4. В составе «Лестера» выступает лучший бомбардир текущего розыгрыша АПЛ Джейми Варди. Юрген называет англичанина «исключительным форвардом» и считает, что он входит в тройку лучших игроков АПЛ в своем амплуа.

5. «Лестеру» в матче с «Ливерпулем» вряд ли сможет помочь Харви Барнс. Это единственная значимая потеря команды Брендана Роджерса. Харви в этом сезоне является лучшим ассистентом «Лестера» с 5-ю голевыми передачами.

5 реплик о «Ливерпуле»

1. «Ливерпуль» проведет матч с «Лестером» в статусе сильнейшего клуба планеты, футболисты впервые наденут футболки с соответствующей нашивкой на груди. В прошедшую субботу «красные» в финале клубного чемпионата мира обыграли «Фламенго» и взяли третий международный трофей под руководством Юргена Клоппа (после Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА ).

2. В нынешнем чемпионате Англии «Ливерпуль» не проигрывал (16 побед, 1 ничья). Победная серия «красных» в АПЛ насчитывает 8 матчей, а в последний раз они проигрывали во внутреннем чемпионате в самом начале года: 3-го января «Манчестер Сити» дома выиграл у «Ливерпуля» 2:1.

3. Еще один поразительный факт: у «Ливерпуля» 25 побед в 26-ти последних матчах АПЛ . Фантастика!

4. В прошлом сезоне «Ливерпуль» тоже лидировал на Рождество, но чемпионом не стал. Правда, нынешнее положение куда внушительнее: год назад после 18-ти туров мерсисайдцы опережали «Манчестер Сити» на 4 очка, сейчас ближайший преследователь в 10 баллах позади, плюс есть матч в запасе. Но расслабляться все равно рано!

5. В лазарете «Ливерпуля» по-прежнему два центральных защитника — Ловрен и Матип, что лишает Юргена Клоппа альтернативы при выборе напарника для ван Дейка, кроме того, недоступны Алекс Окслейд-Чемберлен и Фабиньо. Возможно, придется поберечь и Вейналдума, который из-за полученного в игре с «Уотфордом» повреждения пропустил клубный чемпионат мира. Не может пока Юрген Клопп рассчитывать и на японского новичка команды: Такуми Минамино будет заявлен только 1-го января.

5 прогнозов на матч «Лестер» - «Ливерпуль»

1. Брендан Роджерс выпустит Олбрайтона вместо Барнса. У «Лестера» достаточно стабильный состав и схема 4-1-4-1. Скорее всего, не вполне готового Барнса приберегут, а с первых минут сыграет опытный чемпион Англии в составе «лис» Марк Олбрайтон. В остальном Брендан Роджерс обойдется без сюрпризов.

Шмейхель — Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл — Ндиди — Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Перес — Варди.

2. У «Ливерпуля» с первых минут сыграет Джеймс Милнер. Опытнейший универсал — палочка-выручалочка «Ливерпуля», ведь англичанин может сыграть практически на любой позиции. Скорее всего, в игре против «Лестера» Джеймс займет место в тройке полузащитников, если только Клопп не решится бросить в бой Вейналдума с первых минут. Но выбор в пользу Джеймса видится логичным, особенно с учетом того, как успешно Милнер сыграл против «лис» на «Энфилде» (гол + «ассист»). В традиционной при Клоппе схеме «Ливерпуля» 4-3-3 изменений тоже не ждем.

Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Милнер, Кейта — Салах, Мане, Фирмино.

3. Обе команды забьют. В двух предыдущих турах АПЛ «Ливерпуль» сыграл на ноль, а до этого на протяжении восьми матчей и забивал, и пропускал. Предположу, что на «Кинг Пауэр» мерсисайдцы не сберегут свои ворота, тем более за «Лестер» играет лучший снайпер чемпионата Англии Джейми Варди, которого даже ван Дейком сдержать непросто. Конечно, именно у Джейми наиболее высокие шансы огорчить Алиссона, а вот за «Ливерпуль» может забить любой, но ради интереса укажу на Мане.

4. «Ливерпуль» победит. Хоть «Ливерпуль» и сыграл 120 минут против «Фламенго» в финале КЧМ , команда Клоппа должна выглядеть свежее. Во-первых, в полуфинале с «Монтерреем» был смешанный состав, во-вторых, было достаточно времени для отдыха. «Лестер» же играет узкой обоймой, и уже в матче с «Манчестер Сити» у некоторых футболистов были заметны проблемы с темпом. А мастерство и подавно на стороне «Ливерпуля». 2:1 в пользу «красных».