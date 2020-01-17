Не только Эриксен. Кто может сделать МЮ лучше уже зимой?

17 января 2020, 12:18

Может быть, и новый тренер. Но сегодня «Соккер.ру» говорит о футболистах, которых «красные дьяволы» могут обернуть в свою веру в ближайшие пару недель.

Если «Манчестер Юнайтед» все-таки соберется уволить Оле-Гуннара Сульшера, то придется заплатить норвежцу 6 миллионов евро в качестве неустойки. Следующим главным тренером, вероятно, станет человек опытный и проверенный на топ-уровне, вроде Аллегри или Почеттино. Но ведь Сульшер пока не уволен, а его дальнейшая судьба у руля МЮ во многом зависит от поддержки, которую ему окажет руководство клуба. Лучшей поддержкой станут трансферы, однако на этой ниве все не просто.

Во-первых, игроки, способные реально усилить манкунианцев, стоят дорого. Во-вторых, со стороны Эда Вудворда наверняка будут поступать палки в колеса: клуб одобрит стратегические вложения в футболистов, но, скорее всего, завернет трансферы «под Сульшера». В пользу Оле-Гуннара говорят летние приобретения, сделанные на его смене: Харри Магуайр, Аарон ван Биссака и Дэниэл Джеймс в сумме обошлись в 160 миллионов евро, но все оказались подходящими ребятами для «Олд Траффорд». На кого «красные дьяволы» нацеливаются теперь?

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Наверное, самый очевидный и привлекательный вариант усиления атаки. Кристиан Эриксен не собирается оставаться в «Тоттенхэме», его контракт истекает летом, и уже сейчас датчанин может вести переговоры с другими клубами. Часто так бывает, что после заключения контракта, вступающего в силу с будущего сезона, клубы договариваются между собой, и футболист досрочно переезжает на новое место работы. Впрочем, Дэниэл Леви не в восторге от перспективы усиления прямого конкурента по ходу сезона, тем более Эриксен может реально усилить МЮ : представьте Кристиана на позиции «десятки» в схеме 4-2-3-1 или на вершине ромба полузащиты позади Рэшфорда и Марсьяля в схеме 4-4-2.

Бруну Фернандеш («Спортинг»)

Но с Эриксеном все сложно: конкуренты, Леви, аукцион, да и футболист прямо сейчас «разобран» из-за неустроенности своего будущего. Но позиция атакующего полузащитника определенно нуждается в усилении, поэтому «Манчестер Юнайтед» разговаривает с другими кандидатами. Едва ли не ближе всех к «Олд Траффорд» сейчас португалец Бруну Фернандеш из «Спортинга». 25-летний футболист проводит третий кряду яркий сезон на родине, осенью он зажег в Лиге Европы, а его агент согласовал условия личного контракта Бруну с «красными дьяволами». Теперь все упирается в переговоры со «Спортингом», причем расхождения в цифрах между клубами достаточно велики: МЮ предлагает за Фернандеша 60 миллионов евро, а «Спортинг» хочет выручить 80.

Фабиан Руис («Наполи»)

На самом деле МЮ очень хотел бы подписать зимой Джеймса Мэддисона из «Лестера», но хавбек «лис» категорически отказался даже от переговоров, поэтому манкунианцы расширили круг своих интересов и дотянулись даже до Неаполя, где играет испанский полузащитник Фабиан Руис, способный внести творческую искорку в любую команду, которая в него поверит. «Манчестер Юнайтед» формально участвует в гонке за Руисом, но выдержать конкуренцию со стороны «Барселоны» и «Реала» будет непросто, тем более Фабиан понимает, что АПЛ ему подходит меньше, чем Серия A или Ла Лига. Еще один фактор — сумма, запрашиваемая «Наполи»: 80 миллионов евро. Эти цифры способны отпугнуть, учитывая количество рисков.

Джек Грилиш («Астон Вилла»)

Еще одна потенциальная «десятка» для Сульшера — звезда «Астон Виллы» Джек Грилиш. Да, «Астон Виллы», которая идет в зоне вылета. Ну, вы поняли. Не обязательно «первый парень на деревне» (пусть даже Бирмингем — второй по величине город Великобритании после Лондона) в одночасье усилит команду с большими амбициями, а стоит он не копейки — «вилланы» хотят 60 миллионов евро. Не забываем о шатком положении Сульшера: ему нужно попасть с трансферами «в яблочко», причем новички должны сделать команду сильнее моментально, от этого напрямую зависит будущее норвежца у руля МЮ . Грилиш — интересный футболист, но о его покупке лучше подумать летом. С чувством, с толком, с расстановкой.

Ришарлисон («Эвертон»)

Перед тем как покинуть «Эвертон», Марку Силва проговорился, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Ришарлисоном, и этот интерес мог не иссякнуть, ведь Сульшер по-прежнему не доволен глубиной состава в атаке, которая измельчала после летних переходов в «Интер» Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Ришарлисон привлекает своей универсальностью: бразилец может сыграть на фланге, может расположиться на острие атаки в одиночку или с Рэшфордом/Марсьялем, может сыграть в оттяжке. МЮ вполне может устроить эту сделку где-то за 70 млн евро, предложив Ришарлисону повышение и свободный седьмой номер. Заманчиво!

Эдуардо Камавинга («Ренн»)

17-летний Камавинга — самый яркий тинейджер изобилующей талантами Лиги 1, и попытка подписания Эдуардо зимой станет еще и игрой на опережение, ведь конкуренция будет жесточайшей. Зато есть шанс заполучить полузащитника на десятилетие. Впрочем, Камавинга — это как раз «стратегическая ставка» в чистом виде, игрок, которого нужно растить и воспитывать, хотя, не исключено, что пригодится и сразу с учетом состояния Погба.