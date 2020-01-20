«Челси» - «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:34

«Челси»

«Аристократы» в прошлом туре английского чемпионата потерпели восьмое поражение в сезоне. Подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили на последних секундах в гостевой встрече с «Ньюкаслом» и отправились домой без набранных очков.

Пока «Челси» удерживается в первой четверке, имея перевес над ближайшими конкурентами « МЮ » и «Вулверхэмптоном» в пять очков. В сегодняшней встрече хозяева не могут рассчитывать на форварда Рубена Лофтус-Чика и вингера Кристианоа Пулишича.

«Арсенал»

Микель Артета, призванный спасать «Арсенал» от кризиса, пока не выполняет поставленных задач. «Канониры» на прошлых выходных не удержали домашнюю победу над «Шеффилдом» (1:1), а до этого поделили очки в гостевой встрече с «Кристал Пэлас».

Январская победа над «Манчестер Юнайтед» продолжает оставаться единственным успехом испанского специалиста у руля команды. Набрав 29 очков, «Арсенал» обосновался на экваторе турнирной таблицы, а отставание от зоны еврокубков составляет шесть зачетных пунктов.

У гостей не сыграет Пьер-Эмерик Обамеянг, отбывающий дисквалификацию. Также в лазарете находится защитник Саед Колашинац.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» - 1.819

Ничья – 3.860

Победит «Арсенал» - 4.500.

Интересные факты

«Челси» победил «Арсенал» в матче первого круга АПЛ со счетом 2:1

со счетом 2:1 «Пенсионеры» не проигрывают «Канонирам» в 8 последних домашних матчах во всех турнирах

В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд проходила ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Команда Фрэнка Лэмпарда если продолжить растеривать очки, рискует выпасть из зоны Лиги Чемпионов. Парадоксально, но «Челси» в текущем сезоне чаще теряет очки в противостояниях с соперниками второго эшелона. В битвах с прямыми конкурентами, «Пенсионеры», как правило, добиваются положительных результатов.

«Арсенал» подходит к этому матчу в статусе аутсайдера. Да и в целом «Канониры» очень неудачно играют на «Стэмфорд Бридж». Ждем эффектного матча, в котором на первый план выйдет реализация голевых моментов. По этому показателю, преимущество на стороне хозяев, победу которых, и предлагаем взять за 1.819 в букмекерской конторе Pinnacle.