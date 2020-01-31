Аристократ против нувориша

сегодня, 17:40

«Соккер.ру» рассказывает об одной из интриг чемпионата Турции.

Интересно закручивается сюжет в Суперлиге. Нет, лидер - прежний, «Сивасспор», опережающий ближайшего из преследователей на четыре очка. Но никуда не деться от ощущения, что «джигитов» рано или поздно настигнут.

В погоню за клубом, никогда не поднимавшимся в итоговых таблицах, устремились сразу несколько команд. Это два стамбульских гранда «Фенербахче» и «Галатасарай», их безродный, но состоятельный сосед «Башакшехир», шестикратный чемпион Турции (последняя победа в 1984 году) «Трабзонспор» и герой старта «Аланьспор». Вряд ли сможет претендовать на чемпионство или место в Лиге чемпионов «Бешикташ», недавно отправивший в отставку Абдуллу Авчи.

Чемпион страны «Галатасарай» тоже пока тяжёл и скорее изображает борьбу за сохранение полномочий. «Джим-Бом» будет рад месту в Лиге Европы. Празднование чемпионства в курортной Алании - картина из области фантастики. «Черноморский шторм» тоже вряд ли сможет покорить высоту в седьмой раз нынешней весной. Сыроват «Тразонспор».

Если «Сивасспор» не выдюжит, то главный трофей, скорее всего, уедет в Стамбул. Вот только в какую из частей. В азиатскую, где базируется 28-кратный чемпион Турции «Фенербахче». Или в Европу, где 30 лет назад был создан, а в 2014 году был подвергнут ребрендингу «Башакшехир». Который ещё не успел обзавестись прозвищем. «Канарейки» в последний раз становился чемпионом в том самом 2014 году, когда «Башакшехир» обрёл нынешнее имя и пробился в Суперлигу.

Итак, с одной стороны знатный, но несколько поиздержавшийся аристократ. С другой, бывший простолюдин, подобно Али-Бабе обнаруживший пещеру с сокровищами. Клуб, у которого миллион поклонников, за который болел первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк и который поддерживает нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. И дерзкий смельчак, бросивший вызов влиятельным соседям.

«Башакшекир» дважды становился вторым, в том числе и в предыдущем чемпионате. В прошлом году он даже был почти чемпионом. Но празднование на стадионе «Фатих Терим» пришлось отменить. Зато триумфатором стал «Галатасарай», который и тренирует настоящий Фатих Терим. Летом стамбульцы сменили тренера. Уже упомянутый Абдулла Авчии отправился в «Бешикташ», о чём пожалел. Команду принял бронзовый призёр чемпионата мира и победитель Кубка УЕФА Окан Бурук. Любопытно, но прошлым летом «Фенербахче» и «Башакшехир» обменялись капитанами. 39-летний Эмре Белезоглу не стал играть под руководством Окана Бурука, с которыми они провели ни один десяток встреч в форме сборной и «Галатасарая», и в третий раз в биографии стал игроком «Фенера». Другой ветеран турецкого футбола, бронзовый медалист Евро-2008 34-летний Мехмет Топал переправился с азиатского берега Босфора на европейский.

Первая встреча двух столичных клубов прошла ещё в августе на стадионе «Фатих Терим». Победу с результатом 2:1 отпраздновали «канарейки». «Башакшекир» вообще провалил старт сезона, но потом выправил ситуацию и в Суперлиге, и провёл успешную кампанию в Лиге Европы. До недавнего времени команда Окана Бурука занимала второе место и виделась главным преследователем лидера.

До недавнего времени, это до второй встречи соперников уже на стадионе «Шукру Сараджоглу». Если бы «европейцы» (условное определение, равно как и «азиаты» в отношении «Фенера») взяли реванш, то ситуация в чемпионской гонке упростилась бы. Тем более что «Сивасспор» не досчитался двух очков в домашней игре с «Ризеспором», с трудом выцарапал ничейку. Но аристократы снова оказались сильнее нуворишей.

«Башакшехир» попросту «перегорел». Номинальные гости действовали робко, прижавшись к своим воротам. Вратарь Мерт Гюнок отчаянно бился против своего бывшего клуба. Во многом благодаря своему вратарю «Башакшехир» продержался до 72-й минуты, пока Макс Крузе своей волшебной левой не загнал мяч в нижний угол ворот. В конце встречи «канарейки» закрепили успех. Их лучший бомбардир албанец Ведат Мурики не закатил в ворота Мерта второй мяч. Две легенды на поле не пересеклись. Эмре Белезоглу вышел на две минуты, Мехмет Топал был заменён на 75-й минуте.

«Фенербахче» продлил победную серию до четырёх матчей, обошёл «Башакшехир» и вышел на второе место. Отставание от лидера - всего четыре очка. Преодолевается в два прыжка. Команда Эрсуна Янала поймала ветер в свои паруса и готова замахнуться на победу в чемпионате. Или, как минимум, на вторую путёвку в Лигу чемпионов.

«Фенер» разыгрался после того, как освоился в турецкой Суперлиге Макс Крузе. Который стал и забивать и отдавать пасы. По-прежнему опасен Ведат Мурики. Отлично работает средняя линия, где собрана компания знатных мастеров - помимо Эмре это ещё Луиз Густаво, Озан Туфан, Толга Джигерчи, Мехмет Экиджи. Интенсивно работают фланги в лице Набиля Дирара и Гарри Родригеша. Открытием сезона можно назвать 21-летнего вратаря Алтая Байиндыра, который выиграл борьбу у Харуна Текина. Эрсун Янал бесспорно рисковал, отправив в ворота необстрелянного юношу. Но сегодня Алтай - один из лучших вратарей Суперлиги и кандидат в сборную. И оборона в порядке. И если кто догонит и обгонит лидера чемпионата, то это, скорее всего, будет «Фенербахе».

Почему не «Башакшекир»? Во-первых, возрастной состав. Игру команды определяют футболисты, которым за тридцать. Уже упомянутый Мехмет Топал, Гаэль Клиши, Демба Ба, Мартин Шкртел, Элджеро Элиа, Махмут Текдемир. А ещё есть Гёкхан Инлер, Робиньо, которому уже 36. «Башакшехиру» может элементарно не хватить сил на финише. Во-вторых, есть ощущение, что Окан Бурук до конца не овладел всеми рычагами управления. Не так, как Абдулла Авчи, который по сути собрал и запустил эту команду. Тренеров нередко сравнивают, и пока преимущество на стороне предыдущего наставника. Который с недавних пор пребывает без дела и, по некоторым слухам, не прочь вернуться на стадион имени Фатиха Терима. И третий фактор. Выступление в Лиге Европы, где клуб из Стамбула остался единственным представителем Турции. Соперник «Башакшехира» - лиссабонский «Спортинг» на днях продал Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», вполне «съедобен». Продление европейской кампании - дополнительная трата сил. Поэтому «Башакшекиру» будет тяжело завоевать недоступный для него чемпионский титул.

Но есть ещё «Трабзонспор», который может перевернуть шахматную доску и всё спутать. Если выиграет в субботу у «Фенербахче» у себя на «Шенол Гюнеше». На берегах Чёрного моря будет славная битва. Но о ней мы поговорим на следующей неделе.