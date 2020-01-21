Давно не виделись! «Челси» vs «Арсенал»

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Лондонские клубы проведут второй матч за три недели, и «Соккер.ру» очень любопытно: Артета возьмет реванш или Лэмпард снова окажется удачливее?

Флешбек: Конец декабря. «Эмирейтс Стэдиум». «Арсенал» - «Челси»

Календарь АПЛ сверстан таким образом, что в 24-м туре, который состоится в середине этой недели, повторяются афиши из 20-го тура, который был последним в 2019 году. «Арсенал» принимал «Челси» 29 декабря, чуть больше трех недель назад. Тот матч был первой очной встречей лондонских клубов с финала Лиги Европы, в котором «синие» уверенно выиграли 4:1, и хотя тренеры сменились в обеих командах (Фрэнк Лэмпард пришел вместо Маурицио Сарри, Микель Артета сменил Унаи Эмери), над «Эмирейтс» витала атмосфера реванша. Болельщики «Арсенала» очень этого хотели. И едва не получили. Ну, по крайней мере, такая иллюзия сложилась.

«Арсенал» увереннее провел первый тайм, забил быстрый гол после розыгрыша углового, в то время как «Челси» околачивал груши и усыплял бдительность Бернда Лено, которому в концовке суждено было стать главным антигероем встречи. Игра запомнилась перестроениями «Челси»: изначально Лэмпард выстроил свою команду по схеме 3-4-3, еще в первом тайме состоялся переход на 4-3-3, а после перерыва Фрэнки сделал еще один ход — 4-2-3-1, которая в атаке превращалась в 4-2-4. «Арсенал» не выдержал давления и лопнул: на 83-й минуте Бернд Лено допустил грубую ошибку на выходе и подарил Жоржиньо дешевый гол, а четыре минуты спустя Тэмми Абрахам направил мяч между ног немецкому вратарю.

В итоге - «Челси» одержал волевую победу со счетом 2:1, перевернув ход встречи в концовке, а Микель Артета не оказался волшебником, как надеялись самые оптимистичные фанаты «Арсенала». Для «синих» же та победа была важна с точки зрения удержания конкурентов в борьбе за четвертую строчку на расстоянии вытянутой руки, ведь до этого команда Фрэнка Лэмпарда растеряла много очков и позволила «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму» мечтать о путевке в Лигу чемпионов. «Челси» продолжает терять очки и в 2020 году, и счастье, что конкуренты тоже регулярно допускают осечки.

Турнирное положение и форма команд

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ , опережая ближайших преследователей - «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», на 4 очка. Держаться в четверке «синим» помогает багаж из первой трети чемпионата и слабая форма конкурентов, потому что самих лондонцев лихорадит уже два месяца. В последний раз две победы подряд «Челси» одерживал в начале ноября, а в последних 11 турах команда Фрэнка Лэмпарда набрала 13 очков из 33 возможных (39%), потерпев на этом отрезке 6 поражений. Не слишком впечатляющий график для претендента на путевку в Лигу чемпионов. Куда веселее дела шли у «Челси» в начале сезона: 26 очков из 36 возможных (72%) в стартовых 12 турах сезона.

«Арсенал» после 23 туров имеет в своем активе 29 очков («-10» от «Челси») и делит места с 10-го по 12-е с «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Собственно, до зоны вылета «канонирам» ближе, чем до лигочемпионской четверки — 7 очков вместо 10, хотя в случае успеха в матче с «синими» можно добиться равновесия. В новом году «Арсенал» еще не проигрывал — победа над МЮ и два ничейных результата, а поражение от «Челси» - единственное для Артеты на посту главного тренера «канониров».

Впрочем, победа у него тоже одна, а самый любимый счет — 1:1. «Арсенал» - самая миролюбивая команда АПЛ в нынешнем сезоне, уже 11 ничьих зафиксировано в матчах с участием лондонцев, то есть почти в половине встреч «канониры» делят очки с соперниками, а вот победы и поражения разделились поровну — по 6. И да, у «Арсенала» минусовая разница забитых и пропущенных мячей — 30:32. Но если провести сравнение между лондонскими клубами на уже обозначенном отрезке в 11 последних туров, то здесь «канониры» почти равны с «Челси» - 12 очков из 33 возможных (36%).

Тактика и составы

Травма лодыжки вряд ли позволит выйти на поле Рису Джеймсу, который на днях подписал новый контракт с «Челси», также вне игры у «синих» Пулишич и Лофтус-Чик. Фрэнк Лэмпард может снова использовать в старте вернувшего доверие Росса Баркли, который забил «Ноттингему» в кубковой встрече, а потом провел 90 минут на поле в победном матче с «Бернли». Скорее всего, учитывая опыт недавней встречи, «синие» начнут по схеме 4-3-3, которую использовали в последних встречах.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон — Жоржиньо, Канте (Баркли), Ковачич — Хадсон-Одои, Виллиан, Абрахам.

Сократис пропустил игру с «Шеффилдом», но Мустафи показал добротный футбол, и это соблазн для Артеты оставить Шкодрана в стартовом составе, тем более что кондиции грека оставляют желать лучшего. Тирни, Чемберс, Нельсон — мимо из-за травм, а вот Бельерин вернулся к тренировкам после повреждения подколенного сухожилия. Колашинац тоже занимается в общей группе, но в должном ли тонусе эти ребята, чтобы сыграть против «Челси» с первых минут? Мэйтленд-Найлз и Сака снова могут занять позиции на флангах. Но есть у «Арсенала» и невосполнимая потеря: дисквалифицированный Пьер-Эмерик Обамеянг. Что ж, ждем Ляказетта на острие и Мартинелли в старте.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Лено — Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Давид Луис, Сака — Гендузи, Джака — Мартинелли, Озил, Пепе — Ляказетт.