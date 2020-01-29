После сэра Алекса. Путь двух «Манчестеров»

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» накануне ответного полуфинала Кубка Английской футбольной лиги сравнивает соседей.

Весной 2013 года легендарный шотландец ушел на пенсию, оставив «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии. Набрали 89 пунктов, на 11 больше, чем «Манчестер Сити», уверенно вернули титул.

«Горожане» уже тогда были серьезными конкурентами, ведь до этого стали первыми в АПЛ . Клубы были в равных условиях на нулевой точке отсчета – в день, когда шотландский тренер покинул МЮ .

Чемпионский опыт – в наличии. Огромные расходы объединяли уже тогда. Стратегия «денежных мешков» на трансферном рынке была одинаковой для «Сити» и «Юнайтед». Вот только оказалось, что тренер был пятым элементом.

Ставка на Мойеса стоила отката с первого места на седьмое, разница в очках между соседями – «Сити» стал чемпионом в 2014-м, составила 23 очка. Суммируя пункты в АПЛ после ухода Фергюсона, получаем общий счет 558:450 в пользу «горожан», огромный разрыв – 108 очков.

И для отставания не было предпосылок. «Горожане» тоже делали глупые трансферы, тоже ошибались с наставниками. Дважды чемпионом был «Челси», разок вообще «Лестер». «Сити» - не аналог «Ювентуса». Вот только «Юнайтед» стал богатой версией «Милана».

Также нельзя объяснить существенное отставание от соседа тратами на трансферы. После выхода великого шотландца на пенсию «Манчестер Сити» отдал на новичков 1.2 млрд евро, вот только Вудворд потратил уже 1.05 миллиарда.

Зарабатывают соседи на продажах одинаково мало – в районе 350 млн за все эти годы, так что убытки МС больше на 140 млн евро, это не критический отрыв. МЮ потерял ради набора нынешнего состава 705 млн евро (уже с учетом заработков), тогда как тот же «Ливерпуль» – всего 197 млн.

«Юнайтед» отдал 705 млн евро, а убытки «Челси» на аналогичном отрезке - 172 млн евро. У «Лестера» отрицательный баланс составил 165 млн евро, но прямо сейчас опережают МЮ , у которого было на полмиллиарда свободных денег на кадры больше, на 12 пунктов в таблице АПЛ .

Фанаты «дьяволов» не имеют права, если смотреть на факты, называть политику «Манчестер Сити» тактикой «денежного мешка», ведь их клуб работает аналогично. Но на выходе получает совсем другой состав, а самое главное – иное качество футбола.

В последнем сезоне Фергюсона титул МЮ принесли Де Хеа, Эвра, Фердинанд, Видич, Каррик, Руни и ван Перси – футболисты чемпионского класса. Затем у Вудворда было почти семь лет, четыре попытки поставить на правильного тренера и миллиард на правильные трансферы.

В результате получили команду с футболистами, среди которых один имеет опыт игры в финале ЛЧ – Погба в «Ювентусе», а на статус мировых звезд тянут, кроме Поля, только Де Хеа и Магуйар. Фергюсон уходил, когда нужно было менять поколение, но и у «Сити» за семь лет существенно изменился состав.

Имея всего на 140 млн евро больше, чтобы переиначить изначальную основу на нынешнюю, «Манчестер Сити» из команды Харта, Яя Туре, Сабалеты, Тевеса, Барри, Клиши, Настасича, Джеко, Насри и Милнера стал командой как ветеранов, вроде Давида Сильвы и Агуэро, так и Эдерсона, Стоунза, Ляпорта, Уокера, Де Брюйне, Родри, Мареза и Стерлинга.

«Горожане» не стали слабее, в отличие от «Манчестер Юнайтед». У Гвардиолы сейчас в запасе есть люди – как Фернандиньо в почтенном возрасте, или травмированный Сане, что у Сульшера легко могли вести игру. Про Де Брюйне или Стерлинга можно не начинать – оба слишком хороши для «красных дьяволов» в их нынешнем состоянии.

Возможно, даже Рэшфорд слишком крут для МЮ . А если кому-то вдруг покажется, что формулировка слишком резкая – посмотрите на объективные показатели в АПЛ . Сегодня «Манчестер Юнайтед» в гостях нужно отыграться после поражения 1:3 в первом полуфинале Кубка Лиги от «Манчестер Сити», но по качеству футбола соперники как Земля и Юпитер.

Подопечные Гвардиолы забили 65 голов в АПЛ , ребята Сульшера – 36. Первые наносят почти по 20 ударов за игру, вторые – по 15. Одни могут владеть мячом 61 % времени (рекорд сезона, как по голам и ударам), а «Манчестер Юнайтед» собирает 54 %, но получает справедливые упреки от Клоппа, который считает, что успехи Сульшера с фаворитами АПЛ были основаны на тактике «автобус».

В пас МЮ играть идеально не умеет – процент точности как у «Лестера», но до МС им далеко. Как вы догадались, команда Гвардиолы тоже лидер всей АПЛ по точности передач. Более того, у «горожан» перехватов и отборов на каждые 90 минут владения мячом больше, чем у «дьяволов» - отбирать мяч агрессивнее, чем сосед, более молодой состав не умеет.

В Англии пока не назвали Пола Скоулза расистом после заявления, что Погба найдет, о чем поныть, если оправится от травм, лишь бы не играть. Но остальная команда, собранная после трат в один миллиард евро, тоже ведь не тянет на звание бойцов года, которые научат «ленивый» «Манчестер Сити» работать на поле.

Смысл сравнения соседей накануне дерби прост. У клубов были одинаковые исходные данные – два чемпиона последних лет Фергюсона в качестве тренера АПЛ . У них похожие финансовые условия, причем МЮ ведь богаче, их реальные доходы куда выше. Потратили «горожане» больше, но дайте Вудворду еще 200 млн евро в прошлом – привез бы Дембеле, и еще по одному Фреду и Санчесу.

Две сотни миллионов не сделают МЮ вторым МС , максимум – «Боруссией» Д, если купить Санчо и Холанда. У Гвардиолы команда, которую считают одним из фаворитов ЛЧ . И хотя Моуриньо притащил в музей МЮ парочку кубков, даже по трофеям после Фергюсона счет 10:4, разгром от мастеров побед как раз в Кубке Лиги – у «горожан» четыре победы в турнире за шесть сезонов.

У «Манчестер Юнайтед» остался только один актив, что отличает от «Манчестер Сити» в лучшую сторону. Речь о болельщиках. Не те, кто на трибунах, ведь там и «туристов» полно, а общемировое сообщество поклонников клуба, которое возродил сэр Алекс Фергюсон. Шотландец не был в восторге от новых владельцев, но ставленники американцев наделали слишком много ошибок.

Эскалация конфликта неизбежна. К слову, свежее «нападение» на дом Вудворда с бросанием целого файера за высокие ворота особняка – дешевое представление на руку Эду. Его самого или семьи даже не было внутри. Максимум испугались псы, а теперь слабый менеджер выставил себя жертвой, расскажет об угрозах. Насилие – преступление и не выход, а выход – замена бухгалтера на спортивного директора.

Действия МЮ давно превратились в фарс, совершили десятки управленческих ошибок. То Алексиса возвращают, то Холанда потеряли, то Бруну Фернандеша подписывают месяц. И Сульшер много раз повторил - нельзя бездумно тратить. Запас прочности имени Фергюсона исчерпан. Единственная радость для фанатов – возможные кубковые успехи, камбеки и зацеп за место в ЛЧ .

Но есть проблема. Неудача в АПЛ заставляет соседский «Манчестер Сити» идти в новый финал Кубка Лиги. Гвардиола не поставит третий состав сегодня, так что не верится в камбэк МЮ после поражения 1:3 в первом матче. В 2013 году отрыв команды Фергюсона от соседей составлял в АПЛ целых 11 пунктов, в 2020-м чемпионат идет, а разница уже 17, и вряд ли «Манчестер Сити» сильно сбавит.