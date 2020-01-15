Операция «Реанимация»

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«Соккер.ру» рассказывает о чудесном преображении «Уотфорда».

Осенью мало кто сомневался, что одним из трёх неудачников английской Премьер-лиги станет «Уотфорд». «Шершни» безобразно стартовали в чемпионате, набрав одно очко в пяти стартовых турах. Не помогла и замена тренера - вместо испанского специалиста Хавьера в команду вернулся его соотечественник Кике Санчес Флорес. «Уотфорд» продолжал раздаривать очки, прочно засев на последнем месте. Чего стоило одно поражение от «Манчестер Сити» со счётом 0:8.



В декабре был уволен Флорес. На «Викайредж Роад» прибыл Найджел Пирсон. Известный, авторитетный тренер. Это он вытащил «Лестер» в Премьер-лигу и сумел удержать его в очень непростом сезоне 2014-15. Но незадолго до начала следующего первенства Пирсона уволили не по спортивным причинам. Несколько футболистов резервного состава «лис», в том числе и сын тренера Джеймс, попали в скверную историю во время турне по Таиланду. Организационные меры последовали незамедлительно. Незадолго до начала Пирсона сняли. На его место в срочном порядке был назначен итальянец Клаудио Раньери. Что потом произошло с «Лестером», все знают. Он впервые в истории стал чемпионом Англии. И наверняка в этом триумфе есть заслуга и прежнего тренера.

Пирсон недолго поработал в «Дерби Каунти». Ушёл сам. Не сложились отношения с руководством. Потом были полтора года работы в заштатном бельгийском «Лёвене». В феврале прошлого года Пирсон вернулся в Англию и стал ждать предложений. И дождался, в декабре приняв находящийся в коме «Уотфорд». В успех предприятия мало кто верил. Чаще говорили, что Пирсона пригласили с прицелом на будущее, - возвращать «шершней» в Премьер-лигу. Пирсон бросил дежурную фразу, что не всё ещё потеряно. Да-да, в декабре, перед самой жаркой порой в английском футболе.

Уже на следующий день после назначения «Уотфорд» принимал «Кристал Пэлас». Нулевая ничья была воспринята как успех. Но уже в следующей встрече команда играла в Ливерпуле против безоговорочного лидера. Дубль Мохаммеда Салаха принёс «Ливерпулю» очередной успех. «Шершни» сидели на нижней, двадцатой строчки таблицы. Критического отставания не было. Шедший девятнадцатым «Норвич» находился в трёх очках, «Саутгемптон» и «Астон Вилла» - в шести. Но даже эти три очка казались пропастью. Уж больно убого выглядел «Уотфорд» что при одном испанском тренере, что при другом. Напряжённые рождественские дни должны были добить «шершней». Но всё получилось с точностью наоборот.

22 декабря «Уотфорд» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0. Этот результат был воспринят как сенсация, а его причины были объяснены проблемами «красных дьяволов». Впрочем, «шершни» по-прежнему оставались в хвосте. Ничья с крепким «Шеффилд Юнайтед» тоже не вызвала ажиотажа. «Клинки» хороши в текущем сезоне, но не будем забывать, что они новички высшего класса. И состав «Уотфорда» всё же больше богат на имена. Тем не менее, эта ничейка в Boxing Day позволила команде Пирсона уйти с насиженного последнего места.

В следующем поединке со счётом 3:0 была разгромлена «Астон Вилла», причём два мяча были забиты «Уотфордом» в меньшинстве. «Вилла» слабенькая, обескровлена травмами? Ладно. Но «Вулверхэмптон» далеко не слабак. Однако и он потерпел поражение в пригороде Лондона в первый день нового года. Если и этого мало, то совсем недавно «Уотфорд» в гостях разобрался с «Борнмутом» с эффектным счётом 3:0. И кого интересуют проблемы «вишен», вдруг потерявших свою игру. Главное, что «Уотфорд» поймал ветер в свои паруса и уже вырулил из зоны вылета. И не видеть здесь руку нового рулевого никак нельзя. Не решись правление клуба на вторую в сезоне смену тренера, сейчас «шершни» бы начинали изучать логистику Чемпионшипа.

Сам по себе выход из последней тройки ещё ничего не значит. Сегодня ты вне зоны вылета, завтра снова находишься в нехорошей компании. Повторим, в этом году в Англии будет не борьба за выживание, а битва с непредсказуемым исходом. И не факт, что «Уотфорд» останется в числе спасшихся. Однако тот факт, что команда не смирилась с участью, а набрала четырнадцать таких ценных очков, не только повод в очередной раз похвалить реаниматора Пирсона. Это ещё и спасательный круг. Или соломинка, которая может помочь «шершням» уцелеть в Премьер-лиге.

Что сделал Пирсон за месяц с небольшим после своего прихода? Заставил футболистов играть в свою силу. И вот Бен Фостер, пропускавший в сентябре восемь мячей, вдруг вспомнил, что когда-то был вратарём сборной Англии. Проснулся и забил четыре мяча в трёх встречах Трой Дини. Жерар Деулофеу показал, что он не зря учился футболу в академии «Барселоны». Большинство опытных игроков стали просто играть в свою силу. С интересной стороны показал себя молодой сенегалец Исмаила Сарр. И всё стало получаться. Появилась игра, затем очки, а уже за ними – шанс на спасение.

Пока открыто трансферное окно, у «Уотфорда» есть возможность укрепить пару-тройку проблемных позиций плюс удлинить скамейку. А так же избавиться от попутчиков, заодно разгрузив зарплатную ведомость. Неслучайно в эти дни появилась информация о возможном переходе Исаака Саксесса в ЦСКА . Несмотря на фамилию, переводящуюся как «успех», нигериец далеко не самый успешный форвард. За три с половиной года пребывания в клубе Исаак забил лишь два мяча.

Источники, близкие к команде, сообщают об изменениях в обстановке внутри коллектива. Найджел Пирсон нашёл у своих футболистов болевые точки. У игроков появилась вера в себя. И теперь есть ощущение, что и в следующем сезоне мы увидим «Уотфорд» в Премьер-лиге.